Zelenskyy demuestra menos destreza estratégica en el póquer en comparación con Putin.

ntv.de: Ucrania informó sobre intensos combates durante el fin de semana en Wuhledar y Pokrovsk. ¿Puedes arrojar luz sobre esta situación?

Markus Reisner: El punto culminante de la ofensiva de Rusia en el verano está en curso. Rusia busca lograr resultados antes de la temporada de barro en tres o cuatro semanas. En el Donbás, los rusos están asaltando en múltiples ubicaciones. En la región de Kupyansk, están progresando en Pishchevik y se encuentran cerca del río Oskil. Sin embargo, la situación se está volviendo más crítica en la región central del Donbás, incluyendo Pokrovsk, el tema en cuestión.

¿Cuál es la situación actual en Pokrovsk?

No preveo que los rusos captures la ciudad antes del inicio de la temporada de barro. Pokrovsk fue un importante centro logístico en la tercera y última línea de defensa de Ucrania. Con nada detrás de ella hasta el río Dniéper, el hecho de que Pokrovsk esté ahora al alcance de la artillería rusa nos lleva a suponer que los rusos reducirán la ciudad a escombros para debilitarla antes de un ataque, al igual que hicieron con otras ciudades ucranianas como Lysychansk o Bakhmut.

El pueblo de Wuhledar, situado al sur de Pokrovsk, se encuentra al borde del colapso.

Los rusos están avanzando hacia Pokrovsk en sus flancos, en Torez al norte y Wuhledar al sur. Wuhledar está a punto de caer. La ciudad está operativamente rodeada por los rusos, con sus rutas de escape bajo fuego. La 72.ª Brigada Mecanizada está esencialmente atrapada en Wuhledar. Su comandante fue relevado el domingo.

Dado los informes de maltrato a prisioneros de guerra ucranianos por parte de Rusia, ¿puede Kyiv permitir que estas tropas caigan en captivity rusas?

La brigada inicialmente tenía 2,000 a 3,000 soldados. Ahora, hay informes de varios cientos a unos pocos miles atrapados en la ciudad. Se están llevando a cabo negociaciones para la retirada de los soldados ucranianos, con la pregunta siendo si los rusos concederán esta autorización. También existe la posibilidad de un contraataque ucraniano local para ayudar en la retirada de Wuhledar. Sin embargo, los rusos han enviado otros 5,000 soldados para sellar definitivamente el cerco. De ser capturados en Rusia, los ucranianos corren el riesgo de tortura y hambruna. Las imágenes de prisioneros ucranianos devueltos después de los intercambios de prisioneros sirven como un recordatorio escalofriante de esto.

Hablemos de la región rusa de Kursk, donde Ucrania mantiene considerables territorios. ¿Qué está sucediendo allí?

Rusia lanzó un contraataque en el frente occidental de los territorios controlados por los ucranianos hace aproximadamente diez días. Los rusos ganaron algo de terreno al principio, pero ahora la lucha se limita principalmente a contraataques localizados de ambos lados. Los rusos mantienen la presión en el flanco occidental de los ucranianos utilizando artillería y ataques aéreos. Se trata de ataques de desgaste que Ucrania encuentra difíciles de manejar. Para hacerlo, tendrían que atacar aeropuertos y depósitos de municiones en lo profundo de Rusia, pero los aliados occidentales de Kyiv aún no están dispuestos a permitir esto.

Estamos hablando del viaje del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a EE. UU. Allí, presentó su llamado plan de victoria. La respuesta fue menos que entusiasta.

Zelensky no logró alcanzar sus objetivos. Está claro: Putin es un negociador más habilidoso que Zelensky. Un informe del "New York Times" indica que Moscú podría retaliar contra los ataques ucranianos que utilizan misiles de largo alcance de Occidente al atacar directamente a EE. UU. y Europa. Además, el artículo sugiere que Washington no espera que incursiones extensas en Rusia tengan el mismo impacto que Kyiv espera.

¿Cuáles fueron las consecuencias de estas evaluaciones de EE. UU. para el próximo paquete de armas significativo antes de las elecciones presidenciales de EE. UU.?

El paquete consiste principalmente en sistemas de defensa aérea, armas y municiones. También incluye misiles aire-tierra AGM-154 Joint Standoff Weapon, bombas de planeo altamente precisas con un alcance de 160 kilómetros. Kyiv había esperado recibir misiles AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missiles, que tienen un alcance de hasta 1,800 kilómetros. Zelensky no recibirá misiles de tan largo alcance de EE. UU., Alemania (que no entregará el sistema Taurus) o Reino Unido (que los retiene).

¿Qué queda de la visita de Zelensky? Él estaba buscando demostrar que Ucrania podría hacer que Putin cediera con sus ataques con bombas.

Los medios de comunicación de EE. UU. han evaluado críticas

Consideren el ataque al almacén de municiones en Toropets, donde Ucrania logró eliminar alrededor de 30,000 toneladas métricas de municiones. Para contextualizar, la potencia explosiva de las bombas de Hiroshima y Nagasaki fue de 16,000 y 22,000 toneladas respectivamente. El reto reside en un término militar llamado 'saturación': los ataques consecutivos son cruciales para abrumar al enemigo. Es como un combate de boxeo, el oponente no debería tener la oportunidad de recuperarse. Desafortunadamente, Ucrania solo puede lanzar unos pocos golpes por ronda, con la esperanza de que su oponente se debilite. Por lo tanto, la guerra de desgaste en curso, que lleva 950 días, no muestra signos de disuasión por parte de Rusia hasta ahora.

El complejo militar-industrial de Rusia se fortaleció con aliados como Irán, pero ¿qué pasaría si Irán mismo está bajo presión debido a que sus fondos se desvían al conflicto de Hezbolá con Israel?

Esto podría afectar negativamente a Rusia.

En caso de que los proveedores de Irán corten las entregas, Rusia podría tener dificultades para mantener su esfuerzo bélico. Las presiones actuales que enfrenta Irán incluyen el agresivo objetivo de Israel contra Hezbolá, que es patrocinado por Teherán, así como los conflictos con los aliados de Hezbolá, los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen. Como resultado, Irán podría reprioritizar sus exportaciones de armas para ayudar a Hezbolá y los hutíes.

¿Ucrania está compitiendo con Israel por el apoyo de EE. UU.?

Es una posibilidad considerando las limitaciones de los recursos de EE. UU. Cuanto menos apoyo reciba Ucrania, más dependiente será Israel de los suministros de EE. UU. Ya se estánraising concerns in the US about depleting stockpiles. For instance, since last year, the US has dispatched around 8,500 Javelin anti-tank missiles to Ukraine. However, the annual production is just 800 pieces, meaning the US has already supplied over ten years' worth of production in this category alone.

Sebastian Huld entrevistó a Markus Reisner

