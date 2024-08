- 1&1 est en avance dans l'expansion du réseau mais en retard

Le quatrième réseau mobile d'Allemagne se développe, mais il est encore minuscule par rapport à ses concurrents. Le PDG de l'opérateur de réseau 1&1, Ralph Dommermuth, a annoncé à Montabaur que plus de 400 sites avaient été intégrés au réseau d'ici la fin juin. Cela représente environ deux fois plus que trois mois plus tôt. À titre de comparaison, O2 dispose d'environ 28 000 sites mobiles actifs en Allemagne, tandis que Vodafone en compte 26 000.

Itinérance nationale O2

Là où 1&1 n'a pas ses propres signaux, ses clients sont connectés au réseau d'O2 grâce à un accord d'itinérance nationale. 1&1 paie O2 pour l'utilisation de son réseau. Cependant, 1&1 passera à Vodafone cet été, donc les clients seront connectés au réseau de Vodafone à l'avenir.

Défi de l'expansion du réseau

1&1 a rencontré des vents contraires importants dans la construction de son réseau. Initialement, il était prévu d'avoir 1 000 sites opérationnels d'ici début 2023, mais seuls cinq étaient effectivement en service. L'Agence fédérale des réseaux a ensuite engagé une procédure d'amende. 1&1 a blâmé son partenaire d'expansion, Vantage Towers, pour n'avoir pas remis un grand nombre de sites malgré un contrat correspondant.

La coopération entre les deux entreprises ne se déroule toujours pas sans heurts, comme l'indiquent les déclarations de Dommermuth. "Vantage nous a encore annulé 250 sites." L'expansion est difficile. "Mais on prend graduellement de l'altitude." D'ici la fin 2025, 1&1 doit atteindre un quart des ménages allemands avec ses antennes, comme l'exige l'Agence fédérale des réseaux. 1&1 se fixe cet objectif.

Panne de réseau frustre les clients

En mai, 1&1 a connu des problèmes techniques importants dans son encore petit réseau, laissant de nombreux clients indisponibles pendant une longue période. En raison de cette panne, l'entreprise estime avoir reçu environ 50 000 résiliations. Même Dommermuth a été surpris par la panne. "Ma femme m'a réveillé le matin parce que mes collègues ne pouvaient pas me joindre sur mon téléphone, parce que mon téléphone était également en panne."

De tels incidents peuvent se produire lors de la construction d'un nouveau réseau, mais cela n'aurait pas dû arriver. "Nous avons également mis trop de temps à le résoudre." L'entreprise a tiré des leçons de ses erreurs et s'attend à ce que cela ne se reproduise pas.

Attentes réduites pour l'année complète

1&1, filiale d'United Internet, a connu un premier semestre mitigé. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,1 % pour atteindre 2,02 milliards d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation (Ebit) a diminué de 22,8 % pour atteindre 196,1 millions d'euros. Les coûts de l'expansion du réseau - coûts de démarrage - étaient considerably plus élevés qu'auparavant. 1&1 a récemment ajusté son prévisionnel annuel pour le chiffre d'affaires et la rentabilité.

La Commission a exprimé ses préoccupations quant aux retards de l'expansion du réseau de 1&1. Despite the challenges, 1&1 assure qu'elle est déterminée à respecter l'exigence de l'Agence fédérale des réseaux consistant à atteindre un quart des ménages allemands avec ses antennes d'ici la fin 2025.

