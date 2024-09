Zonas libres de padres, miradas desaprobadoras en los aviones y "procreadores" irritantes: Entender la fuente de la frustración pública hacia los niños

A veces, publicaciones provocadoras en redes sociales desatan discusiones acaloradas sobre la presencia de niños en la vida cotidiana. Hubo la persona que burlonamente sugirió que los niños pequeños deberían estar atados. Hubo el individuo que presumió fuera de un lugar que afirmaba ser "amigable para perros" y "sin niños", y el que justificó sus acciones afirmando que no gustarles los niños es "común y normal".

En ciertos ámbitos en línea, las personas expresan estos sentimientos aún más brutalmente, utilizando términos como "bestias de cría" para los niños y "reproductores" para los padres.

Estas perspectivas también emergen en la vida real. El tema de los bebés llorando en aviones a menudo causa tensiones, con algunos pasajeros mirando fijamente, gritando o, más recientemente, confinando al niño disruptivo en el baño para reprenderlo. A medida que aquellos que prefieren niños tranquilos y bien comportados expresan sus preferencias por restaurantes, tiendas de comestibles y vuelos sin niños, más negocios se adaptan a ellos.

La implicación subyacente (independientemente de su intención) es que los niños son una molestia y los adultos no deberían ser molestados por su presencia si no quieren.

La osadía con la que la gente expresa esta perspectiva, aunque más un meme que una realidad, afecta a los padres. Algunos padres (generalmente madres) se preocupan tanto de que su hijo moleste a otros que se disculpan constantemente por comportamientos normales de los niños. Otros distribuyen tapones para los oídos y dulces en los vuelos.

Mariah Maddox, una escritora freelance de Ohio, aún no ha volado con su hijo de 3 años debido a su miedo a ser juzgada por otros pasajeros.

“Hace que los padres se disculpen en exceso cuando su hijo está en un entorno público o en presencia de otros, incluso si el niño no está causando ninguna perturbación importante”, dice.

Aunque esta corriente subyacente de hostilidad hacia los niños es notoria en línea, es difícil cuantificar su prevalencia en la vida diaria o identificar sus fuentes.

Sin embargo, algunos estudiosos y expertos en paternidad creen que estos sentimientos reflejan cambios más amplios en la forma en que se perciben los niños en nuestra cultura y sociedad, al menos entre los adeptos a la tecnología.

Algunos reaccionan al discurso conservador

Los adultos que se quejan de que los niños invaden su comodidad no es un fenómeno reciente.

En el 2000, Elinor Burkett escribió sobre adultos sin hijos que resentían las ventajas y la flexibilidad laboral que se les brindaba a los padres en "El Baby Boom: Cómo América familiar-friendly engaña a los sin hijos". Un individuo citado en el libro describió a los niños en la oficina como un "zoológico de mascotas" y consideró tener hijos como "desgorgar crías".

El mismo año, la periodista Lisa Belkin exploró la tensión entre las personas con hijos y las que no en un artículo de la revista The New York Times Magazine titulado "Sus hijos son su problema". Un hombre mencionado en el artículo deseaba vivir en un vecindario "sin tocar" por los niños; otro se refería a sus amigos con hijos como "cargados de niños". El artículo también destacó numerosos sitios web sin hijos cuyo nombre para los niños incluía "bribones", "mordedores de tobillos" y "lagartijas de cuna".

Aunque antes se consideraba que las actitudes abiertamente hostiles hacia los niños eran algo de nicho, las redes sociales parecen haberlas amplificado y normalizado, según Anastasia Berg, whose recent book “What Are Children For?” (written with Rachel Wiseman) explores modern ambivalence about child-rearing.

“También tienes exactamente estos tipos de discursos que antes estaban limitados a algo como un subreddit, a ciertas comunidades que se definen a través de identidades sin hijos, pero no los estaban compartiendo con el mundo en general. Ahora tienes esas opiniones siendo expresadas más cómodamente y públicamente que antes”, dice.

En opinión de Berg, "los mensajes anti-niños que desatan debates acalorados en diversas plataformas no son particularmente serios. Las personas detrás de ellos no son parte de un movimiento coordinado ni están trabajando activamente para mantener a los niños fuera de los espacios públicos. En cambio, Berg ve el desdén en línea hacia los niños como una forma de parodia de sí mismos. El pensamiento detrás de estos sentimientos es: "Si tú, la derecha, nos ves a nosotros, la izquierda, como odiadores de niños, intolerantes y obsesionados con los gatos sin hijos, entonces nosotros doblaremos la apuesta".

El falta de compasión que algunos jóvenes muestran hacia los niños a menudo está influenciada por sus circunstancias de vida y elecciones de estilo de vida, afirma June Carbone, una profesora de derecho y coautora de la publicación "Fair Shake: Women and the Fight to Build a Just Economy".

Durante años, los adultos con estudios universitarios y de alto poder adquisitivo han migrado a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales y amenidades urbanas: tiendas, restaurantes y vida nocturna. Los padres, por otro lado, suelen preferir la vida suburbana debido a su asequibilidad y espacio. Como resultado, esta segregación de adultos sin hijos y padres lleva a que muchas personas sin hijos operen sin una interacción significativa con los niños, explica Carbone. Simultáneamente, los padres pueden priorizar la vinculación con otros padres, aislando aún más a los dos grupos.

Carbone observa que esta división es cada vez más prominente a nivel nacional.

Un cambio generacional en las normas de la paternidad

Cuando ciertas personas expresan su desdén por los niños en espacios compartidos como supermercados, cervecerías y restaurantes, también podría reflejar un conflicto en las ideologías de la paternidad, sugiere Yolanda Williams, una entrenadora de parenting consciente y fundadora de "Parenting Decolonized".

Padres que pasan de enfoques rígidos o autoritarios en la crianza de hijos a métodos más suaves y conscientes pueden ser malinterpretados como demasiado permisivos, señala Williams. La expectativa común es que los padres intervengan si su hijo perturba espacios públicos, lo que hace que aquellos que priorizan las necesidades de sus hijos sobre la comodidad de los adultos enfrenten críticas. Williams recuerda haber sido escrutada en un supermercado hace años debido a la verbalización "stimming" de su hija autista.

“Aún estamos condicionados a creer que los niños deben ser vistos pero no heard,” observa Williams. “Así que cuando ves niños que son simplemente ruidosos y desinhibidos, es inquietante para los demás.”

Lauren Kavan, madre de un niño de 4 años y uno de 10 meses en Nebraska, ha experimentado personalmente esta estigmatización. Suele recibir miradas juiciosas cuando viaja con sus hijos, incluso una vez en una piscina, cuando alguien le pidió que callara a su hija que se reía.

La crítica en línea y la desaprobación de otros adultos agotan a Kavan, admite. Cuando su hija llora o tiene berrinches en público, Kavan la contiene por miedo a causar un alboroto.

“Me hace sentir culpable por mis hijos,” expresa Kavan. “No estoy permitiendo que ella maneje sus emociones adecuadamente porque le digo que se calle.”

Las implicaciones sociales de estas actitudes

En el núcleo de esta aparente vista antagonista hacia los niños hay una incertidumbre colectiva en los círculos progresistas sobre el papel de los niños en nuestras vidas, según Berg.

Muchos mileniales y personas de la Generación Z luchan con la decisión de tener hijos debido a razones como la inseguridad financiera, el impacto en sus carreras y las preocupaciones sobre el medio ambiente o las condiciones sociales, según la investigación de Berg y Wiseman.

Aunque la paternidad no es para todos y nadie debería ser criticado por no querer hijos, ciertos comentarios, como anhelar espacios sin niños o presumir de la vida sin hijos, pueden exacerbar esta incertidumbre subyacente, argumenta Berg.

“Esta actuación de ‘Ojalá esta fiesta fuera sin niños o lo que sea’ intensifica la presión sobre aquellos que están indecisos sobre tener hijos porque sugiere que estarán en desacuerdo con los sin hijos, como si estas fueran identidades mutuamente exclusivas,” agrega Berg.

La negatividad hacia los niños también ejemplifica la perspectiva estadounidense sobre la paternidad, observa Jessica Calarco, socióloga de la Universidad de Wisconsin-Madison y autora de "Holding It Together: How Women Became America’s Safety Net". En Estados Unidos, la paternidad se ve principalmente como una responsabilidad individual, mientras que en países con políticas económicas y sociales de apoyo, el bienestar de los niños se considera una obligación colectiva.

“Si eliges tener hijos, debes ser completamente responsable de satisfacer sus necesidades y asegurarte de que no molesten a otros,” explica Calarco sobre las actitudes de la paternidad estadounidense.

Cuando la sociedad ve a los niños como una elección de estilo de vida en lugar de un requisito para la "sustentabilidad humana", se vuelve más fácil para la gente empatizar con comentarios sobre estar libre del inconveniente de los berrinches de otro niño, sugiere Berg. Esto, a su vez, obliga a los padres ya sobrecargados a asegurarse de que sus hijos no molesten a otros aún más.

Por otro lado, las actitudes individualistas también pueden llevar a los padres a priorizar las necesidades de sus hijos por encima de las de los demás, lo que lleva a un "ciclo autoconsumidor irónico," señala Calarco.

“Cuanto menos invertimos en las familias, más difícil se vuelve para los padres, lo que puede llevar a los padres a llevar a sus hijos a lugares públicos,” continúa. “También puede crear un sentido de urgencia en los padres para ayudar a sus hijos a destacar en la vida.”

Y así, el ciclo de críticas hacia los niños podría perpetuarse.

