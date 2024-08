09:44 Activiste des droits humains: La Russie est en train de revenir à l'époque stalinienne

Libéré, l'activation des droits de l'homme Oleg Orlov, qui a été libéré de la détention russe dans le cadre d'un échange de prisonniers, critique l'ampleur de la répression en Russie aujourd'hui lors d'un entretien avec l'agence de presse AP. Orlov déclare que sous la présidence de Vladimir Poutine, les gens sont emprisonnés pour critiquer les autorités, ce qui n'avait plus été vu depuis l'époque du dictateur soviétique Joseph Staline. "Nous glissons vers des temps staliniens", déclare le co-président de Memorial, l'une des organisations de défense des droits de l'homme les plus anciennes et les plus connues de Russie, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2022. Orlov a été condamné à deux ans et demi de prison par un tribunal russe en février pour avoir critiqué la guerre de la Russie en Ukraine dans un article. Sa libération dans le cadre d'un échange de prisonniers entre la Russie, la Biélorussie et plusieurs pays occidentaux l'a surpris complètement.

09:00 L'Ukraine publie les chiffres des pertes russesLe quartier général de l'armée ukrainienne publie de nouveaux chiffres sur les pertes des troupes russes en Ukraine. Selon eux, la Russie a perdu environ 588 540 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 030. Un rapport de Kiev indique également que 3 chars, 49 systèmes d'artillerie et 2 systèmes de défense aérienne ont été détruits. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie a perdu au total 8 434 chars, 16 536 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 325 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales situent les pertes à un niveau inférieur, bien que celles-ci soient également probablement des valeurs minimales.**

08:19 Médias : Incendies massifs à Rylsk dans la région de KurskDes explosions importantes et des incendies massifs ont été signalés dans la ville de Rylsk dans la région russe de Kursk pendant la nuit, selon "The Kyiv Independent", citant des rapports sur des canaux Telegram en russe. Les habitants du village de Stepanovka ont rapporté avoir entendu quatre explosions. La cause des explosions n'est pas connue. La ville de Rylsk se trouve à environ 35 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne.**

07:37 Russie : État d'urgence après une attaque de drone sur un aéroport militaireAprès une attaque de drone ukrainien sur un aéroport militaire près de Lipetsk, il y a eu des explosions massives. Un état d'urgence a été déclaré autour de la ville de Lipetsk pour faire face aux conséquences des explosions, a déclaré le gouverneur, Igor Artamonov, sur Telegram. Quatre villages autour de l'aéroport militaire ont été évacués. Le transport en commun à Lipetsk et dans les environs a été arrêté. Six personnes ont été blessées suite aux attaques.**

06:52 Médias : Explosion après une attaque ukrainienne en CriméeUne explosion a eu lieu sur la péninsule ukrainienne de Crimée, occupée par la Russie, selon "Ukrainska Pravda", citant des rapports Telegram. Le gouverneur russe de la ville de Sébastopol, Mikhail Razvozhayev, a écrit sur Telegram que les forces de la Flotte de la Mer Noire et la défense aérienne ont repoussé une attaque des forces ukrainiennes sur Sébastopol, détruisant trois drones. La défense aérienne russe a également abattu un missile ukrainien R-360 Neptune au-dessus de la mer près de Sébastopol. Le canal Telegram "Crimeawind" rapporte des coups de feu et une forte explosion à Chornomorskyi, ainsi que le travail de la défense aérienne russe dans la zone de l'aéroport de Belbek. Une colonne de fumée noire a été vue s'élevant de l'aéroport, et il y avait une forte odeur de feu dans la zone côtière de la ville, selon le canal Telegram "Crimeawind", citant des abonnés. Il n'y a pas encore de rapports sur d'éventuelles pertes.**

06:05 Infos : Incendie à l'aéroport militaire dans la région russe de LipetskUn incendie s'est déclaré dans un aéroport militaire dans la région russe de Lipetsk, selon les agences de presse russes Ria Novosti et Tass. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Peu de temps auparavant, le gouverneur local avait annoncé des évacuations en raison d'une "attaque massive" de drones près de la ville de Lipetsk. L'attaque a causé des explosions et des perturbations de l'alimentation électrique, a écrit Igor Artamonov sur Telegram. Une situation d'urgence a été déclarée dans le district de Lipetsk et quatre villages sont évacués. Certains de ces villages se trouvent près d'une base aérienne en dehors de la ville. Il n'y a

01:14 Le ministre-président Kretschmer plaide pour une réduction de l'aide militaire à l'UkraineLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, plaide pour une réduction de l'aide militaire à l'Ukraine, compte tenu du budget fédéral. "Nous ne pouvons plus continuer à fournir des fonds pour des armes à l'Ukraine qui sont utilisées et ne servent à rien. Tout doit être proportionnel", a déclaré le politique de l'CDU au Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Oui, il y a un soutien, mais nous voyons que nous atteignons nos limites." Kretschmer souligne l'augmentation du budget ces dernières années. "Avant la crise du COVID-19 en 2019, nous avions un volume budgétaire de 344 milliards d'euros. Maintenant, nous sommes à 480 milliards, et pourtant la coalition du trafic d'influence ne peut pas s'entendre sur le budget. Cela montre que tout est hors de contrôle."

23:35 Kiesewetter: L'offensive ukrainienne est justifiée sur le plan juridique et stratégiqueL'expert en politique étrangère de l'CDU, Roderich Kiesewetter, considère la dernière offensive militaire de l'Ukraine sur le territoire russe comme couverte par le droit international. La surprise de l'Ukraine est "clairement justifiée sur le plan juridique en vertu du droit à la légitime défense" et "de nature militaire stratégique", a déclaré Kiesewetter au "Tagesspiegel". Selon l'évaluation de l'expert en défense de l'CDU, l'avancée des troupes ukrainiennes vise à fixer les forces russes dans la région de Kursk et à leur infliger de lourdes pertes. "Cela peut soulager la pression sur d'autres fronts car la Russie doit fixer ou redéployer des forces vers Kursk", a-t-il déclaré.

22:30 Le Pentagone: L'avancée de l'Ukraine dans la région de Kursk est en ligne avec la politique américaineL'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Kursk est "en ligne avec notre politique", a déclaré la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, selon le portail d'actualités "Kyiv Independent" lors d'une conférence de presse. Lorsqu'on lui a demandé si l'Ukraine pouvait utiliser les armes fournies par les États-Unis, Singh a déclaré que les États-Unis "ont soutenu l'Ukraine depuis le début en se défendant contre les attaques provenant de la frontière". La région de Kursk borde la région ukrainienne de Sumy sur plus de 245 kilomètres, qui a été soumise à des attaques russes quotidiennes depuis sa libération en avril 2022. L'Ukraine prend des mesures "pour se protéger des attaques" et agit "dans le cadre de la politique américaine, où elle peut utiliser nos armes, nos systèmes et nos capacités", a déclaré Singh. Singh a déclaré qu'il appartenait à l'Ukraine de parler de ses propres opérations. Lorsqu'on lui a demandé jusqu'où l'Ukraine pouvait attaquer en territoire russe, Singh a déclaré que les États-Unis "ne soutiennent pas les attaques à longue portée". Cependant, elle a refusé de préciser la distance exacte. "Je ne vais pas dessiner une carte circulaire de là où ils peuvent frapper et de là où ils ne peuvent pas, mais nous avons été très clairs avec les Ukrainiens", a-t-elle déclaré.

22:09 Le député européen De Masi appelle à un "cessez-le-feu et à des négociations dès que possible"Suite à l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk, le député européen du BSW, Fabio De Masi, a appelé à un "cessez-le-feu et à des négociations dès que possible". L'Ukraine a "de grandes difficultés à défendre son propre territoire", a déclaré De Masi au "Tagesspiegel". Les avancées "profondément en territoire russe" ne sont justifiées que "si l'objectif de l'Ukraine est de renforcer la dynamique d'escalade". Les risques sont immenses, a déclaré le député européen. "Prenez, par exemple, la centrale nucléaire russe de la région. La Russie est une puissance nucléaire et a la dominance de l'escalade."

21:50 Les autorités de la région de Kursk rapportent au moins cinq morts civils

Les forces russes combattent une incursion ukrainienne transfrontalière depuis trois jours consécutifs, selon les rapports en provenance de Moscou. Les forces militaires et les gardes-frontières russes empêchent les unités ukrainiennes d'avancer plus profondément dans la région de Kursk, selon le ministère russe de la Défense. Dans le même temps, l'armée russe attaque les forces ukrainiennes tentant de se retirer de la région frontalière ukrainienne de Sumy. Le ministère russe de la Santé rapporte que depuis le début de l'incursion ukrainienne, 66 civils ont été blessés, dont neuf enfants. Les autorités de la région de Kursk rapportent au moins cinq morts civils, dont deux paramédics. L'Ukraine n'a pas encore commenté l'incursion.

21:30 Le chef de la politique étrangère de l'UE Borrell: Le régime de Lukashenko est impliqué dans la déportation illégale d'enfants ukrainiens

Le régime biélorusse est complice de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, selon le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, à Bruxelles. Outre le soutien politique, militaire et logistique, la Biélorussie a contribué à la déportation illégale d'enfants ukrainiens des régions temporairement occupées de l'Ukraine. Depuis 2021, le régime a également orchestré une pression migratoire sur les frontières extérieures de l'UE, selon un communiqué du Service européen pour l'action extérieure.

