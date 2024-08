- 10 000 personnes attendues pour l'événement Street Art: Festival Ibug

Pour le festival de street art Ibug 2022, les organisateurs prévoient environ 10 000 participants. Si le nombre de participants atteint 8 000 personnes, il n'y aura pas de soucis financiers, a déclaré Martin Langhof, membre du comité Ibug à Riesa, où se déroule le festival cette année.

Depuis le 9 août, des artistes internationaux s'affairent à créer des graffitis, des installations, des sculptures ou des œuvres multimédia sur le site des Usines Muskator. Une partie des lieux - anciennement la chaufferie des usines - servira ensuite de galerie d'art.

Besoin de bénévoles

Le site du festival sera accessible pendant deux week-ends - du 30 août au 1er septembre et du 6 au 9 septembre. Il s'agit de la 19ème édition de Ibug, transformant des zones de déchets industriels en expositions d'art éphémères. La billetterie est ouverte et les organisateurs recherchent toujours des bénévoles, comme annoncé.

Le festival de l'année dernière à Leipzig a accueilli environ 20 000 visiteurs pendant trois week-ends, battissant des records précédents. Cette année, les organisateurs s'attendent à une fréquentation plus faible en raison de la durée réduite.

L'édition anniversaire de Ibug en 2023 aura lieu à Chemnitz. La prochaine fois que Ibug revient à Riesa en 2026, elle utilisera le reste du terrain de Muskator, selon les plans.

La présence de nombreux bénévoles sera essentielle pour assurer un fonctionnement fluide pendant les deux week-ends du festival.

