- 1:3 contre Magdebourg: Braunschweiger qui a parfaitement raté le tir.

Eintracht Braunschweig a connu un début de saison catastrophique en 2. Bundesliga. Une semaine après avoir perdu 1:5 contre Schalke 04, les poursuivants de la saison dernière ont perdu leur premier match à domicile 1:3 (0:1) contre 1. FC Magdeburg dimanche.

Comme contre Schalke, Rayan Philippe a manqué une occasion pour Eintracht (4ème minute), avant que l'adversaire ne marque le but d'ouverture peu après. Le nouveau attaquant Martijn Kaars a marqué pour FCM après une belle passe de Lubambo Musonda (13ème minute) et a porté le score à 2:0 en 55ème minute. Le Néerlandais de 25 ans a rejoint le club en été de Helmond Sport.

Silas Gnaka a marqué le 3:0 en 59ème minute, avant que les Braunschweiger Previously weak ne lancent une offensive tardive. Philippe a marqué le but de consolation (67ème). Christian Conteh a manqué trois bonnes occasions pour faire 2:3 (72ème/78ème/90+2).

Sinon, Magdeburg était clairement la équipe la plus à l'aise avec le ballon et la plus confiante devant les 22 791 spectateurs. Les Braunschweiger ont eu du mal contre les invités qui défendaient de manière compacte et contre-attaquaient rapidement. La seule faiblesse de FCM était que Baris Atik (16ème) et Herbert Bockhorn (22ème) ont dû être remplacés précocement en raison de blessures.

Eintracht a mal commencé la saison pour la troisième fois consécutive. En 2022, ils n'ont remporté aucun de leurs six premiers matches. En 2023, ils étaient déjà clairement derniers du classement en octobre.

