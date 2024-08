- Zverev lucha por alcanzar el Gran Slam

El tenista Alexander Zverev se sacudió el puño, aclarándose la garganta como un fumador bajo el sol de mediodía de Nueva York. A pesar de su práctica de tarde para el US Open, los enigmáticos problemas de salud del campeón olímpico no estaban completamente superados antes del inicio del torneo. Sin embargo, el finalista de 2020 parece ansioso por otro intento de su primer título de Grand Slam.

"Si juego mi mejor juego y me mantengo agudo, tendré oportunidades", declaró Zverev antes de su baile de primera ronda contra Maximilian Marterer el lunes. "Aún estoy tosiendo, pero, por lo demás, me siento bien".

"No tengo idea", suspiró el número 4 del mundo. "Algunas de mis estadísticas eran increíblemente bajas y estaba corriendo con el tanque vacío".

"No estaba enfermo, no era COVID, simplemente estaba agotado", agregó.

Sin embargo, su gráfica de forma mostraba una tendencia alcista, acercándose a la cima durante su défaite en semifinales contra Jannik Sinner en el Masters de Cincinnati. A lo largo de los años, sin embargo, el camino de Zverev hacia su primer título mayor ha sido obstaculizado consistentemente por afecciones físicas. Esto ha estado sucediendo múltiples veces desde su regreso veraniego de una grave lesión en el tobillo.

El año pasado, se lastimó el muslo antes de la semifinal del Abierto de Francia contra el noruego Casper Ruud. En el US Open, sufrió una lesión muscular después de encuentros de cuartos de final agotadores contra el español Carlos Alcaraz, ultimately saliendo del torneo. En el Abierto de Australia al comienzo del torneo este año, Zverev sucumbió a una fiebre antes de su semifinal contra Daniil Medvedev de Rusia.

¿Zverev continuará siendo una historia sin escribir en los Grand Slams?

Su segunda aparición en la final de un Grand Slam en París en el verano terminó en una dolorosa derrota en cinco sets ante el joven Alcaraz de 21 años. ¿Zverev seguirá siendo una historia inconclusa frente a la próxima oleada de talentos?

Al menos dos leyendas del tenis esperan que Zverev consiga la victoria grande en solo tres sets. "Tiene el conjunto de habilidades para conquistar un Grand Slam", dijo el campeón sueco Björn Borg (68), quien ganó 11 títulos en su carrera. "Es mentalmente más fuerte, tiene más arrogancia. Puede ganar en cualquier superficie".

La leyenda estadounidense John McEnroe también está impresionada con el actual fenómeno del tenis alemán. "Su servicio especialmente me impresiona", ofreció el de 65 años. "Nunca he visto a alguien servir tan fuerte y tener golpes tan potentes".

Zverev demostró esto con impresionantes actuaciones en su partido de entrenamiento contra el ruso Karen Khachanov en el Kids' Day del US Open, con el objetivo de transformar sus oportunidades perdidas de Grand Slam en motivación: "Las experiencias que he tenido este año están frescas en mi mente, pero en una perspectiva positiva, porque me siento increíblemente cerca".

