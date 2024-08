00:11 L'Ukraine attend les décisions des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France "avec anticipation"

Ukraine pourrait attendre d'autres livraisons d'armes à longue portée pour maintenir sa défense contre l'agression russe

Dans son discours vidéo du soir, le président Zelensky a déclaré : "Nous attendons également des décisions des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France concernant les capacités à longue portée - des décisions qui nous rapprocheront d'une paix juste." Depuis longtemps, l'Ukraine essayait de convaincre l'Allemagne de fournir des missiles Taurus à longue portée, mais le chancelier Olaf Scholz a rejeté cette demande.

22:17 L'Ukraine soupçonne 28 officiels de détournement de fonds du budget de la défense

Le Bureau du procureur général d'Ukraine, en collaboration avec le Bureau d'enquête d'État, la Police nationale et le Service de sécurité d'Ukraine, a mené une opération spéciale pour démasquer les organisateurs et les participants à des schémas criminels impliquant le détournement de fonds pour la défense de l'Ukraine. Les dommages causés à l'État s'élèvent à plus de 1,5 milliard de Hryvnia, soit environ 33 000 euros. Des employés du ministère de la Défense, des unités militaires, des entreprises conjointes, des administrations militaires régionales, des conseils municipaux et des directeurs d'entreprises dans de nombreuses régions d'Ukraine sont impliqués. Suite à l'enquête, 28 personnes ont été soupçonnées, dont 9 membres de groupes criminels organisés.

20:57 Des forces ukrainiennes ont apparemment pénétré dans l'oblast de Belgorod

Des troupes ukrainiennes semblent avoir pénétré dans l'oblast russe de Belgorod tandis que l'invasion de l'oblast de Kursk se poursuit, selon des rapports de médias ukrainiens citant une vidéo. Dans la vidéo, cinq hommes en uniforme avec des brassards bleus se tiennent devant un bâtiment, l'un d'eux déclarant : "Je vous souhaite la santé. Le 252e bataillon se trouve dans le village de Poroz, oblast de Belgorod. Gloire à l'Ukraine !" Les soldats dans la vidéo tiennent le drapeau du bataillon et un drapeau géorgien, et un panneau derrière eux indique "Club du village de Porozovsky". Selon le média ukrainien Suspilne, le projet VoxCheck a confirmé que la vidéo avait été tournée à Poroz, à trois kilomètres de la frontière ukrainienne.

20:22 Zelensky veut exercer une pression sur l'agresseur avec l'offensive de Kursk

Quelques jours après le début de l'incursion de l'Ukraine sur le territoire russe dans la région de Kursk, le président Volodymyr Zelensky s'adresse directement à l'attaque. Le ministre de la Défense Oleksandr Syrskyy a rapporté au président "l'avancée de la guerre sur le territoire de l'agresseur", a déclaré Zelensky dans son discours vidéo du soir. L'Ukraine démontre "qu'elle est véritablement capable de faire respecter la justice et de construire exactement la pression qui est nécessaire - une pression sur l'agresseur". Ni Zelensky ni l'armée à Kyiv n'ont fourni plus de détails sur l'état actuel de l'avancée des troupes ukrainiennes sur le territoire russe. Ces derniers jours, Zelensky n'avait fait que des références indirectes à l'attaque vers Kursk.

19:44 La Russie doit recevoir des centaines de missiles balistiques de l'Iran

La Russie doit recevoir des centaines de missiles balistiques Fateh-360 et d'autres dans un avenir proche, suite à un accord entre Moscou et Téhéran en décembre 2023, selon des sources de renseignement citées par Reuters. Les sources indiquent que des douzaines de militaires russes sont actuellement formés en Iran sur le système de missiles balistiques à courte portée Fateh-360. L'Iran est l'un des plus proches alliés de la Russie, et les deux pays ont renforcé leur coopération militaire et politique depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Notamment, l'Iran a fourni à la Russie des milliers de drones kamikazes Shahed depuis le début de la guerre. En février, Reuters a également rapporté que Téhéran avait envoyé "un grand nombre de missiles balistiques à haute performance" pour soutenir l'invasion de Moscou.

18:36 Le système de missiles Iskander aurait tué 15 commandants ukrainiens dans la zone frontalière

Selon l'agence de presse russe TASS, le système de missiles Iskander-M a frappé une unité de la 22e brigade mécanisée des Forces armées ukrainiennes dans la zone frontalière de Kursk. Le ministère de la Défense russe indique que 15 membres du personnel de commandement de l'unité ont été tués. "Le tir a été effectué par un calcul de l'opéro-tactique missile système Iskander-M. Les lanceurs de missiles ont touché un poste de reconnaissance où se trouvait le poste de combat d'une unité de la 22e brigade mécanisée séparée des F

17:28 Minsk accuse Kyiv de "crimes" Suite à l'allegation d'incursion de drones de combat ukrainiens dans l'espace aérien biélorusse, le ministère des Affaires étrangères de Minsk a mis en garde contre une potentielle escalade du conflit. De tels "crimes" pourraient entraîner une escalade radicale de la situation et constituent une "tentative dangerous d'étendre la zone de conflit actuelle dans notre région", a déclaré le ministère biélorusse des Affaires étrangères à l'agence d'État Belta. La Biélorussie utilisera son droit de légitime défense et répondra de manière appropriée à toute provocation ou action hostile. Alexander Lukashenko avait précédemment rapporté la prétendue interception de plusieurs cibles aériennes ukrainiennes. La défense aérienne a été mise en alerte maximale car une dizaine d'objets volants en provenance d'Ukraine ont pénétré dans l'espace aérien biélorusse dans la région de Kostjukowitschy, a déclaré Lukashenko la veille au soir.

17:00 Zelensky remercie pour "remplir le fonds d'échange" De nombreuses questions restent sans réponse autour de l'incursion des troupes ukrainiennes sur le territoire russe. Le président Zelensky s'est maintenant exprimé et a remercié les soldats qui ont pris des prisonniers. L'Ukraine a besoin d'eux pour les échanges de prisonniers à venir avec la Russie.

16:27 L'Ukraine attaque une plateforme gazière avec 40 soldats russes dans la mer Noire Les forces navales ukrainiennes affirment avoir tué environ 40 soldats russes lors d'une attaque contre une plateforme gazière dans la mer Noire. Les forces de la marine et du renseignement militaire ont attaqué l'emplacement où l'ennemi avait regroupé du personnel et du matériel, ont rapporté les médias ukrainiens, citant la flotte navale. Les occupants utilisaient reportedly la tour pour perturber les signaux de navigation par satellite, ce qui aurait mis en danger la circulation maritime civile. "Nous ne pouvons pas permettre cela", a déclaré Dmytro Pletentschuk du journal en ligne "Ukrajinska Prawda". Il n'y avait pas de civils sur la plateforme gazière, qui est hors service. L'attaque a été menée par les unités de roquettes et d'artillerie des forces côtières. Une forte explosion a été vue sur une vidéo publiée. L'authenticité de ces images n'a pas pu être vérifiée par une source indépendante. Pletentschuk a déclaré que ce n'était pas la première opération de ce genre. L'ennemi avait précédemment utilisé la tour pour perturber la navigation des transporteurs de grains, entre autres.

15:49 Les intercepteurs de l'OTAN décollent en raison d'un avion de reconnaissance russe IL-20M au-dessus de la mer Baltique Un avion de reconnaissance russe au-dessus de la région de la mer Baltique a incité des avions de chasse de plusieurs pays de l'OTAN à décoller. Pour assurer la sécurité de l'espace aérien dans le territoire de l'alliance, des intercepteurs des rotations d'alerte à Rostock-Laage, en Suède, et de la mission de l'OTAN Air Policing Baltikum ont décollé et escorté l'avion de reconnaissance russe IL-20M, a déclaré l'armée de l'air allemande sur le service de messagerie X. "L'avion volait sans plan de vol et sans contact avec le contrôle aérien civil", a-t-il ajouté. La Russie utilise l'espace aérien international pour les vols militaires conformément au droit aérien existant. Selon les déclarations précédentes de l'armée allemande, les avions militaires russes volent presque toujours sans signal transpondeur, ce qui les rend invisibles au contrôle aérien civil. Ces vols approchent l'espace aérien de l'OTAN sans le violer. On suppose que de tels vols sont également utilisés pour tester les réactions.

15:26 Lukashenko ordonne le déploiement de systèmes de missiles Iskander et d'artillerie à la frontière Alexander Lukashenko, le strongman de la Biélorussie, a ordonné le renforcement des groupements de troupes dans les zones tactiques de Gomel et de Mozyr à la frontière avec les régions ukrainiennes de Kyiv et de Chernihiv. L'agence de presse d'État biélorusse BelTA rapporte cela, citant des déclarations du ministre de la Défense biélorusse Viktor Khrenin. "Le Commandant en chef [Lukashenko] a donné l'ordre de renforcer le groupement de forces dans les zones tactiques de Gomel et de Mozyr. Des forces spéciales, des troupes terrestres et des unités de roquettes, notamment des lanceurs multiples Polonez et des systèmes de missiles Iskander, ont été chargés de se rendre dans les zones désignées", a déclaré Khrenin. Auparavant, Lukashenko avait affirmé avoir abattu "plusieurs cibles provenant d'Ukraine" au-dessus de la Biélorussie.

14:49 Au moins deux enfants parmi les morts dans une frappe russe sur un supermarché Depuis vendredi, au moins 18 personnes, dont deux enfants, ont été tuées et 60 autres blessées dans plusieurs attaques russes contre l'Ukraine, selon les autorités régionales. La plupart des victimes se trouvaient dans la ville de Kostiantynivka dans la région de Donetsk, où une missile russe a touché un supermarché vendredi. À 10 heures locales ce matin, au moins 14 personnes ont été tuées, dont deux enfants âgés de 9 et 11 ans, et 43 autres blessées, selon le Bureau du procureur général. Dans d'autres établissements de la région de Donetsk, deux personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'attaques russes vendredi, a rapporté le gouverneur Vadym Filashkin tôt le matin. Plus de 30 maisons, un immeuble d'appartements, une installation agricole et des infrastructures civiles ont été endommagées. Dans la région de Kharkiv, une femme de 80 ans et un homme de 24 ans ont été tués, et quatre personnes âgées de 32 à 67 ans ont été blessées lors d'attaques russes, a rapporté le gouverneur Oleh Syniehubov.

14:21 Ministère de l'Intérieur : Avertissement concernant l'ingérence russe dans les élections régionalesLe ministère fédéral de l'Intérieur met en garde contre des tentatives de manipulation par la Russie avant les élections régionales à venir dans l'est de l'Allemagne. "Nous devons supposer que toutes les élections de notre pays sont une cible potentielle d'influences illégitimes", a déclaré un porte-parole du ministère au "Handelsblatt". La Russie cherche à prendre une influence illégitime sur le débat public et la formation de la volonté politique en Allemagne de cette manière. Depuis le début de l'attaque russe en Ukraine, il y a eu une augmentation de la désinformation par les organes officiels russes, les médias étatiques et étatiques affiliés, et les comptes gouvernementaux sur les réseaux sociaux. "Ils utilisent la désinformation pour attiser les discussions émotionnelles et jouer les groupes sociaux les uns contre les autres de manière ciblée", a déclaré le porte-parole.

13:42 Luftwaffe : Avion de reconnaissance russe IL-20M repéré au large de RügenUn avion de reconnaissance russe a pénétré dans l'espace aérien international de la mer Baltique sans entrer en contact avec le contrôle du trafic aérien. Des avions de l'armée de l'air allemande et suédoise, ainsi que la police de l'air de l'OTAN dans les Balkans, ont été déployés vendredi soir et ont escorté l'avion de reconnaissance russe IL-20M, a rapporté l'armée de l'air. L'avion de reconnaissance se déplaçait dans l'espace aérien au large de l'île de Rügen "sans plan de vol et sans contact avec le contrôle du trafic aérien civil". Des rapports d'avions militaires russes non communicants dans l'espace aérien international de la mer Baltique ont été presque hebdomadaires ces derniers temps, a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air. Cependant, rien n'est généralement fait à ce sujet s'ils ne se comportent pas de manière suspecte ou ne retournent pas rapidement dans l'espace aérien russe. En juin dernier, un bombardier russe SU-24 a survolé l'île de la mer Baltique suédoise de Gotland, qui se trouve à environ 350 kilomètres de l'exclave russe de Kaliningrad.

13:06 Lukashenko : Objets tirés d'Ukraine détruits au-dessus de la BiélorussieDes rapports biélorusses indiquent que les forces armées du pays ont détruit plusieurs objets volants au-dessus du territoire biélorusse. Ils sont considérés comme des drones lancés depuis l'Ukraine, a rapporté l'agence de presse biélorusse Belta en citant Alexandre Loukachenko, le président du pays aligné sur la Russie. Par le passé, Loukashenko a régulièrement parlé d'incursions présumées en provenance d'Ukraine, avant de donner l'alerte. La Biélorussie affirme ne pas être impliquée dans les combats en Ukraine.

12:43 Ukraine : Trois civils tués dans des attaques russes dans l'est de l'UkraineDes rapports ukrainiens font état de trois personnes tuées dans des attaques de missiles russes dans l'est de l'Ukraine. Une personne a été tuée et plusieurs blessées lors d'une attaque contre la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk dans la région de Donetsk, a écrit le gouverneur de la région, Vadym Filaschkin, sur Telegram. Le missile a touché un bâtiment d'infrastructure critique et l'a sévèrement endommagé. Deux personnes ont été tuées dans une attaque contre une maison privée dans la région de Kharkiv, ont déclaré les autorités policières.

12:00 Ukraine : Important incendie à Kherson suite à une attaque russeUn important incendie s'est déclaré dans la région sud-ukrainienne de Kherson suite à une attaque russe, a annoncé l'administration régionale de Kherson sur Telegram. L'incendie a commencé sur une zone ouverte en dehors de la ville de Kherson et s'est rapidement propagé en raison de vents forts, embrasant presque toute la ville. L'administration régionale de Kherson a indiqué que les pompiers luttent contre l'incendie.

11:28 Mangott sur les livraisons d'armes : Kretschmer "accepte que l'Ukraine perde"Des soldats ukrainiens ont pénétré en Russie. Avec l'avancée dans la région de Kursk, l'Ukraine veut également montrer que la Russie "ne peut pas protéger les citoyens des régions frontalières", a déclaré Gerhard Mangott, politologue. Le politologue a également souligné qu'il ne croyait pas que l'Ukraine pourrait maintenir la région à long terme.

10:53 Vidéo prétendument montrant la force des troupes russes à KurskLe ministère russe de la Défense a publié une autre vidéo, prétendument montrant un renforcement de la présence militaire dans la région. Des chars sont vus prenant position pour détruire les troupes ukrainiennes. Les images ne peuvent pas être indépendamment vérifiées. Le ministère a également rapporté de nombreux drones ukrainiens interceptés dans la région de Kursk.

10:29 Conglomérat nucléaire russe : Fonctionnement normal de la centrale nucléaire de KurskDes combats entre les forces russes et ukrainiennes se poursuivent dans la région de Kursk, y compris près d'une centrale nucléaire. Malgré les combats

09:19 ISW: Russie ne redéploie pas ses unités de première ligne d'Ukraine orientale vers KurskSelon le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), la direction militaire russe ne redéploie peut-être pas ses forces du front de l'est de l'Ukraine vers la région contestée de la frontière russe de Kursk afin de ne pas perturber son offensive dans l'est de l'Ukraine. Selon les analystes de l'ISW, il faudrait probablement plus de temps pour que ces unités arrivent dans la région de Kursk. La direction militaire russe semble compter sur les unités déjà stationnées à Kursk pour arrêter l'avancée ukrainienne en cours. Par ailleurs, la direction militaire russe déploierait reportedly des conscrits du service de renseignement militaire Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije (GRU) et des Spetsnaz, y compris le groupe mercenaire Wagner et les Kadyrovtsy, selon les rapports cités par les analystes.

08:35 Ukraine publie de nouvelles pertes russesLe quartier général de l'armée ukrainienne a publié de nouvelles pertes russes en Ukraine. Selon ces chiffres, la Russie a perdu environ 589 700 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 160. Selon un rapport de Kyiv, sept chars, 69 systèmes d'artillerie et deux systèmes de défense aérienne ont été détruits lors du dernier jour de combats. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie aurait perdu au total 8 441 chars, 16 605 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 325 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales situent les pertes à un niveau inférieur, mais il s'agit probablement également de chiffres minima.

07:40 Russie : un chasseur-bombardier Su-34 aurait frappé des forces ukrainiennes dans la région russe de KurskUn chasseur-bombardier russe Su-34 aurait attaqué et touché des forces ukrainiennes dans la région frontalière russe, selon le ministère de la Défense russe sur Telegram. Le ministère de la Défense russe affirme que la frappe aérienne a été effectuée à l'aide d'une bombe ODAB-500. Les forces russes continuent de repousser l'avancée surprise ukrainienne dans la région russe de Kursk, la frappe aérienne étant destinée à contenir la poussée ukrainienne, selon le ministère de la Défense russe. Une vidéo prétendant montrer le déploiement de l'avion de chasse a été publiée sur le canal Telegram du ministère de la Défense.

06:48 Comptable de Kyiv arrêté avec des millions en voitureLes enquêteurs ukrainiens ont découvert plus de 4,7 millions d'euros en espèces dans le coffre de la voiture d'un comptable d'entreprise. "La femme n'a pas pu expliquer l'origine de l'argent", a annoncé le Bureau d'enquête sur les crimes économiques de Kyiv. Des images montrent des enquêteurs devant un coffre ouvert rempli de liasses de billets. L'entreprise en question avait fourni de la nourriture d'une valeur de plus de 320 millions d'euros à l'armée ukrainienne en 2022 et 2023, avec une réduction de la charge fiscale via un prêt fictif. Les investigations pour blanchiment d'argent et évasion fiscale à grande échelle se poursuivent, les participants risquant jusqu'à huit ans de prison.

06:10 Ukraine évacue 28 villages près de la frontière de SumyDes bénévoles ukrainiens aident les habitants et leurs animaux de compagnie à quitter la région frontalière du nord de Sumy. Selon le gouverneur local Volodymyr Artiukh, 28 villages dans une zone de dix kilomètres le long de la frontière russe sont évacués. Selon la police ukrainienne, 20 000 personnes doivent quitter leur domicile.

05:30 Kyiv ajoute "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros !" à ses nouveaux billets de banqueLa Banque nationale d'Ukraine ajoute le slogan national "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros !" à tous les billets de banque ukrainiens. L'argent n'est pas seulement une mesure de valeur et un moyen de paiement, mais aussi un symbole de l'État que chacun tient quotidiennement, a déclaré le gouverneur de la BNU, Andriy Pyshnyy, selon un communiqué de Kyiv. "Pour honorer la résilience de notre peuple et marquer ce tournant dans la formation de la nation ukrainienne, nous ajoutons notre slogan à tous les billets de banque, qui est entendu dans le monde entier", a déclaré Pyshnyy. Le changement vise à marquer le prochain 33e anniversaire de l'indépendance le 24 août, les billets de 1 000 (environ 22,3 euros) et 500 hryvnias étant les premiers à être mis à jour, suivis de tous les autres billets de 200, 100, 50 et 20 hryvnias. Le slogan sera placé dans le coin supérieur droit des billets de banque, le reste du design restant inchangé. Le slogan patriotique "Gloire à l'Ukraine !" remonte au mouvement national ukrainien émergeant à la fin du XIXe siècle et a une histoire complexe, y compris son utilisation par les nationalistes ukrainiens qui ont collaboré avec les nazis. Il reste présent dans le mouvement d'indépendance ukrainien contre l'Union soviétique.

04:37 Rapport : la Russie prévoit de bloquer WhatsAppDans ses actions contre les services internet (voir l'entrée 22h33), la Russie préparerait reportedly le blocage de WhatsApp, selon le site d'information "Kyiv Independent". Moscou aurait allegedly préparé les mesures pour bloquer l'application de messagerie, le site d'information indépendant russe Verstka rapportant que WhatsApp pourrait être bloqué en Russie cet automne, citant des sources chez le géant de l'IT russe VK, qui développe une application pour remplacer WhatsApp. En juillet, le média lié au Kremlin Gazeta.ru a rapporté que le gouvernement russe prévoyait de bloquer intégralement YouTube en septembre, mais le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a démenti ces allégations.

04:05 États-Unis approuvent une aide militaire supplémentaire de 125 millions de dollars pour KyivLes États-Unis ont approuvé une aide militaire supplémentaire de 125 millions de dollars (environ 114 millions d'euros) pour l'Ukraine. Ce paquet d'aide souligne "notre soutien inébranlable à l'Ukraine alors qu'elle continue de se défendre contre l'agression russe", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, aux journalistes. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a expliqué que cette aide comprendrait des intercepteurs pour les systèmes de défense aérienne, des munitions pour les systèmes de roquettes et l'artillerie, des radars polyvalents et des armes antichar, et proviendrait des stocks américains. L'équipement "aidera l'Ukraine à protéger ses troupes, sa population et ses villes des attaques russes et renforcera ses capacités sur l'ensemble du front", a également expliqué Blinken.

03:19 La Russie affirme avoir délivré 2,2 millions de passeports dans les régions occupées de l'UkraineLa Russie affirme avoir délivré 2,2 millions de passeports dans les régions ukrainiennes occupées par son invasion militaire. Depuis octobre 2020, ceux-ci ont été distribués à Saporischschja, Donezk, Luhansk et Cherson, selon le ministère russe de l'Intérieur. Ces allégations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Dans le passé, il y a eu des rapports répétés selon lesquels les autorités russes ont systématiquement forcé les gens à accepter ces passeports.

02:30 L'AIEA met en garde contre un accident nucléaire à la centrale de Kursk en raison des combats dans la régionL'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) met en garde contre le risque d'un accident nucléaire à la centrale nucléaire de Kursk en raison des combats dans la région suite à l'offensive de grande envergure de l'Ukraine dans la région de Kursk dans l'ouest de la Russie. "À ce stade, j'exhorte toutes les parties à exercer la plus grande retenue pour éviter un accident nucléaire qui pourrait avoir des conséquences radiologiques potentiellement graves", a déclaré le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi. Il est "en contact personnel avec les autorités compétentes des deux pays". La centrale nucléaire de Kursk est située près de la ville de Kurtschatov, à environ 100 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne. L'agence de presse d'État russe Ria Novosti a rapporté, citant le service de presse de la centrale, que "tout fonctionne normalement" sur le site avec des niveaux de radiation habituels. Cependant, les habitants de Kurtschatov sont actuellement privés d'électricité. Selon le gouverneur régional Alexei Smirnov, une centrale électrique a été incendiée par des débris tombant de drones ukrainiens interceptés.

01:55 La Russie met en place des mesures anti-terroristes dans les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk

La Russie met reportedly en place des mesures anti-terroristes dans trois régions frontalieres de l'Ukraine, selon les rapports des médias russes. Selon un rapport de l'agence de presse RIA, ces mesures peuvent inclure le relogement des résidents, les restrictions de circulation dans certaines zones, la sécurité renforcée dans les lieux sensibles et l'interception des téléphones et d'autres appareils de communication. Les autorités locales et le Comité national anti-terroriste ont confirmé que les réglementations anti-terroristes s'appliquent aux régions de Kursk, Belgorod et Bryansk, selon l'agence de presse.

00:36 Nouripour sur les dirigeants de pays : La couardise n'amène pas la paix en Ukraine

Le chef du parti Vert Omid Nouripour critique les ministres-présidents de Brandebourg, Thuringe et Saxe pour leurs récents commentaires sur la politique ukrainienne. Dietmar Woidke, Bodo Ramelow et Michael Kretschmer "fuient la réalité", a déclaré Nouripour au Réseau editorial Allemagne (RND). "Ils agissent comme si la paix pouvait être atteinte en enfouissant sa tête dans le sable. Mais : la couardise n'amène pas la paix." Woidke dit avoir de bons contacts avec la Russie et peut médier. Cependant, "il est étrange que cela ne lui vienne à l'esprit que deux ans et demi après le début de la guerre et quelques semaines avant les élections d'État", a déclaré Nouripour. Ramelow appelle à un pacte de non-agression avec la Russie. Cependant, un tel pacte a été initié par l'Allemagne il y a 85 ans et a apporté de grandes souffrances à d'autres pays européens, ajoute le politique Vert. Kretschmer, quant à lui, agit comme s'il ne savait pas que seul Poutine peut mettre fin rapidement à cette guerre. Kretschmer a appelé à une réduction de l'aide militaire à l'Ukraine et a plaidé pour des initiatives diplomatiques dans le conflit ukrainien.

00:13 Juillet est le mois le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis octobre 2022

Selon les Nations unies, plus de civils ukrainiens sont morts suite aux bombardements russes en juillet qu'en n'importe quel autre mois depuis octobre 2022. "Le nombre élevé de victimes en juillet continue une tendance alarmante depuis mars 2024", a déclaré la Mission d'observation des Nations unies en Ukraine (HRMMU) dans un communiqué.

23:43 Les travailleurs du chantier de la centrale de Kursk sont évacués

En raison de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, les travailleurs sont évacués du chantier de construction de deux nouveaux réacteurs à la centrale nucléaire de Kursk. Le nombre de travailleurs de la construction sera temporairement réduit, a annoncé Atomstroiexport, filiale de la société nucléaire d'État russe Rosatom. D'autres spécialistes continueront leur travail comme prévu. La centrale nucléaire de Kursk dans la ville de Kursk a été mentionnée à plusieurs reprises comme cible possible de l'offensive ukrainienne qui a commencé mardi. Cependant, elle se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière. Les avancées les plus éloignées rapportées des troupes ukrainiennes, qui n'ont pas été confirmées, sont d'environ 30 kilomètres à l'intérieur de la Russie. Après l'annonce de l'offensive ukrainienne, la Garde nationale russe a reportedly renforcé la protection de la centrale. Deux réacteurs sont en construction pour remplacer les deux plus anciens, déjà mis hors service, de la centrale, tandis que deux autres réacteurs sont actuellement en fonctionnement.

23:11 L'Ukraine prend le contrôle d'une installation de Gazprom dans la région de Kursk

Selon une vidéo publiée par des médias ukrainiens, des soldats ukrainiens ont pris le contrôle d'une installation de Gazprom dans la région russe de Kursk. L'installation de la ville de Sudzha et la ville elle-même ont été capturées, expliquent les soldats ukrainiens dans la vidéo.

22:33 La Russie bloque le service de messagerie SignalDans sa répression des services internet étrangers, la Russie a également bloqué le service de chat crypté Signal, invoquant des violations légales présumées. Signal ne respecte pas les mesures légales jugées nécessaires pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, a annoncé le régulateur des médias russes Roskomnadzor à Moscou. Tout au long de la journée, des plaintes de nombreux utilisateurs de Signal en Russie ont afflué, signalant que le service de messagerie était indisponible. Des portails comme Sboj.rf, qui collectent les rapports de panne, ont enregistré environ 2000 plaintes. Développé aux États-Unis, Signal est très apprécié par ses utilisateurs pour ses fonctionnalités de communication sécurisée. Jeudi, les utilisateurs russes ont également signalé des problèmes avec YouTube, les vidéos étant difficiles à télécharger. Aucun explanation officielle n'a été donnée par les autorités, mais elles ont déjà ciblé le service vidéo populaire pour avoir prétendument refusé de supprimer le contenu extrémiste. La Russie a déjà bloqué de grands réseaux sociaux avec une propriété américaine, comme X et Facebook, qui ne peuvent désormais être accès via des connexions protégées (VPN). Avant l'invasion de l'Ukraine, Moscou avait également préparé une possible coupure d'internet dans le pays. Depuis le début de la guerre en 2022, Roskomnadzor a bloqué des milliers de sites Web considérés comme inacceptables par le gouvernement russe.

