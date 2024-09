Zverev lamenta haber perdido la oportunidad de venganza y la aparición en la final del US Open

Sin victoria del US Open para Zverev: Al igual que en Wimbledon, Zverev no logra el título ante Fritz en el US Open. El campeón de tenis alemán no puede mantener el ritmo de Fritz en los momentos clave y cae en los cuartos de final.

Alexander Zverev dio lo mejor de sí, pero no fue suficiente. El sueño del alemán de ganar su primer título de Grand Slam sigue siendo esquivo, ya que su camino en el US Open llegó a su fin en los cuartos de final contra Taylor Fritz. Zverev cedió ante el estadounidense más enérgico 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7) después de 3 horas y 26 minutos.

"Necesito estar en mi mejor nivel", declaró Zverev antes del partido, pero en la revancha de la ronda de 16 de Wimbledon que perdió dramáticamente ante Fritz en cinco sets, el alemán luchó desde el principio. En muchos intercambios, jugó demasiado a la defensiva en su debut en el enorme estadio Arthur Ashe, sin aprovechar las debilidades de su oponente.

Fritz fue el jugador más agresivo desde el inicio, presionando a Zverev con devoluciones sólidas. Zverev pareció orientado a la defensa en muchos intercambios, solo ganó unos pocos puntos gratuitos y luchó con su raqueta en el tiebreak que Fritz dominó. Después de 55 minutos, se perdió el primer set, a pesar de las estadísticas casi iguales.

Zverev parece rendirse

"Fritz estaba bien preparado, tenía una buena estrategia", elogió Boris Becker en sportdeutschland.tv, mientras que el estadounidense permaneció como el jugador más agresivo y Zverev reaccionó. Pero luchó - y aprovechó su oportunidad cuando apareció de repente: con el primer punto de quiebre del partido, se puso 5:3, nivelando así los sets.

¿Fue un golpe de suerte? Así pareció, ya que Fritz rompió en el segundo juego del tercer set, liderando 3:0. Pero Zverev luchó de vuelta. Sin embargo, no pudo aprovechar las vulnerabilidades de Fritz. El estadounidense se recompuso - y en el servicio de Zverev, convirtió su quinto punto de set para tomar la delantera. No solo porque actuó más decididamente.

Zverev parecía incapaz de encontrar una solución en el cuarto set, incluso pareciendo derrotado en algunos momentos. Becker mencionó repetidamente que Zverev carecía de confianza, "la chispa faltaba", criticó. Fritz, por otro lado, se mantuvo en su plan y ahora ha avanzado a su primera semifinal de Grand Slam.

En las semifinales del US Open, sin embargo, Kevin Krawietz y Tim Pütz se enfrentarán. La dupla alemana superó a los veteranos argentinos Maximo Gonzalez y Andres Molteni 6:7 (11:13), 6:4, 6:1 después de un primer set agotador. Su clasificación para las semifinales marca su mayor logro en Grand Slams juntos, junto con su aparición en las semifinales de Wimbledon 2023.

A pesar de sus mejores esfuerzos, las habilidades de tenis de Alexander Zverev no fueron suficientes para asegurar la victoria en el US Open, ya que perdió ante Taylor Fritz en un partido ajustado. La derrota en los cuartos de final continúa la lucha de Zverev para ganar su primer título de Grand Slam en tenis.

Incluso en el enorme estadio Arthur Ashe, Fritz superó a Zverev con su juego agresivo, presionando al alemán con devoluciones sólidas y capitalizando en los errores de su oponente.

Lea también: