Ancien diplomate russe qualifie Poutine de "fraudeur lâche" dans un éditorial invité sur ntv.deSelon Boris Bondarev, ancien diplomate russe, Poutine agit comme un "imposteur faible" dans un éditorial invité pour ntv.de. L'image de Poutine capable de vaincre n'importe quel adversaire a été ternie par le lancement du conflit non provoqué contre l'Ukraine. La prise de pouvoir en quelques jours n'a pas eu lieu comme prévu. Les autorités russes ont semblé complètement prises au dépourvu et dépassées par l'attaque ukrainienne sur Kursk. "Poutine est déconcerté face à une menace sérieuse et ne sait pas quoi faire. Il n'agit pas même comme un animal acculé prêt à se battre de toutes ses forces, mais comme un imposteur faible", déclare Bondarev. L'ancien diplomate, qui s'oppose au régime de Poutine en raison de la guerre, condamne également fermement la position des politiques occidentaux interdisant le déploiement d'armes livrées sur le territoire russe par l'Ukraine. "Il faut affronter Poutine par la force", affirme-t-il. Il balaie les préoccupations occidentales concernant l'"escalade" comme infondées. "L'escalade est déjà là - l'opposant de Poutine a envahi le territoire russe ! Mais il n'y répond pas du tout", écrit Bondarev.

10:13 Ukraine : cinq civils tués et plus de 20 blessés dans l'agression russeAu cours des dernières 24 heures, cinq civils ont perdu la vie et au moins vingt-deux ont été blessés, dont un enfant, dans des attaques russes en Ukraine, selon le "Kyiv Independent".

09:37 Installation de stockage de carburant russe en feu : image satellite montre l'ampleur de l'incendieL'Ukraine a attaqué une importante installation de stockage de carburant à Proletarsk dans le sud de la Russie avec des drones dimanche matin. Malgré un jour plus tard, l'incendie n'était pas maîtrisé, avec plus de quarante pompiers blessés, selon les autorités régionales. Des images satellite montrent également l'ampleur de l'incendie :

L'Ukraine a attaqué plusieurs raffineries et installations pétrolières russes avec des drones ces derniers mois. Il s'agit de rendre plus difficile l'approvisionnement en carburant des troupes ennemies et de réduire les revenus de l'industrie pétrolière russe.

09:16 Kyiv : plus de 1 300 soldats russes "défaits" en une seule journéeLes pertes russes restent élevées, selon les chiffres officiels de Kyiv. En une journée, 1 330 soldats russes sont rapportés avoir été tués ou devenus incapables de continuer le combat. Selon le ministère de la Défense ukrainien, un total de 601 800 soldats russes ont été "défaits" depuis le début de la guerre en février 2022. Selon les déclarations quotidiennes du ministère de la Défense sur les pertes russes, l'ennemi a également perdu 5 chars supplémentaires (8 518). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a enregistré plus de 16 500 véhicules blindés et plus de 13 800 drones qui ne sont plus en possession de l'armée russe ou ont été détruits. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés indépendamment. Moscou est lui-même peu enclin à fournir des informations sur ses propres pertes en Ukraine.

08:47 Biden défend la résistance de l'Ukraine : aucun président ne devrait se soumettre aux dictateurs

Joe Biden a affirmé que "aucun président ne devrait se soumettre aux dictateurs", selon le "Kyiv Independent" lors de la première soirée de la convention démocrate. "Putin pensait pouvoir conquérir Kyiv en trois jours", a déclaré le président américain. "Trois ans plus tard, l'Ukraine est toujours indépendante." Le démocrate a comparé son bilan en tant que partisan d'une forte OTAN et d'une Ukraine libre à celui de l'ancien président Donald Trump, qui avait loué le président russe Vladimir Poutine. "Aucun commandant en chef ne devrait jamais se soumettre aux dictateurs", a déclaré Biden.

08:31 Russie lance des frappes aériennes nocturnes sur l'UkraineLa Russie a de nouveau ciblé l'Ukraine avec des frappes aériennes nocturnes, selon l'armée ukrainienne. Neuf régions au centre, au nord et au sud du pays ont été touchées, avec trois missiles et 25 drones abattus, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Il s'agit de la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci, a expliqué l'armée. Il y a eu 41 alertes aériennes dans la capitale en août. L'armée a rapporté hier avoir repoussé une attaque de drones sur Kyiv.

07:52 Administration militaire : attaque de missiles russes sur Kyiv repoussée - pas de dommages signalésLes forces russes ont attaqué Kyiv depuis le nord ce matin, a rapporté l'administration militaire de Kyiv sur Telegram. "Des informations préliminaires montrent que l'ennemi a attaqué la capitale de l'Ukraine depuis le nord, probablement à l'aide de missiles balistiques comme l'Iskander. C'est la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci !" a déclaré le message. Les forces de défense aérienne ont détruit les missiles aux abords de la ville. Il n'y a pas de dommages ou de pertes signalées à Kyiv.

07:38 Biélorussie : Loukachenko envoie des troupes et des avions supplémentaires à la frontière avec l'UkraineLa Biélorussie a déployé des troupes et des avions supplémentaires de défense aérienne à sa frontière avec l'Ukraine, a annoncé le général-major Andrei Lukanovich, commandant des forces de défense aérienne biélorusses, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Cela suit de peu la déclaration du président biélorusse Alexander Loukachenko selon laquelle il avait envoyé un tiers de l'armée du pays à la frontière cet été. Loukachenko a affirmé que le renforcement des troupes le long de la frontière était dû à un malentendu entre la Biélorussie et l'Ukraine. Lukanovich a déclaré que l'armée biélorusse avait déployé des avions, des missiles anti-aériens et des unités de radiocommunications à la frontière. Kyiv n'a pas confirmé les allégations de Lukanovich concernant le déploiement de troupes et d'armes supplémentaires de la Biélorussie à la frontière. Le service frontalier d'État ukrainien a rapporté il y a plus d'une semaine qu'il n'y avait aucun signe de renforcement des troupes le long de la frontière avec la Biélorussie malgré l'ordre de Loukachenko.

10:54 Zelensky : Un second sommet de la paix en Ukraine doit avoir lieu cette annéeLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a chargé ses diplomates de s'assurer que le deuxième sommet de la paix en Ukraine aura lieu cette année. Lors d'une réunion de chefs de missions diplomatiques étrangères en Ukraine, Zelensky a parlé de "diplomatie de guerre : résilience, armes, victoire". Selon l'agence de presse d'État Ukrinform, Zelensky a déclaré : "Je pense que le premier sommet a été une victoire remarquable pour l'Ukraine. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont rendu notre sommet possible. Maintenant, nous planifions le deuxième sommet de la paix, et nous devons nous assurer qu'il aura lieu cette année." "Nous devons tout faire pour atteindre cet objectif. Nous devons élargir le cercle de soutien pour la déclaration du premier sommet."

10:22 L'Ukraine : Une autre frappe aérienne russe sur KyivLa Russie continue ses attaques nocturnes sur Kyiv, selon des sources ukrainiennes. Des unités de défense aérienne ont été déployées aux premières heures du matin pour contrer une autre attaque aérienne russe sur Kyiv, selon l'administration militaire de la capitale ukrainienne. Les témoins ont rapporté avoir entendu des explosions qui ressemblaient à des systèmes de défense aérienne qui se déclenchaient.

10:11 Kyiv signale plusieurs attaques de drones loin des lignes de frontDes attaques de drones ont eu lieu hier dans plusieurs régions ukrainiennes éloignées des lignes de front, selon les rapports de défense aérienne. Les régions de Sumy, Poltava, Kherson et Mykolaiv ont été parmi les cibles. La défense aérienne a également été déployée autour de Kyiv. L'administration locale a exhorté les résidents à chercher refuge, déclarant qu'il n'y avait pas de dommages pour l'instant.

08:23 Les États-Unis soutiennent Kyiv pendant l'offensive de KurskMalgré l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les États-Unis restent engagés à soutenir Kyiv. Selon un porte-parole du département de la Défense des États-Unis, "le président Biden a clairement indiqué que nous continuerons à soutenir l'Ukraine et de rester à ses côtés aussi longtemps que nécessaire". Les États-Unis donnent la priorité à l'aide militaire à l'Ukraine. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a réaffirmé le soutien des États-Unis à son homologue ukrainien, Rustem Umerov, lors d'un appel, et a discuté des objectifs de Kyiv pour l'offensive.

07:07 L'Allemagne livre un autre système de défense aérienne Iris-TL'Allemagne a envoyé un autre paquet d'armes à l'Ukraine, qui comprend un système de défense aérienne Iris-T SLS, entre autres choses. La livraison comprend également plusieurs milliers de munitions d'artillerie, des drones, un Bergepanzer 2 et des centaines de fusils avec des munitions correspondantes.

06:20 Zelensky : L'offensive de Kursk a conduit à la capture de la plupart des soldats russesL'offensive ukrainienne contre les forces russes dans la région de Kursk a été le plus grand succès dans la capture de soldats russes depuis le début du conflit, selon le président Volodymyr Zelensky. Il a ajouté que ces soldats capturés seraient échangés contre des soldats ukrainiens actuellement détenus en Russie. Tout au long du conflit, on estime que la Russie a capturé plus d'Ukrainiens que l'inverse.

22:21 Le commandant tchétchène encourage les conscrits à rejoindre le combat pour la RussieApti Alaudinow, commandant du régiment Achmat combattant pour la Russie, a exhorté les conscrits à rejoindre le front dans une vidéo, selon le "Kyiv Independent". Il a affirmé que les soldats qui tombaient au combat dans la région de Kursk "iraient au paradis".

21:58 Zelensky : L'incursion ukrainienne en Russie a démantelé le concept de ligne rougeLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'incursion ukrainienne sur le territoire russe, considérée comme peu probable, avait été gardée secrète en raison de sa nature peu réaliste. Il a également déclaré que le concept des "lignes rouges" de la Russie "s'est effondré près de Bucha" récemment.

21:38 La Lituanie commence la construction d'une base militaire allemandeLa Lituanie a commencé la construction d'une base militaire pour les soldats allemands, prévue pour être achevée en 2027. La base pourra accueillir jusqu'à 4 000 soldats allemands. Il s'agira de la première Deployment permanent de la Bundeswehr à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a déjà convenu de déployer des troupes en Lituanie, un membre de l'OTAN et de l'UE bordant la Russie, l'année dernière. Le ministre de la Défense lituanien Raimundas Karoblis a estimé que le budget de construction serait supérieur à un milliard d'euros.

**21:15 Le président tchèque suggère la possibilité d'un

20:36 Pokrovsk Garder son Optimisme L'administration de la ville ukrainienne de Pokrovsk fait face à une situation préoccupante avec l'avancée des troupes russes. Selon la responsable du département de l'information, s'exprimant auprès du "Washington Post", "Elles se dirigent vers les outskirts de Pokrovsk. Ce n'est pas un secret." Elle exprime l'espoir que l'ennemi pourrait stopper leur avancée aux outskirts de Pokrovsk et que les troupes ukrainiennes réussiraient à défendre la ville. Si Pokrovsk tombe, cela marquerait la plus grande zone urbaine capturée par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

Face aux difficultés apparentes des autorités russes pour faire face à la riposte ukrainienne, il est légitime de se demander si la prétention de Poutine de détenir un pouvoir inarrêtable dans le conflit ukrainien n'était qu'une façade.

Compte tenu de la tension croissante et des attaques continues dans différentes régions d'Ukraine, certains responsables internationaux ont appelé à une réponse plus ferme à l'égard de Poutine, arguant que la faiblesse pourrait l'inciter à aller plus loin dans le conflit ukrainien.

