10 des meilleurs endroits pour les feux d'artifice, les fêtes et autres événements de la Saint-Sylvestre

Si c'est le cas, ces destinations du monde entier ont la réputation bien méritée d'organiser une grande fête pour le réveillon du Nouvel An. La musique, la vie nocturne, les fêtes et les traditions culinaires du Nouvel An en font certainement partie, mais ce sont les feux d'artifice qui volent la vedette dans ces endroits.

Veillez à vous y prendre tôt chaque année si vous voulez profiter des meilleures soirées et des meilleurs endroits pour admirer les feux d'artifice. Certains lieux sont payants et les billets se vendent parfois des mois à l'avance.

Alors, suivons minuit à travers le monde - voici 10 endroits où vous pouvez vous rendre pour un réveillon du Nouvel An que vous n'oublierez jamais :

Sydney

Sydney, en Australie, est l'une des premières grandes villes internationales à accueillir la nouvelle année à minuit. Le principal feu d'artifice est tiré dans la baie de Sydney, avec l'Opéra et le Harbour Bridge en toile de fond.

Les îles du port ou les parcs familiaux situés de part et d'autre offrent une vue imprenable. Les meilleurs endroits pour admirer le feu d'artifice sont souvent réservés très tôt. D'autres événements se déroulent en début de soirée, notamment des cérémonies de peuples aborigènes et un spectacle de bateaux du port ornés de lumières.

Un plus pour Sydney : L'été ne fait que commencer, ce qui vous permettra de profiter des plages de la ville, notamment Manly, Bondi et Bronte.

Taipei, Taïwan

Leréveillon du Nouvel An à Taipei, la capitale de l'île de Taïwan, est un véritable spectacle visuel.

Le plus haut bâtiment de la ville, Taipei 101, est le point de départ d'un feu d'artifice vibrant et vertical. Les lieux privilégiés pour assister à l'événement sont la montagne du Tigre (pour une vue à distance), le National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall (qui offre l'une des meilleures vues sur Taipei 101) et le Xinyi Commercial District, qui est très fréquenté au début de la soirée.

La ville parraine également des spectacles musicaux sur la place de l'hôtel de ville de Taipei avant le grand événement.

Bangkok

Bangkok vient souvent à l'esprit des voyageurs qui cherchent les meilleures villes d'Asie pour la vie nocturne. C'est donc un endroit naturel pour fêter la nouvelle année si vous aimez les foules, les lumières vives, le bruit et les réjouissances.

Assistez à un incroyable feu d'artifice à l'ICONSIAM, un grand centre commercial et de divertissement situé le long du fleuve Chao Phraya. Vous voudrez peut-être poursuivre la fête dans l'un des superbes bars de Bangkok, comme le Sky Beach Bangkok, le bar le plus haut de la ville, ou le Sirocco, également situé au-dessus des rues animées.

Si les festivités deviennent trop intenses, prenez le temps de vous reposer le 1er janvier dans un temple. Le Wat Pho est connu pour son bouddha couché, mais aussi pour ses foules. Pour un moment encore plus calme, essayez le Wat Suthat, tout proche.

Dubaï

Le Burj Khalifa de Dubaï est l'un des gratte-ciel qui attirent le plus l'attention au monde, et il le fait d'autant plus le soir du Nouvel An.

En cette fin d'année 2023, le Burj Khalifa détient le record du plus haut bâtiment du monde (828 mètres), et des foules se rassemblent à ses pieds pour accueillir la nouvelle année avec un incroyable feu d'artifice. Non loin de là, le Burj Plaza est un peu plus calme et populaire auprès des familles.

Dubaï est en train de se forger une réputation de grande destination gastronomique. Vous pourrez donc vous laisser tenter par des restaurants comme Orfali Bros, fondé par trois frères originaires de Syrie, ou Baku Cafe, qui propose des plats azerbaïdjanais. Et si vous avez envie de faire du shopping, rendez-vous au Dubai Mall, l'un des plus grands du monde.

Le Cap

Le Cap est l'une des villes les plus joliment situées d'Afrique - et du monde. Les feux d'artifice de la Saint-Sylvestre dans cette ville sud-africaine la rendent encore plus spectaculaire.

Si vous cherchez un endroit pour dîner, pensez à Pier, qui propose un menu végétarien. Il se trouve sur le front de mer Victoria & Albert, un endroit idéal pour admirer les feux d'artifice. Si vous aimez la musique, l'amphithéâtre du front de mer propose sept heures de concerts et de DJ.

Profitez de votre voyage pour visiter les vignobles sud-africains renommés des environs du Cap, tels que Leeu Estates. Comme Sydney, Le Cap entre tout juste dans l'été, c'est donc le moment idéal pour être en plein air.

Rome

Les habitants de Rome savent comment organiser une bonne bacchanale - ils le font par intermittence depuis plus de 2 000 ans. Pour les feux d'artifice, rendez-vous au Circus Maximus, le lieu de course de chars et de divertissement de l'Antiquité, pour un spectacle visuel qui impressionnerait les anciens fêtards des années glorieuses de l'Empire romain.

Le réveillon du Nouvel An est aussi pour les oreilles. Parmi les événements organisés, citons Le festival Amore, axé sur la musique électronique de danse, qui fête ses 20 ans. Pour les plus classiques, il y a le concert des Trois Ténors au théâtre Flaiano, entre autres.

Si vous ne voulez pas faire la fête trop fort, vous pouvez assister à la Parade de Rome, qui met en scène des fanfares et de nombreux autres spectacles le jour de l'an. Et n'oubliez pas vos sous-vêtements rouges!

Londres

La majestueuse ville de Londres offre toujours une toile de fond remarquable pour le feu d'artifice de la Saint-Sylvestre, qui est tiré à Westminster, près du London Eye et de Big Ben.

Les billets pour 2023 dans la zone officielle sont déjà épuisés (comme d'habitude), mais vous pourrez peut-être voir le feu d'artifice gratuitement depuis des collines telles que Primrose Hill, Parliament Hill sur Hampstead Heath, Greenwich Park et Alexandra Palace. Vous pouvez également essayer de trouver une place sur des ponts tels que le Millennium Bridge et le Southwark Bridge.

Une croisière sur la Tamise est également un excellent point de vue pour admirer le spectacle depuis la Tamise.

Une façon traditionnelle de saluer la perspective d'une nouvelle année est de s'installer dans l'un des plus vieux pubs de Londres, comme le Old Bell Tavern, qui sert des boissons pour adultes depuis 1670.

Rio de Janeiro

Si vous souhaitez accueillir la nouvelle année avec environ 3 millions d'autres âmes dans une station balnéaire chaleureuse aux fortes vibrations brésiliennes, rendez-vous à Rio de Janeiro.

Le rassemblement principal sur la plage de Copacabana, qui commence avant même la tombée de la nuit, est traditionnellement agrémenté d'une variété de groupes musicaux et de feux d'artifice. Si vous voulez faire la fête dans le style classique de Rio, rendez-vous au Jobi Bar. C'est une institution sociale de la ville, ouverte depuis les années 1950.

Envie d'une vue imprenable ? Rendez-vous à la Vista Chinesa, une petite pagode chinoise perchée qui offre un panorama fantastique.

La ville de New York

Times Square, à Manhattan, est synonyme de réveillon du Nouvel An dans tous les États-Unis. Même si vous n'y êtes pas allé en personne pour le compte à rebours 10-9-8, il y a de fortes chances que vous ayez regardé la fameuse chute de la boule à la télévision. (La boule a fait ses débuts en 1907 et a été lâchée chaque année depuis lors, à l'exception de deux années pendant la Seconde Guerre mondiale).

Si vous n'avez pas envie de vous retrouver à Times Square avec la moitié de l'humanité, voici d'autres possibilités :

- Admirez les feux d'artifice et les divertissements sur la Grand Army Plaza, qui se trouve juste à côté de Prospect Park, à Brooklyn. Il est possible que vous deviez arriver tôt pour bénéficier des meilleures vues.

- New York est une ville fluviale, vous pouvez donc faire la fête sur l'eau en faisant une croisière sur la Circle Line et en admirant de superbes vues.

Las Vegas

Las Vegas est illuminée tout au long de l'année, mais elle se met en quatre pour le réveillon du Nouvel An.

LeStrip est fermé aux véhicules et les piétons prennent le relais pour un festival digne de Vegas. À minuit, les différents casinos lancent un impressionnant feu d'artifice depuis les toits de leurs bâtiments. Arrivez suffisamment tôt pour avoir une bonne vue.

Il y a aussi tous les spectacles de Vegas que vous voudrez peut-être voir en premier ; ajoutez un peu de magie à la soirée en assistant au spectacle Impossible de David Blaine.

Tout comme les coups de chance, Vegas n'est pas toujours très chaud. N'oubliez pas de consulter les prévisions météorologiques et de vous habiller chaudement - le désert se refroidit beaucoup la nuit, surtout en hiver.

Source: edition.cnn.com