09:28 Ukraine: les forces armées russes auraient décapité des soldats capturés

09:02 Le Commandant de Tchétchénie diffuse de l'optimisme sur l'offensive de Koursk Moscou est resté silencieux lorsque Kyiv a envahi la région frontalière de Koursk au début août, mais le commandant de Tchétchénie, Apti Alaudinov, a partagé sa confiance sur Telegram : "Relaxons, faisons du pop-corn et regardons nos gars démolir l'opposition." Depuis, Alaudinov est devenu une voix importante dans les commentaires sur l'offensive de Koursk, avec les médias russes amplifiant ses déclarations. Les experts estiment que la présence médiatique généralisée d'Alaudinov est due à l'approbation des plus hautes instances. Certains spéculent même qu'Alaudinov pourrait être un successeur potentiel du leader de Tchétchénie présumé malade, Ramzan Kadyrov.

08:42 L'Allemagne fournit 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'Ukraine L'Allemagne fournit à l'Ukraine une aide hivernale supplémentaire de 100 millions d'euros, comme l'a annoncé la ministre fédérale des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, lors d'une visite à la capitale moldave, Chisinau. "L'automne arrive, et l'hiver n'est pas loin", a déclaré Baerbock avant une réunion de la Plateforme de partenariat du Moldova. La Russie planifierait apparemment une autre "guerre d'hiver" pour rendre la vie le plus difficile possible aux gens en Ukraine.

08:01 L'Ukraine : les Russes bombardent les installations énergétiques de Sumy L'Ukraine signale une importante attaque de drones de la Russie, avec la défense aérienne abattant 34 des 51 drones russes. L'armée de l'air a rapporté des activités dans cinq régions, et les installations énergétiques de la région nord-est de Sumy ont également été ciblées. Un total de 16 drones russes ont été interceptés là-bas, mettant en danger l'infrastructure critique, notamment les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, qui dépendent des systèmes de secours électriques.

07:37 L'Ukraine : la Russie signale 1020 pertes de soldats Selon le quartier général de l'armée ukrainienne, la Russie a subi 1020 pertes, y compris des morts et des blessés, depuis hier. Le nombre total de pertes russes depuis l'invasion à part entière en février 2022 est maintenant estimé à 635 880. Au cours des 24 dernières heures, six systèmes d'artillerie et deux chars ont été endommagés ou détruits, ainsi que six véhicules blindés et 66 drones.

07:10 Un journal ukrainien signale une attaque contre l'aéroport militaire russe d'Engels Pendant la nuit, l'aéroport militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été apparemment attaqué par des drones, selon le site d'actualités ukrainien "Kyiv Post". Le rapport indique que des bombardiers stratégiques équipés de roquettes sont basés sur le terrain d'aviation, que la Russie a utilisé pour attaquer les villes ukrainiennes.

06:35 Le secrétaire général de l'OTAN encourage la discussion sur les armes à longue portée pour l'Ukraine Le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, soutient le débat international en cours sur l'autorisation accordée à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des armes à longue portée occidentales. Bien que chaque allié soit responsable de prendre ces décisions, Stoltenberg souligne l'importance de la coordination étroite. L'Ukraine a demandé cette autorisation pour cibler les centres de commandement, les aérodromes et l'infrastructure russes afin de contrer l'invasion russe. Stoltenberg exprime des préoccupations quant à l'escalade potentielle du conflit, mais il estime que "le plus grand risque pour nous est que Poutine gagne en Ukraine".

06:13 Meta interdit la diffusion de la propagande russe sur Facebook et WhatsApp Meta, la société mère qui gère Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, a interdit la diffusion de la propagande d'État russe via des médias comme la chaîne de télévision russe RT. Cette interdiction s'applique à toutes les plateformes Meta dans le monde. RT a déjà été bloqué dans l'UE depuis le printemps 2022 en raison de campagnes de désinformation liées à l'invasion russe de l'Ukraine.

05:33 Loukachenko gracie 37 prisonniers en Biélorussie Le leader autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko a commué les peines de 37 prisonniers condamnés pour "extrémisme". Selon l'administration présidentielle biélorusse, ces prisonniers seront libérés de prison. Parmi les pardonnés figurent six femmes et plusieurs personnes ayant des problèmes de santé. Aucun détail n'a été fourni concernant les identités des 37 prisonniers. Au cours des derniers mois, Loukachenko a accordé plusieurs fois la grâce à des prisonniers qui ont été emprisonnés pour avoir protesté contre le gouvernement, en pardonnant 30 personnes mi-août et 30 autres début septembre. À chaque fois, le président a mis en avant le repentir et les demandes de pardon des prisonniers.

03:11 Un rapport de l'ONU condamne les violations des droits de l'homme en Russie Un rapport de l'ONU a condamné les violations croissantes des droits de l'homme en Russie, déclarant qu'il existe maintenant un système structuré et soutenu par l'État pour réprimer la société civile et l'opposition politique. La rapporteuse spéciale Mariana Katzarova, nommée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2023, signale que les critiques de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et les dissidents sont de plus en plus durement persécutés. Katzarova estime qu'au moins 1372 prisonniers politiques ont été condamnés sur des chefs d'accusation fabriqués et condamnés à de longues peines de prison. Ils sont soumis à la torture en détention et sont souvent détenus dans des cellules d'isolement ou contraints d'être internés dans des établissements psychiatriques. Le nombre réel de prisonniers politiques peut être plus élevé, selon une porte-parole.

11:24 La Suède va prendre la tête de la présence prévue de l'OTAN en Finlande L'OTAN prévoit d'établir une présence militaire dans le nord de la Finlande, avec la Suède qui pourrait prendre la tête. Il s'agirait d'une configuration inhabituelle pour l'OTAN, avec des forces terrestres avancées multinationales (FLF) similaires à celles des autres pays de l'OTAN bordant la Russie. Le ministre de la Défense suédois Pål Jonson et le ministre de la Défense finlandais Antti Häkkänen ont révélé cela lors d'une conférence de presse à Stockholm. Jonson a exprimé sa gratitude pour la demande de la Finlande pour que la Suède serve de nation de base pour cette présence, affirmant que cela renforcerait la sécurité globale de l'OTAN.

10:06 Controverse autour de l'attaque contre un proche de NavalnyUn conflit s'intensifie suite à une attaque mortelle contre Leonid Volkov, un proche d'Alexey Navalny, le critique russe décédé, qui a cherché refuge à l'étranger. Le groupe de Navalny accuse Leonid Novinsky, un exilé oligarque, d'être le commanditaire de l'attaque du mois de mars. Le président lituanien Gitanas Nauseda a exprimé son soutien à l'opposition qui défie le régime de Poutine, déclarant : "Nous soutiendrons toujours l'opposition et analyserons méticuleusement toutes les allégations sur qui a orchestré quoi." Volkov a été blessé lors de l'attaque du 12 mars devant sa propriété à Vilnius, nécessitant des soins médicaux par la suite.

19:34 Les troupes russes mènent des attaques persistantes dans le DonbassLes troupes russes mènent des attaques persistantes dans les régions de l'est de l'Ukraine, avec le quartier général ukrainien rapportant 26 attaques repoussées dans la région de Kurakhove à la périphérie du Donbass et 24 tentatives infructueuses des forces russes pour percer les défenses ukrainiennes autour de Pokrovsk, qui est contestée depuis des semaines. Ces informations ne peuvent être vérifiées.

18:52 Un film sur des soldats russes fait sensation au festival de TorontoLe documentaire "Russians at War" de la réalisatrice canadienne Anastasia Trovimova, qui montre des soldats russes sur le front ukrainien, a suscité la controverse au festival international du film de Toronto. Trovimova se sent bâillonnée par les critiques massives entourant son œuvre.

18:17 Médecins Sans Frontières interrogés en RussieLe gouvernement russe a retiré l'autorisation à Médecins Sans Frontières d'opérer dans le pays, mettant ainsi fin à leurs activités. L'organisation a annoncé son départ de Russie, citant une lettre des autorités russes du mois d'août demandant la cessation de ses projets dans les principales villes russes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, Vladimir et Arkhangelsk. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, Médecins Sans Frontières a également aidé des milliers de réfugiés ukrainiens dans les zones frontalières comme Belgorod, Voronezh et Rostov.

17:38 Pistorius prône la modernisation de l'artillerie allemandeLe ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé des plans pour moderniser l'artillerie de la Bundeswehr, avec des actions concrètes prévues pour le début de l'année prochaine. Pistorius a déclaré que les efforts pour acquérir le canon automoteur RCH 155 et les munitions nécessaires seraient soumis au Bundestag en janvier. Pistorius a confirmé que le nombre de bataillons d'artillerie augmenterait à partir des cinq actuels, bien qu'il n'ait pas précisé de combien. "Au niveau de la division et de la brigade, nous aurons besoin de plusieurs bataillons dans les années à venir", a-t-il déclaré. Le ministère de la Défense travaille également sur des propositions pour le système de lanceur de missiles Mars II, codénommé Puls.

16:47 Le président du Kazakhstan : la Russie est "invincible"Le président du Kazakhstan, Kassym-Schomart Tokayev, a reconnu la supériorité militaire de la Russie lors d'une réunion avec le chancelier allemand Olaf Scholz, déclarant : "La réalité est que la Russie est invincible." Il a mis en garde contre les graves conséquences qu'une escalade supplémentaire du conflit russo-ukrainien pourrait avoir pour toutes les parties concernées.

16:05 Eder : "Il n'y a pas de riposte russe"Si l'OTAN autorisait l'Ukraine à utiliser des armes fournies contre des cibles russes, la réponse militaire serait claire, selon Philipp Eder de l'armée autrichienne. Sur le plan politique, il y a également de nombreux arguments contre la position fluctuante des soutiens de l'Ukraine.

15:33 Poutine renforce à nouveau les effectifs militairesLe président russe Vladimir Poutine a augmenté pour la troisième fois les effectifs de l'armée russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine qu'il a ordonnée. Selon un décret de Poutine, les effectifs militaires doivent atteindre 2 389 000 d'ici décembre, dont 1 500 000 soldats. En décembre 2021, Poutine avait augmenté l'objectif des effectifs militaires à 2 200 000 personnes, dont 1 330 000 soldats. Au début de la guerre en 2022, l'armée russe comptait environ 1 000 000 de soldats. Cette nouvelle cible représenterait une augmentation de 50 % des effectifs militaires par rapport à celle-ci.

15:03 Attaque contre un bâtiment résidentiel à Kharkiv, faisant des victimesKharkiv, l'une des villes les plus bombardées du conflit ukrainien, a été à nouveau cible d'une attaque des forces russes. Un bâtiment résidentiel a été touché, faisant une victime. Le président Volodymyr Zelenskyy a une fois de plus appelé à autoriser des frappes en profondeur sur le territoire russe.

14:31 Moscou met en garde l'ONU et le CICR concernant une inspection à KurskLa Russie met en garde l'Organisation des Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge contre une participation à une visite d'inspection dans la région russe de l'ouest de Kursk, partiellement sous le contrôle de l'Ukraine. Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, ces déclarations provocatrices ne seront Probably pas prises en compte par leurs destinataires, en réponse à une invitation du ministère des Affaires étrangères ukrainien. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien à Kyiv avait précédemment déclaré que les troupes ukrainiennes respectaient les droits de l'homme et faisaient tout leur possible pour protéger la population civile des effets des hostilités dans la région de Kursk. Le ministère avait également invité l'ONU à aider à fournir une aide humanitaire à ces personnes et avait invité le CICR à se joindre à cette mission.

14:00 Zelensky présente un "plan de victoire" pour restaurer la confianceAprès une récente frappe aérienne sur Kharkiv, l'Ukraine plaide de plus en plus en faveur de la libération des armes occidentales. Le gouvernement cherche de l'aide, et le désespoir se répand parmi la population, selon le journaliste de ntv Kavita Sharma. Dans une tentative de restaurer la confiance, le président Zelensky propose un "plan de victoire".

13:32 Drone FPV ukrainienne bat un record de vitesse de 325 km/hUn drone en vue à la première personne (FPV) d'origine ukrainienne aurait atteint des vitesses allant jusqu'à 325 km/h, selon le "Kyiv Post". Le rapport est basé sur des images publiées par l'unité "Wild Hornets", un groupe de volontaires qui construit des drones kamikaze pour l'armée ukrainienne. "Le drone FPV à grande vitesse de Wild Hornets a battu notre précédent record de vitesse à 325 km/h", indique la légende. Dans une interview avec le "Kyiv Post", un officier ukrainien de reconnaissance aérienne suggère que ces drones pourraient bientôt être déployés pour éliminer des cibles dans les airs, telles que des hélicoptères de combat tirant des roquettes sur des troupes ukrainiennes près des lignes de front. Ils pourraient même neutraliser des cibles plus lentes comme les drones Shahed ou intercepter des bombes guidées aériennes tirées par les Russes sur des zones résidentielles, a déclaré l'officier. Les drones FPV sont pilotés par des pilotes utilisant un casque vidéo, offrant une expérience similaire à celle d'un cockpit.

13:28 La Pologne soutient l'initiative d'achat d'armes tchèque pour l'UkraineLe ministre des Affaires étrangères polonais Radoslaw Sikorski promet à Kyiv que la Pologne contribuera financièrement à l'initiative tchèque d'achat de munitions pour l'Ukraine en dehors de l'UE à l'avenir. Il le confirme lors d'une interview avec "Ewropeiska Prawda" à Kyiv. "Nous avons pris la décision politique de fournir 50 millions d'euros cette année et 50 millions d'euros l'année prochaine", déclare Sikorski. Cependant, il y a des obstacles techniques, administratifs et juridiques. "Cela sera certainement accompli", déclare Sikorski. L'initiative tchèque d'approvisionnement en obus d'artillerie pour l'Ukraine a été lancée au début de l'année en collaboration avec des partenaires. En juillet, le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavski a déclaré au "Kyiv Independent" que l'initiative avait obtenu un financement pour 500 000 rounds et espérait en financer 300 000 d'ici la fin de 2024.

12:59 L'Ukraine invite l'ONU et la Croix-Rouge à inspecter KurskLe ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriy Sybiha invite l'Organisation des Nations Unies (ONU) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à enquêter sur la situation dans la région russe de Kursk, actuellement sous contrôle ukrainien. "L'Ukraine s'engage à respecter le droit international humanitaire", déclare Sybiha sur X. L'Ukraine a lancé une offensive surprise dans la région russe de Kursk début août, affirmant contrôler plus d'un thousand square kilometers et des douzaines de localités. L'objectif est de démontrer le respect des droits de l'homme, le traitement humain des civils russes et l'évitement des crimes de guerre. La Russie, en revanche, est accusée d'avoir commis des atrocités sur les territoires ukrainiens sous son contrôle.

12:32 L'Ukraine condamne la tentative d'assassinat de TrumpLe président ukrainien Volodymyr Zelensky condamne la tentative d'assassinat du candidat à la présidence américaine Donald Trump et exprime sa solidarité avec lui. "Je suis soulagé d'apprendre que Donald Trump est indemne et en sécurité", écrit Zelensky sur X. Il exprime ses vœux de prompt rétablissement à Trump et à sa famille. Pour Kyiv, il est clair que la violence n'a pas sa place en politique. La relation entre Trump et Zelensky est complexe. Le candidat à la présidence américaine a répété à maintes reprises qu'il pourrait établir Immediately la paix entre la Russie et l'Ukraine.

11:58 La Russie repousse l'avancée ukrainienne dans la région de KurskLa Russie affirme avoir réussi à repousser l'avancée des troupes ukrainiennes dans sa région frontalière de Kursk. L'armée a repris le contrôle des villages d'Uspenovka et de Borki, selon le ministère de la Défense à Moscou, selon l'agence de presse d'État RIA. L'armée ukrainienne avait surpris en s'avançant dans la région de Kursk le 6 août, capturant de vastes parties de la région russe.

11:27 Des combats intenses et des pertes dans la région de KurskSuite à l'offensive surprise de l'Ukraine sur le territoire russe, la région de Kursk est le théâtre d'un affrontement entre des troupes expérimentées et des contre-offensives des deux côtés. Le correspondant de ntv Rainer Munz fournit un aperçu de la situation et discute des menaces nucléaires russes à la lumière des livraisons de roquettes occidentales.

10:55 Le SBU arrête un espion russeL'agence de sécurité ukrainienne SBU annonce avoir arrêté un espion russe à Odessa. Il est accusé d'espionnage sur des unités mobiles de défense aérienne et une brigade, planifiant des attaques potentielles de missiles et de drones russes. Les Russes planifiaient apparemment des attaques contre des forces de défense aérienne mobiles. Le résident de 63 ans d'Odessa est dit avoir été recruté à distance par les services de renseignement russes pour de l'argent et avoir secrètement documenté des installations militaires. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine de prison à vie pour haute trahison en temps de guerre, selon le SBU.

10:24 La focus de Poutine est sur l'Ukraine, la Biélorussie russifiée en plat de résistance - Les griefs des exilés biélorussesEn Biélorussie, le processus de russification se poursuit. L'ONU et les activistes font remarquer que la langue russe remplace de plus en plus le biélorusse dans le pays. "Je suis conscient que notre Biélorussie est occupée", regrette Svetlana Alexievich, lauréate du prix Nobel de littérature, actuellement résidant en Allemagne. Elle déplore l'humiliation des Biélorusses et la guérison sera difficile. Pavel Latushka, l'ancien directeur du théâtre biélorusse Janka Kupala, vivant également en exil, se plaint des ambitions du président russe Vladimir Poutine, qui a nié en 2021 l'existence indépendante de l'Ukraine. "L'Ukraine est le plat principal", commente-t-il, et une Biélorussie russifiée "le plat de résistance".

09:54 Député ukrainien et agent présumé récompensé en RussieAndrey Derkach, député ukrainien qui a fait défection en Russie, a reportedly été nommé sénateur par le gouverneur d'Astrakhan, selon le Kyiv Independent. Derkach a été député ukrainien pendant presque 20 ans, mais n'a pas assisté aux séances parlementaires depuis le début de l'invasion complète. Son mandat parlementaire a été terminé prématurément en 2023. Il est maintenant dit qu'il réside à Astrakhan et détient la citoyenneté russe. En 2022, le service de sécurité ukrainien a reportedly démasqué un réseau d'agents russes en Ukraine, y compris Derkach. Selon le rapport, Derkach a reçu de l'argent du renseignement militaire russe (GRU) pour établir des structures de sécurité privées, qui devaient aider la Russie à conquérir l'Ukraine. La Russie est dite avoir alloué des millions de dollars à cette fin. Le gouvernement américain a désigné Derkach comme un "agent russe" et lui a imposé des sanctions en 2022, et Kyiv l'a placé sur sa liste de personnes recherchées.

09:23 Le gouverneur : des blessés dans l'attaque sur BelgorodHuit civils ont été blessés dans une attaque ukrainienne sur la ville frontalière russe de Belgorod, selon l'agence de presse russe TASS. Une femme est dans un état critique, selon TASS, citant le gouverneur Vyacheslav Gladkov. Une maison privée et plus de 15 véhicules ont également été allegedly incendiés en raison de tirs directs.

08:50 "Bild" diffuse de fausses informations - Kyiv réfute le rapport sur un soi-disant plan de paixKyiv nie un rapport du journal "Bild" concernant un plan de paix du président Volodymyr Zelenskyy, affirmant des demandes d'utiliser des armes de l'Ouest pour des attaques à longue portée sur la Russie et une volonté de s'accorder sur un cessez-le-feu local dans certaines zones de conflit. Dans une déclaration à Ukrainska Pravda, l'adjoint à la communication de Zelenskyy, Dmytro Lytvyn, dit que le rapport est incorrect. "'Bild' a diffusé de fausses informations. 'Bild' n'a pas vu le plan de victoire, et aucun des rares individus actuellement travaillant sur la préparation du plan de victoire n'a parlé à 'Bild'. Personne ne fournira aux Russes un Minsk-3 ou tout autre format. L'Ukraine rejette toutegel de conflit, et cette position est représentée par les autorités ukrainiennes à tous les niveaux."

08:17 Zelensky : seulement 4 sur 14 brigades peuvent être équipées de manière adéquateSelon le président Volodymyr Zelensky, l'Ukraine n'a plus assez d'armes pour équiper entirely ses troupes. "Nous devons équiper 14 brigades, mais avec les armes livrées jusqu'à présent, nous pouvons seulement équiper 4", a mentionné Zelensky dans une interview. Il a attribué le manque de fournitures à des retards de livraison, en particulier pendant la période où les livraisons d'armes américaines étaient bloquées au Congrès pendant plusieurs mois au début de l'année. "Nous avons utilisé toutes nos réserves, à la fois dans les dépôts et dans les unités de réserve", a-t-il expliqué. "Nous avons dépensé toutes les armes que nous avions." Maintenant, however, ces unités de réserve doivent être rééquipées, a souligné le président.

07:49 L'Ukraine signale de nombreux drones pendant la nuitL'armée de l'air ukrainienne signale 56 drones d'attaque russes sur le territoire ukrainien. La direction principale de l'attaque est reportedly la région de Kyiv. L'assaut aérien a été repoussé, il est rapporté. During the air skirmish, 53 drones d'attaque ont été abattus dans les régions de Kyiv, Cherkasy, Vinnytsia, Poltava, Sumy, Zaporizhzhia, Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipro, et Cherkasy. Trois autres drones ennemis ont été perdus dans plusieurs régions sans aucune perte.

07:19 "Ils ne méritent pas d'exister" : le commandant tchétchène traite les prisonniers de guerreLe commandant de l'unité de forces spéciales tchétchènes "Akhmat", le général-major Apti Alaudinov, semble bloquer les efforts du Kremlin pour échanger des prisonniers de guerre avec l'Ukraine. En réponse aux appels à l'aide des familles de soldats tchétchènes capturés dans la région de Kursk, Alaudinov a déclaré : "Les Tchétchènes ont toujours considéré la reddition comme l'acte le plus déshonorant", selon la chaîne russe de BBC. "À mon avis, vous ne méritez pas de vivre. Je suis étonné que vous soyez encore en vie après avoir déposé les armes et vous être rendus comme des lâches", a affirmé Alaudinov. Les prisonniers de guerre tchétchènes doivent plutôt attaquer les soldats ukrainiens qui les surveillent, ce qui entraînerait leur mort ultime. Selon l'Institut d'analyse de la guerre, la déclaration d'Alaudinov vise probablement à s'aligner sur les sentiments tchétchènes qui partagent des vues similaires et à présenter les forces tchétchènes comme une élite qui fait des sacrifices extrêmes en temps de guerre.

06:37 Deux avions IL-38 russes entrent dans la zone de défense aérienne près de l'AlaskaDeux avions militaires du type IL-38 russe ont été repérés et suivis sur la zone de défense aérienne nord-américaine près de l'Alaska. Selon le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, cet incident s'est produit samedi, ce qui en fait le troisième de ce genre en une semaine. Les avions russes sont reportedly restés dans l'espace aérien international et n'ont pas pénétré l'espace aérien des États-Unis ou du Canada. Cette zone d'identification couvre l'espace aérien autour des États-Unis et du Canada, où l'identification, le suivi et le contrôle des avions civils sont cruciaux pour la sécurité nationale. Un avion traversant ces frontières sans permission peut être considéré comme une menace et traité comme un avion hostile, ce qui pourrait entraîner une interception par des avions de chasse.

06:12 RIA : Plus de 15 navires de guerre russes rejoignent des exercices chinois en mer du JaponDes navires de guerre de la Flotte du Pacifique russe et de la Marine chinoise participent à des manœuvres de missiles et d'artillerie en mer du Japon dans le cadre de l'exercice "Océan-2024", selon l'agence de presse russe RIA. Environ 15 navires de guerre russes participent à ces manœuvres, dont le navire amiral de la Flotte du Pacifique, le croiseur à missiles "Varyag", selon l'agence russe.

05:46 État-major à Kyiv : 23 attaques russes sur PokrovskLes forces russes continuent de mener des assauts acharnés contre les positions ukrainiennes dans le Donbass, avec une intensification dans l'est de l'Ukraine. L'État-major à Kyiv a enregistré 23 attaques russes près de Pokrovsk au cours de la journée, tandis que 27 attaques ont été repoussées près de Kurachove.

04:44 Zelensky : 128 bombes aériennes guidées en 24 heuresLes envahisseurs russes ont utilisé 128 bombes aériennes guidées contre l'Ukraine au cours des dernières 24 heures, selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans son discours vidéo du soir. "Des opérations de secours sont en cours à Kharkiv après qu'une bombe aérienne russe a touché un bâtiment résidentiel. Un immeuble d'appartements classique a subi des dommages en raison de l'explosion, avec des plafonds qui se sont effondrés", a-t-il déclaré, selon Ukrinform. "Pour contrer la terreur infligée par la Russie, nous avons besoin d'une solution globale, et cette solution consiste en des capacités de portée pour détruire les avions militaires russes sur leurs bases", a souligné Zelenskyy.

03:39 Suspecté de soutenir Trump souhaite se battre en UkraineUn homme de 58 ans arrêté par le FBI pour avoir prétendument tenté d'assassiner l'ancien président américain Donald Trump a exprimé son désir de rejoindre le combat en Ukraine sur la plateforme X. Selon le "New York Times", les publications de l'utilisateur ont révélé un penchant pour un discours violent suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. "JE SUIS PRÊT À VOLER À KRAKOW ET JOINDRE LA FRONTIÈRE DE L'UKRAINE POUR M'ENGAGER, POUR COMBATTRE ET POUR MOURIR", aurait écrit le suspect, selon le journal. Ses comptes sur X et Facebook ont été suspendus. Dans plusieurs publications, il semblait essayer de recruter des soldats pour l'effort de guerre ukrainien. Les autorités chargées de l'application de la loi ont refusé de commenter.

02:19 Explosions à KyivLa Russie bombarde à nouveau la capitale ukrainienne Kyiv. Les unités de défense aérienne tentent de repousser les attaques, selon l'armée ukrainienne via le service de messagerie Telegram. Les témoins oculaires rapportent une série d'explosions bruyantes, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne.

01:25 L'Ukraine offre son aide pour lutter contre les inondations aux pays voisinsL'Ukraine propose d'envoyer ses équipes d'urgence aux pays voisins, notamment la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque, pour aider à lutter contre les inondations en cours. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andrii Sybiha, a annoncé cela sur les réseaux sociaux, suivant les instructions du président Volodymyr Zelenskyy et en coopération avec le Premier ministre Denys Shmyhal.

Le président ukrainien Zelenskyy maintient sa demande insistante aux partenaires occidentaux pour obtenir l'autorisation de mener des raids sur les hubs aéroportuaires russes.

L'Union européenne pourrait envisager de fournir une aide ou des ressources pour soutenir l'Ukraine en réponse aux actions de la Russie dans la région, compte tenu de leur préoccupation persistante pour les violations des droits de l'homme et la situation en Ukraine.

L'Allemagne, en tant que membre de l'Union européenne, pourrait jouer un rôle actif dans ces discussions ou décisions concernant le soutien à l'Ukraine, compte tenu de son récent soutien en aide hivernale au pays.

