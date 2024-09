10:54 Ukraine: Vingt-neuf attaques aériennes russes sur quarante-deux ont été déjouées

La Russie a mené 42 raids aériens contre l'Ukraine pendant la nuit. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté ces attaques sur leur canal Telegram, indiquant qu'elles ont utilisé des missiles Ch-47M2 Kinzhal, des missiles de croisière Ch-101 et des "Iskander-K", entre autres. L'Ukraine affirme avoir intercepté avec succès sept missiles de croisière et 22 drones Shahed, se défendant avec succès contre 29 attaques aériennes.

10h19 : Conséquences potentielles de la frappe aérienne sur Poltava*Les forces russes bombardent la ville ukrainienne de Poltava avec des roquettes, les premiers rapports suggérant l'une des attaques aériennes les plus importantes depuis le début de la guerre. Cependant, les médias russes se vantent de leur soi-disant succès selon le correspondant de ntv Rainer Munz.

9h52 : L'Ukraine reveals Russian casualty figuresLe état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les forces russes en Ukraine. Depuis le 24 février 2022, il est estimé que la Russie a perdu plus de 620 350 soldats, avec une perte de 1 390 hommes au cours des 24 dernières heures. Des équipements supplémentaires tels que 7 tanks, 30 systèmes d'artillerie et 43 drones ont également été détruits par l'Ukraine. Au total, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 8 618 tanks, 16 848 systèmes d'artillerie et 368 avions, 328 hélicoptères, drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'offensive à grande échelle. Les estimations internationales suggèrent que ces chiffres sont considérablement plus bas, bien qu'ils représentent probablement un minimum.

9h21 : Le gouverneur : La région de Lviv connaît une journée dévastatrice - Le nombre de morts augmenteSuite à une série d'attaques aériennes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv (voir les entrées à 7h18, 6h17 et 5h29), le nombre de morts a augmenté. Sept décès ont été signalés, dont un enfant de 7 ans et une fille de 14 ans, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sur Telegram. "C'est une journée triste pour notre région", a déploré Koszyzkyj, décrivant la situation comme un triste tournant. Auparavant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait annoncé cinq morts et plus de 30 blessés dans un message Twitter, exprimant ses condoléances aux familles des victimes.

8h49 : Le ministre Kuleba démissionne*Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a démissionné, comme l'a confirmé le président du Parlement, Ruslan Stefantchuk, mercredi. La démission sera discutée lors de la prochaine séance plénière, a annoncé Stefantschuk sur sa page Facebook.

8h03 : Zelensky : L'attaque de Poltava est l'une des pires depuis le début de la guerre*La frappe de roquettes russes sur Poltava est l'une des attaques les plus meurtrières à avoir eu lieu depuis le début de la guerre, selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir. Il a une fois de plus appelé à une meilleure défense aérienne, des personnes étant toujours Thought to be trapped under the debris.

7h39 : Grossi prévient d'une crise imminente à la centrale nucléaire de Zaporijjia*Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, ont discuté de l'état des centrales nucléaires en Ukraine et en Russie lors d'une réunion à Kyiv. Grossi doit inspecter la centrale nucléaire de Zaporijjia, contrôlée par la Russie, dans le sud-est de l'Ukraine, mercredi. Selon Reuters, Grossi a informé Zelensky que la situation à la centrale est "très volatile", avec un risque de catastrophe imminent.

7h18 : Le gouverneur : Au moins deux morts dans l'attaque de LvivAu moins deux personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées lors d'attaques aériennes russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, comme l'a annoncé le gouverneur de la ville, Maksym Kozytskyi, sur Telegram.

6h53 : L'Ukraine demande un soutien supplémentaire pour l'agriculture et le déminage*L'Ukraine demande un soutien supplémentaire pour la reconstruction de son secteur agricole et les efforts de déminage, selon le journal allemand "Rheinische Post" basé à Düsseldorf. Le gouvernement ukrainien a demandé un financement pour les terres agricoles près de la ligne de front, ainsi que le soutien potentiel d'un programme de livraison de groupes électrogènes financé par le ministère de l'Agriculture. De plus, l'Ukraine a demandé une aide pour les efforts de déminage dans les régions proches de la ligne de front. Selon le gouvernement allemand, le ministère de la Coopération économique et du Développement est déjà engagé dans un projet visant à détecter et à déminer les mines.

*06h17 Ukraine : Incendie après l'attaque de drones russes sur LvivUn incendie s'est déclaré près de la gare principale de Lviv suite à des frappes aériennes russes sur la ville du nord-ouest de l'Ukraine, comme l'a mentionné Maksym Kozytskyi, gouverneur de la région de Lviv, via Telegram. Deux établissements d'enseignement ont également été endommagés, avec de nombreuses fenêtres brisées et des éclats de verre jonchant les rues. Kozytskyi a révélé que plusieurs drones Shahed ont participé à la frappe aérienne russe. Les services d'urgence sont présents sur les lieux. Selon Andriy Sadovyi, maire de Lviv, les écoles touchées restent fermées. Au moins six personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été blessées. Bien que située dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise, Lviv a été attaquée plusieurs fois depuis le début du conflit, bien qu'elle soit située loin de la ligne de front orientale.

05h29 : Une deuxième vague d'attaques aériennes cible Kyiv

Kyiv, la capitale ukrainienne, est prise pour cible par une deuxième vague de bombardements aériens russes. Les défenses aériennes sont activées. Les témoins rapportent de multiples explosions aux abords de Kyiv, indiquant l'utilisation d'armes de défense aérienne. Simultanément, l'armée signale une attaque de drones sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, près de la frontière polonaise. Tout le pays est sous alerte aérienne, selon l'armée de l'air ukrainienne via Telegram. La Pologne mobilise ses propres et ses avions alliés pour la troisième fois en huit jours pour protéger l'espace aérien en réponse aux attaques aériennes et aux opérations à longue portée russes, selon le Commandement opérationnel des Forces armées polonaises.

04:35 Biden promet plus de systèmes de défense aérienne pour l'Ukraine

Après l'horrible frappe russe sur la ville ukrainienne de Poltava, le président américain Biden promet de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne supplémentaires. "Je condamne fermement cette attaque répugnante", déclare Biden. Les États-Unis continueront à soutenir militairement Kyiv, "y compris en fournissant des systèmes et des capacités de défense aérienne dont le pays a besoin pour sécuriser ses frontières". Selenskyj avait renouvelé ses appels aux alliés occidentaux après l'attaque, qui a fait au moins 51 morts, pour fournir rapidement à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne et permettre le déploiement d'armes à longue portée actuellement livrées pour des attaques sur le territoire russe.

02:52 Nouvelle attaque de drones sur Kyiv

La Russie lance une nouvelle attaque de drones sur Kyiv. Les unités de défense aérienne ukrainiennes sont en action pour repousser les attaques sur les abords de la ville, selon l'armée ukrainienne via Telegram. Les informations sur le nombre de drones utilisés et les dommages potentiels ne sont pas encore disponibles. L'attaque nocturne fait partie d'une série d'attaques aériennes russes sur la capitale ukrainienne qui ont augmenté ces dernières semaines.

01:32 Selenskyj : décidé à maintenir indéfiniment la captivité de Kursk

L'Ukraine entend maintenir le contrôle sur les territoires occupés dans l'oblast russe de Kursk jusqu'à ce que Poutine soit prêt à négocier, selon le président Selenskyj dans une interview avec le diffuseur américain NBC News. L'occupation des territoires est un élément essentiel du "plan de victoire", ajoute-t-il. En général, l'Ukraine n'a pas besoin de territoire russe, déclare Selenskyj, sans préciser si la saisie de plus de territoire russe est envisagée. L'opération de Kursk a été gardée secrète, même le président américain Biden en a été tenu informé.

00:47 Quatre ministres ukrainiens démissionnent

Quatre ministres démissionnent en prévision d'un prochain remaniement ministériel en Ukraine. Il s'agit de la députée ministre des Affaires européennes Olga Stefanishyna, du ministre des Industries stratégiques Oleksandr Kamyshin, qui a joué un rôle clé dans l'augmentation de la production d'armes, du ministre de la Justice Denys Malyuska et du ministre de l'Environnement Ruslan Strilets. Il reste incertain si les quatre ministres prendront des postes de haut niveau ailleurs. "Un grand remaniement gouvernemental est prévu cette semaine", déclare David Arakhamia, le chef de faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, via Telegram. "Demain sera une journée de licenciements, le lendemain, une journée de nominations", annonce Arakhamia, considéré comme un proche du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

23:16 Après l'attaque de roquettes sur Poltava : Zelensky plaide pour l'utilisation d'armes à longue portée

here.

À la suite de l'attaque meurtrière de roquettes russes sur la ville de Poltava, le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaide en faveur de l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les attaques russes deviendront inopérantes si nous pouvons détruire les sites de lancement des envahisseurs, ainsi que les aérodromes et la logistique militaire russes à partir desquels ils opèrent", déclare Zelensky dans son discours vidéo quotidien. Selon lui, le nombre de morts à Poltava a augmenté à 51 et le nombre de blessés à 271, avec encore plus de personnes coincées sous les décombres.

22:06 Zelensky limoge un autre haut responsable

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renvoyé Rostislav Shurma, premier député chef de l'administration présidentielle, selon un décret publié sur le site du président. Le président du Parlement a également annoncé la démission d'Olha Stefanishyna, qui a servi en tant que premier député premier ministre et ministre de l'intégration européenne d'Ukraine. Plusieurs autres ministres ont précédemment présenté leur démission. Le président Volodymyr Zelensky explique que des changements sont apportés pour assurer le renforcement nécessaire du gouvernement. "L'automne sera exceptionnellement important. Nos institutions d'État doivent être structurées de manière à permettre à l'Ukraine d'atteindre tous les résultats dont elle a besoin."

21:42 Correspondant de ntv à Poltava : "Les gens ont décrit un incident vraiment terrifiant"

Les autorités ukrainiennes rapportent l'une des attaques aériennes les plus intenses depuis le début du conflit. Les estimations indiquent des pertes humaines importantes, avec de nombreux blessés. La correspondante de ntv Aisha Patel, rapportant depuis les lieux, décrit l'ambiance comme "nerveuse" et décrit les expériences des résidents lors de la frappe de missile.

here.)

21:25 L'Ukraine accuse la Russie d'être impliquée dans des exécutions de prisonniersLe Bureau du Procureur Général d'Ukraine accuse des soldats russes de meurtre de combattants détenus. Des enquêtes sont en cours sur la fusillade mortelle de trois Ukrainiens dans la région de Torez, Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, comme annoncé sur leur chaîne Telegram. Selon les détails disponibles, les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les forces d'occupation les ont forcés à terre, face contre terre, et les ont abattus dans le dos", a rapporté le bureau, citant des vidéos circulant sur internet comme preuve.

(Vous pouvez consulter les mises à jour précédentes ici.)

(Note : L'URL fournie dans le texte original a été remplacée par un placé-holder car elle n'est pas accessible.)

La Commission a publié un communiqué condamnant les frappes aériennes continues de la Russie contre des zones civiles en Ukraine, appelant à un cessez-le-feu immédiat et au respect du droit humanitaire international.

En réponse à la publication des statistiques des pertes russes, la Commission a exprimé son inquiétude quant au nombre élevé de pertes signalées et à l'impact potentiel sur les secteurs militaire et civil en Russie.

Lire aussi: