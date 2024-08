08:35 L'Ukraine publie des chiffres sur les pertes russes

État-major ukrainien publie de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon eux, la Russie a perdu environ 589 700 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 160. Un rapport de Kyiv affirme qu'au dernier jour de combats, sept chars, 69 systèmes d'artillerie et deux systèmes de défense aérienne ont été détruits. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie a prétendument perdu 8 441 chars, 16 605 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 325 drones, 28 navires et un sous-marin. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus bas, mais il s'agit probablement de minimums.

07:40 Russie : un bombardier Su-34 aurait frappé des forces ukrainiennes dans la région de Kursk Selon le ministère de la Défense russe sur Telegram, un bombardier russe Su-34 aurait attaqué et touché des forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk. L'attaque aérienne aurait été menée à l'aide d'une bombe ODAB-500. Le ministère de la Défense russe affirme que les forces russes continuent de repousser l'offensive surprise de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. L'attaque aérienne était destinée à repousser l'offensive ukrainienne, selon le ministère de la Défense russe. Une vidéo montrant le déploiement de l'avion de combat a été publiée sur le canal Telegram du ministère de la Défense.

06:48 Comptable de Kyiv arrêté avec des millions en espèces Les enquêteurs ukrainiens ont découvert plus de 4,7 millions d'euros en espèces non déclarées dans le coffre de la voiture d'un comptable d'entreprise. "La femme n'a pas pu expliquer l'origine de l'argent", a rapporté le Bureau d'enquête sur les crimes économiques de Kyiv. Des images montrent des enquêteurs devant un coffre ouvert rempli de liasses de billets. L'entreprise en question aurait prétendument fourni de la nourriture d'une valeur de plus de 320 millions d'euros à l'armée ukrainienne en 2022 et 2023. La taxation a été réduite grâce à un prêt fictif. Les investigations pour blanchiment d'argent et évasion fiscale à grande échelle se poursuivent, avec des peines allant jusqu'à huit ans de prison pour les personnes impliquées.

06:10 L'Ukraine évacue 28 villages dans la région frontalière de Sumy Des bénévoles ukrainiens aident les villageois et leurs animaux domestiques à quitter la région frontalière du nord de Sumy. Selon le gouverneur local Volodymyr Artiukh, 28 villages dans une zone de dix kilomètres le long de la frontière avec la Russie sont évacués. La police ukrainienne rapporte que 20 000 personnes doivent quitter leur foyer.

05:30 Kyiv inscrit "Gloire à l'Ukraine !" sur les nouveaux billets de banque La Banque centrale ukrainienne complète la conception de tous les billets de banque ukrainiens avec le slogan national "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros !". L'argent, selon le gouverneur de la Banque centrale Andrij Pyshnyj, n'est pas seulement une mesure de valeur et un moyen de paiement, mais aussi un symbole de l'État que chacun tient quotidiennement. "Pour honorer la résilience de notre peuple et marquer ce tournant dans la formation de la nation ukrainienne que nous vivons aujourd'hui, nous ajoutons notre slogan à tous les billets de banque, qui est entendu dans le monde entier", a déclaré Pyshnyj dans un communiqué de Kyiv. Le changement vise à commémorer le prochain 33e anniversaire de l'indépendance le 24 août. Il débutera avec les billets de 1000 (environ 22,3 euros) et 500 hryvnias, suivi de tous les autres billets de 200, 100, 50 et 20 hryvnias. Le slogan sera placé en haut à droite des billets de banque, le reste de leur apparence restant inchangé. Le slogan patriotique "Gloire à l'Ukraine !" date de la fin du XIXe siècle et a une histoire complexe.

04:37 R rapport : la Russie prévoit de bloquer WhatsApp La Russie prévoit prétendument de bloquer l'application de messagerie WhatsApp dans le cadre de ses actions contre les services internet (voir l'entrée 22h33), selon le site d'information "Kyiv Independent". Moscou aurait prétendument préparé le blocage de l'application, qui pourrait être bloquée en Russie cet automne, selon le média russe indépendant Verstka, citant des sources de la société russe de technologie VK, qui développe une application pour remplacer WhatsApp. En juillet, le média lié au Kremlin Gazeta.ru a rapporté que le gouvernement russe prévoyait de bloquer intégralement YouTube en septembre, mais le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a nié ces allégations.

04:05 Les États-Unis approuvent une aide militaire supplémentaire pour Kyiv d'une valeur de 125 millions de dollars Les États-Unis ont approuvé une aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine d'une valeur de 125 millions de dollars (environ 114 millions de dollars). Le paquet d'aide souligne "notre soutien inébranlable à l'Ukraine alors qu'elle continue de se défendre contre l'agression russe", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, avant les journalistes. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que l'aide comprendrait des intercepteurs de défense aérienne, des munitions pour les systèmes de roquettes et l'artillerie, des radars multiprofessionnels et des armes anti-blindés, et proviendrait des stocks américains. L'équipement, a ajouté Blinken, aidera l'Ukraine à protéger ses troupes, sa population et ses villes des attaques russes et renforcera ses capacités sur l'ensemble du front.

15:19 La Russie affirme avoir délivré 2,2 millions de passeports dans les régions ukrainiennes occupéesLa Russie affirme avoir délivré 2,2 millions de passeports dans les régions ukrainiennes occupées par son agression militaire. Depuis octobre 2020, ces passeports ont été distribués dans les régions de Saporischschja, Donezk, Luhansk et Cherson, selon le ministère russe de l'Intérieur. Ces allégations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Dans le passé, il y a eu des rapports répétés selon lesquels les autorités russes ont systématiquement forcé les gens à accepter ces passeports.

14:30 L'AIEA met en garde contre un accident nucléaire à la centrale de Kursk en raison des combats dans la régionL'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) met en garde contre la possibilité de combats près de la centrale nucléaire de Kursk (CNPP) dans l'ouest de la Russie suite à l'offensive de grande envergure en Ukraine. "À ce stade, j'exhorte toutes les parties à exercer la plus grande retenue pour éviter un accident nucléaire avec des conséquences radiologiques potentiellement graves", a déclaré le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, en référence aux combats près de la CNPP de Kursk. Il est "en contact personnel avec les autorités compétentes des deux pays". La centrale nucléaire de Kursk est située près de la ville de Kursk, à environ 100 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne. L'agence de presse d'État russe RIA Novosti a rapporté, citant le service de presse de la centrale, que "tout fonctionne normalement" avec des niveaux de radiation habituels. Cependant, les habitants de Kursk sont actuellement sans électricité. Selon le gouverneur régional Alexei Smirnov, une centrale électrique a été incendiée par des débris tombant de drones ukrainiens interceptés.

13:55 La Russie met en place des mesures anti-terroristes dans les régions de Kursk, Belgorod et BryanskLes médias russes rapportent que la Russie met en place des mesures anti-terroristes dans trois régions frontalieres avec l'Ukraine. Selon un rapport de l'agence de presse RIA, ces mesures comprennent des évacuations possibles des résidents, des restrictions de circulation dans certaines zones, une sécurité renforcée dans les lieux sensibles et l'interception des téléphones et d'autres appareils de communication. Les autorités locales et le Comité national anti-terroriste rapportent que ces réglementations anti-terroristes s'appliquent aux régions de Kursk, Belgorod et Bryansk, selon l'agence de presse.

12:36 Nouripour sur les chefs d'État : La couardise ne mène pas à la paix en UkraineLe chef de file du parti Vert, Omid Nouripour, critique les ministres-présidents de Brandebourg, de Thuringe et de Saxe pour leurs récents propos sur la politique ukrainienne. Dietmar Woidke, Bodo Ramelow et Michael Kretschmer "fuient la réalité", déclare Nouripour au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ils agissent comme si la paix pouvait être atteinte en se cachant la tête dans le sable. Mais : la couardise ne mène pas à la paix." Woidke déclare avoir de bons contacts avec la Russie et pouvoir médier. Cependant, il est "étrange que cela ne lui soit venu à l'esprit qu'après deux ans et demi de guerre et quelques semaines avant les élections régionales", ajoute Nouripour. Ramelow appelle à un pacte de non-agression avec la Russie. Cependant, un tel pacte a été initié par l'Allemagne il y a 85 ans et a apporté de grandes souffrances aux autres pays européens, ajoute le politique Vert. Kretschmer, quant à lui, agit "comme s'il ne savait pas que seul Poutine peut mettre fin rapidement à cette guerre".

12:13 Juillet, le mois le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis octobre 2022Selon les Nations unies, plus de civils ukrainiens ont péri sous les obus russes en juillet qu'en n'importe quel autre mois depuis octobre 2022. "Le nombre élevé de victimes en juillet poursuit une tendance alarmante depuis mars 2024", a déclaré la Mission d'observation des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU).

21:43 Travailleurs du bâtiment évacués de la centrale nucléaire de KurskEn raison de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, les travailleurs sont évacués du site de construction de deux nouveaux réacteurs à la centrale nucléaire de Kursk. Le nombre de travailleurs de la construction sera temporairement réduit, selon Atomstroiexport, filiale de la corporation nucléaire d'État russe Rosatom. D'autres spécialistes continuent leur travail comme prévu. La centrale nucléaire de Kursk dans la ville de Kursk a été mentionnée à plusieurs reprises comme cible potentielle de l'offensive sur le territoire russe qui a commencé mardi. Cependant, elle est située à environ 60 kilomètres de la frontière. Les avancées les plus éloignées rapportées des troupes ukrainiennes, qui n'ont pas été confirmées, ont atteint environ 30 kilomètres à l'intérieur de la Russie. Après l'annonce de l'offensive ukrainienne, la Garde nationale russe aurait renforcé la protection de la centrale électrique. Deux réacteurs sont en construction pour remplacer les deux plus anciens, déjà mis hors service, de la centrale. Il y a également deux autres réacteurs en fonctionnement.

22:33 La Russie bloque le service de messagerie sécurisée SignalDans sa lutte contre les services internet étrangers, la Russie bloque également le service de messagerie sécurisée Signal, invoquant des violations présumées de la loi. Signal ne respecterait pas les mesures légales nécessaires pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, selon l'autorité compétente Roskomnadzor à Moscou. Tout au long de la journée, des plaintes de Signal ont été déposées par des utilisateurs en Russie, indiquant que le service de messagerie est indisponible. Des portails comme Sboj.rf, qui collectent les rapports de pannes, ont rapporté environ 2000 plaintes. Signal a été développé aux États-Unis et est apprécié par ses utilisateurs pour son niveau de sécurité élevé. Jeudi, des utilisateurs russes ont également signalé que YouTube fonctionnait lentement et que les vidéos étaient difficiles à télécharger. Les autorités russes n'ont pas fourni d'explication officielle pour cela. Cependant, elles ont déclaré ces derniers jours qu'elles ont dans leur ligne de mire le service vidéo extrêmement populaire YouTube, car il refuserait de supprimer des vidéos extrémistes. De grands réseaux sociaux avec une propriété américaine comme X et Facebook ont déjà été bloqués en Russie et ne peuvent être accédés que via des connexions protégées (VPN). Avant même l'attaque contre l'Ukraine, Moscou avait préparé une éventuelle coupure d'internet dans le pays. Depuis le début de la guerre en 2022, Roskomnadzor a bloqué des milliers de sites web non approuvés par les autorités russes.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant au conflit en Ukraine qui s'intensifie et a imposé des sanctions contre des officiels et des entreprises russes. L'Union européenne continue de soutenir financièrement et militairement l'Ukraine, en fournissant des milliards de dollars d'aide et d'armes pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe.

