10 questions sur la santé que vous posez à Dr. Google en 2023

Ce ne sont là que quelques-unes des questions liées à la santé les plus recherchées sur Google aux États-Unis entre le 1er janvier et le 27 novembre, selon l'entreprise technologique.

"Les données reflètent les recherches les plus tendances, ce qui signifie que les requêtes 'tendances' sont celles qui ont connu un pic de trafic sur une période prolongée en 2023 par rapport à 2022", a déclaré Sarah Armstrong, porte-parole de Google, dans un courrier électronique.

Voici les 10 questions de santé les plus populaires sur Google en 2023, ainsi que certaines de leurs réponses.

1. Pendant combien de temps une infection à streptocoque est-elle contagieuse ?

Les infections à streptocoques aux États-Unis ont fait un bond au début de l'année 2023, laissant de nombreuses personnes avec des questions sur le degré de contagiosité de la maladie et sa durée.

En février, la part des consultations médicales pour une angine streptococcique ou un diagnostic connexe était près de 30 % plus élevée que lors du pic précédent en 2017.

Bien que les virus soient à l'origine de la plupart des maux de gorge, l'angine streptococcique est une infection de la gorge et des amygdales causée par la bactérie Streptococcus du groupe A - et cette bactérie est très contagieuse.

Les personnes qui traitent l'angine streptococcique avec des antibiotiques deviennent moins contagieuses au bout de 24 à 48 heures, selon Johns Hopkins Medicine, mais une personne dont l'angine streptococcique n'est pas traitée peut infecter d'autres personnes pendant deux, voire trois semaines.

Les symptômes de l'angine streptococcique peuvent inclure de la fièvre, des douleurs lors de la déglutition, des amygdales rouges et gonflées et des ganglions lymphatiques enflés. Selon le CDC, les symptômes les moins courants sont les vomissements et les maux de tête, mais pas la toux ni l'écoulement nasal.

2. Quelle est la contagiosité de l'angine streptococcique ?

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, une personne infectée peut transmettre la bactérie à d'autres personnes par l'intermédiaire de ses gouttelettes respiratoires lorsqu'elle parle, tousse ou éternue, ou par contact direct, par exemple lorsqu'une personne touche des lésions cutanées causées par la bactérie.

Il faut généralement deux à cinq jours pour qu'une personne ayant été exposée à la bactérie streptocoque du groupe A tombe malade à cause d'une angine streptococcique.

L'angine streptococcique est plus fréquente chez les enfants, puisque, selon les CDC, jusqu'à 3 enfants sur 10 souffrant de maux de gorge ont une angine streptococcique, contre environ 1 adulte sur 10 souffrant de maux de gorge.

De plus en plus d'études suggèrent qu'un régime à base de plantes, végétarien ou végétalien, peut contribuer à réduire le cholestérol.

Une étude, publiée en mai dans l'European Heart Journal, a montré que chez les adultes suivant un régime à base de végétaux, les taux de cholestérol LDL ou lipoprotéines de basse densité - souvent appelé "mauvais" cholestérol - ont baissé de 10 % et le cholestérol total de 7 % par rapport aux adultes qui mangent à la fois de la viande et des végétaux.

Il est possible de réduire ou de contrôler son taux de cholestérol en limitant sa consommation de graisses saturées et de graisses trans. Les graisses saturées se trouvent principalement dans la viande rouge et les produits laitiers gras, et les graisses trans sont souvent utilisées dans les margarines et les biscuits, crackers et gâteaux achetés dans le commerce.

Les aliments riches en acides gras oméga-3, comme le saumon et les graines de lin, ont des effets bénéfiques sur le cœur, et les fibres solubles, que l'on trouve dans des aliments comme les flocons d'avoine, les pommes et les choux de Bruxelles, peuvent contribuer à réduire l'absorption du cholestérol dans la circulation sanguine.

Faire de l'exercice régulièrement, ne pas fumer, perdre du poids et ne pas boire trop d'alcool sont autant d'éléments qui peuvent contribuer à améliorer le taux de cholestérol.

4. Qu'est-ce qui aide à soulager les ballonnements ?

Il existe plusieurs causes courantes de ballonnements abdominaux, notamment la constipation, le syndrome du côlon irritable, l'intolérance au lactose, la suralimentation et même certains médicaments, mais certaines mesures peuvent être prises pour soigner les ballonnements à la maison.

Selon la National Library of Medicine, il peut être utile d'éviter le chewing-gum et les boissons gazeuses, ainsi que les aliments susceptibles de produire des gaz, tels que les choux de Bruxelles, le chou, les haricots et les lentilles. Arrêter de fumer et ne pas manger trop vite peut également aider.

Les suppléments de fibres, comme le psyllium ou le son à 100 %, peuvent aggraver les symptômes, mais certains médicaments comme la siméthicone peuvent être utiles.

Contactez un professionnel de la santé si, en plus des ballonnements, vous souffrez de douleurs abdominales, de sang dans les selles, de diarrhée, d'une aggravation des brûlures d'estomac, de vomissements ou d'une perte de poids.

5. Quelles sont les causes de l'hypotension artérielle ?

Lorsque la pression artérielle est trop basse (moins de 90/60 mm Hg), on parle d'hypotension.

Selon l'American Heart Association, l'hypotension peut survenir en cas d'alitement prolongé, de dépression, de maladie de Parkinson ou de grossesse.

La perte d'une grande quantité de sang peut provoquer une hypotension, de même que certains médicaments, notamment les diurétiques, les bêtabloquants et les antidépresseurs tricycliques.

Une hypotension chronique peut entraîner des symptômes tels que des vertiges ou des étourdissements, des nausées, des évanouissements, de la fatigue, des maux de tête, une vision floue et des palpitations cardiaques.

6. Quelles sont les causes des verrues ?

Les verrues les plus courantes sur la peau sont causées par le papillomavirus humain (HPV), un groupe de plus de 150 virus, qui peut se propager de différentes manières.

Selon la clinique Mayo, la plupart des formes du virus se propagent par contact cutané ou par le partage d'objets tels que des serviettes ou des gants de toilette. Le virus se propage généralement par des brèches dans la peau et, bien que les verrues apparaissent le plus souvent sur les mains, elles peuvent également affecter les pieds, le visage, les organes génitaux et les genoux.

7. Pourquoi ai-je des nausées ?

Si la grossesse ou la grippe intestinale sont des causes courantes de nausées, les nausées chroniques peuvent également être le symptôme de troubles liés au système digestif, tels que le reflux gastro-œsophagien ou l'ulcère gastroduodénal.

Certaines personnes peuvent présenter un risque accru de nausées en raison de certains médicaments ou traitements qu'elles prennent, comme les patients cancéreux qui suivent une radiothérapie ou une chimiothérapie.

Les femmes enceintes sont également plus susceptibles d'avoir des nausées au cours du premier trimestre, ce que l'on appelle communément les "nausées matinales". Selon la Cleveland Clinic, les chercheurs estiment qu'environ 50 à 90 % des femmes enceintes ont des nausées, tandis que 25 à 55 % ont des vomissements.

8. Quelles sont les causes de la pré-éclampsie ?

La prééclampsie - qui peut conduire à l'éclampsie lorsqu'une personne atteinte de prééclampsie a des convulsions - est une affection qui provoque une hypertension artérielle après la 20e semaine de grossesse ou après l'accouchement.

Dans le monde, entre 10 et 15 % des décès dus à la grossesse ou à l'accouchement sont dus à la pré-éclampsie et aux complications associées, telles que l'éclampsie.

Aux États-Unis, la prééclampsie touche entre 5 et 8 % des grossesses, selon l'organisation à but non lucratif March of Dimes, spécialisée dans la santé maternelle et infantile, et dans la plupart des cas, elle conduit à un accouchement prématuré.

Les causes exactes de la prééclampsie restent cependant inconnues. Le risque de pré-éclampsie est plus élevé chez les femmes qui ont déjà souffert d'une pré-éclampsie lors d'une grossesse précédente, qui sont enceintes de jumeaux ou de triplés ou plus, ou qui souffrent déjà d'hypertension artérielle, de diabète, d'une maladie rénale ou d'une maladie auto-immune comme le lupus ou le syndrome des antiphospholipides.

Selon la clinique Mayo, des changements dans le mode de vie peuvent aider à traiter le ronflement, comme perdre du poids, éviter l'alcool avant le coucher, traiter la congestion nasale, dormir suffisamment et ne pas dormir sur le dos.

Certaines études montrent également que le fait de dormir en position inclinée peut réduire les ronflements.

Parfois, le port d'une bande nasale ou d'un appareil buccal pendant le sommeil peut aider à réduire les risques de ronflement. Dans les cas les plus graves, les professionnels de la santé peuvent recommander une intervention chirurgicale pour traiter le ronflement sévère.

Le ronflement peut souvent être le signe d'un trouble du sommeil appelé apnée obstructive du sommeil, qui provoque des pauses respiratoires pendant le sommeil.

10. Combien de temps dure une intoxication alimentaire ?

Souvent, une intoxication alimentaire dure un jour ou deux, mais selon le germe responsable de la maladie, elle peut durer 10 jours ou plus, d'après la Cleveland Clinic.

L'intoxication alimentaire est causée par la consommation de certains germes, tels que la salmonelle ou l'E. coli. Les symptômes peuvent aller de légers à graves, selon le CDC.

Les symptômes les plus courants d'une intoxication alimentaire sont la diarrhée, les douleurs d'estomac, les nausées et la fièvre. Consultez un médecin pour tout symptôme grave, notamment une diarrhée sanglante, une diarrhée qui dure plus de trois jours, une forte fièvre supérieure à 102 degrés, des vomissements si importants qu'il est impossible de garder des liquides, et des signes de déshydratation.

Source: edition.cnn.com