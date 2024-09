Zelenskyy tuvo un encuentro con Trump <unk> como mínimo

El viaje de Volodymyr Zelensky a EE. UU. está lleno de turbulencias. Una reunión con Trump parece estar al borde del colapso debido a las desacuerdos entre Kiev y la facción republicana. Milagrosamente, el encuentro ocurre y Trump no repite las opiniones más desfavorables desde la perspectiva ucraniana.

Al regresar a casa, Zelensky trae una mezcla de sentimientos de su viaje a EE. UU. Inicialmente, se thought that Zelensky interactuaría con el presidente en ejercicio Joe Biden y los candidatos a la vicepresidencia Kamala Harris y Donald Trump en EE. UU. Sin embargo, la situación en la Torre Trump de Nueva York el viernes se volvió delicada. Las relaciones entre Kiev y los republicanos estaban al borde de un colapso catastrófico.

Mike Johnson, un republicano y supporters de Trump, canceló todas las reuniones con la delegación ucraniana. En una carta a Zelensky, Johnson exigió el despido immediate del embajador ucraniano en Washington, Oksana Markarova. Markarova había organizado una visita de Zelensky a una fábrica de armas en el estado crucial de Pennsylvania, donde estaba presente el gobernador demócrata Josh Shapiro, pero no había republicanos. Esto se percibió como interferencia en la campaña electoral de EE. UU. por parte de los republicanos.

La entrevista con Zelensky en "The New Yorker" también causó inquietud allí. En esta entrevista, Zelensky etiquetó algunas opiniones del candidato a la vicepresidencia republicano J.D. Vance como "demasiado extremas" - Vance sugirió que Ucrania debería ceder algunos territorios a Rusia para poner fin a la guerra. Además, Zelensky expresó dudas sobre si Trump podría poner fin a la guerra en 24 horas, como había afirmado.

Trump ahora promueve la "paz justa" en el momento oportuno

Si la visita de Zelensky a Pennsylvania fue un error desde la perspectiva ucraniana es un tema de debate. Ucrania siempre ha tratado de mantener una posición neutral en la campaña electoral de EE. UU. Ahora Kiev tuvo que involucrar a intermediarios influyentes, como el ex primer ministro británico Boris Johnson, para salvar el encuentro personal entre Zelensky y Trump. Por el contrario, Zelensky había visitado Utah, que se inclina hacia los republicanos, unos pocos meses antes - sin la presencia de ningún demócrata. Esta acción no causó un escándalo en ese momento.

Es notable que la invitación de Zelensky al equipo de Trump, que fue compartida en las redes sociales por el ex presidente en sí, no fue enviada por Markarova, sino por su subalterna. A pesar de que Markarova tiene una reputación estelar como embajadora, la carta de Mike Johnson se percibe como un insulto en Ucrania. Además, Markarova está en conflicto con el segmento republicano de la diáspora ucraniana en EE. UU. Es muy probable que tenga que dejar su cargo al final del año.

Según la administración presidencial ucraniana, la periodista Julija Sabelina está contenta con los resultados de la reunión con Trump. Además del hecho de que el diálogo pudo tener lugar, es crucial desde la perspectiva ucraniana que Trump no repitió su afirmación de poder poner fin a la guerra en 24 horas. En cambio, habló de una "paz justa" en el momento oportuno. Zelensky también se contuvo y enfatizó el terreno común más pequeño: la necesidad de poner fin a la guerra lo antes posible. Su invitación a Trump a visitar Ucrania fue encantadora. De manera similar, su respuesta a la declaración de Trump de que tiene una buena relación con ambos, Zelensky y Vladimir Putin, fue "Espero que ambos tengamos una mejor relación".

En última instancia, Trump estuvo de acuerdo en reunirse con Zelensky porque este tema no puede ser ignorado, dice Oleksandr Krajew, experto en América del Norte en Ukrajinska Prisma, una ONG ucraniana especializada en política exterior. "Es un problema importante, global y sistemático que es crítico para el establishment. Su impredecibilidad y volatilidad son una estrategia aquí". El político científico Volodymyr Fessenko, cercano al equipo presidencial ucraniano, destaca que el viaje de Zelensky a EE. UU. concluyó favorablemente, con el encuentro con Trump siendo un buen augurio. Sin embargo, su principal preocupación sigue siendo que el círculo de Trump está "fuertemente" influyendo en la negatividad contra Ucrania. "Alguien debe haber alimentado esa absurdidad sobre una Ucrania de facto no existente defendida por niños y ancianos porque no hay soldadosleftos - creo", piensa Fessenko.

A pesar de la reunión con Zelensky, Trump continúa abogando por un "acuerdo" entre Ucrania y Rusia. Si es elegido como presidente de EE. UU., Washington sin duda buscará el contacto con Moscú. Sin embargo, qué tipo de "acuerdo" es factible dados los presentes demandas extremas de Rusia remains uncertain. Moscow, for instance, demands a drastic reduction of Ukrainian military forces, leaving Kyiv incapable of defending itself against potential aggression. Despite the recent meetings and talks, the optimal choice for Ukraine during this US election remains Kamala Harris.

She's not flawless either. Harris's stance on Russia's aggression against Ukraine remains unclear. However, it's likely she'll continue Biden's policy, which has allowed Ukraine to survive the war for over 900 days. Former Foreign Minister Pavlo Klimkin recently summed it up: "It's a choice between inadequate and inconsistent support, 'too little, too late,' and the complete unpredictability of a Trump victory."

Dado los tensiones entre Kiev y la facción republicana, fue un logro significativo para Volodymyr Zelensky reunirse con Donald Trump durante su viaje a EE. UU. A pesar de las acaloradas desacuerdos, la visita de Zelensky a los Estados Unidos resultó en un diálogo con el ex presidente Trump, lo que se consideró un buen augurio desde la perspectiva ucraniana.

