Zverev supera el enigma de su tos persistente.

En torneos Grand Slam importantes, Alexander Zverev ha estado repetidamente al borde de asegurar la victoria ansiada. Sin embargo, su cuerpo ha fallado habitualmente en alcanzar la meta, pero esta vez en Nueva York, no quiere que su salud lo detenga. A pesar de los problemas de salud que reaparecen.

Tosiendo con fuerza en su puño izquierdo, incluso durante su preparación previa al partido en el calor sofocante de Nueva York, las preocupaciones recientes de salud del campeón olímpico no desaparecieron por completo antes del inicio del Abierto de EE. UU. Sin embargo, el finalista de 2020 parece listo para otro intento de lograr su primera victoria en un Grand Slam. "Si puedo jugar en mi mejor nivel y mantenerme enfocado, tendré mis oportunidades", declaró Zverev antes de su partido alemán contra su compañero de Copa Davis Maximilian Marterer el lunes. "Aún toso, pero, por lo demás, estoy bien".

Luchas con el cuerpo y la salud

Esto estaba lejos de ser lo normal últimamente. Zverev cayó en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París, citando mareos y observando múltiples pelotas extrañas. También tuvo dificultades en la derrota posterior en Montreal, tosiendo heavily. Los análisis de sangre, según Zverev, no proporcionaron ninguna respuesta sobre la causa de sus síntomas. "No tengo idea de qué se trata. Algunos valores eran extremadamente bajos y mi cuerpo estaba agotado", admitió el número cuatro del mundo. "No estaba enfermo, no era COVID, estaba extremadamente cansado, extremadamente exhausto".

Mejora en el rendimiento

Sin embargo, el gráfico de resultados de Zverev mostró un aumento constante en su rendimiento después de su ajustada semifinal perdida ante el italiano Jannik Sinner en el torneo Masters 1000 de Cincinnati. Sin embargo, a lo largo de su carrera, el físico de Zverev lo ha frenado en su búsqueda de su primer título en uno de los cuatro torneos principales. Esto ha ocurrido en varias ocasiones desde su recuperación de una grave lesión en el tobillo en el verano de 2022.

El año pasado, sufrió una lesión en el muslo antes de la semifinal del Abierto de Francia contra Casper Ruud de Noruega. También sufrió una lesión muscular después de los quartos de final extenuantes en el Abierto de EE. UU. contra el español Carlos Alcaraz y no pudo presentar una lucha. Al comienzo de esta temporada, Zverev tuvo fiebre antes de su semifinal contra el ruso Daniil Medvedev en el Abierto de Australia.

¿Zverev seguirá siendo una promesa incumplida en los Grand Slams?

Su segunda final de Grand Slam este verano en París culminó en una derrota en cinco sets ante el joven de 21 años Carlos Alcaraz. ¿Zverev seguirá siendo un potencial no cumplido en los Grand Slams ante la creciente próxima generación? Al menos dos leyendas distinguidas creen que el medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio puede ganar el título en tres sets. "Tiene las habilidades para ganar un Grand Slam", comentó el sueco Björn Borg, quien ganó el título 11 veces. "Es mentalmente más fuerte, tiene más confianza en sí mismo. Puede ganar en cualquier superficie".

Y el estadounidense John McEnroe también lo admira. "Lo que más me impresiona es su servicio", dijo el de 65 años. "Nunca he visto a un jugador golpear un servicio tan fuerte y tener golpes tan poderosos desde el fondo". Zverev demostró esto durante su sesión de entrenamiento contra el ruso Karen Khachanov en el día de los niños del Abierto de EE. UU. Allí, busca convertir las oportunidades perdidas en Grand Slams anteriores en motivación: "Las experiencias que he tenido este año están grabadas en mi mente, pero como positivas. Porque siento que estoy muy, muy cerca".

A pesar de sus recientes preocupaciones de salud, incluyendo frecuentes ataques de tos y mareos, Zverev está determinado a superar estos desafíos y asegurar su primera victoria en un Grand Slam en el Abierto de EE. UU. En el pasado, sus problemas de cuerpo y salud han obstaculizado sus actuaciones en torneos de Grand Slam, lo que ha llevado a salidas tempranas y oportunidades perdidas.

Lea también: