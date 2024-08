09:32 Krywald: "L'Ukraine veut montrer: nous aidons - nous ne violons pas"

08:48 Crash d'un bombardier russe supersonique - Pilote décédé

Hier, un bombardier s'est écrasé lors d'un vol d'entraînement dans la région d'Irkoutsk en Sibérie, entraînant la mort d'un pilote. Selon les autorités, "l'un des pilotes n'a pas pu être sauvé", a rapporté le gouverneur régional Igor Kobzev sur Telegram, citant le commandement militaire du ministère de la Défense. Il a également déclaré que trois autres pilotes de combat avaient été hospitalisés avec des blessures. Des informations préliminaires suggèrent que l'accident était dû à une "panne technique". Le bombardier, un TU-22M3, s'est écrasé dans une zone désertique près d'un village, sans causer de dommages supplémentaires au sol. Les opérations de recherche et de sauvetage sur le site de l'accident se sont poursuivies toute la nuit, selon le gouverneur.

08:04 Avancées ukrainiennes dans la région de Kursk : la Russie menace à nouveau avec la Troisième Guerre mondiale

L'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk a rapproché le monde du bord d'une guerre mondiale, selon le député russe Mikhail Sheremet. Membre du comité de défense, Sheremet estime que l'Occident soutient l'incursion de l'Ukraine. "Compte tenu de la présence d'équipement militaire occidental, de l'utilisation de munitions et de missiles occidentaux dans les attaques contre les infrastructures civiles, et de l'évidence indiscutable de l'implication de étrangers dans les attaques contre le territoire russe, on peut en conclure que le monde est au bord d'une troisième guerre mondiale", a déclaré Sheremet à l'agence de presse russe RIA. À la fois les États-Unis et l'Allemagne ont souligné qu'ils n'avaient pas participé à la planification de l'offensive de Kursk. De nombreux observateurs, tels que l'ISW, considèrent les menaces répétées de la Russie concernant une troisième guerre mondiale ou des menaces nucléaires comme une stratégie pour répandre la peur et dissuader les gouvernements occidentaux de soutenir davantage Kiev.

07:22 L'ISW : "Manque de stratégie" de Poutine et de la direction russe

Le Kremlin et le commandement militaire russe ont créé une "structure de commandement et de contrôle complexe, chevauchante et jusqu'à présent inefficace" en réponse à l'attaque ukrainienne dans la région de Kursk, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Cela montre que le Kremlin n'a pas anticipé la possibilité d'une invasion significative de l'Ukraine en Russie, a déclaré l'ISW. La frontière a été traitée comme une ligne de front statique depuis l'automne 2022 et "probablement pas suffisamment planifiée pour défendre le territoire russe". Selon le think tank américain, le Kremlin envisage maintenant quelles zones le long de la frontière l'Ukraine pourrait attaquer prochainement. Cela met en évidence le fait que la direction russe a "manqué de stratégie".

06:40 L'Ukraine signale une frappe réussie dans la région de Crimée

Les forces ukrainiennes ont à nouveau attaqué la région de Crimée pendant la nuit. Sergey Bratchuk, porte-parole de l'administration militaire de la région d'Odessa, signale des dommages initiaux à un ferry dans le port de Kerch près du pont de Crimée et à un bateau à Chornomorske dans la région de Krasnodar. "Des mesures de reconnaissance supplémentaires sont en cours." L'Ukraine a rapporté plusieurs fois ces dernières semaines et mois le coulage de ferries et de bateaux, qui étaient également censés être utilisés à des fins militaires. Le coulage d'un sous-marin semble également avoir réussi :

05:59 CNN : Les États-Unis refusent le déploiement de missiles ATACMS dans la région de Kursk - parce qu'ils trouvent autre chose de plus judicieux

Selon un rapport de CNN, les États-Unis continuent de refuser le déploiement de missiles ATACMS à plus longue portée des fournitures américaines dans la région de Kursk. Cependant, cette fois, la préoccupation concernant l'escalade n'est pas la raison. Le diffuseur signale, citant des officiels du gouvernement, que les États-Unis estiment que les ATACMS pourraient être mieux utilisés pour attaquer la région de Crimée occupée par la Russie.

05:19 Zelensky : Les fournitures pour les troupes dans l'est de l'Ukraine sont arrivées

Face à la pression croissante des troupes russes dans l'est de l'Ukraine, Kiev accorde maintenant la plus grande attention à la défense autour du Donbass. "Torez et Pokrovsk, c'est là que se concentrent la plupart des attaques russes", a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans son discours vidéo quotidien. Les fournitures urgentes sont déjà arrivées. "Tout ce qui est nécessaire maintenant." Cependant, Zelensky n'a pas précisé si des troupes supplémentaires avaient également été déployées dans les zones très disputées. Le quartier général général à Kyiv a rapporté en soirée qu'il y avait eu 68 accrochages depuis le début de la journée.

03:46 Le gouverneur : Un bombardier stratégique russe s'écrase en Sibérie

Le gouverneur de la région d'Irkoutsk en Sibérie russe, Igor Kobzev, signale l'écrasement d'un bombardier stratégique de type Tu-22M3. La cause est censée être un défaut technique. Un membre de l'équipage de quatre personnes est censé être décédé, selon le gouverneur, citant le ministère de la Défense russe. Le reste de l'équipage a réussi à s'échapper de l'avion et a été transporté à l'hôpital, a écrit Kobzev dans l'application de messagerie Telegram.

22:33 Le gouvernement américain approuve la vente de jusqu'à 600 missiles Patriot à l'AllemagneLe gouvernement américain a approuvé la vente de jusqu'à 600 missiles et autres équipements pour les systèmes de défense aérienne Patriot à l'Allemagne. L'Agence de coopération en matière de sécurité de la défense (DSCA) a déclaré que cet accord d'armement, d'une valeur de 5 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros), renforce la sécurité des États-Unis "en améliorant la sécurité d'un allié de l'OTAN qui est une force clé pour la stabilité politique et économique en Europe". L'Allemagne a fait don de plusieurs systèmes Patriot à l'Ukraine.

22:14 SBU : L'Ukraine renforce son pool d'échange de prisonniersLa priorité absolue du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) est de récupérer les défenseurs ukrainiens prigioniers de la Russie. C'est pourquoi le SBU et les forces de défense travaillent activement à "renforcer le fonds d'échange de prisonniers en capturant plus de soldats russes sur le champ de bataille". C'est ce qu'a annoncé le directeur du SBU, Vasyl Maliuk, lors d'une conférence de presse conjointe avec les chefs du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du renseignement de la défense GUR, du renseignement extérieur SZRU et du commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada. "Le retour des défenseurs ukrainiens est une tâche prioritaire fixée par le commandant en chef, le président Volodymyr Zelensky", cite-t-on dans un communiqué de presse. Selon ses propres rapports, l'armée ukrainienne a capturé plus de 100 soldats russes et tchétchènes lors de son avancée sur la frontière russe dans la région de Kursk (voir l'entrée à 14:57).

21:46 La Pologne honore les héros de la guerre contre l'Armée rouge - et fait un parallèle avec PoutineLa Pologne a célébré sa victoire sur l'Armée rouge avec un défilé militaire à Varsovie. Le défilé a présenté des chars et des soldats, dont certains des États-Unis et d'autres pays alliés. Des avions de chasse ont survolé la foule de milliers de spectateurs. "Nous devons nous armer et construire une telle puissance que personne n'osera jamais nous attaquer", a déclaré le président Andrzej Duda avant le défilé, qui était le clou des cérémonies commémoratives de l'État. Le "Jour de l'armée polonaise" commémore la victoire de l'armée polonaise sur les troupes de l'Union soviétique lors de la bataille de Varsovie en 1920. Le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz écrit dans une lettre aux soldats que cette fête célèbre les épisodes les plus glorieux de l'armée polonaise, le prix de l'indépendance et de la liberté. "Ce jour-là, nous rendons hommage à tous les héros qui se sont battus pour la patrie depuis les débuts de notre pays", explique-t-il.

Le Polonais de 60 ans Jacek Szelenbaum, qui se trouvait parmi les spectateurs, a déclaré que si le défilé était un spectacle, il était heureux de voir que l'armée dispose de meilleures armes modernes. "Nous nous sentons un peu mieux parce que nous voyons cette bonne équipement et sentons la présence de nos alliés - Américains, Britanniques, Roumains et autres", déclare Szelenbaum. "C'est nécessaire dans cette situation, car la Pologne ne pourrait jamais se défendre seule. Seule dans une alliance pouvons-nous nous opposer à (le président russe) Poutine."

20:59 Le général Christian Freuding annonce une aide militaire allemande supplémentaire pour l'UkraineLe coordinateur principal de l'aide militaire allemande, le lieutenant-général Christian Freuding, est revenu de pourparlers en Ukraine (voir également l'entrée à 16:46). Dans le format vidéo de la Bundeswehr "Nachgefragt", Freuding explique quelles armes l'Allemagne livrera à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Selon lui, l'aide militaire se concentre sur la fourniture de systèmes de défense aérienne supplémentaires, de systèmes d'artillerie, d'armes à feu, de drones, de chars et de véhicules blindés. Au total, deux batteries à moyenne portée IRIS-T SLM et deux batteries à courte portée IRIS-T SLS doivent être livrées à l'Ukraine d'ici la fin de 2024. De plus, dix canons de défense anti-aérienne du type Gepard avec deux canons de 35 mm doivent être livrés. Environ 30 chars Leopard 1A5, actuellement restaurés par des spécialistes de Rheinmetall, sont également prévus. De plus, 400 véhicules blindés MRAP doivent être fournis. Les systèmes d'artillerie doivent être livrés sous la forme de 12 systèmes d'artillerie automoteurs PzH-2000 et de quatre howitzers automoteurs à roues Zuzana 2.

20:20 Les autorités : cinq civils tués dans des attaques russes dans le sud et l'est de l'UkraineDans le sud et l'est de l'Ukraine, cinq civils ont été tués dans des attaques russes, selon les autorités. Dans la région nord-est de Kharkiv, deux personnes ont été tuées dans une frappe aérienne. Une autre personne a été tuée dans la région est de Donetsk en raison de tirs d'artillerie. Dans la région sud de Kherson, un homme a été tué dans une attaque de drone. Un autre homme, blessé Previously dans une attaque précédente, est décédé à l'hôpital, comme l'ont rapporté les autorités de Kherson. Entretemps, les autorités appellent les habitants de Pokrovsk à quitter la ville. "Surtout les familles avec enfants" doivent partir avant qu'il ne soit trop tard. L'ennemi approche "à grande vitesse" vers la ville dans la région de Donetsk. L'armée russe continue de attaquer fortement dans l'est de l'Ukraine, selon le gouvernement à Kyiv. Moscou annonce la reprise du village d'Ivanyivka dans la région de Donetsk, qui se trouve à seulement environ 15 kilomètres du hub de transport stratégique de Pokrovsk.

19:30 Rapport : Les États-Unis et l'Ukraine discutent de la livraison de missiles de croisière à longue portée à un stade avancéLes discussions entre l'Ukraine et le gouvernement du président américain Joe Biden concernant la livraison de missiles de croisière à longue portée sont "à un stade avancé", selon le portail d'actualités ukrainien "Kyiv Independent", citant une source du gouvernement du président Volodymyr Zelenskyy. Cependant, il est incertain quand les missiles pourraient arriver en Ukraine, selon la source, qui évoque la possibilité d'un calendrier d'automne de cette année. Le quotidien américain "Politico" rapporte également, citant des sources anonymes, que le gouvernement de Biden est "ouvert" à la fourniture à Kyiv de missiles de croisière à longue portée pour renforcer, entre autres, les derniers F-16 de combat fournis. Kyiv presse les États-Unis depuis le début de l'attaque russe de fournir aux forces ukrainiennes des missiles à longue portée pour attaquer l'infrastructure militaire et leslogistiques russes en profondeur dans le pays.

19:16 La Lituanie envoie un nouveau paquet d'aide militaire à l'UkraineDans le cadre de son soutien militaire à l'armée ukrainienne, la Lituanie envoie un nouveau paquet composé de remorques, de lits pliants et de lits pliants. "Ukrinform" rapporte, citant le service de presse du ministère de la Défense lituanien, que des transporteurs blindés, des systèmes de défense aérienne à courte portée avec des missiles, des systèmes de lutte contre les drones, des brouilleurs individuels anti-drone, des véhicules tout-terrain avec des pièces de rechange, des remorques, des fusils, des munitions, des grenades fumigènes et leurs pièces ont été transportés en Ukraine en août.

