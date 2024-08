10:41 L'Ukraine veut détruire l'infrastructure militaire russe

Après une nouvelle frappe aérienne russe mortelle près de Kyiv, l'Ukraine vise à détruire définitivement l'infrastructure militaire russe pour mettre fin au meurtre de civils. Andrij Jermak, chef de l'office présidentiel à Kyiv, déclare dans une vidéo sur son canal Telegram, en montrant des forces déployées dans un champ de décombres, qu'il est "nécessaire de détruire son infrastructure militaire car l'ennemi ne comprend pas d'autres arguments" concernant l'invasion russe. L'Ukraine espère une approbation rapide de ses alliés occidentaux pour utiliser des missiles à plus longue portée, même contre le territoire russe.

10:22 Le ministère russe des Situations d'urgence livre de l'aide à la région frontalière de KurskLe ministère russe des Situations d'urgence a livré de l'aide humanitaire à la région contestée de Kursk, près de la frontière. Le ministère signale que des convois transportant des tentes, des couvertures, des générateurs mobiles, des articles d'hygiène, de la nourriture et de l'eau ont été envoyés dans la région. En coopération avec les autorités locales, l'aide sera distribuée à la population. Plus de 76 000 personnes ont dû quitter leur foyer en raison des combats entre les forces russes et ukrainiennes.**

09:47 L'est de l'Ukraine : Kramatorsk sous le feu russe pour la deuxième fois consécutive

Les forces russes ont apparemment bombardé la ville ukrainienne de Kramatorsk, dans la région de Donetsk, pour la deuxième journée consécutive. Le gouverneur ukrainien de Donetsk, Vadym Filaschkin, écrit sur Telegram que des installations industrielles ont été touchées. Quatre personnes ont été blessées. Kramatorsk est le centre administratif des parties ukrainiennes de la région de Donetsk. L'armée russe contrôle les parties orientales de la région.

08:59 L'état-major ukrainien publie les pertes russesL'état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres concernant les pertes des troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu environ 590 920 soldats dans la guerre contre l'Ukraine depuis le 24 février 2022, dont 1 220 au cours des 24 dernières heures. Lors du jour de combat précédent, six chars, 58 systèmes d'artillerie et 27 drones ont été soi-disant détruits. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie aurait perdu au total 8 447 chars, 16 663 systèmes d'artillerie, 366 avions, 328 hélicoptères, 13 399 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales citent des chiffres de pertes plus faibles, qui sont également probablement des valeurs minimales.

08:07 La Russie : des attaques de drones massives dans les régions frontalières de Belgorod et VoronezhLes forces ukrainiennes ont soi-disant attaqué les régions russes de Belgorod et Voronezh, en plus de Kursk (voir l'entrée 01:51), avec des drones et des missiles pendant la nuit. Les gouverneurs de Voronezh et de Belgorod rapportent sur leurs canaux Telegram qu'ils ont abattu plus d'une douzaine de drones à Voronezh, causant des dommages aux bâtiments mais sans faire de blessés. À Belgorod, il y a eu des attaques de drones dans plusieurs localités, avec des explosions et des incendies dans deux endroits, mais aucun blessé signalé.

07:32 Les services de secours : deux morts après une frappe russe sur la région de KyivSuite à une attaque de missiles russes (voir l'entrée 00:27), un homme de 35 ans et son fils de 4 ans ont été tués dans une banlieue de la capitale ukrainienne Kyiv, selon les services de secours de l'État. Trois autres personnes ont été gravement blessées. Les débris de missiles sont tombés sur des maisons privées à Browary, à l'est de Kyiv, dans la soirée, ont rapporté les secouristes sur Telegram. Le père et le fils ont été ensevelis sous les décombres d'un bâtiment.

07:04 La Russie : un avion de combat russe Su-25 aurait touché des forces ukrainiennes dans la région russe de KurskUn avion de combat russe de type Su-25 aurait soi-disant attaqué et touché des forces ukrainiennes dans la zone frontalière de la région russe de Kursk, selon le ministère russe de la Défense sur Telegram. Selon le ministère russe de la Défense, l'attaque a été effectuée à l'aide de missiles air-sol non guidés. Le ministère russe de la Défense a également déclaré que l'équipage a effectué une manœuvre de défense aérienne, a déclenché des leurres thermiques et est revenu à la base aérienne. Une vidéo montrant le déploiement de l'avion de combat a été publiée sur le canal Telegram du ministère de la Défense. Le Su-25 est un avion d'attaque au sol développé dans l'Union soviétique et est utilisé pour fournir un soutien aérien aux troupes au sol russes dans la guerre en Ukraine.

06:24 ISW : Le Kremlin minimise l'incursion ukrainienne dans la région de KurskLe Kremlin a probablement décidé de déclarer une opération antiterroriste au lieu de la loi martiale pour minimiser l'invasion ukrainienne dans la région de Kursk et éviter la panique ou une réaction négative à l'intérieur, selon un rapport récent de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Cela montre que le Kremlin n'est pas prêt à prendre des mesures plus drastiques pour résoudre la situation, estiment les analystes.

05:38 L'Église orthodoxe liée à Moscou pourrait être interditeLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a laissé entendre dans son discours vidéo du soir du samedi que le gouvernement prévoit de renforcer "notre indépendance spirituelle ukrainienne". Cela suggère que la direction interdira l'Église orthodoxe liée à Moscou. Depuis l'invasion des troupes russes en Ukraine, le nombre de membres de l'autre Église indépendante a augmenté. Cependant, l'Église minoritaire liée à Moscou conserve encore son influence. Le gouvernement ukrainien accuse cette Église de soutenir l'invasion et de chercher à empoisonner l'opinion publique.

03:50 ISW : Les Ukrainiens tiennent et avancent leurs positionsDes images géolocalisées et des rapports russes de la veille indiquent que les forces ukrainiennes ont principalement maintenu leurs positions précédemment rapportées dans la région de Kursk et ont légèrement avancé au-delà de leurs positions précédemment confirmées, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

01:51 Russie : Blessés par un missile ukrainien dans la ville de KurskAu moins 13 personnes ont été blessées, deux grièvement, par des débris d'un missile ukrainien abattu dans la ville russe de Kursk, a déclaré le gouverneur par intérim de la région frontalière.

00:27 Explosions dans la capitale ukrainienne KyivDes explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne Kyiv. Selon les journalistes de l'AFP, les explosions ont été entendues dans le centre-ville et l'est. L'armée de l'air ukrainienne signale que deux missiles russes ont été ciblés sur la capitale, tandis que l'administration militaire de Kyiv a rapporté l'activation des systèmes de défense aérienne sur le service en ligne Telegram.

00:11 L'Ukraine attend "avec impatience" les décisions des États-Unis, du Royaume-Uni et de la FranceL'Ukraine pourrait être en mesure d'attendre la livraison de plus d'armes à longue portée pour maintenir sa défense contre l'agression russe. Dans son discours vidéo du soir, le président Selenskyj déclare : "Nous attendons également avec impatience les décisions des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France concernant les capacités à longue portée - des décisions qui nous rapprocheront d'une paix juste." Depuis longtemps, l'Ukraine essaie de convaincre l'Allemagne de fournir des missiles Taurus à longue portée, mais le chancelier Olaf Scholz a rejeté cette demande.

22:17 L'Ukraine soupçonne 28 officiels de détournement de fonds du budget de la défenseLe Bureau du procureur général d'Ukraine, en collaboration avec le Bureau d'enquête d'État, la police nationale et le Service de sécurité d'Ukraine, a mené une opération spéciale pour démasquer les organisateurs et les participants à des activités criminelles impliquant le détournement de fonds du budget de la défense ukrainienne. Cela a été rapporté par le Bureau du procureur général. Selon le rapport, les dommages causés à l'État s'élèvent à plus de 1,5 milliard de Hryvnia, soit environ 33 000 euros. L'enquête implique des employés du ministère de la Défense, des unités militaires, des entreprises conjointes, des administrations militaires régionales, des administrations municipales et des directeurs d'entreprises dans de nombreuses régions d'Ukraine. À la suite de l'enquête, 28 personnes ont été identifiées comme suspects, dont neuf comme membres de groupes criminels organisés.

L'Union européenne, exprimant sa solidarité avec l'Ukraine, a imposé des sanctions à plusieurs personnes et entités russes en réponse à l'invasion de la Russie en Ukraine.

Au cours d'une réunion avec les dirigeants de l'Union européenne, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a appelé à un soutien plus fort, en insistant sur l'importance du rôle de l'UE dans l'aide à l'Ukraine pour détruire définitivement l'infrastructure militaire russe.

