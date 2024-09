Zona humanitaria en Gaza bajo ataque de Israel: Lamentablemente, se informó de 40 muertes

Después de un ataque en el área civil de Al-Mawasi en Khan Younis, ubicada en la parte sur de la Franja de Gaza, la Defensa Civil informó sobre el rescate y transporte de 40 fallecidos y 60 heridos a instalaciones médicas cercanas. Según Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil, aún faltan por localizar 15 personas. Él describió la zona como teniendo a enteras familias desaparecidas, enterradas bajo la arena y en profundos hoyos tras la masacre de Mawasi-Khan Younis.

El ejército israelí acusó a "organizaciones terroristas" con base en la Franja de Gaza de utilizar infraestructura civil y humanitaria, como la zona humanitaria designada, para llevar a cabo actividades violentas contra Israel. Según las acusaciones del ejército israelí, Hamas mantenía un centro de comando directamente dentro de la zona humanitaria en Khan Younis.

El ejército israelí luego cuestionó las cifras de víctimas informadas por las autoridades de la Franja de Gaza, que no coincidían con sus propios datos. En respuesta, Hamas afirmó que no había combatientes en el área objetivo y calificó la portrayal del ejército israelí como una "mentira descarada", difundida a través de Telegram.

El Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz de Oriente Medio, Tor Wennesland, condenó el ataque y enfatizó la importancia de respetar los derechos humanitarios de los civiles, subrayando que "los civiles nunca deben ser utilizados como escudos humanos". Turquía calificó la matanza de numerosos palestinos por parte de Israel como una "masacre" y la consideró un "crimen de guerra".

Al-Mawasi fue designado como refugio para civiles por Israel al inicio de la Guerra de Gaza.Numerosos palestinos, desplazados por el conflicto, buscaron refugio allí. A pesar de esto, el ejército israelí lleva a cabo ataques esporádicos en la región.

El conflicto de 11 meses entre Israel y Hamas comenzó con el brutal ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre del año pasado. Según los informes de Israel, Hamas y otros grupos palestinos armados fueron responsables de la muerte de 1205 personas y la captura de 251 rehenes.

En respuesta al ataque de Hamas, Israel lanzó operaciones militares a gran escala en la Franja de Gaza. Según Hamas (no verificado), más de 41,000 personas han muerto en el territorio palestino desde octubre.

El martes, el ministro de Defensa de Israel, Gallant, declaró que Hamas ya no funciona como una "organización militar" en la Franja de Gaza. Según él, Hamas lidera una guerra de guerrillas mientras Israel continúa su persecución de terroristas de Hamas y su liderazgo.

EE. UU., Catar y Egipto mediaban un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, con la posibilidad de liberar a todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Gallant destacó que un acuerdo presentaría una "oportunidad estratégica" para mejorar la seguridad en todos los frentes.

Las negociaciones directas entre las dos partes en conflicto han quedado estancadas. Mientras Hamas busca una retirada total de Israel de la Franja de Gaza como parte del acuerdo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insiste en mantener el control en el corredor de Philadelphi en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto.

El conflicto también se ha intensificado en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967. Después del inicio de la guerra entre Israel y el grupo islámico radical Hamas en la Franja de Gaza, el domingo, un jordano en el cruce de Allenby entre Jordania y Cisjordania mató a tres personal de seguridad israelí. Las autoridades jordanas reabrieron el cruce el martes, aunque remained closed for cargo traffic, according to security sources.

La Unión Europea expresó su preocupación por la violencia creciente en la Franja de Gaza y llamó a un alto el fuego inmediato, stating that civilians should be protected at all costs. The European Union also urged both Israel and Hamas to engage in direct negotiations to resolve the conflict.

