Zelenskyy habla de un escenario "extremadamente desafiante" en el frente

El presidente ucraniano Volodymyr encuentra la situación en las líneas del frente preocupante. La describe como "extremadamente desafiante", después de hablar con los comandantes militares de alto rango. Esta dificultad abarca toda la línea del frente e impacta en las capacidades actuales y futuras del ejército ucraniano. Los soldados deben ahora exprimir al máximo sus límites. "Todo lo que se pueda lograr este otoño, cada logro que podamos hacer, debe conseguirse".

21:48 Trump aclara su declaración anterior sobre una resolución rápida del conflicto: "Nadie prestó atención".Varias veces, Donald Trump ha sugerido que, como presidente de EE. UU., podría resolver el conflicto de Ucrania en un solo día si fuera reelegido. Sin embargo, en sus últimas entrevistas, no ha detallado su método. Un periodista del "Washington Post" pregunta a Trump sobre una declaración anterior, si aún la respalda. En julio de 2023, Trump dijo en Fox News que informaría al presidente ruso Putin que, en ausencia de un acuerdo sobre un tratado de paz, EE. UU. ofrecería a los ucranianos más apoyo del que jamás han tenido. Al preguntársele sobre esto, Trump responde: "Lo mencioné antes, así que puedo confirmar esa declaración. Pero la hice, y nadie pareció notarla. No lo hacen porque tiene mucho sentido".**

20:56 Analista militar dice que la estrategia de victoria de Zelensky no ha fortalecido la posición de negociación de Ucrania.Ucrania busca consistentemente la liberación de armamento occidental. El presidente Zelensky presenta un plan de victoria en Washington con este propósito. En una entrevista en ntv, el coronel jubilado Wolfgang Richter discute, entre otros temas, por qué parece imposible que Ucrania logre una "victoria absoluta" sobre Rusia.

20:13 Ucrania critica el respaldo de Suiza al plan de paz China-Brasil.Ucrania ve con malos ojos el apoyo de Suiza a un plan de paz propuesto por China y Brasil. "Todas las iniciativas sin referencias a la Carta de la ONU y garantías de recuperación total del territorio de Ucrania son inaceptables", dice el ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. La esencia del plan, según informan los medios, gira en torno a un alto el fuego en la línea del frente actual. EE. UU. y sus aliados europeos rechazan el plan porque ignora la Carta de la ONU y la integridad territorial de Ucrania. Un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza confirma que se notó la falta de referencia a la Carta de la ONU, pero mantiene que sigue siendo una iniciativa que aboga por un alto el fuego y una solución política al conflicto, sirviendo como una alternativa dadas las declaraciones agresivas de ambos, Rusia y Ucrania, en la ONU.

19:43 La Haya examina acusaciones contra la administración de Lukashenko por violaciones de derechos humanos.Lituania, miembro de la UE y de la OTAN, solicita a la Corte Penal Internacional que investigue al régimen de Lukashenko en Bielorrusia por abusos de derechos humanos. El liderazgo autoritario del presidente Lukashenko se acusa de deportaciones y persecuciones violentas, afectando a cientos de miles de bielorrusos y forzándolos a huir a Lituania u otros países de la UE. Estas supuestas ofensas comenzaron en abril de 2020 y continúan hasta el día de hoy. Lukashenko es un aliado cercano del presidente ruso Putin. El fiscal jefe ya investiga a Lukashenko por la presunta deportación de niños ucranianos a Rusia.

19:08 Rusia aumenta significativamente el gasto militar para financiar la guerra.Rusia está considerando un aumento significativo en su gasto militar para apoyar el conflicto en curso. Según los planes presupuestarios de 2025 disponibles en el sitio web del parlamento ruso, el gasto en defensa sola está previsto que aumente en aproximadamente un 30% a casi 130.000 millones de euros. Se asignan fondos adicionales para la seguridad interior y los gastos clasificados relacionados con la guerra de Ucrania. La defensa y la seguridad interior representan alrededor del 40% del presupuesto total. El proyecto de ley aún necesita la aprobación del parlamento y la firma del presidente Putin. En 2024, el gasto militar ya había aumentado en un 70% en comparación con el año anterior. En contraste, Ucrania planea destinar alrededor del 60% de su presupuesto a defensa y seguridad en el próximo año, con un presupuesto de defensa de aproximadamente 48.000 millones de euros, que es menos de una tercera parte del de Rusia.

18:23 EE. UU. y Canadá interceptan aviones rusos cerca de Alaska.Norad, el mando de defensa aérea conjunto de EE. UU. y Canadá, ha registrado encuentros con aviones militares rusos en la zona de identificación de aviones (ADIZ) de Alaska. Si bien esta zona requiere que los aviones se identifiquen, no es equivalente al espacio aéreo de una nación. Según el general Gregory Guillot, los aviones de Norad tuvieron que intervenir debido a un avión ruso poco profesional, lo que supuso un riesgo para todos los involucrados. A finales de julio, Norad también había registrado encuentros con aviones rusos y chinos en la ADIZ de Alaska, con los aviones remainedo dentro del espacio aéreo internacional.

17:43 Iniciativa de Apoyo al Empleo para Refugiados Muestra Éxitos Iniciales, Dice Scholz.La iniciativa "Job Booster" tiene como objetivo ayudar a las personas desplazadas a encontrar empleo más rápidamente. El canciller Scholz elogia el éxito temprano de la iniciativa, con 266.000 ucranianos empleados en Alemania en julio, un aumento significativo de 71.000 en comparación con el año anterior. Además, 704.000 personas de los principales países de asilo también encontraron empleo, lo que representa un aumento de 71.000. Scholz atribuye este crecimiento al Job Booster. El ministro de Trabajo Heil informa que aproximadamente 113.000 de los 266.000 ucranianos han obtenido empleo protegido socialmente. La iniciativa del gobierno federal, en funcionamiento durante más de un año, se centra principalmente en fortalecer el apoyo de los centros de empleo.

17:06 Putin Especifica Prioridades para la "Nueva Rusia"En un mensaje en video, el líder ruso Putin especifica los objetivos clave para las autoridades en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, según informó la agencia de noticias estatal TASS. Putin destaca: "Nuestro objetivo principal es establecer condiciones favorables para el desarrollo de estos territorios y garantizar la seguridad de las personas. Esta es nuestra principal prioridad. Pero no pospondremos la atención a los problemas económicos y sociales. Los abordaremos de inmediato". Hace dos años, Moscú declaró cuatro regiones ucranianas como "Nueva Rusia". Sin embargo, Moscú solo posee partes de estas regiones.

16:37 Kara-Mursa: Rusia tiene más presos políticos que en la época soviéticaEl opositor Kara-Mursa argumenta que Rusia actualmente tiene más presos políticos que al final de la era soviética. Kara-Mursa afirma: "En la Rusia de Putin, hay más de 1300 presos políticos conocidos, muchos más que en los últimos años de la Unión Soviética". Identifica la afirmación de Putin sobre el amplio apoyo ruso a su régimen y a la guerra como "mentiras propagandísticas" y llama a la acción para liberar a los disidentes detenidos. Las autoridades rusas arrestaron al crítico del Kremlin Kara-Mursa en abril de 2022 por acusar a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Más tarde, en 2023, fue sentenciado a 25 años de prisión, pero fue liberado en agosto temprano como parte de un canje de prisioneros.

16:15 Rusia intensifica ataques nocturnosUna serie de ataques nocturnos con drones y misiles por parte de Rusia marca la 33.ª noche consecutiva de tales ataques en Ucrania. Se informaron explosiones y disparos de armas en Kyiv durante la noche. La defensa aérea repelió con éxito el ataque con drones durante aproximadamente cinco horas, y no se reportaron heridos.

15:41 Pregunta sobre el uso de armas nucleares: el Kremlin cambia de tono nuevamenteEl Kremlin eleva el umbral para el posible uso de armas nucleares, tras cambios en la doctrina nuclear rusa. El portavoz del Kremlin, Peskov, asegura que la guerra en Ucrania no debe estar siempre relacionada con una reacción nuclear de Rusia. Después de que surgieran informes militares no confirmados el domingo, se reportó que se interceptaron 125 drones ucranianos por la defensa aérea rusa. Peskov se negó a calificar esto como un ataque aéreo masivo, lo que podría desencadenar una respuesta nuclear según la nueva doctrina. "Se han tomado decisiones apropiadas y documentadas en consecuencia. Sin embargo, la operación militar en Ucrania continúa sin asociaciones constantes". Putin anunció reglas revisadas para el uso de armas nucleares la semana pasada con un tono ominoso, sugiriendo que los ataques aéreos en territorio ruso o ataques por países no nucleares con apoyo nuclear podrían considerarse una amenaza existencial.

15:15 Baerbock: Rusia dirige la desinformación a jóvenes y mujeresLa canciller alemana Baerbock advierte firmemente contra la desinformación y la interferencia electoral, especialmente de Rusia. Señala que el impacto de las campañas de desinformación es significativo. Hay un "sistema deliberado" en su lugar que específicamente dirige a votantes jóvenes y mujeres con odio y noticias falsas. Baerbock se refiere a ciertos algoritmos en plataformas de redes sociales que amplifican el discurso de odio. Sin control de esto, advierte, estaríamos expuestos a noticias falsas.

15:01 Rusia aumenta el gasto presupuestario y guarda silencio sobre el presupuesto de la guerraEl gobierno ruso presenta su proyecto de presupuesto para 2025 ante el Parlamento ruso, lo que indica un aumento significativo en el gasto, hasta alrededor de 400.000 millones de euros, un aumento de aproximadamente el 12% en comparación con 2024. El Ministerio de Finanzas solo menciona la asignación de "fondos sustanciales" para armar al ejército, compensar a las tropas y apoyar a las empresas militares-industriales.

14:24 Tribunal ruso impone cadena perpetua por ataque a escritor nacionalistaUn tribunal impuso una condena de cadena perpetua al acusado por el ataque al escritor nacionalista ruso Prilepin. El acusado, de la región de Donetsk en Ucrania, supuestamente luchaba por separatistas respaldados por Rusia. Prilepin, un fuerte defensor de la intervención militar rusa en Ucrania, resultó herido en un ataque con bomba en mayo de 2023 en la región de Nizhny Novgorod, lo que resultó en la muerte de su conductor.

13:51 Rusia planea reclutar a 133.000 nuevos soldados en el otoñoSegún los medios ucranianos, Rusia planea reclutar a 133.000 personas para el servicio militar desde el final del otoño hasta finales de año. Aquellos que no sean elegibles para el servicio militar en Rusia serán objetivo del decreto de Putin que autoriza una campaña de reclutamiento de otoño. Una vez que hayan cumplido con su servicio militar, estos reclutas serán dados de baja.

13:14 Ucrania reporta bajas en ataques con drones rusosLos medios ucranianos informan sobre una muerte y varias heridos debido a los ataques con drones rusos. Un hombre falleció en Kupjansk, región de Járkov, mientras que tres civiles de entre 53 y 72 años resultaron heridos en Jersón, según las autoridades locales.

12:36 Rusia afirma conquistar otro asentamiento en la región de DonetskEl ejército ruso afirma haber tomado el control de otro asentamiento en el este de Ucrania. Las fuerzas rusas "se hicieron con el control exitoso del pueblo de Nelepowka", según anunció el Ministerio de Defensa ruso en Moscú, utilizando el nombre ruso del asentamiento de Nelipivka en la región de Donetsk. Ucrania recently reported victories in this region. Las tropas rusas han estado empujando contra las fuerzas ucranianas, que están en inferioridad numérica en tropas y armas, en el este de Ucrania durante varios meses ahora. Nelipivka se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros al sur de la ciudad de Torez. Torez está bajo control ucraniano, pero ha estado bajo fuego ruso durante semanas. Los soldados rusos también avanzan hacia la ciudad de Pokrovsk. Esta ciudad minera es crucial para el suministro logístico del ejército ucraniano.

11:55 insurgentes alegadamente explosionan la línea de suministro rusaEl grupo de resistencia insurgente Atesh afirma haber hecho explotar la vía férrea que las fuerzas rusas utilizan para transportar equipo y municiones al frente en la región rusa de Kursk. La agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform reporta esto basándose en una publicación de Telegram del grupo partisano. Según su propia información, Atesh une a ucranianos, tártaros de Crimea y disidentes rusos, y fue fundado en Crimea hace dos años.

11:26 Los rusos no se convence con la campaña contra la corrupción Según el plan presupuestario actual, el 40% del presupuesto estatal de Rusia se destinará a la defensa el próximo año. Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una campaña contra la corrupción en el ministerio responsable desde la muerte del líder del golpe de Estado Yevgeni Prigoschin. Sin embargo, esto no parece convencer a los ciudadanos rusos, según informó el reportero de ntv Rainer Munz en Moscú.

11:01 Estadounidense acusado de actividades mercenarias en Rusia El ciudadano estadounidense Stephen Hubbard ha admitido los cargos de actividades mercenarias en un tribunal ruso. Según el diario británico "The Guardian" citando la agencia de noticias rusa RIA, recibió pago para luchar por Ucrania contra Rusia. Si es condenado, el hombre de 72 años podría enfrentar de 7 a 15 años de prisión.

10:20 Kiev sufre un ataque masivo de drones Un edificio residencial se incendió y resultó dañado en un ataque masivo de drones en Kiev la noche anterior, según informaron las autoridades locales citadas por el sitio de noticias ucraniano Ukrainska Pravda. No hubo heridos. Incendios fueron causados por escombros de drones derribados en cinco distritos de la región, se informó además. Todos los drones fueron derribados, según informes ucranianos.

09:36 Putin promete alcanzar todos los objetivos en Ucrania El presidente ruso Putin reiteró su compromiso con el ataque a Ucrania. "Todos los objetivos establecidos serán alcanzados", dijo en un mensaje de video con motivo del segundo aniversario de la supuesta anexión de cuatro regiones en Ucrania. El presidente ruso también repitió su justificación para la invasión de Ucrania, describiendo a su gobierno como una "dictadura neonazi". Rusia envió soldados a Ucrania para proteger a la población de habla rusa, dijo, acusando al gobierno ucraniano de querer "separar a estas personas de Rusia, su patria histórica, para siempre". También criticó a las "élites occidentales" que habían convertido a Ucrania en su "colonia, un puesto militar con Rusia como objetivo".

08:46 Ucrania releva al comandante de la defensa de Wuhledar El coronel Ivan Winnik, comandante de la 72.ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, que ha estado defendiendo la ciudad altamente disputada de Wuhledar, ha sido relevado de su mando. El Independiente de Kiev informó esto, citando el Mando de las Fuerzas Conjuntas Norte. La razón dada fue un ascenso y la transferencia de experiencia de combate. Su sucesor no se conoce.

08:04 Mykolaiv informa sobre incendio en infraestructura crítica Se registró un incendio en una instalación de infraestructura crítica en el distrito de Bashtanka de la región de Mykolaiv después de un ataque con drones ruso, según el sitio de noticias ucraniano Ukrska Pravda, citando al jefe de la administración militar regional. No se especifica qué instalación está ardiendo.

07:24 Kiev informa sobre defensa exitosa contra el ataque nocturno Según la administración militar regional, el ataque ruso a Kiev la noche anterior duró más de cinco horas. Sin embargo, todos los drones fueron interceptados, informó la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform, citando a los líderes de las autoridades. El ataque se llevó a cabo en varias oleadas y desde diferentes direcciones.

06:44 Rusia permite a convictos luchar en lugar de prisión

Se informes de que Rusia está utilizando una ley que permite a las autoridades eximir a individuos de responsabilidad criminal si firman un contrato militar con el Ministerio de Defensa. A prisión en varias regiones y la ilegalmente ocupada Crimea se les ha dado esta oportunidad, según los medios de comunicación de la oposición rusa citados por el think tank estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra.

La lucha de Rusia persiste en asolar Ucrania con una ferocidad sin descanso. El ejército ruso lanza alrededor de 100 explosivos guiados sobre objetivos directamente desde aviones diariamente, según informó el presidente ucraniano Zelensky en un mensaje de video. No hace mucho, doce personas resultaron heridas en el ataque de Rusia a la ciudad industrial de Saporizhzhia. También lanzaron ataques con bombas guiadas en las ubicaciones de Kharkiv, Donetsk y Sumy. "Esto es el terror diario de Rusia", dijo Zelensky, enfatizando además que esto es un recordatorio continuo para todos los colaboradores de Ucrania "de que necesitamos más capacidades de ataque de largo alcance para Ucrania, de que necesitamos más defensa aérea para Ucrania, de que necesitamos más sanciones contra Rusia".

05:43 El Estado Mayor ucraniano: Preocupación por Vuhledar

Se informan ataques rusos contra las líneas de defensa ucranianas cerca de Donbass. Trece ataques fueron repelados con éxito en Pokrovsk, y diecisiete avances de tropas rusas fueron detenidos en Kurachove, según el Estado Mayor ucraniano. También hay intensos combates en la región de Vuhledar. Los especialistas militares ucranianos temen que esta pequeña ciudad en la zona sur de Donbass pronto pueda caer bajo el control ruso.

04:46 Explosiones en Kiev: los ataques con drones continúan

La capital ucraniana Kiev estuvo bajo repetidos ataques con drones rusos durante la noche, según el ejército ucraniano. Las unidades de defensa aérea estuvieron activamente involucradas en repeler estos ataques durante varias horas. "Hay varios drones hostiles en y alrededor de Kiev", dijo el alcalde de Kiev Vitali Klitschko a través del servicio de mensajería Telegram. Se informaron muchas explosiones en Kiev, lo que indica el uso de mecanismos de defensa aérea. Se golpearon objetos en el aire, pero no hay informes iniciales de daños o víctimas. Desde la 1:00 a.m., hora local, se ha declarado la alerta aérea en toda Kiev, la región circundante y toda Ucrania oriental. La fuerza aérea ucraniana informó anteriormente sobre varios grupos de ataques con drones rusos en Kiev y Ucrania occidental. Además, se registraron varios ataques con bombas guiadas desde zonas controladas por Rusia alrededor de las 4:40 a.m., hora local, informó el ejército.

03:45 La Comisión de Helsinki insta a un cambio en la política de EE. UU. hacia Moscú

La Comisión Bipartidista de Helsinki urge urgentemente a los Estados Unidos a modificar su enfoque post-Guerra Fría hacia Rusia e identificar a Moscú como una amenaza persistente a la seguridad global. Según "The Hill", la Comisión aconseja a Washington que reevalue su postura sobre Rusia, al igual que ha hecho con China. Las propuestas superan los compromisos de la administración de Biden hacia Ucrania y contradicen las posiciones de Donald Trump y sus aliados en el Congreso, quienes creen que los Estados Unidos invierten demasiado en la seguridad europea. Trump se enfoca en la necesidad de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, pero el presidente de la Comisión de Helsinki, el republicano Joe Wilson, es escéptico sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el líder del Kremlin, Vladímir Putin.

02:49: Ataque de drones en Kyiv

La capital ucraniana, Kyiv, está siendo atacada por drones rusos. Según el ejército ucraniano, las unidades de defensa aérea están repeliendo los ataques. Los testigos reportan varias explosiones fuertes y objetos derribados en el aire, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea. Además de Kyiv y la región circundante, actualmente hay una alerta aérea en todo el este de Ucrania.

01:40: Campaña electoral moldava: ministro advierte contra "ladrones"

Un ministro del gobierno ha instado a los moldavos a evitar a "ladrones, refugiados y bandidos" después de que un empresario pró-ruso exiliado prometiera pagar a los votantes si votan "no" en un referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea. La apelación del ministro de Infraestructura, Andrei Spinu, es indicativa de la cada vez más desordenada campaña para las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en las que la incumbente proeuropea Maia Sandu busca un segundo mandato.

00:14: Rusia: fuerzas ucranianas atacan transformador cercano a la central nuclear

Según la dirección de la central nuclear (NPP) de Zaporizhzhia, controlada por Rusia, las fuerzas ucranianas han vuelto a atacar un transformador de potencia cercano, causando daños. La dirección de la NPP anunció en Telegram que un ataque de artillería alcanzó el transformador en la estación transformadora de potencia "Raduga" en la ciudad de Enerhodar, en el sureste de Ucrania. También se publicó una foto que muestra humo saliendo del techo de un edificio. Se indica que el suministro de energía de Enerhodar no se ha interrumpido. La central nuclear de Zaporizhzhia, con seis reactores, es la mayor de Europa. Fue ocupada por las fuerzas rusas al beginning of the Russian invasion of Ukraine in February 2022. Both sides regularly accuse each other of attacking or planning an attack on the power plant.

23:15: Zelensky duda de las amenazas nucleares: "Putin ama su vida"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, duda de las amenazas nucleares continuas del presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista con Fox News. El líder del Kremlin "ama su vida" y, por lo tanto, es probable que tenga miedo de usar armas nucleares. "Nadie sabe lo que hay en su cabeza", admite Zelensky. "Podría usar armas nucleares contra cualquier país o no. Pero no creo que lo haga".

22:10: La postura del FPO sobre la guerra de Ucrania y Rusia en la política austriaca

Las elecciones parlamentarias austriacas han causado grandes sacudidas en el ámbito político. El partido de ultraderecha FPO ha obtenido una victoria monumental, obteniendo el 28,7% de los votos, según las proyecciones. Esta victoria ve a los populistas de derecha expresar escepticismo hacia la política exterior de la UE en su manifiesto electoral. En cuanto a la guerra de Ucrania, el FPO mantiene una postura más suave hacia Rusia y cree que la dependencia de Austria del gas ruso no representa ningún problema. En 2018, el contrato de gas entre Viena y Moscú se prorrogó hasta 2040, comprometiendo el suministro de importantes volúmenes de gas natural y garantizando el pago incluso si no se suministra gas. Entre enero y mayo de 2024, aproximadamente el 90% de las importaciones de gas de Austria procedían de Rusia.

21:37: Visita del primer ministro ruso a Teherán

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, viaja a Teherán, en medio de la creciente tensión en el

