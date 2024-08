03:21 À cause des missiles américains, la moitié des Allemands craignent une escalade du conflit avec la Russie

Le gouvernement fédéral et le gouvernement des États-Unis ont convenu que les États-Unis déploieront des systèmes d'armes à longue portée tels que les missiles de croisière Tomahawk en Allemagne à partir de 2026, capables d'atteindre des cibles en Russie. La moitié des Allemands s'attendent à une escalade supplémentaire du conflit avec la Russie en raison du déploiement de vastes armes américaines en Allemagne. 50 pour cent des répondants à une enquête Civey pour le groupe de médias Funke sont d'accord avec cette affirmation, tandis que 38 pour cent ne s'attendent pas à une escalade supplémentaire et 12 pour cent sont indécis. 44 pour cent considèrent le déploiement positivement, tandis que 42 pour cent le considèrent négativement, et 14 pour cent sont indécis.

01:14 Le ministre-président Kretschmer appelle à réduire l'aide militaire à l'UkraineLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, appelle à réduire l'aide militaire à l'Ukraine, également en raison du budget fédéral. "Nous ne pouvons plus nous permettre de financer des armes pour l'Ukraine qui seront épuisées et n'accompliront rien. Tout doit être proportionnel", déclare le politique de l'CDU au réseau éditorial allemand. "Oui, nous pouvons voir que nous atteignons nos limites." Kretschmer fait référence à l'augmentation du budget ces dernières années. "Avant la crise du Corona en 2019, nous avions un volume budgétaire de 344 milliards (euros). Nous en sommes maintenant à 480 milliards, et pourtant la coalition trafic ne peut pas s'accorder sur le budget", déclare le ministre-président. "Cela montre que tout est hors de contrôle."

23:35 Kiesewetter : l'offensive ukrainienne est juridiquement et stratégiquement fondéeL'expert en politique étrangère de l'CDU, Roderich Kiesewetter, considère la dernière offensive militaire de l'Ukraine sur le territoire russe comme couverte par le droit international. La surprise de l'Ukraine est "clairement permise sur le plan juridique en vertu du droit de légitime défense" et "militairement stratégique", déclare Kiesewetter au "Tagesspiegel". Selon l'évaluation de l'expert en défense de l'CDU, l'offensive des troupes ukrainiennes vise à fixer les forces russes dans la région de Kursk et à leur infliger des pertes importantes. "Cela peut soulager la pression sur le front à d'autres points car la Russie doit fixer ou redéployer des forces vers Kursk", ajoute-t-il.

22:30 Le Pentagone : l'incursion de l'Ukraine dans la région de Kursk est en ligne avec la politique américaineL'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Kursk est "en ligne avec notre politique", déclare la porte-parole adjointe du département américain de la Défense, Sabrina Singh, selon le portail d'actualités "Kyiv Independent" lors d'une conférence de presse. Lorsqu'on lui demande si l'Ukraine peut utiliser les armes fournies par les États-Unis, Singh répond que les États-Unis "ont soutenu l'Ukraine depuis le début dans sa défense contre les attaques provenant de la frontière". La région de Kursk borde la région ukrainienne de Sumy sur plus de 245 kilomètres, qui a été exposée à des attaques russes quotidiennes depuis que ses parties ont été libérées en avril 2022. L'Ukraine prend des mesures "pour se protéger des attaques" et agit "dans le cadre de la politique américaine, où elle peut utiliser nos armes, nos systèmes et nos capacités", déclare Singh.

22:09 Le député européen BSW De Masi appelle à "un cessez-le-feu et à des négociations dès que possible"

Suite à l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk, le député européen BSW Fabio De Masi appelle à "un cessez-le-feu et à des négociations dès que possible". L'Ukraine rencontre "de grandes difficultés à défendre son propre territoire", a déclaré De Masi au "Tagesspiegel". Les avancées "loin dans le territoire russe" ne sont sensées que "si l'objectif de l'Ukraine est d'escalader davantage le conflit". Les risques sont immenses, a-t-il ajouté. "Prenez en compte, par exemple, la centrale nucléaire russe de la région. La Russie est une puissance nucléaire et a la dominance de l'escalade".

21:50 Les autorités de la région de Kursk rapportent au moins cinq morts civils

Les troupes russes luttent contre une incursion ukrainienne depuis trois jours, selon Moscou. Les forces russes et les gardes-frontières empêchent les unités ukrainiennes d'avancer plus loin dans la région de Kursk, selon le ministère de la Défense russe. Entre-temps, l'armée russe attaque les forces ukrainiennes tentant de se retirer de la région frontalière ukrainienne de Sumy. Le ministère de la Santé russe

