Zelenskyy: Llegaron suministros para las tropas en el este de Ucrania

Enfrentando una creciente presión de las tropas rusas en el este de Ucrania, Kiev ahora presta la máxima atención a la defensa alrededor de Donbass. "Horlivka y Pokrovsk, la mayoría de los ataques rusos están ocurriendo allí", dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy en su dirección de video diaria. Los suministros urgentemente necesarios ya han llegado. "Todo lo que se necesita ahora". Sin embargo, Zelenskyy no proporcionó detalles sobre si se estaban desplegando tropas adicionales en las áreas altamente disputadas. El Estado Mayor en Kiev informó en la noche que había habido 68 escaramuzas desde el inicio del día alrededor de las posiciones de defensa de Donbass.

03:46 Gobernador: Avión estratégico se estrella en Siberia

El gobernador de la región de Irkutsk en Siberia rusa, Igor Kobzev, informa sobre el accidente de un avión estratégico del tipo Tu-22M3. Se dice que la causa fue un fallo técnico. Uno de los cuatro miembros de la tripulación falleció, según el gobernador citando el Ministerio de Defensa ruso. El resto de la tripulación logró eyectarse y fue llevado al hospital, escribió Kobzev en la aplicación de mensajería Telegram.

23:08 Ucrania ofrece ciudadanía a luchadores extranjeros y sus familias

Los voluntarios extranjeros que sirven en las fuerzas armadas ucranianas y sus familiares tendrán la oportunidad de obtener la ciudadanía ucraniana. Esto lo anunció el Ministerio de Defensa de Ucrania, citando al presidente Volodymyr Zelenskyy. "Cada guerrero que defiende el estado ucraniano, protege a nuestro pueblo y defiende nuestra independencia merece reconocimiento y máximo apoyo. Esto se aplica especialmente a nuestros soldados - legionarios ucranianos - que actualmente tienen la ciudadanía de otros estados, pero aún no la de Ucrania. Merecen ser nuestros ciudadanos, ciudadanos de Ucrania. Esto también se aplica a sus familias, las familias de nuestros héroes", citó el ministerio al jefe de estado.

22:33 Gobierno de EE. UU. aprueba la venta de hasta 600 misiles Patriot a Alemania

El gobierno de EE. UU. ha aprobado la venta de hasta 600 misiles y otros equipos para sistemas de defensa aérea Patriot a Alemania. La Agencia de Cooperación de Seguridad de la Defensa (DSCA) explicó que el acuerdo de armas, valorado en $5 mil millones (€4.5 mil millones), fortalece la seguridad de EE. UU. "mejorando la seguridad de un aliado de la OTAN que es una fuerza importante para la estabilidad política y económica en Europa". Alemania ha donado varios sistemas Patriot a Ucrania.

22:14 SBU: Ucrania aumenta el fondo de intercambio de prisioneros

La tarea principal del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) es traer de vuelta a los defensores ucranianos de la cautividad rusa. Por lo tanto, el SBU y las fuerzas de defensa están trabajando activamente para "aumentar el fondo para el intercambio de prisioneros al capturar más soldados rusos en el campo de batalla". Esto lo anunció el jefe del SBU, Vasyl Maliuk, en una rueda de prensa conjunta con los jefes del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Inteligencia de Defensa GUR, Inteligencia Exterior SZRU y el Comisionado de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada. "El regreso de los defensores ucranianos es una tarea prioritaria establecida por el Comandante en Jefe, el presidente Volodymyr Zelensky", lo citó el servicio de prensa. Según sus propios informes, el ejército ucraniano ha capturado a más de 100 soldados rusos y chechenos mientras avanza a través de la frontera rusa en la región de Kursk (ver entrada 14:57).

21:46 Polonia honra a los héroes de la guerra y establece paralelos con Putin

Polonia conmemoró su victoria sobre el Ejército Rojo con un desfile militar en Varsovia. El desfile contó con tanques y soldados, incluyendo algunos de EE. UU. y otros países aliados. Los aviones de combate volaron sobre los miles de espectadores. "Debemos prepararnos y construir tal potencial que nadie se atreverá a atacarnos nunca más", dijo el presidente Andrzej Duda antes del desfile, que fue el punto culminante de los eventos conmemorativos del estado. En el "Día del Ejército Polaco", Polonia recuerda la victoria del ejército polaco sobre las tropas del Ejército Rojo en la Batalla de Varsovia en 1920. El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, escribe en una carta a los soldados que el holiday conmemora los episodios más gloriosos del ejército polaco, el precio de la independencia y la libertad. "Hoy honramos a todos los héroes que han luchado por la patria desde el comienzo de nuestro país", explica.

Jacek Szelenbaum, un hombre de sesenta años que estaba entre los espectadores, dice que el desfile es un espectáculo, pero está contento de ver que el ejército tiene armas más modernas. "Nos sentimos un poco mejor porque vemos esta buena equipo y la presencia de nuestros aliados - estadounidenses, británicos, rumanos y otros", dice Szelenbaum. "Esto es necesario en esta situación, porque Polonia nunca podría defenderse sola. Solo en una alianza podemos enfrentarnos a Putin".

20:59 General Christian Freuding anuncia más ayuda militar alemana para UcraniaEl coordinador principal de la ayuda militar alemana, el teniente general Christian Freuding, ha regresado de conversaciones en Ucrania (consulte también la entrada de las 16:46). En el formato de video del Bundeswehr "Nachgefragt", Freuding explica qué armas entregará Alemania a Ucrania antes de que termine el año. Según esto, el enfoque de la ayuda militar está en la entrega de sistemas adicionales de defensa aérea, sistemas de artillería, armas de fuego, drones, tanques y vehículos blindados. Se entregarán un total de dos baterías medianas IRIS-T SLM y dos baterías cortas IRIS-T SLS a Ucrania antes de finales de 2024. Además, se entregarán alrededor de diez cañones de defensa aérea Gepard con dos cañones de 35 mm, así como unos 30 tanques Leopard 1A5, que actualmente están siendo restaurados por especialistas de Rheinmetall. Además, se proporcionarán 400 vehículos blindados MRAP. Los sistemas de artillería se entregarán en forma de 12 sistemas de artillería autopropulsados sobre orugas PzH-2000 y cuatro cañones autopropulsados sobre ruedas Zuzana 2.

20:20 Autoridades: Cinco civiles muertos en ataques rusos en el sur y este de UcraniaEn el sur y este de Ucrania, cinco civiles han muerto a causa de ataques rusos, según informes oficiales. En la región nororiental de Járkov, dos personas murieron en un ataque aéreo. Hubo otra víctima mortal en un ataque de artillería en Donetsk en el este. En la región sureña de Jersón, un hombre murió en un ataque con drones. Otro hombre, que había resultado herido anteriormente en un ataque, falleció en el hospital, según informaron las autoridades de Jersón. Mientras tanto, las autoridades llaman a los residentes de Pokrovsk a abandonar la ciudad. "Especialmente las familias con niños" deben huir antes de que sea demasiado tarde. El enemigo se acerca "a gran velocidad" hacia la ciudad en la región de Donetsk. El gobierno en Kyiv informa que el ejército ruso sigue atacando fuertemente en el este de Ucrania. Moscú informa sobre la recuperación del pueblo de Ivanyivka en Donetsk, que está a solo unos 15 kilómetros del importante centro de transporte de Pokrovsk.

19:30 Informe: EE. UU. y Ucrania discuten la entrega de misiles de crucero de largo alcance en una etapa avanzadaLas conversaciones entre Ucrania y el gobierno del presidente Joe Biden sobre la entrega de misiles de crucero de largo alcance están "en una etapa avanzada", según el portal de noticias ucraniano "Kyiv Independent", citando a una fuente del círculo del presidente Volodymyr Zelenskyy. Sin embargo, no está claro cuándo podrían llegar los misiles a Ucrania, dice la fuente, añadiendo que se está considerando un plazo en el otoño de este año. El periódico diario estadounidense "Politico" también informa, citando fuentes anónimas, que el gobierno de Biden está "abierto" a suministrar a Kyiv misiles de crucero de largo alcance para reforzar, entre otras cosas, los recientemente proporcionados aviones de combate F-16. Kyiv ha estado presionando a EE. UU. desde el comienzo del ataque ruso para que proporcione a las fuerzas armadas ucranianas sus misiles de largo alcance, para que puedan atacar la infraestructura militar y logística rusa en profundidad dentro de Rusia.

19:16 Lituania envía un nuevo paquete de ayuda militar a UcraniaEn el marco del apoyo militar de Lituania al ejército ucraniano, Lituania está enviando un nuevo paquete que consiste en remolques, remolques y camas plegables. "Ukrinform" informa, haciendo referencia al servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Lituania, que en agosto se transfirieron a Ucrania vehículos de combate de infantería, sistemas de defensa aérea de corto alcance con misiles, sistemas contra drones, inhibidores individuales de drones, vehículos todoterreno con repuestos, remolques, rifles, municiones, granadas de humo, accesorios de armas y sus partes.

18:51 Cardenal Woelki: La guerra de Ucrania no debe ser olvidada en AlemaniaEl cardenal de Colonia, Rainer Maria Woelki, quiere seguir apoyando a organizaciones de ayuda y a personas en Ucrania en la guerra de agresión rusa. Durante una estancia de varios días en el país, tuvo la impresión de que la guerra duraría más tiempo. Esto lo afecta "profundamente", dice Woelki en Kyiv. "Por eso es importante que la guerra no sea olvidada en Alemania". Durante su estancia, que debería durar hasta el lunes, Woelki tenía previsto reuniones con representantes de diversos proyectos de ayuda. Su programa included citas en Lviv (Leópolis), Kyiv, Bucha e Irpin. Sobre todo, después de su visita a Bucha, se dio cuenta de lo importante que son las normas como las Convenciones de Ginebra, el derecho humanitario internacional. En el lugar, se hizo muy claro para él que estas normas no se habían cumplido en Bucha, dice el cardenal. Bucha destaca como símbolo de atrocidades de la guerra, con algunos cuerpos encontrados con las manos atadas a la espalda.

Desde el comienzo de la invasión rusa en 2022, la Arquidiócesis de Colonia ha apoyado proyectos de ayuda en Ucrania con más de 1,2 millones de euros, según sus propias declaraciones. La gente debe ser cuidada, dice Woelki. "Continuaremos con eso". Debemos estar al lado de los ucranianos, pero también ver que la gente del otro lado también pierde a sus seres queridos, dijo, mirando a Rusia.

18:29 Ucrania Reporta Aumentos de Ataques Rusos en la Región de Jersón

Los soldados rusos están aumentando sus actividades cerca del pueblo de Krynky en la región de Jersón, lo que ha llevado a las fuerzas ucranianas a buscar nuevas posiciones, dice Dmytro Lykhovyi, portavoz del grupo militar ucraniano Tavria. El pequeño pueblo es un asentamiento clave en el altamente disputado puente de Dnipro en la región ocupada por Rusia. Antes de la guerra contra Ucrania, vivían menos de 1,000 personas allí. "Siete ataques (rusos) fueron repelidos en un puente de cabeza en la orilla izquierda del río Dnipro en la óblast de Jersón, al norte del pueblo de Krynky, donde nuestras unidades han tomado nuevas posiciones. El enemigo es más activo allí que la semana pasada", dice Lychovyi en la televisión estatal ucraniana. Debido al terreno pantanoso, es difícil construir fortificaciones, establecer puestos de observación y establecer posiciones de fuego en la zona, dice el portavoz. "Si los soldados rusos utilizan artillería en clima caluroso y lanzan municiones incendiarias desde drones, se producen incendios". Esto dificulta mantener las posiciones y las fuerzas ucranianas tienen que reubicarse, agrega Lykhovyi.

18:05 Avión de Bombardeo de Mediano Alcance Ruso se Crashea en Siberia

La Fuerza Aérea Rusa ha perdido un avión de bombardeo de mediano alcance del tipo Tu-22M3 (código NATO: Backfire) en un accidente en Siberia. El avión se estrelló en territorio despoblado cerca de Irkutsk durante un vuelo rutinario, según la agencia de noticias estatal TASS. La tripulación pudo eyectarse con seguridad. Se sospecha que un problema técnico con el avión supersónico de cuatro asientos es la causa del incidente.

El bombardero, desarrollado a finales de la década de 1960 y producido en diversas variantes hasta 1993, fue diseñado originalmente como un bombardero de largo alcance. Después de las negociaciones de armas, se eliminó la sonda de repostaje, lo que lo convirtió en un bombardero de mediano alcance. El Tu-22 puede llevar misiles guiados, misiles crucero ypossibly también el misil hipersónico "Kinshal".

17:34 Ucrania Informa sobre Muertos y lesionados por Ataques con Bombas Gliders Rusos en la Región de Járkov

Las autoridades informan sobre varios ataques con bombas gliders rusas en la región oriental ucraniana de Járkov, lo que ha provocado muertos y heridos. En el distrito de Kupiansk, los soldados rusos atacaron una instalación civil, matando a dos civiles e hiriendo a uno, según la agencia de noticias estatal "Ukrinform", citando un mensaje de Telegram de Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región. En un ataque separado con bombas gliders en la ciudad de Solotschiw, seis personas resultaron heridas, incluyendo a un niño de 12 años, informó el departamento de comunicaciones de la policía regional en Telegram.

17:03 Lukashenko Vuelve a Pedir Conversaciones entre Rusia y Ucrania

Mientras avanza la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, el líder bielorruso Alexander Lukashenko ha vuelto a pedir conversaciones. "Debemos sentarnos a la mesa de negociaciones y poner fin a este conflicto. Ni los ucranianos, ni los rusos, ni los bielorrusos lo necesitan", dijo Lukashenko en una entrevista con la televisión estatal rusa Rossija, según informó la agencia de noticias bielorrusa Belta. Bielorrusia es un aliado de Rusia y apoya a Moscú en su guerra contra Ucrania. Desde el inicio de la guerra, el país ha proporcionado su territorio a las tropas rusas para invadir el norte de Ucrania. A pesar de ello, Lukashenko ha ofrecido repetidamente sus servicios como mediador en las conversaciones de paz. Ahora afirma que el Oeste, especialmente los altos cargos de EE. UU., están interesados en escalar el conflicto. "Quieren que nos destruyamos entre nosotros", dijo Lukashenko. Ucrania ha estado defendiendo su territorio contra la invasión rusa desde febrero de 2022.

16:46 General Freuding: los Ucranianos son Conscientes del Riesgo de su Operación

Christian Freuding, el coordinador militar de la ayuda alemana a Ucrania, puede entender la decisión ucraniana de lanzar una ofensiva en territorio ruso. "Cada vez que un líder militar tiene la oportunidad de tomar la iniciativa, debe aprovecharla. Según mis impresiones y conversaciones, los ucranianos son conscientes del riesgo que corren con esta operación, pero puede llevar a un gran impulso si se ejecuta con éxito", dijo Freuding en el formato de video del Ejército Alemán "Nachgefragt". Freuding recently visited Ukraine for talks. El avance es "un buen indicador de que las fuerzas armadas ucranianas continúan teniendo la voluntad y la capacidad de tener éxito en esta guerra y ganarla", explicó Freuding.

16:19 Informes: Ucrania despliega tanques británicos Challenger 2 en territorio ruso

En la operación transfronteriza en curso en Rusia que comenzó la semana pasada, el ejército ucraniano está desplegando tanques británicos Challenger 2. Según informes consistentes de los medios de comunicación británicos BBC y Sky News, citando fuentes no identificadas. Antes de esto, el Ministerio de Defensa británico había stated that there was no change in policy and that Ukraine had the right to use weapons supplied by the UK on Russian territory, excluding Storm Shadow missiles. The ministry did not comment on the specific weapons being used in the current operation on Russian territory. The anonymous sources told BBC and Sky News that this includes the modern Challenger 2 tanks. Al menos 14 de estos tanques han estado en uso en Ucrania desde enero de 2023, con un tanque británico confirmado destruido en septiembre de 2023.

15:58 Ucrania niega su participación en el sabotaje de Nord Stream de nuevo

15:40 Zelensky reporta la captura de la ciudad rusa de Sudja

Según el presidente Volodymyr Zelensky, los soldados ucranianos han tomado completamente el control de la ciudad rusa de Sudja en la región de Kursk. Se está estableciendo un centro de mando militar ucraniano allí, dijo Zelensky (ver entrada 15:21). La cadena de televisión ucraniana 1+1 ya había transmitido imágenes el miércoles que, según se informó, mostraban la pequeña ciudad, a unos diez kilómetros de la frontera, bajo el control ucraniano. Las imágenes mostraban columnas de vehículos militares rusos calcinados y soldados ucranianos distribuyendo ayuda a los locales y quitando banderas rusas de los edificios administrativos.

15:21 Ucrania establece mando militar en la región de Kursk

Después del avance de las tropas ucranianas en la región rusa vecina de Kursk, Kiev ha establecido un mando militar para el territorio bajo su control. El mando tiene como objetivo mantener el orden y abordar las necesidades inmediatas de la población, según el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi durante una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyi. El general mayor Eduard Moskalyov ha sido nombrado como el jefe del mando. Syrskyi también informó de que el ejército ucraniano ha tomado el control de 82 localidades y 1.150 kilómetros cuadrados de territorio desde el inicio de la ofensiva.

14:57 Moscú anuncia más tropas para las regiones fronterizas

El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, ha anunciado más tropas y recursos para las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk que limitan con Ucrania. Belousov dijo en Moscú que el Estado Mayor ha preparado un plan con medidas adicionales, centrándose en mejorar el sistema de gestión de las tropas en cooperación con otras agencias de seguridad. El enfoque estaba en la región de Belgorod, y dijo que supervisaría personalmente la implementación del plan. El objetivo es proteger la integridad territorial de Rusia, la población y la infraestructura en las regiones fronterizas. Esto incluye una mejor coordinación entre el Ministerio de Defensa, el FSB, la Guardia Nacional y otras agencias de seguridad. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa informó de la destrucción de posiciones ucranianas en territorio ruso, pero no se pudo verificar de forma independiente.

El martes pasado, las tropas terrestres de Kiev entraron por primera vez en la región de Kursk desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace casi dos años y medio. Desde entonces, miles de soldados ucranianos han avanzado, tomando el control de docenas de asentamientos. La incursión de tropas enemigas con tanques y artillería pesada ha causado sorpresa en Rusia sobre el estado de su frontera.

14:26 Campaña de medios y estado de emergencia - Rusia se queja: víctimas de la agresión ucraniana

El conflicto con Ucrania se ha convertido hace tiempo en una guerra de imágenes. Se muestran videos de posiciones militares destruidas, los canales de medios informan de supuestas victorias parciales. Moscú está utilizando ahora la actual ofensiva de Kursk para diffuser otra narrativa distorsionada.

13:58 Rusos huyen de la zona fronteriza: "Nos escondimos en los matorrales"

Después del avance de los soldados ucranianos en la región rusa fronteriza de Kursk, los refugiados relatan momentos angustiosos. "Nos escondimos en los matorrales", dice Tatyana Anikeyeva a la televisión estatal rusa. Según su propio relato, tuvo que abandonar el pueblo de Sudzha a toda prisa. "El sonido de los disparos no paraba. La casa temblaba", dice.

13:41 Gobernador de Kursk: interceptado misil ucraniano sobre Lgov

Durante más de una semana, las tropas ucranianas han estado librando batallas con soldados rusos después de una inesperada cruce de frontera en la región rusa de Kursk. El gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, ordenó la evacuación del distrito de Gluschkowo, ubicado al noroeste de Sudja. Esta evacuación sugiere que los soldados ucranianos están avanzando en la zona. Según los informes rusos, más de 120.000 residentes de la región han sido evacuados hasta ahora. Los soldados rusos han interceptado un misil ucraniano sobre la ciudad de Lgov en la región rusa de Kursk, según el gobernador interino Alexei Smirnov. Los escombros hirieron a dos locales, informó Smirnov.

13:18 Rusia: afirma haber tomado el pueblo de Iwaniwka en Donetsk

Las tropas rusas han tomado el pueblo de Iwaniwka en la región ucraniana oriental de Donetsk, según informes del gobierno ruso en Moscú, citados por la agencia de noticias estatal Interfax.

12:42 Umbach: "Rusia ha pasado a una mayor actividad de sabotaje"

Después de las sospechas de sabotaje en los barracones de Colonia-Wahn, se plantean preguntas sobre la seguridad de Alemania contra los ataques híbridos de Rusia. El experto en seguridad Frank Umbach ve abrirse un nuevo capítulo después de una fase de contención, con extremistas de ambos lados, derecha e izquierda, jugando un papel significativo.

12:11 Escaso Alivio en el Frente Oriental a pesar del Avance en Territorio RusoEl gobierno ucraniano reporta intensos combates en el frente oriental del país. A pesar del avance ucraniano en territorio ruso en la frontera norte, el frente principal en Ucrania no está siendo aliviado. "A pesar de los eventos en territorio ruso, el enemigo continúa manteniendo la mayoría de sus tropas en esta dirección y trata de lograr éxitos", dice el oficial Serhiy Zehozkij en televisión. El Estado Mayor ucraniano reporta 58 enfrentamientos. Este es el número más alto de enfrentamientos reportados en un solo día este mes.

11:41 Munz: "Causaría un Gran Revuelo en Rusia"Se reportan en Rusia que conscriptos están siendo enviados a la óblast de Kursk para detener el avance ucraniano. El corresponsal de ntv-Rusia, Rainer Munz, explica la importancia de esto y reporta sobre el arresto de un ciudadano estadounidense en Rusia.

11:02 Unidad Chechena Afirma haber Recuperado Pueblo en KurskLas tropas rusas habrían recuperado el pueblo de Martynovka en la óblast de Kursk, según el comandante de la unidad chechena Achmat, el general mayor Apti Alaudinov, según se reportó en la televisión estatal rusa. Sin embargo, estas afirmaciones sobre los combates no pueden ser confirmadas de manera independiente.

10:37 Rusia: Los Soldados de Moscú en Kursk Simply FrieronLa situación en la región de Kursk, atacada por las fuerzas militares ucranianas, sigue siendo incierta. Sin embargo, el presidente Selenskyj aclara los motivos detrás del ataque. Mientras tanto, los residentes de la zona se quejan de haber sido abandonados por la dirección y el ejército ruso.

10:13 Rusia Declara Estado de Emergencia para la Región de BelgorodEl Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha declarado un estado de emergencia federal para la óblast de Belgorod. Esto sigue a la declaración para la óblast vecina de Kursk, donde los soldados ucranianos entraron inesperadamente el 6 de agosto. El ministro Alexander Kurenko dijo que la situación en Belgorod sigue siendo compleja y tensa. "Como resultado de los ataques terroristas de los grupos armados ucranianos en la óblast de Belgorod, se han dañado edificios residenciales e instalaciones de infraestructura, con informes de bajas y heridos".

10:00 Ministro de Defensa de Ucrania y EE. UU. Consultan sobre la SituaciónEl ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, consultó con su homólogo de EE. UU., Lloyd Austin, sobre la situación de combate y las necesidades militares de Ucrania. Umerov también agradeció a Austin "por el apoyo continuo y exhaustivo desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia", según el Ministerio de Defensa en Kyiv.

09:31 WSJ: Zelensky Aprobó la Sabotaje de Nord StreamIndividuales privados habrían iniciado una pequeña operación, supervisada por un alto mando, para sabotear el gasoducto Nord Stream. El "Wall Street Journal" reporta que el presidente Zelensky aprobó inicialmente el plan, pero luego intentó sin éxito detenerlo. El sabotaje, que costó $300,000, fue llevado a cabo por una pequeña tripulación de seis en un pequeño yate. "Siempre me río cuando leo las especulaciones de los medios sobre una gran operación que involucra a agencias de inteligencia, submarinos, drones y satélites", dijo un oficial participante al periódico. "Todo esto surgió de una noche de borrachera y la férrea voluntad de un puñado de personas que tuvieron el valor de arriesgar sus vidas por su país". Zelensky reaccionó después de la intervención de la CIA y quiso detener la operación, pero su entonces comandante en jefe, Valery Saluschnyy, continuó con la sabotaje.

08:48 Ucrania Derriba todos los 29 Drones RusosUcrania reporta haber derribado todos los 29 drones rusos lanzados durante la noche. Rusia también disparó tres misiles guiados Ch-59, según los informes.

08:08 Ucrania Destruye el Radar Kasta Ruso - Costo: $60 MillonesOficiales de inteligencia militar contrainsurgencia en Ucrania, en cooperación con las fuerzas de defensa del país, destruyeron un radar Kasta ruso en la zona de guerra de Saporischschja. La oficina de prensa de la SBU reporta que el radar de largo alcance cuesta alrededor de $60 millones de fabricar. "De hecho, este radar era el 'ojo' de la defensa aérea rusa que controlaba nuestro espacio aéreo. El enemigo lo ocultó en la retaguardia, lo camufló cuidadosamente y lo movió con frecuencia. Esta vez lograron rastrearlo y atacar el objetivo para destruirlo", dice la explicación.

07:28 Ucrania: Kursk se Convertirá en 'Zona de Amortiguación'El ejército ucraniano dice que permitirá la evacuación de civiles de la región rusa de Kursk a Rusia y Ucrania, y establecerá una zona de amortiguación en el área donde sus tropas han lanzado una gran ofensiva. "Establecer una zona de amortiguación en la región de Kursk es un paso para proteger a nuestras comunidades fronterizas del bombardeo enemigo diario", dice el ministro del Interior Ihor Klymenko.

06:45 Rusia Busca Trabajadores a través de Portales de Empleo para Cavar Trincheras en KurskSegún CNN, los portales de empleo rusos están publicando ofertas de empleo para cavar trincheras en la región de Kursk a medida que las fuerzas ucranianas continúan avanzando en el área fronteriza. Ucrania afirma controlar 74 asentamientos en la región. Las ofertas de empleo buscan "trabajadores generales" capaces de cavar estructuras defensivas en el área de Kursk, con salarios anunciados que van desde 150,000 a 371,000 rublos (aproximadamente $1,600 a $4,000 USD).

05:52 Ucrania Captura más de 100 Soldados Rusos en KurskLas fuerzas ucranianas operando en la región de Kursk han capturado más de 100 soldados rusos, según el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi en un informe al presidente Volodymyr Zelenskyy. Las fuerzas ucranianas han avanzado uno o dos kilómetros en diversas áreas.

02:39 Se ordena la evacuación adicional en KurskLos residentes en la región rusa de Kursk deben evacuar sus hogares debido al avance de Ucrania. El gobernador Alexei Smirnov ha ordenado la evacuación del pueblo de Glushkovo, que tiene una población de unos 4.500 habitantes y está a 11 kilómetros de la frontera con Ucrania. Hace dos días, Smirnov informó que 121.000 personas habían sido evacuadas o habían abandonado la región por su cuenta.

23:58 El Estado Mayor Ucraniano confirma ataques a bases aéreas militares rusasEl Estado Mayor Ucraniano ha confirmado ataques a cuatro bases aéreas rusas durante la noche. Las bases militares en las regiones de Voronezh, Kursk y Nizhny Novgorod, entre otras, alojan aviones y cazas del Ejército como el Su-34 y el Su-35. Los objetivos clave fueron instalaciones de almacenamiento de aceite y lubricantes y hangares de aviones. Se está evaluando el impacto de los ataques.

23:24 Ciudadano estadounidense arrestado en RusiaUn tribunal de distrito de Moscú ha sentenciado a un ciudadano estadounidense a 15 días de prisión por conducta desordenada. El tribunal ordenó al estadounidense que pasara 15 días en detención administrativa por "vandalismo menor". Antes, la autoridad investigadora principal del país anunció que había abierto un caso criminal contra el ciudadano estadounidense por el uso de violencia contra un funcionario del gobierno, lo que lleva una pena de hasta cinco años de prisión, según la agencia de noticias rusa TASS. El hombre, según se informa, se negó a proporcionar sus detalles personales en un hotel y se volvió agresivo, y luego golpeó a un oficial de policía cuando fue llevado a una estación de policía. El gobierno de EE. UU. no ha comentado el incidente. "Estamos al tanto de estos informes del arresto de otro ciudadano estadounidense en Rusia", dice Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., a los periodistas. "Estamos trabajando para recopilar toda la información posible para aclarar la situación consular y determinar si es posible la asistencia consular".

22:10 Ucrania informa sobre ataque ruso al puerto de OdesaEl ejército ucraniano informa que Rusia está bombardeando la infraestructura portuaria de Odesa. Al menos dos personas resultaron heridas en el ataque a la instalación del Mar Negro, según las autoridades locales. Los dos casos conocidos involucran a un trabajador del puerto y un conductor de transporte de granos, dijo la Oficina del Fiscal General. El ataque utilizó un misil balístico, según el gobernador responsable, Oleh Kiper. Rusia aún no ha comentado al respecto.

21:50 Pistorius advierte sobre mayor vigilancia después de la alarma de sabotaje en la BundeswehrEl ministro de Defensa, Boris Pistorius, aconseja mayor atención después de los incidentes de seguridad en la base aérea de la Fuerza Aérea de Colonia-Wahn y el sitio de apoyo de la OTAN en Geilenkirchen. "Reaccionamos rápidamente en ambas ubicaciones, sellamos el acceso, fortalecimos los controles, involucramos a las autoridades investigadoras y iniciamos pruebas de laboratorio. Estos incidentes muestran que debemos mantener la vigilancia", dijo Pistorius a Spiegel. "Por supuesto, también estamos revisando nuestras medidas de seguridad y las ajustamos si es necesario. Esto ya se ha commissioned", enfatizó el político del SPD. Actualmente no hay indicios concretos de una conexión entre los dos eventos en Colonia-Wahn y Geilenkirchen. "Ahora se trata de esperar los resultados de la investigación adicional y actuar con calma. Confiamos en la probada cooperación con las autoridades investigadoras competentes", dijo Pistorius (consulte también las entradas de las 21:10, 18:55 y 18:24).

21:30 Austria: El fiscal presenta los primeros cargos en el escándalo de espionaje rusoLa fiscalía pública de Austria ha presentado por primera vez cargos contra el antiguo agente de protección constitucional Egisto Ott. Esto incluye cargos de espionaje para Rusia. Ott se acusa, entre otras cosas, de haber encargado a otro empleado como funcionario civil en el Ministerio del Interior de Viena, en nombre de un miembro del partido de derecha populista FPOe, para obtener información sobre los participantes de una reunión de servicios de inteligencia europeos. Tanto Ott como el antiguo diputado del FPOe Hans-Jörg Jenewein son acusados de violar secretos oficiales. Pueden enfrentar hasta tres años de prisión, según la fiscalía pública. Todavía no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio. En particular, Ott se dice que ha proporcionado a Jenewein los nombres de varios empleados de servicios de inteligencia, lo que ha puesto en peligro, entre otras cosas, "el mantenimiento de la seguridad nacional pública y el éxito de las actividades de inteligencia futuras". Jenewein también se acusa de haber pasado documentos confidenciales del parlamento, a los que tuvo acceso a través de su participación en la comisión de investigación sobre el llamado caso Ibiza.

21:10 Después de la alarma de sabotaje en la Fuerza Armada Alemana: la CDU considera responsable al Ministerio de DefensaLa policía y la protección del estado están investigando un incidente de seguridad en la planta de agua de la Base de la Fuerza Aérea Alemana Colonia-Wahn debido a la sospecha de una acción de sabotaje contra la Fuerza Armada Alemana. "Se descubrieron valores de agua anormales" y luego un agujero en la valla, dijo un portavoz de la Fuerza Armada Alemana en Colonia frente a la base. La política de defensa de la CDU Serap Güler ahora considera responsable al Ministerio de Defensa para aclarar las preguntas abiertas: "El ministerio debe aclarar ahora inmediatamente cómo un extraño pudo haber accedido a las supuestamente bien custodiadas bases de la Fuerza Armada Alemana", dijo a "Der Spiegel". "Al mismo tiempo, es encomiable que la Fuerza Armada Alemana detectó los incidentes temprano", dijo Güler (consulte también las entradas de las 18:55 y 18:24).

La crisis ucraniana continúa intensificándose con la creciente presión de las tropas rusas en el este de Ucrania, especialmente en la región de Donbass. El presidente Volodymyr Zelenskyy ha reconocido la frecuencia de los ataques en Horlivka y Pokrovsk, pidiendo esfuerzos de defensa reforzados. Mientras tanto, se han informadoReports of a strategic bomber crash in Siberia, Russia, due to a technical malfunction. The crew of the Tu-22M3 bomber managed to eject safely, with one member reportedly deceased and the others hospitalized. Este incidente ocurre de forma independiente del conflicto ucraniano.

