10:20 Ukraine: Hôtel Kramatorsk sous bombardement - Plusieurs journalistes occidentaux blessés

La Chine a exprimé son mécontentement face aux restrictions accrues des États-Unis sur les exportations envers plusieurs entreprises, notamment chinoises. Cette mesure perturbe le flux commercial mondial et entrave les interactions commerciales normales, selon le ministère du Commerce de Beijing. La Chine prendra des mesures appropriées pour protéger les droits légitimes de ses entreprises. Cette réaction suit un décret du gouvernement américain du vendredi dernier, qui a ajouté 105 entreprises, dont 42 chinoises, 63 russes et 18 d'autres pays, à une liste de restrictions commerciales. La raison de cette mesure est liée à divers problèmes, tels que l'approvisionnement en électronique américaine pour l'armée russe et la fabrication de drones utilisés par la Russie dans l'invasion de l'Ukraine. Ces entreprises doivent désormais obtenir des licences difficiles à obtenir.

09:29 L'ISW plaide pour l'utilisation illimitée de missiles de longue portée par l'Ukraine contre des cibles russes

Le think tank américain Institute for the Study of War (ISW) plaide en faveur de l'utilisation non limitée d'armes de longue portée sur le territoire russe par l'Ukraine. Malgré le retrait des forces aériennes russes dans des zones plus profondes à l'arrière, de nombreux cibles militaires sont toujours à portée de missiles américains ATACMS, que l'Ukraine possède déjà mais dont elle est empêchée d'utiliser sur le territoire russe en raison des directives américaines. "Selon l'analyse récente de l'ISW, au moins 250 cibles militaires et paramilitaires sont à portée des missiles ATACMS fournis à l'Ukraine par les États-Unis", a déclaré l'ISW. Cependant, seuls les attaques utilisant des lanceurs de roquettes HIMARS et des missiles GLMRS sont actuellement autorisées. "Cela permet à l'Ukraine de cibler au maximum 20 des 250 cibles", a ajouté l'ISW.

09:06 Lourdes pertes russes : le ministère de la Défense ukrainien rapport 1190 tués ou blessés en une journée

Les derniers chiffres publiés par le ministère de la Défense ukrainien font état de lourdes pertes parmi les forces russes. Plus de 1190 soldats russes ont été tués ou blessés en une journée. Depuis le début du conflit en février 2022, un total de 607 680 soldats russes ont été déclarés éliminés, a annoncé le ministère. Par ailleurs, cinq chars de plus (8547) ont été détruits, et l'armée russe a perdu plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones, selon les comptes ukrainiens. Ces chiffres sont invérifiables.

08:39 Attaques de missiles et de drones russes repoussées par la défense aérienne ukrainienne

Plusieurs missiles et drones ont été lancés contre les régions du nord et de l'est de l'Ukraine pendant la nuit précédente, selon les rapports ukrainiens. "La plupart des missiles n'ont pas atteint leurs cibles", a déclaré la force aérienne. La Russie a utilisé un missile balistique du type Iskander-M, un missile de croisière du type Iskander-K et six missiles guidés. Le nombre de missiles et de drones détruits n'a pas été divulgué. Pendant ce temps, huit sur neuf drones de combat russes ont été abattus.

08:08 Six blessés dans une attaque de roquettes russes pendant la nuit sur Kharkiv

Le nombre de victimes d'une attaque de roquettes russes pendant la nuit sur le district de Slobidsky de l'oblast de Kharkiv a augmenté à six, selon une déclaration du maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, publiée sur Telegram et rapportée par l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform.

07:32 Le président Zelensky célèbre le succès des drones ukrainiens Palianytsia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les nouveaux drones ukrainiens Palianytsia. Il a déclaré que ces drones, ainsi que d'autres avancées militaires de l'Ukraine, sont essentiels pour le pays compte tenu des retards dans les décisions de certains partenaires internationaux. "Aujourd'hui, notre nouvelle arme a vu son premier déploiement réussi", a-t-il déclaré, selon "Kyiv Independent". "Une nouvelle classe de drone ukrainien à missiles, Palianytsia".

06:55 Le commandant de la brigade Azov déplore l'exclusion de ses combattants dans un échange de prisonniers

Le commandant de la brigade Azov, Denys Prokopenko, a exprimé son mécontentement suite à l'exclusion des soldats Azov dans l'échange entre la Russie et l'Ukraine, selon des sources ukrainiennes citant

03:35 Kharkiv et Chuhuiv : Attaque de roquettes perpétrée par les forces russesLe gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synyehubov, informe : Les forces militaires russes ont mené une attaque de roquettes sur les villes de Kharkiv et Chuhuiv. À ce jour, une personne a été blessée. Une explosion importante est signalée à Kharkiv. Le maire de la ville, Ihor Terechov, communique via Telegram, déclarant avoir entendu une explosion massive. Il conseille à la population d'être vigilante. La cause de l'explosion reste inconnue.

03:06 La défense aérienne ukrainienne avertit de drones hostilesUne alerte aérienne est en vigueur dans les parties est et sud de l'Ukraine pendant les heures de nuit. Les forces aériennes ukrainiennes alertent, entre autres, sur un essaim de drones de combat Shahed se déplaçant au-dessus de la mer Noire en direction de la région ukrainienne du sud de Mykolaiv. Pendant le jour de l'indépendance de l'Ukraine, qui a eu lieu samedi, des attaques russes intensifiées sont attendues. Jusqu'à présent, une vague significative d'attaques n'a pas eu lieu.

01:32 La Hongrie accuse Bruxelles d'avoir arrêté les fournitures de pétrole russeLa Hongrie accuse la Commission européenne d'être responsable de l'interruption des fournitures de pétrole russe. "La déclaration de la Commission européenne selon laquelle elle n'est pas prête à aider à sécuriser l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie suggère que l'ordre vient de Bruxelles à Kyiv pour (...) créer des difficultés pour l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie", déclare le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó. La Commission européenne ne fait d'abord aucun commentaire. En juin, le gouvernement ukrainien a ajouté la société pétrolière russe Lukoil à la liste des sanctions et a obstrué le pipeline Druzhba, qui traverse également le territoire ukrainien. Cela a essentiellement coupé les pays comme la Hongrie et la Slovaquie de leur principal fournisseur de pétrole.

22:12 Le village de Novoosynove souffre de l'agression des troupes russes, quatre femmes blesséesLes troupes russes ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk de l'oblast de Kharkiv, blessant quatre femmes, selon Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv. "Les occupants ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk autour de 12h00. En conséquence de l'attaque, un bâtiment privé a été incendié", a déclaré Syniehubov. Les blessés ont été transportés dans un établissement médical. Les investigations sur les conséquences de l'attaque se poursuivent.

21:03 Le ministre britannique de la Défense : "L'Ukraine continue de tenir tête aux forces plus importantes de la Russie"

John Healey, ministre britannique de la Défense, célèbre le jour de l'indépendance de l'Ukraine dans un article invité sur le portail "European Pravda". "Il y a 33 ans aujourd'hui, l'Ukraine a déclaré son indépendance. Elle a promis un avenir meilleur et plus prospère en tant que démocratie souveraine, libérée du contrôle de la Russie soviétique", a déclaré Healey. Aujourd'hui, les Ukrainiens célèbrent leur jour de l'indépendance en temps de guerre. C'est une bataille existentielle pour maintenir la liberté et l'indépendance contre l'invasion brutale et illégale de Poutine. "L'Ukraine a constamment été l'underdog face aux forces et aux ressources considérablement plus importantes de la Russie. Aujourd'hui, nous saluons le peuple ukrainien", a écrit Healey. Ils continuent de se battre vaillamment, à la fois les militaires et la population civile. Les Britanniques doivent affirmer à leurs amis ukrainiens qu'ils resteront à leurs côtés aussi longtemps que nécessaire. À cette fin, le Royaume-Uni lance aujourd'hui une campagne encourageant les individus de toute la Grande-Bretagne et au-delà à exprimer leur soutien à l'Ukraine sur les réseaux sociaux. "Sur les réseaux sociaux, nous vous demandons de 'Faire du bruit pour l'Ukraine' et de partager les publications appropriées. Parce que, en plus de l'aide militaire et économique que nous offrons à l'Ukraine, nous avons également offert notre amitié et notre solidarité", a déclaré Healey.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promu Oleksandr Syrsky, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, au grade de général. Cela ressort d'un décret publié par Zelensky. Auparavant, Syrsky avait le grade de colonel général. La promotion est due à la progression réussie des troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de

