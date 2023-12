1-2-3 ... Marchez (dans l'allée) ! Les couples font la course pour se marier à Las Vegas lors de ce réveillon numérique.

Les "dates magiques" figurent depuis longtemps parmi les jours les plus convoités pour se marier. Le jour du "7 chanceux" - 7/7/2007 - est la date de mariage la plus populaire de l'histoire de Las Vegas, avec 4 492 couples mariés, a déclaré le greffier du comté de Clark (Nevada) dans un communiqué de presse. La date magique la plus récente était le 22/22/22, avec 2 331 mariages.

Les experts de l'industrie du mariage attendent avec impatience de voir si la journée de dimanche pourrait battre tous les records.

"Les gens veulent toujours pouvoir se souvenir de leur date d'anniversaire", explique Brian Mills, président de la Vegas Wedding Chamber.

"C'est un peu kitsch d'avoir un numéro de date cool.

Pour la ruée potentielle de cette année, le comté de Las Vegas a même organisé un guichet unique pour les licences de mariage à l'aéroport, afin que les couples puissent s'inscrire et obtenir leurs documents dès leur descente de l'avion, a expliqué le greffier à CNN.

Le pop-up tire également parti d'un autre aspect particulier des mariages à Las Vegas : l'expérience de groupe, a déclaré Lynn Marie Goya, greffière du comté de Clark. Les couples peuvent bavarder en attendant les licences de mariage, se voir marcher sur le Strip tout habillés et applaudir à la chapelle ou à la porte du casino des duos aussi amoureux qu'eux.

"C'est presque comme un club de mariage à Las Vegas", explique M. Goya. "Ils ont ce moment de comédie romantique où tout le monde est impliqué dans leur histoire d'amour.

D'ores et déjà, les salles de la chambre des mariages affichent complet pour le réveillon du Nouvel An, avec jusqu'à 20 % de mariages supplémentaires par rapport à la dernière nuit de l'année habituelle - qui est depuis longtemps l'une des dates les plus populaires pour échanger des vœux - selon M. Mills.

Et les types de cérémonies sont très variés : À Las Vegas, "on peut se marier comme on veut. ... Vous pouvez organiser une petite cérémonie à deux ou un mariage à un million de dollars".

Certains établissements de Las Vegas proposent des forfaits spéciaux pour commémorer la nouveauté de la date : le forfait "New Years Nuptials " de 123 dollars de la Love Story Wedding Chapel permet aux couples de "se marier en marchant" et de porter un toast de bulles, tandis que le forfait "Celebrate 123123" de 2 024 dollars de Vegas Weddings permet de descendre l'allée quelques instants avant minuit. La chapelle des fleurs a décrit les créneaux restants pour le réveillon du Nouvel An comme "plus qu'un simple rendez-vous, c'est 123 123, une expérience unique !".

Quel que soit le jour, Las Vegas est un haut lieu du mariage depuis au moins un siècle, selon M. Goya. Pendant la Prohibition, le Nevada était l'un des rares États à ne pas ajouter de restrictions aux licences de mariage - au lieu de cela, il a supprimé les tests sanguins, les périodes d'attente et les examens médicaux. Ensuite, les chapelles ont commencé à se multiplier.

Aujourd'hui, le comté de Clark délivre plus de licences de mariage que n'importe quel autre comté américain, selon la Vegas Wedding Chamber.

"C'est toujours notre grand moment de l'année", a déclaré M. Mills. "Tout le monde est donc très impatient de voir les gens venir en ville pour se marier, célébrer Vegas et aimer le fait d'être la capitale mondiale du mariage.

