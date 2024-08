Zelenskyy expresa su preocupación por las interacciones de la India con Rusia.

18: Elon Musk aboga por la liberación de Telegram CEO

Elon Musk, CEO de la plataforma en línea X, publicó un tuit pidiendo la liberación del fundador de Telegram, Pavel Durov, quien fue arrestado en París. Musk compartió un clip de una entrevista de Durov con el periodista estadounidense Tucker Carlson en su cuenta de Twitter, utilizando el hashtag #FreePavel. También preguntó, "Liberté Liberté! Liberté?" en otro tuit.

16:33 Söder discrepa de la postura de Kretschmer sobre Ucrania

Markus Söder, Ministro-Presidente de Baviera, se distanció de la postura de su homólogo de Sajonia, Michael Kretschmer, sobre la política de Ucrania. "Tenemos una postura clara. Kretschmer tiene la suya, que respeto. Pero la nuestra es fundamentalmente diferente". Söder comparó la situación con la Segunda Guerra Mundial, "Si hubieras permitido a Hitler, ¿no habría terminado la Segunda Guerra Mundial?" Su creencia en una política de resistencia a la agresión del presidente ruso Putin contrasta con la postura de Kretschmer en contra de la entrega de armas a Ucrania, que consideró 'ingenuo'.

16:09 Selenskyy: Trump respalda a Ucrania

El presidente ucraniano Selenskyy reveló que el candidato presidencial estadounidense Donald Trump ha prometido su apoyo a Ucrania y su deseo de poner fin al conflicto. Expresó sus puntos de vista a periodistas indios en su plataforma de redes sociales.

15:41 Medvedev asegura que advirtió a Durov sobre problemas

Después del arresto de Pavel Durov en París, el ex presidente ruso Dmitri Medvedev aseguró que le había advertido sobre posibles problemas debido a su postura sobre la privacidad de los datos de los usuarios en varios países hace mucho tiempo. Medvedev escribió en Telegram, "Se equivocó. Para nuestros enemigos comunes, es considerado ruso y, por lo tanto, impredecible y peligroso".

14:36 Zelensky propone que India acoja la próxima cumbre de la paz

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugirió que India podría acoger otra conferencia de paz destinada a resolver el conflicto. Habló de esta idea con periodistas indios en una conversación que publicó en sus redes sociales. Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones con Arabia Saudita, Catar, Turquía y Suiza para acoger la segunda reunión. Sin embargo, acoger la conferencia en un país que no firmó el acuerdo final de la anterior cumbre es desafiante. Si bien India asistió a la primera cumbre en Suiza, se negó a respaldar la resolución final.

14:13 El Papa critica la prohibición de la Iglesia ortodoxa pro-rusa en Ucrania

El Papa Francisco criticó la prohibición de la Iglesia ortodoxa pro-rusa en Ucrania. En su misa dominical, dijo: "No se debe dismantelar ninguna iglesia cristiana directamente o indirectamente. ¡No se deben tratar las iglesias!" El gobierno ucraniano justificó la prohibición citando el apoyo a la guerra agresiva de Rusia. El Papa dijo a la multitud en la Plaza de San Pedro: "No se peca al orar. Si alguien perjudica a su pueblo, son los culpables. Pero no son malos porque oraron".

13:43 "Crimen de guerra bárbaro" - Ucrania condena el "ataque deliberado" a un hotel en Kramatorsk

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó el bombardeo ruso de un hotel en Kramatorsk donde se alojaban periodistas internacionales. El portavoz Georgiy Tykhyi informó de esto en Twitter: "Anoche hubo otro ataque aéreo brutal y deliberado de Rusia en zonas residenciales de Kramatorsk, que hirió a periodistas extranjeros en un hotel". Mencionó que los ataques deliberados a periodistas se han convertido en una táctica común de la guerra rusa. "Tales crímenes bárbaros deben ser condenados y castigados".

13:14 Después de los ataques rusos en Sumy: la policía confirma 4 muertos y 13 heridos

El ejército ruso atacó la región de Sumy de Ucrania aproximadamente 261 veces en un día, según informaron las autoridades locales. Como resultado, al menos cuatro personas murieron y otras 13 resultaron heridas en estos ataques, que tuvieron lugar en la parte norte del país. Según el periódico ucraniano "Ukrainska Pravda", seis edificios residenciales, 26 hogares, una institución educativa, diversas estructuras, automóviles, un gasoducto y numerosos establecimientos comerciales resultaron dañados durante estos ataques. Además, un área de alrededor de dos hectáreas de hierba seca se incendió.

12:42 Zelensky se burla de Putin: "Viejo enfermo de la Plaza Roja"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky marcó el Día de la Independencia de Ucrania no solo desvelando el nuevo drone ucraniano Palianytsia, sino también burlándose del líder ruso Vladimir Putin en un discurso en video. Zelensky se refirió a Putin como un "viejo enfermo de la Plaza Roja" debido a sus continuas amenazas nucleares. Zelensky dijo: "(Putin) es un viejo enfermo de la Plaza Roja que sigue amenazando a todos con el botón rojo. No dictará ninguna de sus líneas rojas".

12:14 Ministerio de Energía: Más de 500 Asentamientos Sin Electricidad Después de los Ataques Rusos Según el Ministerio de Energía de Ucrania, informado a través de la agencia de noticias estatal Ukrinform, más de 500 comunidades aún carecen de electricidad después de los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania. A pesar de estos desafíos, no se han impuesto restricciones a los consumidores. El informe indica que los técnicos ya han restaurado la electricidad a más de 7.200 personas. El ministerio insta a los ciudadanos a conservar la energía, especialmente durante las tardes. Las fuerzas rusas han dañado gravemente el sistema energético, lo que lo hace altamente susceptible a interrupciones.

11:38 Ucrania Registra 160 Enfrentamientos con Tropas Rusas a lo largo del Frente en un Día Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ucrania registró 160 enfrentamientos a lo largo del frente el día anterior. Hubo intensos combates en diez diferentes sectores, con la situación más tensa en la dirección de Pokrovsk. Las tropas rusas llevaron a cabo cinco ataques con 15 misiles y 95 ataques con 127 bombas aéreas guiadas en posiciones ucranianas, así como en ciudades y pueblos.

10:57 Periodista de Reuters Desaparecido Después del Bombardeo de un Hotel en Kramatorsk – Operaciones de Rescate en Curso Según informes ucranianos, las fuerzas rusas atacaron un hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk la noche anterior, lo que resultó en el desaparición de un periodista de Reuters. Dos personas más resultaron heridas. Un equipo de seis periodistas de Reuters se alojaba en el Hotel Sapphire cuando tuvo lugar el ataque, según un comunicado de la agencia de noticias. El comunicado indicó que el edificio "fue claramente impactado por un cohete" durante el incidente. "Uno de nuestros colegas sigue desaparecido y otros dos han sido llevados al hospital para recibir tratamiento", dijo el comunicado. Están colaborando con las autoridades locales para llevar a cabo operaciones de rescate. El gobernador de la región de Donetsk escribió en Telegram que "las fuerzas rusas atacaron Kramatorsk", dejando a dos periodistas heridos y a otro desaparecido.

Actualización a las 13:30: El número de empleados de Reuters heridos ha sido revisado a cuatro, según el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Wadym Filaschkin, a través de Telegram.

10:44 Comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana: La Mayoría de los Drones Shahed Rusos Interceptados y Derribados la Pasada Noche Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania interceptaron y derribaron con éxito ocho de los nueve drones Shahed rusos durante sus operaciones nocturnas, según informó la agencia de noticias estatal Ukrinform, citando al comandante de la Fuerza Aérea, Mykola Oleschtschuk. Las fuerzas no solo lograron interceptar la mayoría de los drones kamikaze, sino que también derribaron la mayoría de los misiles que lanzaron.

10:20 Varios Periodistas Occidentales Resultan Feridos en el Bombardeo Ruso de un Hotel en Kramatorsk Se han informado lesiones entre varios periodistas occidentales, según fuentes oficiales, en el bombardeo ruso de la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk durante la noche. Un hotel fue alcanzado y dos personas fueron rescatadas heridas, mientras que una persona sigue atrapada bajo los escombros, compartió el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, en Telegram. "Las tres víctimas son periodistas, de Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido". El ataque fue confirmado a través de blogs pro-rusos, que afirmaron que Kramatorsk fue alcanzada con pesadas bombas de planeo del tipo FAB-1500. Sin embargo, se informó que se atacaron una fábrica de maquinaria y varios objetivos militares.

09:54 Exportaciones de EE. UU. a Rusia: Críticas de China por las Nuevas Restricciones China ha expresado su descontento ante las restricciones más estrictas impuestas por EE. UU. a varios exportadores de China. La medida perturba las normas comerciales globales y afecta negativamente los intercambios comerciales regulares, según el Ministerio de Comercio de China. China implementará medidas necesarias para proteger los intereses de sus empresas. La decisión del gobierno de EE. UU. del viernes pasado llevó al agregado de 105 empresas a una lista de restricciones comerciales, incluyendo 42 de China, 63 de Rusia y 18 de otros países. Estas empresas fueron penalizadas por diversas razones, como el suministro de electrónica estadounidense al ejército ruso y la producción de drones utilizados por Rusia en su conflicto con Ucrania. Las empresas ahora requieren licencias especiales.

09:29 ISW Aboga por el Uso Sin Restricciones de Misiles de Largo Alcance por Parte de Ucrania El think tank estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) aboga por el despliegue sin restricciones de armas de largo alcance en territorio ruso por parte de Ucrania. A pesar del rearme de las fuerzas aéreas en la retaguardia, muchos objetivos en Rusia aún están dentro del alcance de los misiles ATACMS de EE. UU., que Ucrania utiliza actualmente pero no para atacar territorio ruso debido a las restricciones de EE. UU. "El ISW estima que al menos 250 objetivos militares y paramilitares en Rusia están dentro del alcance de los misiles ATACMS proporcionados por EE. UU. a Ucrania", indica en su último análisis. Sin embargo, solo se permiten ataques que utilizan lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y cohetes GLMRS. "Con esto, Ucrania puede potencialmente alcanzar un máximo de 20 de los 250 objetivos", dice el ISW.

09:06 Altas Pérdidas para Rusia: 1.190 Soldados "Eliminados" en un Día Las pérdidas en el lado ruso siguen siendo altas, según las cifras oficiales de Kyiv: en un día, 1.190 soldados rusos han sido muertos o ya no son capaces de luchar en la guerra. Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, se han "eliminado" un total de 607.680 soldados rusos, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. El Ministerio informó en su comunicado diario sobre las pérdidas rusas que el enemigo perdió otros cinco tanques (8.547) además de otras pérdidas. Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha contabilizado más de 16.600 vehículos blindados y alrededor de 14.000 drones que ya no están en posesión rusa o han sido destruidos. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. Moscú mantiene silencio sobre sus pérdidas en Ucrania.

08:39 Fuerza Aérea Ucraniana: Mayoría de Misiles y Drones Rusos Interceptados Anoche Rusia lanzó varios misiles y drones hacia el norte y este de Ucrania anoche, según informes ucranianos. "La mayoría de los misiles no alcanzaron su objetivo", informó la fuerza aérea. Rusia utilizó un misil balístico del tipo Iskander-M, un misil crucero del tipo Iskander-K y seis misiles guiados. No se reveló el número de misiles y drones destruidos. Mientras tanto, ocho de nueve drones de ataque rusos fueron derribados.

08:08 Seis Heridos en Ataque con Misiles Overnight en Kharkiv El número de heridos en un ataque con misiles rusos en el distrito de Slobidsky de la óblast de Kharkiv ha aumentado a seis, según un mensaje de Telegram del alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov, informado por la agencia de noticias del estado Ukrinform.

07:32 Zelensky Elogia los Nuevos Cohetes Palianytsia de Ucrania El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió los nuevos cohetes Palyanytsia producidos en Ucrania. Zelensky dijo que estos drones de cohetes y otras innovaciones militares en Ucrania son esenciales para el país dada la demora en las decisiones de algunos socios internacionales. "Hoy tuvo lugar el primer y exitoso despliegue de combate de nuestra nueva arma", dijo, según "Kyiv Independent". "Una clase completamente nueva de drone de cohetes ucraniano, Palianytsia".

06:55 Comandante del Regimiento Azov Critica el Intercambio de Prisioneros: No Se Liberaron Soldados Azov No se incluyeron soldados Azov en el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania ayer, según informes ucranianos citando al comandante del Regimiento Azov, Denys Prokopenko. El comandante del Regimiento Azov criticó el intercambio y expresó su decepción por la exclusión de los combatientes Azov que han estado en cautiverio ruso durante más de dos años.

06:14 Gobernador: Cinco Muertos en un Ataque Ucraniano en la Región Fronteriza de Belgorod Cinco civiles murieron y 12 resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, en un ataque aéreo ucraniano en la región fronteriza rusa de Belgorod anoche, según las autoridades locales. El gobernador Vyacheslav Gladkov dijo que también resultaron heridos tres menores, dos de los cuales fueron hospitalizados. Ucrania ha intensificado los ataques en territorio ruso y ha avanzado en la región de Kursk que limita con Belgorod a principios de agosto. Belgorod es un objetivo frecuente de ataques aéreos y con drones ucranianos en represalia por los ataques rusos.

05:47 Rusia: Civiles Muertos en el Bombardeo de Artillería Ucraniano Cinco civiles murieron y otros 12 resultaron heridos en un bombardeo de artillería en la ciudad de Rakitnoye en el suroeste de Rusia, según un mensaje de Telegram del gobernador regional, Vyacheslav Gladkov. Los informes no pudieron ser verificados de manera independiente y no ha habido respuesta de Ucrania.

04:26 La Ciudad de Sumy Informa sobre Impactos de Cohetes y Heridos La ciudad de Sumy ha sido alcanzada por cohetes, según informes de la administración militar regional. Se mencionan dos impactos de cohetes, con siete personas heridas, dos de ellas en estado crítico, según las autoridades. Rusia atacó la infraestructura civil en Sumy el sábado por la noche.

03:35 Kharkiv y Chuhuiv: Explosiones Inesperadas por Ataques de Milicianos El gobernador regional de Kharkiv, Oleh Synyehubov, expresa su preocupación: el ejército ruso ha llevado a cabo ataques con cohetes en las áreas urbanas de Kharkiv y Chuhuiv. En este momento, se informa que una persona resultó herida. Se informa de una explosión más grande en Kharkiv. El alcalde de la ciudad, Ihor Terechow, alerta a la ciudadanía a través de Telegram, revelando un bombardeo sónico masivo. Pide precaución ante la incertidumbre sobre la causa de la explosión.

03:06 Ucrania Alerta a los Ciudadanos sobre Drones del Oponente Se ha emitido una alerta de defensa aérea en los sectores este y sur de Ucrania durante las primeras horas de la mañana. La Fuerza Aérea Ucraniana alerta a la población sobre la transmisión de drones de combate Shahed. Estos drones están cruzando el Mar Negro con destino en la región sureña de Ucrania de Mykolaiv. Con el Día de la Independencia de Ucrania próximo el sábado, se espera una oleada intensificada de ataques rusos. Sin embargo, dichos ataques aún no se han materializado.

01:32 Hungría Acusa a la UE de Interrumpir el Suministro de Petróleo Hungría sospecha que la Comisión Europea está detrás del cese del suministro de petróleo ruso. El ministro de Relaciones Exteriores Péter Szijjártó argumenta: "Parece que la Comisión Europea está detrás del cese del suministro de petróleo ruso, ya que públicamente expresan su negativa a ayudar a Hungría y Eslovaquia a fortalecer su suministro de energía. Esto sugiere una orden enviada desde Bruselas a Kyiv para crear problemas en el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia". La Comisión Europea no ha ofrecido una respuesta inmediata. En junio, la administración ucraniana colocó a la compañía rusa Lukoil en su lista negra y obstruyó el oleoducto Druzhba, lo que llevó a una caída significativa en el suministro a países como Hungría y Eslovaquia.

22:12 Mujeres Heridas en el Ataque a la Aldea de Kupiansk Las tropas rusas atacaron el pueblo de Novoosynove en el territorio de Kupiansk de la óblast de Kharkiv, lo que resultó en la lesión de cuatro mujeres, según informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de Kharkiv. Alrededor de las 12:00, los invasores rusos lanzaron un ataque en Novoosynove. Un edificio privado posteriormente se incendió después del ataque. Las personas heridas fueron trasladadas a un centro de atención médica. La investigación sobre las secuelas del ataque aún está en curso.

21:03 Ministro del Reino Unido Rinde Homenaje a la Valentía de Ucrania en la GuerraJohn Healey, ministro de Defensa del Reino Unido, elogia el espíritu de Ucrania en su Día de la Independencia en un artículo para "European Pravda". "Hace 33 años, Ucrania declaró su independencia, soñando con una democracia más próspera y soberana, liberada de la influencia soviética", escribe Healey. Este año, los ucranianos celebran el Día de la Independencia en medio de la guerra. Su lucha valiente como nación libre y soberana contra la invasión illegal de Putin. "Enfrentándose a las fuerzas militares y recursos rusos considerablemente más grandes, Ucrania ha sido consistently la desventaja. Hoy, rendimos homenaje al pueblo ucraniano". Su valentía, tanto militar como civil, continúa inspirándonos. Para expresar nuestro apoyo a nuestros amigos ucranianos, el Reino Unido inicia hoy una campaña de publicidad, instando a los británicos a mostrar su solidaridad a través de las redes sociales, con el hashtag "#HazRuidoPorUkrania".

20:05 Zelensky Promueve a Comandante a Rango de GeneralEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha otorgado el rango de General a Oleksandr Syrsky, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto se revela en un decreto emitido por Zelensky. Anteriormente, Syrsky ostentaba el rango de Coronel General. La promoción se debe al impresionante progreso de los soldados ucranianos hasta ahora en la región rusa de Kursk.

