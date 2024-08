06:10 L'Ukraine évacue 28 villages de la région frontalière de Sumy

Volontaires ukrainiens aident les villageois et leurs animaux domestiques dans la région nord-frontière de Sumy à quitter la zone frontalière. Selon le gouverneur local Volodymyr Artiukh, 28 villages dans une zone de 10 kilomètres le long de la frontière avec la Russie sont évacués. Selon la police ukrainienne, 20 000 personnes doivent quitter leur domicile.

05:30 Kyiv inscrit "Gloire à l'Ukraine !" sur les nouveaux billets de banqueLa Banque centrale ukrainienne complète la conception de tous les billets de banque ukrainiens par le motto national "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros !". "L'argent n'est pas seulement une mesure de valeur et un moyen de paiement, mais aussi un symbole de l'État que chacun tient quotidiennement", déclare le gouverneur de la Banque centrale Andriy Pyshnyi dans un communiqué de Kyiv. "Pour honorer la résilience de notre peuple et ce tournant dans la formation de la nation ukrainienne dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous ajoutons notre motto à tous les billets de banque, qui est entendu dans le monde entier", a déclaré Pyshnyi. Le changement vise à honorer le 33e anniversaire de l'indépendance le 24 août, a-t-on rapporté. Il débutera avec les billets de 1 000 (environ 22,3 euros) et 500 hryvnias. Les autres dénominations de 200, 100, 50 et 20 hryvnias suivront. Le motto sera placé dans le coin supérieur droit des billets. Le reste de l'apparence des billets restera inchangé. Le motto patriotique "Gloire à l'Ukraine !" date de la fin du 19e siècle et a une histoire complexe. Sous la forme "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros !", il a été utilisé par les nationalistes ukrainiens qui ont collaboré avec les nazis. La salutation est restée présente dans le mouvement d'indépendance ukrainien contre l'Union soviétique.

04:37 Rapport : la Russie prévoit de bloquer WhatsAppDans son action contre les services internet (voir l'entrée 22:33), la Russie prévoit reportedly de bloquer WhatsApp, selon le site d'information "Kyiv Independent". Selon le rapport, Moscou a préparé les mesures pour bloquer l'application de messagerie. Le messager pourrait être bloqué en Russie à l'automne, selon le média russe indépendant Verstka, citant des sources de la société russe VK, qui développe une application pour remplacer WhatsApp. En juillet, le média lié au Kremlin Gazeta.ru a rapporté que le gouvernement russe prévoyait de bloquer intégralement YouTube en septembre. Cependant, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a démenti ces plans allégués.

04:05 Les États-Unis approuvent une aide militaire supplémentaire de 125 millions de dollars pour KyivLes États-Unis ont approuvé une aide militaire supplémentaire de 125 millions de dollars (environ 114 millions d'euros) pour Kyiv. Ce paquet d'aide "souligne notre soutien inébranlable à l'Ukraine alors qu'elle continue de se défendre contre l'agression russe", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, aux journalistes. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que cette aide comprendrait des intercepteurs de défense aérienne, des munitions pour les systèmes de missiles et l'artillerie, des radars multifonctions et des armes antichars, et proviendrait des stocks américains. L'équipement "aidera l'Ukraine à protéger ses troupes, sa population et ses villes des attaques russes et renforcera ses capacités sur l'ensemble du front", a ajouté Blinken.

03:19 La Russie a délivré 2,2 millions de passeports dans les territoires occupésLa Russie affirme avoir délivré 2,2 millions de passeports dans les régions ukrainiennes occupées par son agression militaire depuis octobre 2020. Le ministère russe de l'Intérieur indique que ces passeports ont été distribués à Saporischschja, Donezk, Luhansk et Cherson. Ces allégations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Dans le passé, il y a eu des rapports répétés selon lesquels les autorités russes ont systématiquement forcé les gens à accepter ces passeports.

02:30 L'AIEA met en garde contre un accident nucléaire à la centrale de Kursk en raison des combats dans la régionL'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) met en garde contre le risque d'un accident nucléaire à la centrale nucléaire de Kursk en raison des combats dans la région. "À ce stade, j'exhorte toutes les parties à exercer la plus grande retenue pour éviter un accident nucléaire qui pourrait avoir des conséquences radiologiques potentiellement graves", a déclaré le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi. Il est "en contact personnel avec les autorités compétentes des deux pays". La centrale nucléaire de Kursk se trouve près de la ville de Kurtschatov, à environ 100 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne. L'agence de presse d'État russe RIA Novosti a rapporté, citant le service de presse de la centrale, que "tout fonctionne normalement" avec les niveaux de radiation habituels. Cependant, les habitants de Kurtschatov sont actuellement

00:36 Nouripour sur les chefs de gouvernement : La couardise ne mène pas à la paix en UkraineLe président des Verts, Omid Nouripour, critique les ministres-présidents de Brandebourg, de Thuringe et de Saxe pour leurs récents propos sur la politique ukrainienne. Dietmar Woidke, Bodo Ramelow et Michael Kretschmer "fuient la réalité", déclare Nouripour au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ils agissent comme si l'on pouvait obtenir la paix en se cachant la tête dans le sable. Mais : la couardise ne mène pas à la paix." Woidke affirme avoir de bons contacts avec la Russie et pouvoir médier. Cependant, il est "étrange que cela ne lui vienne à l'esprit qu'après deux ans et demi de guerre et quelques semaines avant les élections régionales", souligne Nouripour. Ramelow appelle à un pacte de non-agression avec la Russie. Cependant, un tel pacte a été initié par l'Allemagne il y a 85 ans et a causé de grandes souffrances à d'autres pays européens, poursuit le politique des Verts. Kretschmer, quant à lui, agit "comme s'il ne savait pas que seul Poutine peut mettre fin rapidement à cette guerre". Kretschmer avait appelé à réduire l'aide militaire à l'Ukraine et à promouvoir des initiatives diplomatiques dans le conflit ukrainien.

00:13 Juillet, le mois le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis octobre 2022Selon les Nations unies, plus de civils ukrainiens ont péri sous les bombardements russes en juillet qu'en aucun autre mois depuis octobre 2022. "Le nombre élevé de victimes en juillet poursuit une tendance alarmante depuis mars 2024", indique la mission d'observation des Nations unies en Ukraine (HRMMU).

23:43 Travailleurs du bâtiment retirés du site de la centrale nucléaire d'AKW KurskEn raison de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, les travailleurs sont retirés du site de construction de deux nouveaux réacteurs à la centrale nucléaire d'AKW Kursk. Le nombre de travailleurs du bâtiment sera temporairement réduit, indique Atomstroiexport, filiale de la corporation nucléaire d'État russe Rosatom. D'autres spécialistes continuent leur travail comme prévu. La centrale nucléaire d'AKW Kursk, située dans la ville de Kurtschatov, a été mentionnée à plusieurs reprises comme cible possible de l'offensive sur le territoire russe qui a commencé mardi. Cependant, elle se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière. Les avancées les plus lointaines des troupes ukrainiennes, qui ont été rapportées mais pas confirmées, ont atteint environ 30 kilomètres à l'intérieur de la Russie. Après l'annonce de l'offensive ukrainienne, la Garde nationale russe aurait renforcé la protection de la centrale nucléaire. Deux réacteurs sont en construction pour remplacer les deux plus anciens, déjà mis hors service, de la centrale. Deux autres réacteurs sont actuellement en fonctionnement.

23:11 L'Ukraine capture une installation de Gazprom dans la région de KurskSelon une vidéo publiée par les médias ukrainiens, des soldats ukrainiens ont pris le contrôle d'une installation appartenant à la société gazière Gazprom dans la région russe de Kursk. L'installation dans la ville de Sudzha et la ville elle-même ont été capturées, indiquent des soldats ukrainiens dans la vidéo.

22:33 La Russie bloque l'application de messagerie SignalDans sa répression des services internet étrangers, la Russie bloque également l'application de messagerie cryptée Signal, invoquant des violations légales présumées. Signal ne respecte pas les mesures légales nécessaires pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, indique l'agence compétente Roskomnadzor à Moscou. Tout au long de la journée, les plaintes des utilisateurs de Signal en Russie se sont multipliées, indiquant que le service de messagerie n'est pas disponible. Des portails comme Sboj.rf, qui collectent les rapports de panne, ont signalé environ 2000 plaintes. Signal a été développé aux États-Unis et est apprécié par ses utilisateurs pour son haut niveau de sécurité. Jeudi, les utilisateurs russes ont également

