- 1,4 million de filles ont été exclues de l'école depuis que les talibans ont pris le pouvoir.

Depuis la prise de pouvoir récente des Talibans il y a trois ans, au moins 1,4 million de filles en Afghanistan ont été touchées par une interdiction scolaire à partir de la septième année, selon un rapport de l'UNESCO. Cela représente environ 300 000 filles de plus qu'en avril 2023, selon l'organisation des Nations unies.

"L'Afghanistan est maintenant le seul pays au monde qui refuse l'accès à l'éducation aux femmes et aux filles de plus de 12 ans", a déclaré la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. "La communauté internationale doit continuer à faire pression de toutes ses forces pour la réouverture inconditionnelle des écoles et des universités pour les filles et les femmes afghanes."

Les Talibans ne tiennent pas leurs promesses

Par le passé, les Talibans avaient annoncé qu'ils ne prévoyaient de suspendre l'éducation des filles plus âgées que jusqu'à ce que certaines conditions non spécifiées soient remplies. Des déclarations publiques de certains officiels talibans de haut rang avaient donné de l'espoir quant à l'éducation des femmes. Cependant, aucun progrès n'a été réalisé dans ce domaine. "En trois ans seulement, les autorités de fait ont presque annulé deux décennies de progrès constants dans l'éducation en Afghanistan et ont mis en danger l'avenir d'une génération entière", indique le rapport.

Le développement du pays menacé à long terme

Un autre problème est l'interdiction des Talibans pour les enseignantes de enseigner dans les écoles pour garçons, ce qui aggrave déjà la pénurie d'enseignants. Depuis 2021, le nombre d'étudiants inscrits dans les universités a également diminué de 53 %, selon l'UNESCO. Le manque de diplômés universitaires aggravera davantage les problèmes de développement dans le pays d'environ 40 millions d'habitants.

Après l'effondrement du gouvernement soutenu par les États-Unis à Kaboul, les Talibans ont repris la capitale afghane le 15 août 2021. Ils ont déclaré un "Émirat islamique" et ont depuis mis en œuvre leur interprétation stricte de l'islam avec des lois draconiennes et en limitant les droits des femmes. L'Afghanistan est le seul pays au monde qui interdit aux filles et aux femmes de fréquenter les écoles secondaires et les universités.

Malgré les promesses initiales des Talibans de rouvrir l'éducation pour les filles plus âgées dans des conditions spécifiques, la promesse de permettre aux enseignantes dans les écoles pour garçons et d'assurer la poursuite de l'éducation supérieure pour les femmes n'a pas été tenue. L'interdiction des Talibans d'éducation pour les filles et les femmes au-delà de la sixième année, ainsi que l'interdiction des enseignantes dans les écoles pour garçons, ont contribué de manière significative à l'autre problème de pénurie d'enseignants en Afghanistan, ce qui pourrait entraîner des défis de développement à long terme.

