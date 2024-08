06:52 Médias: Explosion après l'attaque ukrainienne sur la Crimée

02:05 Rumeurs : Explosion sur la péninsule de Crimée occupée par la Russie

Il y a des rapports d'une explosion sur la péninsule de Crimée, qui est occupée par la Russie. Ukrainska Pravda rapporte cela, citant des rapports Telegram. Le gouverneur russe de la ville de Sébastopol, Mykhailo Rozvazhaev, écrit sur Telegram que les forces de la Flotte de la Mer Noire et la défense aérienne ont repoussé une attaque des forces ukrainiennes sur Sébastopol, détruisant trois drones au passage. En outre, la défense aérienne russe est censée avoir abattu un missile anti-navire ukrainien Neptune au-dessus de la mer près de Sébastopol. Le canal Telegram Crimeawind rapporte des coups de feu et une forte explosion à Chornomorskyi, ainsi que le travail de la défense aérienne russe dans la zone de l'aéroport de Belbek. Une colonne de fumée noire est censée s'élever au-dessus de l'aéroport, et il y a une forte odeur de feu dans la zone côtière de la ville, selon le canal Telegram Crimeawind citant des abonnés. Il n'y a pas encore de rapports de victimes possibles.

06:05 Médias : Incendie dans un aéroport militaire dans la région russe de Lipetsk

Un incendie s'est déclaré dans un aéroport militaire dans la région russe de Lipetsk, selon les agences de presse russes Ria Novosti et Tass. Elles ne fournissent pas immédiatement d'informations sur la cause de l'incendie. Peu avant, le gouverneur local a annoncé des évacuations en raison d'une "massive" attaque de drones près de la ville de Lipetsk, qui a causé des explosions et des pannes de courant, selon Igor Artamonov sur Telegram. Une situation d'urgence a été déclarée dans le district de Lipetsk, et quatre villages sont évacués. Certains des villages mentionnés sont situés près d'une base aérienne en dehors de la ville. Il n'y a pas encore de rapports de victimes. Les autorités ukrainiennes n'ont pas rapporté d'attaques sur la région. Lipetsk est situé à environ 300 kilomètres de la frontière ukrainienne.

05:02 Poutine n'aurait peut-être pas été informé de l'accumulation de troupes ukrainiennes

Valery Gerasimov, chef du quartier général de l'état-major russe, aurait ignoré les avertissements de renseignement selon lesquels des forces ukrainiennes se rassemblaient près de la frontière avec l'oblast de Kursk, selon Bloomberg, citant une source proche du Kremlin. Des forces ukrainiennes ont pénétré dans l'oblast de Kursk le 6 août, ramenant le combat sur le territoire russe. Selon le rapport, des forces ukrainiennes ont commencé à se rassembler près de la frontière avec la région de Kursk deux semaines avant le début de leur offensive. Le président russe Vladimir Poutine n'a pas été informé de l'accumulation de troupes.

03:21 La moitié des Allemands craignent une escalade du conflit avec la Russie en raison des missiles américains

Les gouvernements allemand et américain ont convenu que les États-Unis déployeront des systèmes d'armes à longue portée tels que les missiles de croisière Tomahawk en Allemagne à partir de 2026, capables d'atteindre des cibles en Russie. La moitié des Allemands s'attendent à ce que cela aggrave davantage le conflit avec la Russie, selon un sondage Civey pour le groupe de médias Funke. 50 % des répondants ont répondu oui à la question de savoir s'ils s'attendent à une aggravation supplémentaire. 38 % ne pensent pas qu'il y aura une aggravation supplémentaire, et 12 % sont indécis. 44 % considèrent favorablement le déploiement, tandis que 42 % le considèrent défavorablement, et 14 % sont indécis.

01:14 Le ministre-président Kretschmer appelle à une réduction de l'aide militaire à l'Ukraine

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, appelle également à une réduction de l'aide militaire à l'Ukraine, compte tenu du budget fédéral. "Nous ne pouvons plus continuer à fournir des fonds pour des armes à l'Ukraine qui sont utilisées et ne font pas de différence. Tout doit être proportionnel", a déclaré le politique de l'UD au Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Oui, nous apportons notre soutien, mais nous voyons que nous atteignons nos limites", a-t-il ajouté. Kretschmer a fait référence à l'augmentation du budget ces dernières années. "Avant la crise COVID-19 en 2019, nous avions un volume budgétaire de 344 milliards d'euros. Nous en sommes maintenant à 480 milliards, et pourtant la coalition du trafic ne peut pas s'entendre sur le budget", a déclaré le ministre-président. "Cela montre que tout part en vrille."

23:35 Kiesewetter : l'offensive ukrainienne sur le territoire russe est juridiquement et stratégiquement justifiée

L'expert en politique étrangère de l'UD, Roderich Kiesewetter, considère que la dernière offensive militaire ukrainienne sur le territoire russe est couverte par le droit international. La surprise de l'Ukraine est "clairement justifiée sur le plan juridique en vertu du droit à la légitime défense" et "militairement stratégique", a déclaré Kiesewetter au "Tagesspiegel". Selon l'expert en défense de l'UD, l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk sert à fixer les forces russes dans la région et à leur infliger de lourdes pertes. "Cela peut soulager la pression sur d'autres fronts car la Russie doit fixer ou redéployer des forces vers Kursk", a-t-il déclaré.

22:30 Pentagone : l'incursion de l'Ukraine dans la région de Kursk est conforme à la politique américaine

L'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Kursk est "conforme à notre politique", a déclaré la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, selon le portail d'actualités "Kyiv Independent". Lorsqu'on lui a demandé si l'Ukraine peut utiliser les armes fournies par les États-Unis, Singh a répondu que les États-Unis ont "soutenu l'Ukraine depuis le début dans sa défense contre les attaques provenant de la frontière". La région de Kursk borde la région ukrainienne de Sumy sur 245 kilomètres, qui a été soumise à des attaques russes quotidiennes depuis sa libération en avril 2022. L'Ukraine prend des mesures "pour se protéger des attaques" et agit "dans le cadre de la politique américaine, en utilisant nos armes, nos systèmes et nos capacités", a déclaré Singh.

Singh a déclaré que c'était à l'Ukraine de parler de ses propres opérations. Lorsqu'on lui a demandé jusqu'où l'Ukraine pouvait attaquer en territoire russe, Singh a déclaré que les États-Unis "ne soutiennent pas les attaques à longue portée". Cependant, elle a refusé de préciser la distance exacte. "Je ne vais pas dessiner une carte circulaire de là où ils peuvent frapper et de là où ils ne peuvent pas, mais nous avons été très clairs avec les Ukrainiens", a-t-elle déclaré.

22:09: Le député européen BSW De Masi appelle à un cessez-le-feu et à des négociations "aussi rapidement que possible" suite à l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk. L'Ukraine a "de grandes difficultés à défendre son propre territoire", a déclaré De Masi au "Tagesspiegel". Les avancées "loin dans le territoire russe" ne sont justes que "si l'objectif de l'Ukraine est de renforcer la dynamique d'escalade". Les risques sont immenses, dit le député européen. "Prenez par exemple la centrale nucléaire russe dans la région. La Russie est une puissance nucléaire et a la dominance de l'escalade".

21:50: Les autorités de la région de Kursk rapportent au moins cinq morts civils. Les troupes russes combattent depuis trois jours contre une avancée ukrainienne à la frontière, selon des rapports de Moscou. Les forces russes et les gardes-frontière empêchent les unités ukrainiennes de pénétrer plus profondément dans la région de Kursk, a déclaré le ministère russe de la Défense. Entre-temps, l'armée russe attaque les forces ukrainiennes tentant de se retirer de la région frontalière ukrainienne de Sumy. Selon le ministère russe de la Santé, 66 civils ont été blessés depuis le début de l'avancée ukrainienne, dont neuf enfants. Les autorités de la région de Kursk rapportent au moins cinq morts civils, dont deux médecins. L'Ukraine n'a pas encore commenté l'avancée.

21:30: Le chef de la politique étrangère de l'UE, Borrell, déclare que le régime de Lukashenko est impliqué dans la déportation illégale d'enfants ukrainiens. Le régime bélorusse est complice de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, selon le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, à Bruxelles. Outre le soutien politique, militaire et logistique, la Biélorussie a contribué à la déportation illégale d'enfants ukrainiens des zones temporairement occupées de l'Ukraine. Depuis 2021, le régime a également orchestré une pression migratoire sur les frontières extérieures de l'UE, selon un communiqué du Service d'action extérieure de l'Union européenne.

