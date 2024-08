- Zverev habla de pecadores: una conexión fuerte no los transformará.

Zverev sostiene que su relación positiva con su oponente Sinner no se ve afectada por la reciente absolución de este último después de que dos pruebas de dopaje dieron positivo por la sustancia anabólica prohibida Clostebol. "No he formado una opinión, ya que no tengo suficientes detalles", compartió el campeón olímpico de tenis de 2021, hablando en el US Open sobre el caso de Sinner. "Sinner es un gran tipo que he conocido fuera de la pista. Nuestra relación siempre ha sido positiva y eso no cambia".

Después de que dos pruebas de marzo dieron positivo y se impuso una suspensión provisional, Sinner fue absuelto por un tribunal autónomo, según la autoridad italiana de tenis Itia. Se consideró válida la creencia de que la sustancia prohibida entró en su sistema de manera involuntaria a través de un masaje.

Zverev encontró algo "un poco extraño"

Itia solo compartió la absolución y las pruebas positivas el martes. "Lo único que me parece raro es que todo happened en el mismo día", mencionó Zverev. La Agencia Mundial Antidopaje (Wada) analizará cuidadosamente la decisión y tendrá la opción de apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana si es necesario.

Como jugador número uno, Sinner debutará en el US Open el lunes. El jugador de 23 años recently ganó el torneo Masters-1000 y derrotó a Zverev en las semifinales en el camino hacia el título.

