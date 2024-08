06:25 L'Ukraine émet une alerte aérienne pour une frappe de missile russe MiG-31K

11:32 ISW: Véhicules blindés ukrainiens à dix kilomètres de la frontière russe de Kursk

Selon une analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), des troupes ukrainiennes ont avancé jusqu'à dix kilomètres dans la région russe de Kursk. Cela a été confirmé par des images de véhicules blindés derrière la frontière. Les forces ukrainiennes ont prétendument enfoncé au moins deux lignes de défense russes et une forteresse. Selon une source russe, les Ukrainiens ont capturé 45 kilomètres carrés dans la région de Kursk depuis le début de l'opération le 6 août, selon l'ISW. Les autorités russes ont déclaré hier l'état d'urgence dans la région.

02:30 L'Ukraine relève le seuil de peine de prison pour vol

En Ukraine, les vols de faible valeur ne donneront plus lieu à une peine de prison. Le président Zelensky a signé une amendment correspondante à la loi, selon laquelle les vols d'une valeur maximale d'environ 67 euros seront désormais considérés comme des infractions administratives et punis d'amendes administratives. Auparavant, la valeur des biens volés d'une valeur maximale d'environ 6,7 euros était considérée comme la limite pour le vol qualifié. La raison en est l'état de guerre qui a été en vigueur depuis l'invasion russe. Cela prévoit une peine de prison allant jusqu'à huit ans pour pillage et vol. Un exemple cité dans le projet de loi était un vol de couches dans un supermarché dans la ville ouest-ukrainienne de Rivne en janvier 2023, d'une valeur d'environ huit euros. Cela ne donnera plus lieu à une peine de prison. Cependant, le contrevenant dans ce cas avait toujours écopé d'une peine de prison de plus de trois ans.

00:27 Klingbeil: Le déploiement de missiles américains en Allemagne est justifié

Le chef du SPD, Lars Klingbeil, défend les plans de déployer des armes à longue portée américaines en Allemagne contre la critique venue de son propre parti. "Ce déploiement est justifié car il nous aide à nous défendre si la Russie avait l'idée de nous attaquer", a déclaré Klingbeil au réseau éditorial allemand. Cela fait partie d'une dissuasion crédible. À la suite du sommet de l'OTAN en juillet, la Maison Blanche et le gouvernement allemand ont annoncé que les États-Unis déployeraient à nouveau des systèmes d'armes en Allemagne à partir de 2026, qui peuvent atteindre des distances importantes en Russie. Mentionnés figuraient les missiles de croisière Tomahawk, les missiles SM-6 et de nouvelles armes hypersoniques. Il y a des voix critiques au sein du SPD, le chef du groupe parlementaire Rolf Mützenich mettant en garde contre le risque d'escalade militaire.

22:38 Défenseur des droits de l'homme Orlow lutte pour les prisonniers russes

Libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers entre la Russie et les États occidentaux, l'activation des droits de l'homme à Moscou, Oleg Orlow, prévoit de poursuivre son travail en faveur des droits civiques en exil. "Memorial ne peut pas être détruit", a déclaré le septuagénaire lors d'une conférence de presse au Centre pour la modernité libérale à Berlin. L'organisation qu'il a cofondée, Memorial, qui a reçu le prix Nobel de la paix, milite pour les prisonniers politiques en Russie. Orlow estime qu'au moins 800 prisonniers politiques sont toujours incarcérés en Russie - une estimation conservatrice. Orlow trouve son nouveau rôle en exil en Allemagne difficile, comme il l'a déclaré aux journalistes. Il préférerait être dans son pays natal mais craint des poursuites. Orlow espère maintenant plaider en faveur de la libération de plus de prisonniers politiques, dont huit qui sont gravement malades. "Quand il s'est avéré que ces gens n'étaient pas sur la liste, nous avons été très déçus - nous, qui avons été échangés", a déclaré Orlow. Memorial continue de travailler en Russie malgré la répression, et également de l'étranger.

21:30 Pas encore mort ? Connu propagandiste russe blessé

Le propagandiste russe Yevgeny Poddubny a été blessé dans la région de Kursk, selon un rapport de la chaîne de télévision d'État VGTRK sur Telegram. Poddubny a été blessé lors d'une attaque de drone ukrainien et a été hospitalisé. Plus tôt, de nombreux médias russes avaient rapporté la mort de Poddubny. Yevgeny Poddubny est l'un des "correspondants de guerre" les plus célèbres de la Russie, avec environ 734 000 abonnés sur Telegram. Des rapports préliminaires suggèrent qu'il filmait un reportage sur les combats dans la région de Kursk aujourd'hui.

20:41 État d'urgence déclaré dans la région de Kursk

Un état d'urgence a été déclaré dans la région russe de Kursk en raison d'une offensive terrestre ukrainienne, a annoncé le gouverneur Alexei Smirnov sur Telegram. L'Ukraine a avancé profondément dans le territoire russe près de Kursk dans une contre-attaque. L'offensive a commencé mardi, selon le ministère de la Défense russe, et a atteint le nord-ouest de la ville de Sudzha mercredi.

20:14 Combats à proximité : la Russie renforce la protection de la centrale nucléaire de Kursk

En raison de l'avancée de l'Ukraine dans la région frontalière russe de Kursk, la Garde nationale russe renforce la protection de la centrale nucléaire de Kursk. Des forces supplémentaires ont également été déployées pour lutter contre les unités de sabotage et de reconnaissance dans les régions de Kursk et de Belgorod, a déclaré l'agence. Cela se fait en coopération avec les troupes frontalières russes et l'armée. La centrale nucléaire, avec quatre unités et une capacité de près de deux gigawatts, se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière ukrainienne. La veille, des troupes ukrainiennes soutenues par des chars et de l'artillerie ont traversé la frontière russe depuis la région de Sumy à Sudzha. Des rapports non confirmés suggèrent qu'elles ont avancé jusqu'à 15 kilomètres vers la centrale nucléaire.

19:38 Attaques dans la région de Kursk : le prix du gaz en Europe atteint son plus haut niveau de l'annéeLe prix du gaz naturel en Europe a atteint son niveau le plus élevé de l'année. Le contrat à terme leader TTF pour la livraison du mois prochain a augmenté de 5,7 % pour atteindre 38,78 euros par mégawattheure (MWh) à Amsterdam. Les participants du marché pointent du doigt les attaques de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. Les combats se déroulent reportedly près de Sudja, un point d'entrée clé pour le gaz naturel transporté vers l'Europe de l'Ouest via les pipelines ukrainiens. Selon l'agence de presse Bloomberg, la corporation Gazprom maintient actuellement des approvisionnements en gaz normaux.

19:08 L'Ukraine évacue les zones frontalières proches de la région russe de KurskEn réponse aux combats intenses dans la région russe de Kursk, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de plus de zones dans la région voisine de Soumy. Les mesures concernent 23 localités, selon le gouverneur militaire de Soumy, Volodymyr Artjuch, à la télévision ukrainienne. Environ 6 000 personnes, dont plus de 400 enfants et adolescents, doivent être déplacées en toute sécurité depuis la région frontalière. La veille, les troupes ukrainiennes avaient lancé une incursion transfrontalière vers la ville de Sudja dans la région de Kursk, progressant de plusieurs kilomètres sur le territoire russe. Moscou a rapporté environ 1 000 soldats ukrainiens équipés de matériel lourd. Kiev n'a pas encore commenté les événements. En raison des bombardements réguliers de zones frontalières par les Russes, les autorités locales avaient déjà ordonné l'évacuation d'une zone de 10 kilomètres de large le long de la frontière en mai.

