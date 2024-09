06h31 Démonstration de véhicules aériens sans pilote lanceurs de flammes en Russie

Au cours du conflit en Ukraine, il y a eu de nombreuses discussions sur différentes armes utilisées, y compris des drones lance-flammes. Récemment, des vidéos ont été diffusées semblant montrer le déploiement d'une telle arme, apparemment en train d'incinérer des positions militaires russes et une grande étendue de forêt.

18:09 Nouveau paquet d'aide des Pays-Bas à l'Ukraine annoncé par le Premier ministre Dick Schoof Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a annoncé un important paquet d'aide pour l'Ukraine. During an unscheduled trip to Zaporizhzhia's southeastern city, he met with President Volodymyr Zelenskyy. Ce nouveau paquet d'aide est valued at over 200 million euros. C'est la première visite de Schoof en Ukraine depuis qu'il a pris ses fonctions en début de juillet, remplaçant Mark Rutte, qui deviendra le prochain Secrétaire général de l'OTAN en octobre. "Sans exagérer, les Pays-Bas ont aidé l'Ukraine à sauver de nombreuses vies. Notre lien est plus fort que jamais. Ensemble, nous travaillons pour une paix juste et durable," a déclaré Zelenskyy.**

17:47 Contrôle allemand sur la raffinerie PCK de Schwedt prolongé La raffinerie de pétrole PCK de Schwedt restera sous la gestion de l'État allemand pour le moment, selon des informations de l'agence de presse allemande. Le gouvernement fédéral cherche à prolonger la tutelle sur les partsmajoritaires de la société russe Rosneft dans la raffinerie PCK. La tutelle expirerait le 10 septembre si elle n'était pas prolongée. Les parts ont été sous tutelle fédérale depuis septembre 2022. Cette décision a été prise en raison du choix du gouvernement fédéral d'interrompre les importations de pétrole russe en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La PCK a commencé à utiliser des sources d'approvisionnement alternatives au début de 2023. Outre Schwedt, deux autres installations sont également touchées. Rosneft détient une participation de 54 % dans les parts de la raffinerie PCK dans le Brandebourg du nord.**

17:22 L'armée russe enregistre les plus grandes gains territoriaux en Ukraine depuis octobre 2022 L'armée russe a réalisé de importantes avancées en août, selon des calculs basés sur des données de l'think tank américain Institute for the Study of War (ISW). En août, l'armée russe a capturé 477 kilomètres carrés d'Ukraine, le plus grand gain territorial russe depuis octobre 2022, soit plus de 15 kilomètres carrés par jour. La Russie a rapporté ces gains, notamment dans la région ukrainienne orientale de Donetsk. À la fin de la nuit dernière, l'armée russe n'était plus qu'à sept kilomètres de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk.**

16:56 Poutine arrive au Mongolia pour une visite Le président russe Vladimir Poutine est arrivé au Mongolia pour une visite. Mardi, il rencontrera le président mongol Uchnaagiin Khürelsükh. Les deux participeront à une cérémonie mercredi pour célébrer la victoire des troupes soviétiques et mongoles sur l'armée japonaise en 1939. Cette bataille a coûté la vie à des milliers de personnes. Pour le président russe Poutine, il s'agit de sa première visite dans un pays faisant partie de la Cour pénale internationale (CPI) depuis que le tribunal a émis un mandat d'arrêt contre lui il y a presque 18 mois pour des allégations de crimes de guerre en Ukraine. L'Ukraine a exhorté le Mongolia à arrêter Poutine et à le remettre au tribunal de La Haye.**

16:40 Enquêtes sur la corruption contre le général russe Valeri Mumindzhanov En Russie, des enquêtes sur la corruption ont été ouvertes contre un haut gradé militaire. Selon un communiqué du Comité d'enquête russe via Telegram, le général Valeri Mumindzhanov est accusé de "prise de pot-de-vin sur une grande échelle". Cette infraction est passible d'une peine de prison de jusqu'à 15 ans en Russie. Mumindzhanov sert comme deputy commander of the Leningrad military district for logistics and previously worked in the Ministry of Defense. According to the investigation, he accepted a bribe of over 20 million rubles (environ 202 000 euros) en relation avec la signature de contrats d'approvisionnement en uniformes. Depuis avril, au moins dix représentants militaires, y compris des généraux et des employés de haut rang du ministère de la Défense à Moscou, ont été visés par les agences de loi russe en raison de la corruption ou de la fraude. Certains observateurs suspectent qu'une campagne de purge est en cours.**

16:25 Zelensky: Opération de Kursk "conforme aux plans" Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'opération dans la région russe de Kursk se déroule selon les plans. Le chef d'État a fait cette déclaration lors d'une visite de travail à Zaporizhzhia, comme le rapporte un correspondant de l'agence de presse d'État Ukrinform. "L'opération de Kursk remplit son objectif et se déroule comme prévu," a déclaré Zelensky. "En ce qui concerne les défis dans les directions de Pokrovsk et de Torez, nous pensons que l'opération de Kursk pourrait également affecter ces régions," a déclaré le président ukrainien. Les combats dans la région de Kursk pourraient réduire l'intensité des attaques russes à Pokrovsk et Torez, "mais c'est difficile là-bas pour le moment." Il a ajouté que les brigades les plus combat

15:16 Roumanie : Transfert du système Patriot vers l'Ukraine : le gouvernement donne son feu vert Le gouvernement roumain a approuvé une mesure législative autorisant l'envoi d'une unité de défense aérienne Patriot en Ukraine. Le projet de loi est maintenant envoyé au Parlement pour un vote final, selon les rapports de Reuters. Bucarest avait précédemment convenu, en juin de l'année dernière, de faire don de l'un de ses deux systèmes Patriot actifs à l'Ukraine, à condition que des alliés fournissent un système de défense aérienne de remplacement.

14:53 Mobilisation de masse en Ukraine : une pétition demande la baisse de l'âge limite à 50 ans Une pétition est en cours pour demander au président ukrainien Volodymyr Zelensky de baisser l'âge limite pour la mobilisation à 50 ans. Plus de 25 000 signatures ont été recueillies jusqu'à présent, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Conformément à la loi ukrainienne, une pétition électronique au président doit recueillir au moins 25 000 signatures en trois mois pour être prise en considération. Il reste encore 34 jours pour recueillir des signatures.

14:34 Blessés dans la région frontalière russe de Belgorod : des attaques ukrainiennes Onze personnes, dont deux enfants, ont été blessées suite aux attaques ukrainiennes sur la région russe de Belgorod et sa capitale. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov l'a confirmé sur Telegram. Il est rapporté qu'une garderie a été endommagée. Gladkov a partagé des photographies d'une garderie effondrée et d'autres débris et structures endommagées dans la région. Reuters note que les autorités locales ont décidé de fermer temporairement plusieurs écoles et garderies dans la région suite aux attaques. Dans certaines parties de l'Ukraine et de la Russie, le 2 septembre marque le début de l'année scolaire après les vacances d'été.

14:10 Mosquée de Kyiv endommagée par une frappe de missile russe During the night's Russian missile attack on Kyiv (see entries 05:39, 06:20, and 09:29), a mosque and adjacent Islamic cultural center suffered substantial damage. In a post on X, Ukrainian President Volodymyr Zelensky stated that Russia disregards spiritual and human values and shows no respect for any religion or belief. "It continues its destructive campaign against the Ukrainian people and is determined to abolish all our communities and even sacred places of worship," Zelensky added. The chief mufti of the local community, Vadym Dashevski, told Reuters that the mosque's attack was an act of cowardice.

13:39 Opération de drones étendue à Moscou par l'Ukraine L'Ukraine mène une attaque de drones étendue sur des cibles à Moscou et ses environs. Une explosion se produit dans une raffinerie située à 16 kilomètres du Kremlin. Deux autres centrales électriques sont également prises pour cibles. Les sources russes rapportent l'interception de plus de 150 drones ukrainiens.

12:58 La position de la Pologne sur les drones russes : les vues de Sikorski Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radoslaw Sikorski, estime que la Pologne a la responsabilité de tirer sur les drones russes et autres aéronefs approchant de l'Ukraine avant qu'ils n'entrent dans l'espace aérien polonais. Sikorski a exprimé ces sentiments au "Financial Times" britannique (FT). Sikorski contredit la position officielle de l'OTAN, qui considère le risque d'escalade résultant d'un potentiel conflit direct avec les forces russes comme trop élevé. Jusqu'à présent, l'OTAN a également décliné la demande de tir sur les drones et missiles russes sur l'Ukraine, ainsi que la demande de Kyiv pour une zone interdite aux avions sur le pays. Sikorski a déclaré au FT : "Si des aéronefs hostiles approchent de notre espace aérien, cela serait un acte légitime de légitime défense, car une fois qu'ils y sont entrés, le risque de dommages causés par les débris est important."

12:12 Rapport de Munz sur la réponse de la Russie aux résultats des élections allemandes et aux attaques de drones Les résultats des élections régionales en Thuringe et en Saxe attirent également l'attention en Russie. Le correspondant de NTV Rainer Munz rend compte des réactions des Russes aux succès électoraux d'AfD et de BSW et décrit la réponse de Moscou à ce qui pourrait être la plus grande attaque de drones jamais portée sur la capitale russe.

11:40 Poutine salue les progrès des troupes russes en Ukraine Le président russe Vladimir Poutine a salué les progrès des troupes russes dans l'Ukraine voisine, capturant de nouveaux territoires. Il a déclaré que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk n'avait pas réussi à arrêter l'avancée des troupes russes dans le Donbass. "Nous ne parlons pas d'avancer de 200 ou 300 mètres", a déclaré Poutine aux agences de presse russes. "Nous parlons de plusieurs kilomètres carrés. Le rythme de l'offensive dans le Donbass est quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps." During his trip to Mongolia, Putin made a stop in the Siberian republic of Tuva to attend a lesson in the subject "Conversations about the Important", which is meant to acquaint children with the Kremlin's political course.

11:07 La défense aérienne ukrainienne intercepte 22 missiles et 20 drones L'armée de l'air ukrainienne rapporte avoir intercepté 22 des 35 missiles et détruit 20 des 23 drones d'attaque russes. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été interceptés sur Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv et Zaporizhzhia.

10:01 Augmentation des victimes à Sumy, en Ukraine, suite à une frappe russeLe nombre de victimes d'une frappe russe utilisant des missiles sur le centre urbain de Sumy, dans le nord de l'Ukraine, a augmenté. Le dernier communiqué du ministère de l'Intérieur ukrainien indique que 18 personnes ont été blessées, dont 6 enfants. Le canal Telegram du ministère avait précédemment rapporté qu'au moins 13 civils, dont 4 enfants, avaient été blessés dans une déclaration de l'administration de la ville de Sumy. La frappe russe a touché un établissement dédié à la rééducation sociale et psychologique des enfants et un orphelinat à Sumy. La situation dans la région de Sumy s'est aggravée avec l'incursion dans le district russe voisin de Kursk le 6 août. La ville de Sumy, qui compte plus de 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 Kyiv : deux blessés dans une frappe russe (Répétition de 05:39 et 06:20)La Russie a de nouveau frappé Kyiv avec des missiles (voir les entrées 05:39 et 06:20). Au moins deux personnes ont été blessées suite à la chute de débris de missiles abattus, selon les autorités locales. Des incendies ont été allumés et des bâtiments et infrastructures ont été endommagés. Une alerte aérienne nationale a été en vigueur pendant environ deux heures jusqu'au petit matin.

08:57 L'opinion publique russe reste favorable à la guerre en Ukraine - ISWLa population russe continue de soutenir la guerre en Ukraine, même après l'incursion de l'Ukraine dans le district frontalier russe de Kursk. Selon le dernier rapport de l'Institut d'études de la guerre (ISW), qui cite des sondages menés par le centre de sondage indépendant russe Levada Center, l'approbation de l'opération militaire russe en Ukraine a augmenté en août, avec environ 78 % de répondants qui soutiennent la guerre - contre 75 % en juillet et 77 % en juin. La population russe ne semble pas lassée par la guerre, ce qui donne au Kremlin la capacité de poursuivre une guerre longue et épuisante contre l'Ukraine, selon les experts de l'ISW.

08:11 L'Ukraine publie les pertes humaines russesLe quartier général de l'armée ukrainienne a publié de nouveaux chiffres de pertes humaines pour les troupes russes en Ukraine. Les données indiquent que la Russie a perdu environ 617 600 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 300. Un rapport de Kyiv suggère également que 9 chars, 10 systèmes d'artillerie, 1 système de lancement de roquettes multiple et 30 drones ont été détruits. Au total, l'Ukraine estime que la Russie a perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et 1 sous-marin depuis le début de l'invasion à grande échelle. Des sources étrangères fournissent des estimations plus basses, bien qu'elles soient probablement minimisées.

07:29 Saporizhzhia bombardée 171 fois en 24 heures - GouverneurLes forces russes ont attaqué la région ukrainienne de Saporizhzhia 171 fois au cours des 24 dernières heures, selon le compte Telegram du gouverneur militaire de la région, Ivan Fedorov. Quatre frappes aériennes russes ont été menées sur les localités de Lobkove, Piatyatki et Novoadriivka, impliquant 95 drones.

07:03 Les secours libèrent un homme des décombres à Kharkiv - ReutersLes travailleurs de la recherche et du sauvetage ont sorti un homme vivant des décombres d'une salle de spectacle effondrée dans la ville ukrainienne de Kharkiv suite à une frappe aérienne russe, selon Reuters. Le rescapé a déclaré se sentir "bien" peu après avoir été libéré. Selon les autorités, plus de 40 personnes, dont 5 enfants, ont été blessées par les attaques de missiles russes sur Kharkiv, qui ont ciblé un centre commercial et une salle de spectacle dimanche après-midi.

06:20 Kyiv sous le siège : série d'explosions - frappe russeLa Russie a ciblé l'Ukraine avec une série de drones, plus de dix missiles de croisière et de nombreux missiles balistiques, selon l'armée de l'air ukrainienne. Les attaques ont visé la capitale Kyiv et peut-être d'autres villes. Les explosions à Kyiv ont entraîné la fuite de nombreux habitants vers des abris anti-bombes. Le maire Vitali Klitschko a indiqué que les services de secours avaient été appelés dans les districts de Holosiyivskyi et de Solomianskyi. Klitschko a rapporté plusieurs incendies, de même que le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko, via Telegram. Dans le district de Shevchenkivskyi, 1 personne aurait été blessée par des débris tombant du ciel. "Une revanche sera prise pour tout. L'ennemi le ressentira", a déclaré le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, via Telegram.

05:39 Kyiv touchée par une frappe de missile russeLa capitale ukrainienne, Kyiv, a de nouveau été touchée par une frappe de missile russe, selon les rapports militaires ukrainiens. Les unités de défense sont activement opposées à l'attaque, selon les représentants militaires ukrainiens via le service de messagerie Telegram. Les témoins à Kyiv ont rapporté de nombreux explosions bruyantes, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Le nombre précis de missiles lancés et les dommages causés sont actuellement inconnus.

03:34 Attaque russe contre un orphelinat de Sumy - 13 blessésLes forces russes ont frappé un centre de rééducation pour enfants et un orphelinat à Sumy à l'aide de missiles, selon "Ukrainska Pravda". L'attaque a blessé 13 personnes, dont deux mineurs. Le bâtiment se trouve dans une zone résidentielle, indique le journal en citant les autorités militaires locales.

02:26 Vues polonaises sur l'abattage des drones russes - La majorité est favorablePlus de la moitié des Polonais (environ 59 %) pensent que l'armée polonaise devrait abattre les drones russes qui envahissent l'espace aérien polonais pendant les attaques contre l'Ukraine, selon un sondage réalisé par "Rzeczpospolita". Le sondage concerne un aéronef non identifié, suspecté d'être un drone suicide Shahed, qui a circulé pendant une demi-heure au-dessus de la Pologne le 26 août avant de disparaître. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak, interrogé sur Radio RMF24, déclare que la Russie pourrait sonder les défenses aériennes de la Pologne en envoyant des drones dans son espace aérien.

00:26 Bilan des victimes à Belgorod suite aux tirs ukrainiensLe gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, annonce un mort dans le village de Shagarovka, frontalier de la Russie, suite aux tirs ukrainiens. Trois personnes ont été blessées lors d'attaques dans le village de Shebekino. Au moins un autre village a également été bombardé par les Ukrainiens.

23:08 Interception russe de drones - Plus de 150 confirmésLa Russie affirme avoir repoussé des attaques de drones ukrainiens à grande échelle sur Moscou et 14 autres régions, avec 158 objets volants neutralisés pendant la nuit, selon le ministère de la Défense via Telegram. Selon les informations, 10 drones ont visé Moscou.

22:24 Le bilan des victimes de l'attaque aérienne de Kharkiv s'élève à 47Le nombre de morts suite à l'attaque aérienne russe sur Kharkiv est passé à 47, dont sept mineurs, selon les services d'urgence ukrainiens sur Telegram. Des photos d'agences de presse montrent que divers bâtiments civils, dont un centre commercial, ont été endommagés.

21:52 Crash d'hélicoptère ukrainien - Deux pilotes décédésSuite à un crash lors d'un vol d'entraînement à l'Université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ukraine, deux pilotes ont perdu la vie. Selon Ukrinform, l'hélicoptère impliqué était un Mi-2. L'incident a été annoncé sur la page Facebook de l'université via Ukrinform. "L'université pleure une perte irréparable - l'équipage de deux personnes a péri", indique le post sur la page Facebook de l'université. Les enquêteurs, les experts et les responsables du ministère de la Défense examinent actuellement le site de l'accident. La cause de l'incident reste inconnue.

21:06 Coupez de courant prévus en UkraineEn raison des attaques russes contre le réseau électrique ukrainien, des coupures de courant sont prévues pour le lundi, selon Ukrenergo, selon Ukrinform. L'alimentation en électricité des infrastructures essentielles ne sera pas affectée. Cependant, Ukrenergo recommande que d'autres restrictions puissent être mises en place.

Malgré les efforts d'aide et diplomatiques en cours, la situation en Ukraine reste volatile. L'attaque contre l'Ukraine se poursuit, avec des rapports récents faisant état de l'utilisation de drones lance-flammes dans le conflit, ayant allegedly incendié des positions militaires russes et une grande étendue de forêt. Cette escalade suscite des préoccupations quant à la possibilité de dommages et de pertes de vie supplémentaires.

