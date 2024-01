10 plats que tout visiteur de l'Argentine se doit de goûter

En plus de s'inspirer des migrants italiens et espagnols, les plats argentins contiennent également des ingrédients provenant du nord-ouest andin et de la Patagonie, au sud.

Prêt à commencer à manger ?

Voici 10 des meilleurs plats que tout visiteur de l'Argentine se doit de goûter.

Empanadas

Aliment de rue préféré des Argentins, ces poches de pâte farcies ressemblent à l'empanadilla de Porto Rico ou à la pâte de Cornouailles.

Les empanadas sont cuites ou frites et peuvent être végétariennes ou carnivores.

Les garnitures les plus courantes sont le poulet, le fromage et le jambon, le maïs doux, le fromage caprese ou le fromage bleu.

La viande de bœuf - hachée ou tranchée à la main - est toujours une option populaire, mais l'assaisonnement (cumin, oignon de printemps, œuf dur ou pomme de terre) dépend de la province d'origine.

Les spécialités régionales ne sont pas en reste : quinoa et fromage de chèvre dans la province de Jujuy, au nord-ouest, ou agneau en Patagonie.

Comment faire la différence entre les saveurs ?

La plupart des empanaderías fournissent une carte pratique de repulgue (terme utilisé pour décrire la méthode de pliage des bords de la pâte) pour vous guider à travers les différents bords ondulés, qui dénotent les saveurs.

Choripan

Autre succès de la cuisine de rue bon marché et joyeuse, le choripan est généralement servi en entrée lors d'un asado (barbecue).

Mais grâce à sa forme pratique, ce sandwich à la saucisse (où le chorizo ou la saucisse s'associe à la poêle ou au pain) est un en-cas idéal pour les voyageurs en déplacement.

Vous pouvez l'arroser de chimichurri, une sauce épicée à base d'origan, de persil, d'ail, de flocons de piment et de vinaigre de vin rouge, ou de salsa criolla, une variante à base de tomates, d'oignons et de poivrons rouges.

Le chorizo est généralement fabriqué à partir de porc, mais on trouve aussi des saucisses de sanglier dans certains restaurants.

La pizza

Les pizzas argentines peuvent avoir quelques ressemblances physiques avec leurs cousines napolitaines : elles ont une forme circulaire et une base en pâte.

Les similitudes s'arrêtent là.

Les croûtes d'un centimètre de haut ont tendance à ne pas mettre beaucoup de sauce tomate et à surcompenser avec une telle quantité de mozzarella argentine qu'elle coule sur le côté.

Les garnitures comprennent des olives vertes, de l'origan ou des flocons de piment séché.

Une pizza entière au fromage et aux tomates est souvent appelée simplement una muzza.

Certaines pizzerias traditionnelles de Buenos Aires vendent des pizzas à la part, conçues pour être consommées debout au bar.

Les clients peuvent également commander une faina, une tranche de galette de pois chiches, pour absorber le fromage gluant.

Milanesa

La milanesa, connue sous le nom d'escalope dans le reste du monde, est un autre plat argentin d'influence italienne.

Généralement préparée à partir d'une escalope de bœuf ou d'un blanc de poulet, la viande est martelée jusqu'à obtenir une coupe fine avant d'être panée, puis frite ou cuite au four.

Les garnitures, en revanche, augmentent le niveau d'excitation de ce plat.

Le caballo (à cheval) est garni d'un œuf au plat, le napolitana est agrémenté de fromage et de sauce tomate, et le suiza de gruyère.

Les plus gros appétits devraient commander le completa, avec du jambon, du fromage et de la sauce tomate. Il est préférable de l'accompagner de frites et d'une petite salade.

Provoleta

Ce fromage provolone doux et rond est une expérience gustative plutôt fade - jusqu'à ce qu'il soit mis sur le gril.

La provoleta, fabriquée à partir de lait de vache, se transforme alors en un délice gluant et constitue l'entrée classique d'un asado ou barbecue argentin.

Grillée dans une poêle de taille spéciale ou dans un simple plat en papier d'aluminium, la provoleta est souvent garnie d'origan et doit être légèrement croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur.

Pour un goût crémeux mais acide, essayez la provoleta au lait de chèvre.

Asado

La viande de bœuf est si tentante en Argentine que même les végétariens ont succombé à ses charmes.

Le meilleur moyen d'y goûter est de participer à un asado, qui désigne à la fois un barbecue et une façon traditionnelle de griller le bœuf.

Il s'agit de l'événement social le plus important en Argentine, qui réunit amis et familles tous les week-ends.

Il s'agit d'un repas en plusieurs étapes qui peut durer plusieurs heures. Les entrées comprennent le choripan, la morcilla (boudin) et la provoleta, avant de passer aux abats tels que les mollejas (ris de bœuf), les chinchulines (paillettes) et les rinones (rognons).

Avant de passer au plat principal, nous vous recommandons d'essayer le matambrito de cerdo (bavette de porc) arrosé de jus de citron, avant de goûter à l'un des nombreux morceaux proposés : le tendre ojo de bife (faux-filet) ; le bife de chorizo (faux-filet), accompagné d'une bande de gras ; le savoureux asado de tira (travers de porc) ; et l'entrana (steak de hampe), au goût prononcé.

Si l'asado chez un Argentin est l'expérience la plus légitime, certains restaurants proposent ce qui se fait de mieux : une parrillada, c'est-à-dire un petit gril portatif muni de charbons ardents qui permet de garder les morceaux au chaud.

Le lama

Manger du steak de lama est la norme dans le nord-ouest de l'Argentine, car ce camélidé est bien adapté à l'altitude de plus de 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la province de Jujuy.

Si sa saveur est plus rustique et terreuse que celle du bœuf, sa teneur en graisse est plus faible, ce qui en fait une alternative saine.

Il peut être dégusté dans des empanadas, dans un ragoût ou comme steak à part entière. Certains restaurants huppés l'utilisent même en carpaccio ou en tartare.

Humita

Dégustée comme en-cas ou comme plat principal, l'humita est l'hommage ultime au maïs. Les paquets de feuilles sont détachés pour révéler la purée de maïs à l'intérieur.

L'ensemble est cuit à la vapeur ou à l'eau.

Datant de l'époque précolombienne, la humita est consommée dans toute la région andine, notamment au Chili, en Bolivie et au Pérou.

Fabriquée à partir de maïs frais et de lait, elle est agrémentée d'oignons, d'épices et parfois de fromage de chèvre.

Locro

Ragoût copieux, le locro est un plat national traditionnellement servi le 25 mai, date marquant la révolution de mai en Argentine.

Composé de maïs blanc, de bœuf ou de porc, de tripes et de chorizo rouge, ainsi que d'autres légumes comme les haricots blancs, la courge et le potiron, et assaisonné de cumin et de feuilles de laurier, ce savoureux repas dans un bol est idéal pour réchauffer l'hiver.

Il peut être relevé d'une pointe de quiquirimichi, une salsa piquante à base de paprika, de ciboule et de piment.

La carbonada est un plat similaire qui comprend du maïs doux servi à l'intérieur d'une citrouille cuite et assaisonnée.

Dulce de leche

Certains Argentins diraient que lécher le dulce de leche (sauce au lait caramélisé et au sucre) d'une cuillère est un repas en soi.

Cependant, cette salsa sucrée et collante accompagne généralement les desserts tels que le flan.

Une meilleure invention est le dulce de leche-flavor helado.

Les glaciers qui n'en proposent pas feraient rapidement faillite. En outre, la glace argentine est épaisse et crémeuse, ce qui permet au gelato italien d'en avoir pour son argent.

Pour une poussée de sucre ultime, les cornets DDL peuvent être agrémentés d'un peu (ou de beaucoup) de sauce DDL.

