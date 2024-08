05:59 CNN: Les États-Unis n'autorisent pas le déploiement de l'ATACMS à Koursk - parce qu'ils considèrent autre chose plus raisonnable

Selon un rapport de CNN, les États-Unis continuent de refuser le déploiement de missiles ATACMS à longue portée à partir de leurs stocks dans la région de Kursk. Cette fois-ci, cependant, l'inquiétude ne porte pas sur l'escalade. Selon des officiels du gouvernement, le réseau rapporte que les États-Unis estiment que les ATACMS pourraient être mieux utilisés pour attaquer la Crimée occupée par la Russie.

05:19 Selenskyj : des fournitures pour les troupes dans l'est de l'Ukraine sont arrivéesFaisant face à une pression croissante des troupes russes dans l'est de l'Ukraine, Kiev accorde maintenant la plus grande attention à la défense autour du Donbass. "Louhansk et Pokrovsk, c'est là que se concentrent la plupart des attaques russes", a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne. Les fournitures urgemment nécessaires sont déjà arrivées. "Tout ce qui est nécessaire maintenant." Cependant, Zelensky n'a pas précisé si des troupes supplémentaires avaient été déployées dans les zones heavily contested. Le quartier général général à Kiev a rapporté en soirée qu'il y avait eu 68 engagements depuis le début de la journée.

03:46 Le gouverneur : un bombardier stratégique s'écrase en SibérieLe gouverneur de la région d'Irkoutsk en Sibérie russe, Igor Kobzev, annonce l'écrasement d'un bombardier stratégique de type Tu-22M3. La cause serait un défaut technique. Un membre de l'équipage de quatre personnes est décédé, selon le gouverneur qui cite le ministère de la Défense russe. Le reste de l'équipage a réussi à s'échapper de l'avion et a été transporté à l'hôpital, a écrit Kobzev sur l'application de messagerie Telegram.

23:08 L'Ukraine offre la citoyenneté aux combattants étrangers et à leur familleLes volontaires étrangers servant dans les forces armées ukrainiennes et leurs membres de famille auront la possibilité d'obtenir la citoyenneté ukrainienne. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense ukrainien, citant le président Volodymyr Zelensky. "Chaque guerrier qui défend l'État ukrainien, protège notre peuple et défends notre indépendance mérite la reconnaissance et le soutien maximal. Cela s'applique particulièrement à nos soldats - les légionnaires ukrainiens - qui détiennent actuellement la citoyenneté d'autres États mais pas encore celle de l'Ukraine. Ils méritent d'être nos citoyens, citoyens de l'Ukraine. Cela s'applique également à leur famille, la famille de nos héros", a déclaré le ministère en citant le chef de l'État.

22:33 Le gouvernement américain approuve la vente de jusqu'à 600 missiles Patriot à l'AllemagneLe gouvernement américain a approuvé la vente de jusqu'à 600 missiles et autres équipements pour les systèmes de défense aérienne Patriot à l'Allemagne. L'Agence de coopération en matière de sécurité de la défense (DSCA) a expliqué que cette vente d'armes, d'une valeur totale de cinq milliards de dollars (4,5 milliards d'euros), renforce la sécurité des États-Unis "en améliorant la sécurité d'un allié de l'OTAN qui est une force importante pour la stabilité politique et économique en Europe". L'Allemagne a fait don de plusieurs systèmes Patriot à l'Ukraine.

22:14 SBU : L'Ukraine renforce le fonds d'échange de prisonniers

La mission principale du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) est de rapatrier les défenseurs ukrainiens de la captivité russe. À cette fin, le SBU et les forces de défense travaillent activement pour "enrichir le fonds d'échange de prisonniers en capturant plus de soldats russes sur le champ de bataille". C'est ce qu'a annoncé le chef du SBU, Vasyl Maliuk, lors d'une conférence de presse conjointe avec les chefs du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du renseignement de la défense GUR, du renseignement étranger SZRU et du commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada. "Le rapatriement des défenseurs ukrainiens est une tâche prioritaire fixée par le Commandant en chef, le président Volodymyr Zelensky", a déclaré le service de presse en le citant. Selon leurs propres rapports, l'armée ukrainienne a capturé plus de 100 soldats russes et tchétchènes lors de son avancée à travers la frontière russe dans la région de Kursk (voir l'entrée 14:57).

21:46 La Pologne honore les héros de guerre, fait un parallèle avec Poutine

La Pologne a célébré sa victoire sur l'armée rouge avec un défilé militaire à Varsovie. Le défilé a présenté des chars et des soldats, y compris certains des États-Unis et d'autres pays alliés. Des avions de chasse ont survolé les milliers de spectateurs. "Nous devons nous armer et construire une telle puissance que personne n'osera jamais nous attaquer", a déclaré le président Andrzej Duda avant le défilé, qui était le point culminant des événements commémoratifs de l'État. Le "Jour de l'armée" rappelle la victoire de l'armée polonaise sur les troupes de l'Union soviétique dans la bataille de Varsovie en 1920. Le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a écrit dans une lettre aux soldats que cette fête célèbre les épisodes les plus glorieux de l'armée polonaise, le prix de l'indépendance et de la liberté. "Ce jour-là, nous honorons tous les héros qui ont combattu pour la patrie depuis les débuts de notre pays", explique-t-il.

Jacek Szelenbaum, un homme de 60 ans parmi les spectateurs, dit que le défilé est bien un spectacle, mais il se sent mieux en voyant l'armée équipée d'armes plus modernes. "Nous nous sentons un peu plus en sécurité parce que nous voyons cette bonne équipement et la présence de nos alliés - les Américains, les Britanniques, les Roumains et d'autres", déclare Szelenbaum. "C'est nécessaire dans cette situation, parce que la Pologne ne pourrait jamais se défendre seule. Seule dans une alliance pouvons-nous nous opposer à (le président russe) Poutine."

20:59 Le général Christian Freuding annonce une aide militaire allemande supplémentaire pour l'UkraineLe coordinateur principal de l'aide militaire allemande, le lieutenant-général Christian Freuding, est revenu de pourparlers en Ukraine (voir également l'entrée de 16h46). Dans le format vidéo de la Bundeswehr "Nachgefragt", Freuding explique quelles armes l'Allemagne livrera à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Selon lui, l'accent de l'aide militaire est mis sur la fourniture de systèmes de défense aérienne supplémentaires, de systèmes d'artillerie, d'armes à feu, de drones, de chars et de véhicules blindés. Au total, deux batteries à moyenne portée IRIS-T SLM et deux batteries à courte portée IRIS-T SLS doivent être livrées à l'Ukraine d'ici la fin de 2024. De plus, dix canons de défense aérienne Gepard avec deux canons de 35 mm doivent être livrés. En outre, environ 30 chars Leopard 1A5, actuellement restaurés par des spécialistes de Rheinmetall, doivent être fournis. De plus, 400 véhicules blindés MRAP seront fournis. Les systèmes d'artillerie doivent être livrés sous la forme de 12 systèmes d'artillerie automoteurs PzH-2000 et de quatre canons automoteurs à roues Zuzana 2.

20:20 Autorités : Cinq civils tués dans des attaques russes dans le sud et l'est de l'UkraineDans le sud et l'est de l'Ukraine, cinq civils ont été tués dans des attaques russes, selon les autorités. Dans la région nord-est de Kharkiv, deux personnes ont été tuées dans une frappe aérienne. Une autre personne a été tuée dans une attaque d'artillerie à Donetsk à l'est. Dans la région sud de Kherson, un homme a été tué dans une attaque de drone. Un autre homme, qui avait été blessé lors d'une attaque précédente, est décédé à l'hôpital, comme l'ont rapporté les autorités de Kherson. Entre-temps, les autorités appellent les habitants de Pokrovsk à quitter la ville. "Surtout les familles avec enfants" doivent fuir avant qu'il ne soit trop tard. L'ennemi approche "à grande vitesse" vers la ville dans la région de Donetsk. L'armée russe attaque toujours fortement dans l'est de l'Ukraine, selon le gouvernement à Kyiv. Moscou annonce la reprise du village d'Ivanovka dans la région de Donetsk, qui se trouve à seulement environ 15 kilomètres duhub transport stratégique important de Pokrovsk.

19:30 Répport : Les États-Unis et l'Ukraine discutent de la livraison de missiles de croisière à longue portée à un stade avancéLes pourparlers entre l'Ukraine et le gouvernement du président américain Joe Biden concernant la livraison de missiles de croisière à longue portée sont "à un stade avancé", selon le portail d'actualités ukrainien "Kyiv Independent", citant une source du gouvernement du président Volodymyr Zelenskyy. Cependant, il est incertain quand les missiles pourraient arriver en Ukraine, selon la source, qui ajoute qu'un calendrier à l'automne de cette année est envisagé. Le quotidien américain "Politico" rapporte également, citant des sources non nommées, que le gouvernement de Biden est "ouvert" à la fourniture de missiles de croisière à longue portée à Kyiv pour renforcer les derniers F-16 Recently provided fighter jets. Depuis le début de l'attaque russe, Kyiv a pressé les États-Unis de fournir à ses forces armées des missiles à longue portée pour attaquer l'infrastructure militaire et les logistiques russes en profondeur dans le pays.

19:16 La Lituanie envoie un nouveau paquet d'aide militaire à l'UkraineLa Lituanie envoie un nouveau paquet d'aide à l'armée ukrainienne dans le cadre de son soutien militaire. Le paquet comprend des remorques, des remorques et des lits pliants, selon "Ukrinform" citant le service de presse du ministère de la Défense lituanien. En août, des transporteurs de troupes blindés, des systèmes de défense aérienne à courte portée avec des missiles, des systèmes anti-drone, des brouilleurs individuels anti-drone, des véhicules tout-terrain avec des pièces de rechange, des remorques, des fusils, des munitions, des grenades fumigènes et des accessoires et pièces d'armes ont été transférés à l'Ukraine.

18:51 Le cardinal Woelki : La guerre en Ukraine ne doit pas être oubliée en AllemagneLe cardinal Rainer Maria Woelki de Cologne souhaite continuer à soutenir les organisations d'aide et les personnes en Ukraine dans la guerre d'agression russe. During a multi-day visit to the country, he gained the impression that the war would continue for longer. This makes him "deeply affected," says Woelki in Kyiv. "That's why it's important that the war not be forgotten in Germany." During his visit, which is scheduled to last until Monday, Woelki planned meetings with representatives of various aid projects. His program included appointments in Lviv (Lviv), Kyiv, Bucha, and Irpin. Above all, his visit to Bucha made him aware of how important standards such as the Geneva Conventions, international humanitarian law, are. On site, he became very aware that these standards had not been upheld in Bucha, says the cardinal. Bucha has become a symbol of atrocités dans la guerre, avec certains corps retrouvés les mains liées dans le dos.

Since the beginning of the Russian invasion in 2022, the Archdiocese of Cologne has supported aid projects in Ukraine with more than 1.2 million euros, according to its own statements. People must be cared for, says Woelki. "We will continue to be engaged." We must stand by the Ukrainians, but also see that people on the other side are also losing relatives, he said, looking at Russia.

18:29 Ukraine Signale Augmentation des Attaques Russes dans la Région de Kherson

Les troupes russes augmentent leurs activités près du village de Krynky dans la région de Kherson, contraignant les forces ukrainiennes à chercher de nouvelles positions, déclare Dmytro Lykhovii, porte-parole du groupe militaire Tavria en Ukraine. Ce petit village est un établissement clé dans la tête de pont très disputée du Dnipro dans la région de Kherson occupée par la Russie. Avant la guerre contre l'Ukraine, moins de 1 000 personnes y vivaient. "Seven (Russian) attacks were repulsed at a bridgehead on the left bank of the Dnipro River in the Kherson Oblast, north of the village of Krynky, where our units have taken up new positions. The enemy is more active there than last week," says Lychowii on Ukrainian state television. Due to the swampy terrain, it is difficult to build fortifications, establish observation posts, and take up firing positions in the area, the spokesman said. "If Russian troops use artillery in hot weather and drop incendiary ammunition from drones, fires break out." This makes it difficult to hold positions, and Ukrainian forces have to relocate, Lykhovii added.

18:05 Un Bomber Russe de Moyen Portee S'est Crashe en Siberia

L'armée de l'air russe a perdu un bombardier de moyen portée de type Tu-22M3 (code NATO : Backfire) dans un crash en Sibérie. L'avion s'est écrasé dans une zone inhabitée près d'Irkoutsk pendant un vol de routine, selon l'agence de presse d'État TASS. L'équipage a réussi à s'éjecter en toute sécurité. Un problème technique avec le bombardier supersonique à quatre sièges est suspecté d'être la cause de l'incident. Le bombardier, développé dans les années 1960 et produit dans divers variants jusqu'en 1993, peut transporter des missiles guidés, des missiles de croisière et éventuellement des missiles hypersoniques "Kinshal".

17:34 Ukraine Signale des Morts et des Blessés suite aux Attaques de Bombes Guidées Russes dans la Région de Kharkiv

Les autorités signalent plusieurs attaques de bombes guidées russes dans la région ukrainienne de Kharkiv, entraînant des morts et des blessés. Dans le district de Kupiansk, les troupes russes ont touché une installation civile, tuant deux civils et en blessant un, selon l'agence de presse d'État "Ukrinform", citant un message Telegram d'Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région. Dans une autre attaque de bombe guidée sur la ville de Solotschiw, six personnes ont été blessées, dont un enfant de 12 ans, selon le département des communications de la police régionale.

17:03 Lukashenko Appelle à des Négociations entre la Russie et l'Ukraine

Au milieu de l'offensive ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a de nouveau appelé à des négociations. "Nous devons nous asseoir à la table des négociations et mettre fin à ce conflit. Ni les Ukrainiens, les Russes, ni les Biélorusses n'en ont besoin," a déclaré Loukachenko dans une interview avec la télévision d'État russe Rossija, selon l'agence de presse biélorusse Belta. La Biélorussie, alliée de la Russie, a soutenu Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine depuis le début, permettant aux troupes russes d'entrer depuis son territoire. Loukachenko a proposé à plusieurs reprises ses services en tant que médiateur pour des pourparlers de paix. Il affirme maintenant que l'Occident, en particulier les responsables américains de haut niveau, sont intéressés à escalader le conflit. "They want us to destroy each other," a déclaré Loukachenko. L'Ukraine se défend contre une invasion russe depuis février 2022.

16:46 Le Général Freuding : Les Ukrainiens Sont Conscients des Risques de leur Opération

Christian Freuding, le coordinateur militaire de l'aide allemande à l'Ukraine, peut comprendre la décision des Ukrainiens de lancer une offensive sur le territoire russe. "Wherever a military leader has the opportunity to take the initiative, he must seize it. Based on my impressions and conversations, the Ukrainians are aware of the risks they are taking with this operation, but a successful execution can lead to significant momentum," a déclaré Freuding dans le format vidéo militaire allemand "Nachgefragt." Freuding a récemment visité l'Ukraine pour des discussions. L'avancée est "a good indicator that Ukrainian forces continue to have the will and capability to succeed and win this war," a expliqué Freuding.

La Force des Forces Ukrainiennes pour cette Opération Offensive est de Quatre Brigades. C'est 4 000 à 6 000 Soldats, déclare Freuding. Ils sont soutenus par 2 000 à 4 000 hommes et femmes du territoire ukrainien en logistique et en défense aérienne. La profondeur du territoire capturé est d'environ 30 kilomètres, la largeur d'environ 65 kilomètres, déclare Freuding. La superficie totale dans laquelle les forces ukrainiennes opèrent - pas le contrôle, mais l'opération - est estimée à environ 1 000 kilomètres carrés. Cela est significatif car c'est à peu près du même ordre de grandeur que les forces ukrainiennes ont perdu face aux forces russes depuis le début de l'année.

16:19 Des Rapports : L'Ukraine Déploie des chars Challenger 2 Britanniques sur le Sol Russe

Dans l'incursion transfrontalière en cours de l'Ukraine en Russie, l'armée ukrainienne déploie des chars britanniques Challenger 2. C'est ce que rapportent les médias britanniques BBC et Sky News, citant des sources anonymes. Auparavant, le ministère britannique de la Défense avait déclaré qu'il n'y avait pas de changement de politique et que l'Ukraine avait le droit d'utiliser les armes britanniques fournies sur le territoire russe, à l'exception des missiles Storm Shadow. Le ministère n'a pas commenté les armes spécifiques impliquées dans le déploiement actuel sur le sol russe. Les sources anonymes ont déclaré à la BBC et à Sky News que cela incluait les chars modernes Challenger 2. Au moins 14 de ces chars ont été utilisés en Ukraine depuis janvier 2023, avec un char britannique confirmé détruit en septembre 2023.

15:58 Ukraine nie l'inquiète pas dans l'affaire Nord StreamLe gouvernement ukrainien nie toute implication dans l'acte de sabotage contre le pipeline Nord Stream dans la mer Baltique. Au lieu de cela, il est très probable que la Russie soit responsable de l'attaque de septembre 2022, selon Mykhailo Podoliak, conseiller du président Volodymyr Zelensky, à l'agence de presse Reuters aujourd'hui. "Un tel acte aurait nécessité de grandes ressources techniques et financières", a déclaré Podoliak. "Et qui avait tout cela au moment de l'attaque ? Seulement la Russie." Les trois des quatre pipelines qui pompaient le gaz russe directement vers l'Allemagne ont été détruits lors des attaques. L'enquête sur l'incident est dirigée par le parquet général de Karlsruhe. Mercredi, il a été rapporté qu'un mandat d'arrêt avait été délivré contre un Ukrainien vivant en Pologne. Cependant, l'instructeur de plongée a réussi à s'enfuir en Ukraine. On suspecte que l'acte est lié à l'invasion russe de l'Ukraine, qui a commencé en février 2022.

15:40 Zelensky annonce la capture de la ville russe de SudjaSelon le président Volodymyr Zelensky, les soldats ukrainiens ont pris completely le contrôle de la ville russe de Sudja dans la région de Kursk. Là, un centre de commandement de l'armée ukrainienne est en train d'être établi, a déclaré Zelensky (voir l'entrée 15:21). La chaîne de télévision ukrainienne 1+1 avait déjà diffusé mercredi des images qui étaient censées montrer la petite ville, située à environ dix kilomètres de la frontière, sous le contrôle ukrainien. Les images montrent des colonnes de véhicules militaires russes calcinées et des soldats ukrainiens distribuant de l'aide aux locaux et enlevant les drapeaux russes des bâtiments administratifs.

15:21 L'Ukraine établit un commandement militaire dans la région de KurskSuite à l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe voisine de Kursk, Kiev a établi un commandement militaire pour les territoires sous son contrôle. Le commandement doit assurer le maintien de l'ordre et répondre aux besoins urgents de la population, selon le commandant en chef Oleksandr Syrskyi lors d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi. Le général-major Eduard Moskalyov a été nommé à la tête du commandement. Syrskyi a également déclaré que l'armée ukrainienne avait pris le contrôle de 82 localités et de 1 150 kilomètres carrés de territoire depuis le début de l'offensive.

14:57 Moscou annonce plus de troupes pour les régions frontalièresLe ministre russe de la Défense Andrei Belousov a annoncé l'envoi de troupes supplémentaires et de ressources pour les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk bordering l'Ukraine. Belousov a déclaré à Moscou que le quartier général avait préparé un plan avec des mesures supplémentaires, visant à améliorer l'efficacité de la gestion des troupes en coordination avec d'autres agences de sécurité. L'accent a été mis sur la région de Belgorod, et Belousov a déclaré qu'il superviserait personnellement la mise en œuvre du plan. L'objectif est de protéger l'intégrité territoriale de la Russie, la population et l'infrastructure des régions frontalières. Cela comprend une meilleure coordination entre le ministère de la Défense, le FSB, la Garde nationale et d'autres agences de sécurité. Entre-temps, le ministère de la Défense a rapporté la destruction de positions ukrainiennes sur le territoire russe, bien que ces allégations n'aient pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Le mardi dernier, des troupes terrestres ukrainiennes sont entrées pour la première fois dans la région de Kursk depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine il y a près de deux ans et demi. Depuis, des milliers de soldats ukrainiens ont avancé, prenant le contrôle de dozens de settlements. La pénétration de troupes ennemies avec des chars et de l'artillerie lourde a causé une grande surprise parmi la population russe quant à l'état de la frontière.

14:26 Campagne médiatique et état d'urgence - la Russie se plaint : victimes de l'agression ukrainienneLe conflit avec l'Ukraine s'est depuis longtemps transformé en une guerre des images. Des vidéos montrent des positions militaires détruites, des canaux de médias rapportent des victoires partielles alléguées. Moscou utilise maintenant l'offensive actuelle de Kursk pour diffuser un autre narrative biaisé.

13:58 Les Russes fuient la zone frontalière : "Nous nous sommes cachés dans les buissons"Suite à l'avancée des soldats ukrainiens dans la région russe frontalière de Kursk, des réfugiés rapportent des moments terrifiants. "Nous nous sommes cachés dans les buissons", déclare Tatyana Anikeyeva à la télévision d'État russe. Selon son propre compte rendu, elle a dû quitter précipitamment le village de Sudzha. "Le bruit des coups de feu ne s'arrêtait pas. La maison tremblait", dit-elle.

13:41 Le gouverneur de Kursk : un missile ukrainien abattu au-dessus de LgovDepuis plus d'une semaine, des troupes ukrainiennes sont engagées dans des combats avec des soldats russes après une traversée surprise de la frontière dans la région russe de Kursk. Le gouverneur par intérim de Kursk, Alexei Smirnov, a ordonné l'évacuation du district de Gluschkowo, situé au nord-ouest de Sudja. Cet ordre d'évacuation suggère que des soldats ukrainiens avancent dans la région. Selon les rapports russes, plus de 120 000 habitants de la région ont été évacués jusqu'à présent. Les troupes russes ont abattu un missile ukrainien au-dessus de la ville de Lgov dans la région russe de Kursk, selon le gouverneur par intérim Alexei Smirnov. Des débris sont tombés et ont blessé deux locaux, a rapporté Smirnov.

13:18 La Russie : elle affirme avoir pris le village d'Iwaniwka dans le DonetskLes troupes russes ont pris le village d'Iwaniwka dans la région ukrainienne orientale de Donetsk, selon les rapports du gouvernement russe à Moscou. L'agence de presse d'État russe Interfax a rapporté cela, citant le ministère de la Défense.

12:42 Umbach: "La Russie a eu recours à des sabotages plus actifs" Suite aux soupçons de sabotage à la caserne de Cologne-Wahn, la question se pose : la Allemagne est-elle suffisamment protégée contre les attaques hybrides de la Russie ? L'expert en sécurité Frank Umbach estime qu'une nouvelle page s'ouvre après une période de retenue. Les extrémistes de droite et de gauche jouent un rôle significatif dans ce contexte.

12:11 Peu de soulagement sur le front est malgré la progression en territoire russe L'Ukraine signale de violents combats sur le front est. Malgré la progression ukrainienne en territoire russe à la frontière nord, le front principal en Ukraine n'est pas soulagé. "Malgré les événements sur le territoire russe, l'ennemi continue de maintenir la majorité de ses troupes dans cette direction et cherche à obtenir des succès", déclare l'officier Serhiy Zehozkij à la télévision. Le quartier général ukrainien fait état de 58 accrochages. Il s'agit du plus haut nombre d'accrochages rapportés pour un seul jour ce mois-ci.

11:41 Munz: "Causerait un grand émoi en Russie" Des rapports circulent en Russie selon lesquels des conscrits sont envoyés dans l'oblast de Kursk pour arrêter l'avancée ukrainienne. Le correspondant de ntv-Russie Rainer Munz explique l'importance de ces rapports et fait état de l'arrestation d'un américain en Russie.

11:02 Unité tchétchène affirme avoir repris un village dans le Kursk Les troupes russes ont repris le village de Martynovka dans l'oblast de Kursk, selon le commandant de l'unité tchétchène Achmat, le général-major Apti Alaudinov, comme rapporté à la télévision d'État russe. Cependant, de tels rapports sur la situation sur le champ de bataille ne peuvent être indépendamment confirmés.

10:37 Russe: Les soldats de Moscou dans le Kursk ont simplement fui La situation dans la région de Kursk, attaquée par les militaires ukrainiens, reste confuse. Cependant, le président Selenskyj apporte quelque lumière sur les motifs de l'attaque. Entre-temps, les habitants de la région se plaignent d'être abandonnés par la direction russe et l'armée.

10:13 La Russie déclare l'état d'urgence pour la région de Belgorod Le ministère russe des Situations d'urgence a également déclaré l'état d'urgence fédéral pour l'oblast de Belgorod. Cela suit la déclaration dans l'oblast voisin de Kursk, où des soldats ukrainiens sont entrés de manière inattendue le 6 août. Le ministre Alexander Kurenko déclare que la situation dans la région de Belgorod reste complexe et tendue. "En raison des attaques terroristes des groupes armés ukrainiens dans l'oblast de Belgorod, des bâtiments résidentiels et des installations d'infrastructure ont été endommagés, avec des pertes et des blessures signalées."

10:00 Les ministres de la Défense de l'Ukraine et des États-Unis discutent de la situation Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov a consulté son homologue américain, Lloyd Austin, au sujet de la situation au combat et des besoins militaires de l'Ukraine. Umerov a également remercié Austin pour "le soutien continu et complet depuis le début de l'invasion russe à grande échelle", selon le ministère de la Défense à Kyiv.

09:31 WSJ: Zelensky a approuvé le sabotage du Nord Stream Des individus privés auraient initié une petite opération, supervisée par un général de haut rang, pour saboter le pipeline Nord Stream, selon le Wall Street Journal. Le président Zelensky aurait initialement approuvé le plan et aurait ensuite tenté, sans succès, de l'arrêter. Le sabotage, qui a coûté 300 000 dollars, a été effectué par un petit équipage de six personnes sur un petit yacht. "Je ris toujours quand je lis les spéculations des médias sur une opération massive impliquant des agences de renseignement, des sous-marins, des drones et des satellites", a déclaré un officier impliqué dans le complot au journal. "Tout cela vient d'une soirée arrosée et de la détermination de fer d'un petit groupe de personnes qui ont eu le courage de risquer leur vie pour leur pays." Zelensky aurait réagi sous l'influence de la CIA et aurait voulu arrêter l'opération, mais son commandant en chef à l'époque, Valery Saluschnyy, a continué le sabotage.

08:48 L'Ukraine abat tous les 29 drones russes L'Ukraine signale avoir abattu tous les 29 drones russes lancés pendant la nuit. La Russie a également tiré trois missiles guidés Ch-59, ajoute-t-elle.

08:08 L'Ukraine détruit un radar russe Kasta - Coûtant 60 millions de dollars Les officiers du contre-renseignement militaire de l'Ukraine, en coopération avec les forces de défense du pays, ont détruit un radar russe Kasta dans la zone de guerre de Saporischschja, selon le bureau de presse du SBU. Le radar de surveillance à longue portée coûte environ 60 millions de dollars à fabriquer. "En fait, ce radar était les 'yeux' de la défense aérienne russe qui contrôlait notre espace aérien. L'ennemi l'avait caché à l'arrière, soigneusement camouflé, et le déplaçait souvent. Cette fois, ils ont réussi à le repérer et à attaquer la cible pour la détruire", explique le communiqué.

07:28 L'Ukraine: Le Kursk deviendra une 'zone tampon' L'armée ukrainienne déclare qu'elle permettra l'évacuation des civils de la région russe de Kursk vers la Russie et l'Ukraine, et établira une zone tampon dans la région où ses troupes ont lancé une offensive majeure. "L'établissement d'une zone tampon dans la région de Kursk est une étape pour protéger nos communautés frontalières des tirs ennemis quotidiens", déclare le ministre de l'Intérieur Ihor Klymenko.

06:45 La Russie recherche des travailleurs via des portails d'emploi pour creuser des tranchées dans le Kursk Selon CNN, des portails d'emploi russes proposent des postes pour creuser des tranchées dans la région de Kursk alors que les forces ukrainiennes continuent de gagner du terrain dans la zone frontalière russe. L'Ukraine affirme contrôler 74 localités dans la région. Les offres d'emploi recherchent des "travailleurs généraux" capables de creuser des structures défensives dans la région de Kursk, avec des salaires allant de 150 000 à 371 000 roubles (environ 1 600 à 4 000 dollars US).

05:52 L'Ukraine capture plus de 100 soldats russes dans la région de KurskLes forces ukrainiennes opérant dans la région de Kursk ont capturé plus de 100 soldats russes, selon le commandant en chef Oleksandr Syrskyi dans un rapport au président Volodymyr Zelenskyy. Les forces ukrainiennes ont avancé d'un à deux kilomètres dans divers secteurs.

02:39 Évacuation ordonnée dans la région de KurskLes habitants de l'oblast russe de Kursk doivent quitter leurs domiciles suite à l'avancée de l'Ukraine. Le gouverneur Alexei Smirnov a ordonné l'évacuation du village de Glushkovo, qui compte environ 4 500 habitants et se trouve à 11 kilomètres de la frontière ukrainienne. Il y a deux jours, Smirnov avait rapporté que près de 121 000 personnes avaient été évacuées ou avaient quitté la région de leur propre chef.

23:58 Le état-major ukrainien confirme des attaques contre des bases aériennes russesL'état-major ukrainien a confirmé des attaques contre quatre bases aériennes russes pendant la nuit. Des avions militaires et des chasseurs de types Su-34 et Su-35 étaient stationnés sur les bases aériennes militaires des oblasts de Voronezh, Kursk et Nijni Novgorod. Les cibles clés comprenaient des installations de stockage de carburant et des hangars pour avions. Les résultats des attaques sont encore en cours d'évaluation.

23:24 Un citoyen américain arrêté en RussieUn tribunal de district de Moscou a condamné un citoyen américain à 15 jours de prison pour trouble à l'ordre public. Le tribunal de district a ordonné à l'Américain de passer 15 jours en détention administrative pour "petit hooliganisme". Plus tôt, l'autorité d'enquête suprême du pays avait signalé l'ouverture d'une affaire criminelle contre le citoyen américain pour violence contre un fonctionnaire, qui peut entraîner une peine de prison de cinq ans maximum. Selon l'agence de presse russe TASS, l'homme a refusé de fournir ses coordonnées personnelles dans un hôtel et est devenu agressif. Lorsqu'il a été emmené dans un poste de police, il a frappé un officier. Le gouvernement américain a réagi avec prudence à l'incident. "Nous sommes au courant de ces rapports sur l'arrestation d'un autre citoyen américain en Russie", a déclaré Vedant Patel, porte-parole du département d'État américain, aux journalistes. "Nous travaillons à rassembler le plus d'informations possible pour clarifier la situation consulaire et déterminer si une assistance consulaire est possible."

22:10 L'Ukraine signale une attaque russe sur le port d'OdessaL'armée russe a apparemment pris pour cible l'infrastructure portuaire d'Odessa, blessant au moins deux personnes, selon les autorités locales. Les deux cas connus concernent un employé du port et un chauffeur de transports de grains, selon le Bureau du procureur général. L'attaque a utilisé un missile balistique, a ajouté le gouverneur responsable, Oleh Kiper. La Russie n'a pas encore commenté l'incident.

21:50 Le ministre de la Défense Pistorius appelle à la vigilance après des incidents de sécurité dans la BundeswehrLe ministre de la Défense Boris Pistorius a appelé à la vigilance accrue suite à des incidents de sécurité sur la base aérienne de Cologne-Wahn et le site de soutien de l'OTAN à Geilenkirchen. "Nous avons réagi rapidement aux deux endroits, nous avons scellé les points d'accès, renforcé les contrôles, impliqué les autorités d'enquête et ordonné des tests en laboratoire. Ces incidents montrent que nous devons rester vigilants", a déclaré Pistorius à Spiegel. "Bien sûr, nous examinons également nos mesures de sécurité et les ajustons si nécessaire. Cela est déjà en cours. Actuellement, il n'y a pas d'indications concrètes d'un lien entre les deux incidents de Cologne-Wahn et Geilenkirchen. Nous devons maintenant attendre les résultats supplémentaires de l'enquête et agir calmement. Nous nous appuyons sur la coopération avérée avec les autorités d'enquête compétentes", a déclaré Pistorius (voir également les entrées à 21h10, 18h55 et 18h24).

21:30 L'Autriche : Le procureur général déposera les premières charges dans l'affaire d'espionnage russeLe parquet autrichien a déposé des charges pour la première fois contre l'ancien agent de protection constitutionnelle Egisto Ott. Entre autres choses, il est accusé d'espionnage au profit de la Russie. Selon l'acte d'accusation, Ott, en tant qu'employé du ministère de l'Intérieur à Vienne, aurait chargé un autre employé, sur ordre d'un membre du parti d'extrême droite FPÖ, de rassembler des informations sur les participants d'une réunion de services de renseignement européens. Ott et l'ancien membre du FPÖ Hans-Jörg Jenewein sont accusés de violation du secret d'État. Ils encourent une peine de prison maximale de trois ans, selon le parquet. Une date pour le procès n'a pas encore été fixée. En particulier, Ott est accusé d'avoir fourni à Jenewein les noms de plusieurs employés des services de renseignement, mettant ainsi en danger, entre autres, le maintien de la sécurité nationale publique et le succès des activités de renseignement futures. Jenewein est également accusé d'avoir transmis des documents confidentiels du Parlement, auxquels il avait accès en tant que participant à la commission d'enquête sur l'affaire "Ibiza".

21:10 Après une alerte à la sabotage à la Bundeswehr : la CDU considère le ministère de la Défense responsableLa police et la protection de l'État enquêtent sur un incident de sécurité à l'usine d'eau de la base de la Luftwaffe Cologne-Wahn en raison de soupçons de sabotage contre la Bundeswehr. "Des valeurs d'eau anormales" ont été détectées, puis un trou dans la clôture, a déclaré un porte-parole de la Bundeswehr à Cologne devant la base. La députée de la CDU Serap Güler considère maintenant le ministère de la Défense responsable de clarifier les questions ouvertes : "Le ministère doit maintenant clarifier immédiatement comment un étranger a pu accéder à des casernes de la Bundeswehr soi-disant bien sécurisées", a-t-elle déclaré à "Der Spiegel". "En même temps, il est louable que la Bundeswehr ait détecté les incidents tôt", a déclaré Güler (voir également les entrées à 18h55 et 18h24).

