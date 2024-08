09:57 Les services de renseignement ukrainiens: Magura V5 détruit un bateau russe en mer Noire

09:19 ISW : La direction militaire russe ne redéploie pas ses unités de première ligne d'Ukraine de l'Est vers la région contestée de Kursk

Selon un rapport récent de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), la direction militaire russe ne semble pas redéployer ses forces du front de l'Est de l'Ukraine vers la région russe contestée de Kursk afin de ne pas perturber son offensive dans l'est de l'Ukraine. Selon les analystes de l'ISW, il faudrait probablement plus de temps pour que ces unités de l'Est de l'Ukraine arrivent dans la région de Kursk. La direction militaire russe semble compter sur les troupes déjà stationnées à Kursk pour arrêter l'avancée ukrainienne en cours. Par ailleurs, la direction militaire russe déploierait des conscrits de l'agence de renseignement militaire Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije (GRU) ainsi que des forces spéciales, notamment le groupe mercenaire Wagner et les Kadyrovtsy, selon les rapports cités par les analystes.

08:35 L'état-major ukrainien publie de nouvelles pertes pour les troupes russes

L'état-major ukrainien a publié de nouvelles pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon ces chiffres, la Russie a perdu environ 589 700 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 160. Selon un rapport de Kyiv, sept chars, 69 systèmes d'artillerie et deux systèmes de défense aérienne ont été détruits lors du dernier jour de combats. Au total, la Russie a perdu 8 441 chars, 16 605 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 325 drones, 28 navires et un sous-marin, selon les chiffres ukrainiens. Les estimations occidentales situent les pertes plus bas - bien que celles-ci soient probablement des valeurs minimales.

07:40 Russie : Un bombardier Su-34 aurait touché des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk

Un bombardier russe Su-34 aurait attaqué et touché des forces ukrainiennes dans la région russe frontalière, selon un message Telegram du ministère russe de la Défense. Le ministère russe de la Défense affirme que la frappe aérienne a été effectuée à l'aide d'une bombe ODAB-500. Les forces russes continueraient de repousser l'avancée surprise de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. La frappe aérienne était destinée à repousser l'avancée ukrainienne, selon le ministère russe de la Défense. Une vidéo du chasseur en action aurait été publiée sur le canal Telegram du ministère de la Défense.

06:48 Comptable de Kyiv arrêté avec des millions en voiture

Les enquêteurs ukrainiens découvrent plus de 4,7 millions d'euros en espèces non déclarées dans le coffre de la voiture d'un comptable d'entreprise. "La femme n'a pas pu expliquer l'origine de l'argent", a rapporté le Bureau d'enquête sur les crimes économiques de Kyiv. Des images montrent des enquêteurs devant un coffre ouvert rempli de liasses de billets. L'entreprise en question a fourni de la nourriture d'une valeur de plus de 320 millions d'euros à l'armée ukrainienne en 2022 et 2023, ayant prétendument réduit son fardeau fiscal grâce à un prêt fictif. Des enquêtes sont en cours pour blanchiment d'argent et évasion fiscale à grande échelle. Les personnes impliquées encourent jusqu'à huit ans de prison.

06:10 Ukraine évacue 28 villages près de la frontière de Sumy

Des volontaires ukrainiens aident les villageois et leurs animaux de compagnie dans la région frontalière du nord de Sumy à quitter la zone frontalière. Selon le gouverneur local Volodymyr Artiukh, 28 villages dans une zone de dix kilomètres le long de la frontière russe sont évacués. La police ukrainienne rapporte que 20 000 personnes doivent quitter leur foyer.

05:30 Kyiv ajoute "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros !" à ses nouveaux billets de banque

La Banque nationale d'Ukraine ajoute le slogan national "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros !" à tous les billets de banque ukrainiens. L'argent n'est pas seulement une mesure de valeur et un moyen de paiement, mais aussi un symbole de l'État que chacun tient quotidiennement, a déclaré le gouverneur de la NBU, Andriy Pyshnyi, dans un communiqué de Kyiv. "Pour honorer la résilience de notre peuple et ce tournant dans la formation de la nation ukrainienne, nous ajoutons notre slogan à tous les billets de banque, qui est entendu dans le monde entier", a déclaré Pyshnyi. Le changement honorera le 33e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine le 24 août, en commençant par les billets de 1 000 (environ 22,3 euros) et 500 hryvnias, suivi de tous les autres dénominations. Le slogan sera placé dans le coin supérieur droit des billets de banque, en conservant le reste de leur aspect inchangé. Le slogan patriotique "Gloire à l'Ukraine !" date de la fin du XIXe siècle et a une histoire complexe. Sous la forme "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros !", il a été utilisé par les nationalistes ukrainiens qui ont collaboré avec les nazis.

15:19 La Russie affirme avoir délivré 2,2 millions de passeports dans les régions ukrainiennes occupées

La Russie affirme avoir délivré 2,2 millions de passeports dans les régions ukrainiennes occupées par ses forces militaires. Depuis octobre 2020, ces passeports ont été distribués à Saporischschja, Donezk, Luhansk et Cherson, selon le ministère russe de l'Intérieur. Ces allégations ne peuvent être indépendamment vérifiées. Dans le passé, il y a eu des rapports répétés selon lesquels les autorités russes ont systématiquement forcé les gens à accepter ces passeports.

14:30 L'AIEA met en garde contre un accident nucléaire près de la centrale de Kursk

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) met en garde contre le risque d'un accident nucléaire en raison des combats près de la centrale nucléaire de Kursk dans l'ouest de la Russie, suite à une offensive majeure des Ukrainiens dans la région. "À ce stade, j'exhorte toutes les parties à exercer la plus grande retenue pour éviter un accident nucléaire qui pourrait avoir des conséquences radiologiques potentiellement graves", a déclaré le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi. Il est "en contact personnel avec les autorités compétentes des deux pays". La centrale nucléaire de Kursk est située près de la ville de Kursk, à environ 100 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne. L'agence de presse d'État russe RIA Novosti a rapporté, citant le service de presse de la centrale, que "tout fonctionne normalement" avec des niveaux de radiation habituels. Cependant, les habitants de Kursk sont actuellement sans électricité. Selon le gouverneur régional Alexei Smirnov, une centrale électrique a été incendiée par des débris tombés de drones ukrainiens interceptés.

13:55 La Russie met en place des mesures anti-terroristes dans les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk

Selon les médias russes, la Russie met en place des mesures anti-terroristes dans trois régions frontalieres avec l'Ukraine. Selon un rapport de l'agence de presse RIA, ces mesures comprennent des évacuations possibles de résidents, des restrictions de circulation dans certaines zones, une sécurité renforcée dans les lieux sensibles et l'interception de téléphones et d'autres appareils de communication. Selon les autorités locales et le Comité national anti-terroriste, ces réglementations anti-terroristes s'appliquent aux régions de Kursk, Belgorod et Bryansk, selon l'agence de presse.

12:36 Nouripour sur les chefs d'État : La couardise n'amène pas la paix en Ukraine

Le chef du parti Vert, Omid Nouripour, critique les ministres-présidents de Brandebourg, Thuringe et Saxe pour leurs récents propos sur la politique ukrainienne. Dietmar Woidke, Bodo Ramelow et Michael Kretschmer "fuient la réalité", déclare Nouripour au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ils agissent comme si la paix pouvait être atteinte en se cachant la tête dans le sable. Mais : la couardise n'amène pas la paix." Woidke dit avoir de bonnes relations avec la Russie et pouvoir médier. Cependant, "il est étrange que cela ne lui vienne à l'esprit qu'après deux ans et demi de guerre et quelques semaines avant les élections régionales", déclare Nouripour. Ramelow réclame un pacte de non-agression avec la Russie. Cependant, un tel pacte a été initié par l'Allemagne il y a 85 ans et a apporté de grandes souffrances à d'autres pays européens, ajoute le politique Vert. Kretschmer, quant à lui, semble ignorer que seul Poutine peut mettre rapidement fin à cette guerre. Kretschmer avait appelé à une réduction de l'aide militaire à l'Ukraine et plaidé pour des initiatives diplomatiques dans le conflit ukrainien.

12:13 Juillet, le mois le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis octobre 2022

here.

Selon l'ONU, plus de civils ukrainiens ont péri sous les obus russes en juillet qu'en aucun autre mois depuis octobre 2022. "Le nombre élevé de victimes en juillet poursuit une tendance alarmante depuis mars 2024", indique la Mission d'observation de l'ONU en Ukraine (HRMMU).

21:43 Travailleurs du bâtiment évacués de la centrale nucléaire de Kursk

En raison de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, les travailleurs sont évacués du site de construction de deux nouveaux réacteurs à la centrale nucléaire de Kursk. Le nombre de travailleurs du bâtiment sera temporairement réduit, indique la société Atomstroiexport, filiale de la société russe d'État Rosatom. D'autres spécialistes continuent leur travail comme prévu. La centrale nucléaire de Kursk dans la ville de Kursk a été mentionnée à plusieurs reprises comme cible possible de l'offensive sur le territoire russe qui a commencé mardi. Cependant, elle est située à environ 60 kilomètres de la frontière. Les avancées les plus lointaines rapportées des troupes ukrainiennes, qui n'ont pas été confirmées, ont atteint environ 30 kilomètres à l'intérieur de la Russie. Après l'annonce de l'offensive ukrainienne, la Garde nationale russe aurait renforcé la protection de la centrale. Deux réacteurs sont en construction pour remplacer les deux plus anciens, déjà mis hors service, de la centrale. Deux autres réacteurs sont actuellement en fonctionnement.

23:11 L'Ukraine prend le contrôle d'une installation de Gazprom dans la région de KurskSelon une vidéo publiée par les médias ukrainiens, des soldats ukrainiens ont pris le contrôle d'une installation de la société de gaz naturel Gazprom dans la région russe de Kursk. L'installation située dans la ville de Sudzha et la ville elle-même ont été capturées, comme l'expliquent les soldats ukrainiens dans la vidéo.

22:33 La Russie bloque le service de messagerie sécurisée SignalDans le cadre de sa répression des services internet étrangers, la Russie a également bloqué le service de messagerie sécurisée Signal, invoquant des violations présumées de la loi. Signal ne respecterait pas les mesures légales jugées nécessaires pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, a annoncé le régulateur des médias russes, Roskomnadzor, à Moscou. Tout au long de la journée, les plaintes des utilisateurs de Signal en Russie ont afflué, signalant que le service de messagerie était indisponible. Les portails comme Sboj.rf, qui suivent les pannes, ont rapporté environ 2 000 plaintes. Développé aux États-Unis, Signal est loué par ses utilisateurs pour son haut niveau de sécurité. Jeudi, les utilisateurs russes ont également signalé des difficultés avec YouTube, notamment des problèmes de téléchargement de vidéos. Les autorités russes n'ont pas fourni d'explication officielle, mais ont ciblé précédemment le service vidéo populaire pour avoir prétendument refusé de supprimer des vidéos extrémistes. La Russie a déjà bloqué de grands réseaux sociaux avec une propriété américaine, comme X et Facebook, qui ne peuvent maintenant être accès qu'avec des connexions protégées (VPN). Même avant l'invasion de l'Ukraine, Moscou avait préparé une éventuelle coupure d'internet dans le pays. Depuis le début de la guerre en 2022, Roskomnadzor a bloqué des milliers de sites internet considérés comme inacceptables par les autorités russes.

