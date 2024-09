Zelenskyy comparte su "estrategia de victoria" con Biden en septiembre

19:06 Zelensky Invita a Rusia a la Próxima Cumbre de Paz - Éxito InciertoSegún el presidente ucraniano Zelensky, Rusia será invitada a la próxima cumbre de paz en Suiza en noviembre, según informaron "Le Monde" y otros medios. Tanto Kyiv como los socios occidentales han confirmado esto reiteradamente. Sin embargo, es completamente incierto que Rusia acepte. Representantes de alto nivel han rechazado esto reiteradamente. Además, Moscú sigue afirmando que quiere lograr todos sus objetivos bélicos en Ucrania o establece condiciones envenenadas de paz o de negociación que equivalen a un dictado para Ucrania.

19:32 Osatschuk sobre el Posible Suministro de Armas: "Contribución Valiosa para Poner Fin a la Guerra Agresiva"Ucrania ha estado instando al uso de cohetes de largo alcance en el corazón de Rusia durante algún tiempo. Reino Unido y EE. UU. están debatiendo actualmente esto. El coronel Sergii Osatschuk explica cómo Ucrania se beneficiaría de esto en el conflicto:

20:00 Aviones Alemanes Interceptan Aviones Rusos sobre el Mar BálticoAviones Eurofighter alemanes despegaron para identificar aviones rusos. Un avión de reconocimiento marítimo/antisubmarino del tipo Tu-142 Bear, acompañado por un avión de escolta Su-30, volaba sin plan de vuelo ni transpondedor, según informó un puesto de la Fuerza Aérea en X. Los Eurofighters, alertados desde Laage y Lielvarde en Lituania, escoltaron los aviones rusos. Incidentes como este con aviones rusos han ocurrido repetidamente en los últimos meses.

20:43 ¿Aprobación para Armas de Largo Alcance para Ucrania? EE. UU. Elude PreguntasEn Washington, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente estadounidense Joe Biden se reunirán para Maintenance. Se espera que haya anuncios sobre la aprobación del uso de armas de largo alcance para Ucrania. Según fuentes del periódico británico "The Guardian", Reino Unido ha permitido a Ucrania launching attacks con misiles Storm-Shadow. Sin embargo, se informa que no habrá anuncios sobre este tema durante la reunión de hoy. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia - desde luego, no de EE. UU.", dice John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Solo comparte que continúan discutiendo con Reino Unido, Francia y otros aliados "el tipo de capacidades que se pondrán a disposición de Ucrania". También evita dar una respuesta clara cuando se le pregunta si el gobierno de EE. UU. anunciará algún cambio. "No voy a participar en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no decir en un momento determinado".

21:30 Rusia Ha Utilizado Más de 8000 Drones Iraníes hasta AhoraRusia ha disparado 8060 drones Shahed iraníes desarrollados por Irán en Ucrania desde el comienzo de la guerra, según el gobierno en Kyiv. No hay declaraciones disponibles aún de Irán o Rusia. Ucrania acusó por primera vez al gobierno de Teherán de suministrar los drones suicidas a Rusia en el otoño de 2022.

21:46 "Occidente Está Asustado" - Zelensky con Palabras Claras sobre los AliadosEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa al Occidente de tener "miedo" a abordar la ayuda a Ucrania en la derribo de misiles rusos. "Si los aliados juntos derriban misiles y drones en las regiones del Oriente Próximo, ¿por qué aún no hay una decisión similar para derribar misiles rusos y Shaheds en el cielo de Ucrania?", dijo Zelensky en una conferencia en Kyiv. "Tienen miedo incluso de decir: 'Estamos trabajando en ello'. Y esto ocurre no solo cuando los misiles y los drones se dirigen literalmente hacia el territorio de nuestros vecinos", dijo el jefe de estado ucraniano. Esto es "vergonzoso para el mundo democrático".

22:18 Zelensky: Avance en Kursk Trae el Alivio DeseadoEl avance ucraniano en la óblast rusa de Kursk está trayendo la victoria deseada, según el presidente Volodymyr Zelensky. En la región de Charkiv, el enemigo ha sido contenido, y en Donetsk, el avance ruso ha disminuido, dice. Rusia aún no ha logrado ninguna victoria significativa en su contraofensiva en Kursk. Expertos habían cuestionado reiteradamente el rearme de mayores formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia afirma haber recapturado diez de los 100 pueblos ocupados.

22:59 La Agresión Rusa Desplaza el Foco Hacia el SurLas batallas intensas continúan en el este del país, según informó el ejército ucraniano. Hubo 115 enfrentamientos, informó el Estado Mayor en Kyiv en su informe de situación vespertino. "La situación fue más intensa hoy en la dirección de Kurachove, además el enemigo también estuvo activo en la dirección de Lyman y Pokrovsk", dijo. Kurachove es un pequeño pueblo al sur de Pokrovsk. Pokrovsk había sido considerado durante mucho tiempo la dirección de ataque principal de las tropas rusas. Recientemente, sin embargo, los rusos solo han logrado avances territoriales mínimos en esa área. En cambio, han expandido su eje de ataque hacia el sur para capturar la ciudad minera de Hirnyk cerca de Kurachove.

18:07 UE Considera Nuevas Sanciones contra Irán por Traslado de Misiles a RusiaLa Unión Europea está considerando nuevas sanciones contra Irán debido a las acusaciones de que ha suministrado misiles a Rusia. Un comunicado indica que la UE ha advertido continuamente a Irán sobre el traslado de misiles balísticos a Rusia. La entrega representa una amenaza directa a la seguridad y marca una escalada significativa, lo que ha provocado una respuesta rápida y exhaustiva, incluyendo sanciones para el sector aeronáutico iraní. Alemania reportedly está discutiendo activamente la imposición de nuevas sanciones, incluyendo posibles restricciones de vuelo o aterrizaje, con sus pares europeos e internacionales.

17:25 Kosyrev Advierte a Occidente sobre Agresión Rusa - Objetivo es HumillarEl antiguo ministro de Asuntos Exteriores ruso Andrei Kosyrev alerta a Occidente sobre la próxima agresión rusa. Si Putin es recompensado en Ucrania, Kosyrev, un aliado de larga data del Occidente, asegura que Putin, percibiendo la debilidad y cobardía de la NATO, atacará a los estados miembros de la NATO en los Balcanes antes de que se otorguen garantías de la NATO. El objetivo principal de Putin no es la adquisición de territorio, sino la humillación y el descrédito de EE. UU. y la NATO.

17:04 Debate sobre Taurus Resurge: Políticos de Ampel Abogan por el Despliegue de Armas de Largo AlcancePolíticos de los partidos de Ampel abogan por el uso de Ucrania de armas de largo alcance contra objetivos rusos. La política de FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann sugiere que Alemania, junto con los estados europeos y EE. UU. y el Reino Unido, debería armar a Ucrania para destruir objetivos militares rusos antes de que comiencen los ataques intensivos. De manera similar, el político verde Toni Hofreiter destaca que las armas de largo alcance son esenciales para reconstruir las instalaciones energéticas dañadas y combatir las bases de ataque rusas.

16:35 Lucha Intensa en Kurachove - Ucrania Informa de Asaltos MayoresFuentes del gobierno ucraniano informan que las fuerzas rusas están intensificando sus ataques en el este de Ucrania cerca de la ciudad sitiada de Kurachove. Se han producido los combates más intensos de este mes, según Kyiv. Al mismo tiempo, los soldados rusos avanzan hacia la ciudad de Pokrovsk, un importante nodo ferroviario a unos 33 kilómetros al norte de Kurachove. Rusia busca establecer nuevos frentes, perturbar las líneas de suministro ucranianas y capturar el resto del sector oriental de la región de Donetsk. Las tropas ucranianas han repelido 100 ataques cerca de Kurachove y 64 cerca de Pokrovsk en las últimas 24 horas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogia a sus tropas por mantener sus posiciones en los desafiantes sectores de Pokrovsk y Kurachove.

15:56 Rusia del Norte Temeraria de la Amenaza de Drones UcranianosLas autoridades rusas en la región de Murmansk, a unos 1.900 kilómetros de Ucrania, han expresado su preocupación por la posibilidad de ataques con drones ucranianos. Como precaución, el gobernador Andrei Chibis ha declarado el cierre del espacio aéreo, según una actualización de Telegram. Rosaviatsiya, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, ha suspendido los despegues y aterrizajes en los aeropuertos de Murmansk y Apatity debido a preocupaciones sobre la seguridad. La región de Murmansk es el hogar de la Flota del Norte rusa y una base aérea militar desde la que los bombarderos estratégicos atacan Ucrania.

15:22 Reino Unido Revela Información - Misiles Iraníes Ahora en Manos RusasEl Ministerio de Defensa del Reino Unido ha compartido detalles sobre los misiles iraníes reportados que se han suministrado a Rusia. Según su informe diario de inteligencia sobre la guerra de Ucrania, se trata de misiles balísticos de corto alcance llamados Fath-360 o BM-120. Presentados por primera vez en 2020, estos misiles pueden llevar una carga útil de 150 kilogramos a una distancia de 120 kilómetros, con una precisión alegada de 30 metros. El ministerio asegura que la capacidad de Rusia para launch strikes precisos contra la infraestructura militar o civil ucraniana cerca de la línea del frente se ha visto reforzada por estos misiles.

14:45 Iniciativa de Artillería Checa Todavía no Ha Conseguido el Financiamiento PolacoGazeta Wyborcza informes que Polonia no ha contribuido con fondos a la iniciativa de artillería checa destinada a suministrar municiones a Ucrania. Aunque Alemania es el principal y más rápido financiador, la falta de fondos de Polonia podría presentar desafíos. Si todo sale según lo planeado, Ucrania recibirá 100.000 rondas este mes, con un total de 500.000 rondas para finales de 2024, y más suministros en 2025. Se están produciendo problemas en el mercado como resultado de las actividades rusas.

14:20 Pistorius Dice que la Aprobación de los Socios de la NATO para las Armas de Largo Alcance de Ucrania es LegalEl ministro de Defensa alemán Boris Pistorius opina que una hipotética aprobación de los socios de la NATO para que Ucrania emplee armas de largo alcance contra objetivos rusos sería legal según el derecho internacional. Él explica que EE. UU. y el Reino Unido tienen la autonomía para tomar sus propias decisiones sobre las armas que han dado a Ucrania. En respuesta a las advertencias de Putin de que la NATO entonces estaría en guerra con Rusia, Pistorius descarta tales amenazas como vacías, stating que Putin hace amenazas y ofrece incentivos dependiendo de sus circunstancias.

13:57 Zelenskyy Anuncia la Liberación de 49 Prisioneros de Guerra

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anuncia el regreso a casa de 49 prisioneros de guerra, incluyendo combatientes del complejo metalúrgico Azovstal de Mariupol, que estuvo bajo sitio de las fuerzas rusas en la primavera de 2022. Zelenskyy comparte imágenes de soldados y miembros del servicio regresando a casa, envueltos en banderas ucranianas. El grupo está compuesto por personal militar de las fuerzas armadas, la guardia nacional, la policía nacional, la patrulla fronteriza y civiles. Los informes iniciales sugieren que 23 de estos regresados son mujeres. Zelenskyy no especifica si este regreso a casa se debe a un intercambio de prisioneros con Rusia.

13:46 Tusk sobre las Amenazas de Putin: "No las Exageren"El primer ministro polaco Donald Tusk mantiene la compostura ante las advertencias del presidente ruso Vladimir Putin sobre armas de largo alcance que apuntan a Rusia. Si bien reconoce la gravedad del conflicto de Ucrania y las tensiones a lo largo de la frontera ucraniana-rusa, Tusk aconseja no exagerar la reacción a las declaraciones de Putin, sospechando que simplemente reflejan la precaria posición militar de Rusia en el frente.

13:21 Pekín Ve las Negociaciones como la Única Solución para el Conflicto de UcraniaEl ministro de Defensa chino Li Shangfu revela que las negociaciones son el único medio para abordar los conflictos como los de Ucrania y la Franja de Gaza. Li enfatiza que resolver "la crisis de Ucrania y el conflicto israelí-palestino" requiere fomentar la paz y promover las negociaciones, lo que las hace la única opción viable.

12:58 El Petróleo y el Gas son Factores Clave en el Viaje de Scholz a Asia CentralEl gobierno alemán desea aumentar las importaciones de petróleo de Kazajistán, según un funcionario que habla sobre el viaje del canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán. El objetivo es proporcionar diversas fuentes de suministro para la refinería PCK en Schwedt, con el petróleo kazajo siendo una opción potencial. Sin embargo, el petróleo kazajo se mueve a través de los oleoductos rusos hacia Alemania, lo que da a Moscú palanca. Desde que Rusia invadió Ucrania, Alemania ha dejado de importar petróleo ruso, con el viaje de Scholz enfocado en los suministros de gas de Asia Central, como lo señala el funcionario, "Debemos obtener gas de alguna parte, y esta área es abundante en él".

12:26 Francia Recuerda al Diplomático Iraní por el Suministro de Misiles a RusiaFrancia ha convocado al representante diplomático iraní en Francia, citando la entrega de misiles balísticos a Rusia como la razón. Anteriormente, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, afirmó que Rusia había adquirido misiles de Irán, destinados a ser desplegados en Ucrania en cuestión de semanas. Irán ha negado estas acusaciones.

12:03 Pentágono Desestima la Ofensiva Contraria Rusa en Kursk como "Mínima"El Pentágono sigue indiferente a la ofensiva contraria rusa en Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, dijo: "Hemos visto unidades rusas intentando algún tipo de ofensiva contraria en la región de Kursk". Ryder la describió como "mínima" pero reconoció que se monitorea su progreso. El Ministerio de Defensa ruso afirma haber recapturado diez asentamientos pero no confirma estos informes. Las fuerzas ucranianas iniciaron una ofensiva en la región rusa de Kursk cercana hace unas cinco semanas, afirmado haber capturado alrededor de 100 pueblos y casi 1.300 kilómetros cuadrados de territorio desde entonces.

11:38 A pesar de Muchos Derribos: los Ataques con Drones Causan DañosLa fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 24 de 26 drones durante la noche anterior. En Odesa, una persona resultó herida y 20 casas resultaron dañadas, mientras que en Mykolaiv, los escombros de los drones provocaron un incendio en una planta de procesamiento de alimentos. La infraestructura energética en Ivano-Frankivsk también sufrió daños, según el Ministerio de Energía.

11:16 El Jefe de Seguridad de Putin Se Reune con Kim en PyongyangEl secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang, según informó el Consejo de Seguridad de Rusia. Las reuniones tuvieron lugar en un ambiente de confianza sin precedentes y se predijo que contribuirían significativamente a la implementación del acuerdo de defensa firmado entre Kim y el presidente ruso Vladimir Putin en junio. El acuerdo de defensa establece la ayuda mutua en la defensa de un país firmante contra la agresión, según Putin. El Occidente sospecha que Moscú está utilizando misiles y obuses norcoreanos en Ucrania a medida que persiste el conflicto, y Rusia está buscando activamente municiones adicionales de países como China, Irán y Corea del Norte para continuar su ofensiva en Ucrania.

10:46 Jefe del Parlamento Ruso: NATO Lucha contra Nuestro PaísEl presidente del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, acusa a la NATO de participar en el conflicto ucraniano, afirmando que "están luchando contra nuestro país". Sugiere que la NATO está ayudando a Ucrania en la selección de ciudades rusas para ataques, dirigiendo operaciones militares con el ejército ucraniano y comandando las acciones del gobierno de Kyiv.

10:17 Munz sobre la Amenaza de Guerra de Putin a la NATO: "La Declaración de Putin No Llega a las Noticias Matutinas"En el Oeste, persisten las preocupaciones de que permitir que Ucrania ataque territorio ruso con misiles de largo alcance podría desencadenar una escalada. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin vuelve a amenazar con esa escalada. El corresponsal de ntv Rainer Munz explica varias razones por las que las amenazas de Putin probablemente carecen de credibilidad.

09:42 Belarus: Estado Crítico de la Líder de la Oposición EncarceladaLa líder de la oposición bielorrusa Maria Kolesnikova se encuentra en estado crítico, revela su hermana. Ha sido mantenida en condiciones duras durante cuatro años, pesando solo 45 kg a 1.75 metros de altura, y está sufriendo abuso psicológico y físico por parte de las autoridades, según alega Tatyana Khomitsa, basándose en información de ex presidiarios. "Creo firmemente que este es un punto crítico, ya que nadie puede soportar semejante maltrato durante un período prolongado". El Ministerio del Interior de Bielorrusia se negó a comentar sobre la situación de detención de Kolesnikova. Kolesnikova, de 42 años, es un símbolo de la resistencia después de las protestas de 2020 contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko y está sirviendo una condena de 11 años por presunta trama de poder.

08:56 Reino Unido: Diplomáticos Británicos Expulsados por Acusaciones de EspionajeRusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos bajo acusaciones de espionaje. El FSB afirma tener documentos que demuestran que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres organiza escaladas políticas y militares. Según su comunicado, el papel del FSB es garantizar la derrota de Rusia en la guerra de Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, acusó a la embajada británica de perjudicar intencionalmente al pueblo ruso, según informó Tass. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico descartó las acusaciones como "infundadas". Las acciones de Rusia son una represalia contra las medidas británicas posteriores a las actividades supuestamente patrocinadas por el estado ruso en Europa y el Reino Unido, reveló la BBC.

08:31 Putin Advierte Sobre la Aprobación de Misiles de Largo AlcanceEl presidente ucraniano Selenskyj ha estado abogando por la autorización del uso de misiles de largo alcance contra las bases militares rusas durante algún tiempo. Ahora, EE. UU. y el Reino Unido están planeando una revisión conjunta de este asunto. Putin no perdió tiempo en emitir una advertencia al Occidente.

08:03 Rusia Ofrece Informes Sobre Armas OccidentalesRusia está dispuesta a compartir sus informes sobre la guerra de Ucrania con sus aliados. Afirma tener una experiencia exclusiva en la lucha contra diversas armas occidentales, según el vice ministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, en una conferencia de seguridad en China, informado por RIA. Rusia está abierta a compartir este conocimiento con sus partenaires, stating that conflicts have led to advancements in modern warfare. Russian weapons, they claim, can neutralize Western weapons.

07:34 Servicios de Inteligencia Nacional Anuncian Arrestos: Ataques de Incendio en Kyiv Realizados por RusiaCinco sospechosos están bajo sospecha por ataques de incendio en Kyiv en nombre de una agencia de inteligencia rusa, según los servicios de inteligencia nacional de Ucrania. Los hombres son acusados de quemar cinco vehículos militares y difamar al ejército. Según los servicios de inteligencia nacional, los hombres arrestados se mudaron a la capital desde diversas regiones de Ucrania en busca de empleo. Fueron contactados por agentes rusos a través de Telegram. Los hombres también documentaron sus acciones en sus teléfonos para recibir el pago prometido, que nunca llegó.

07:05 Rabino Jefe de Ucrania Lamenta la Pérdida de su Hijo Adoptivo en la GuerraEl Rabino Jefe de Ucrania, Moshe Asman, está de luto por la pérdida de su hijo adoptivo, Anton Samborskij, quien falleció durante la invasión rusa. Se celebró un servicio memorial en Kyiv el jueves para rendir homenaje al hombre de 32 años, desaparecido desde finales de julio. Se confirmó su muerte después de varias semanas de incertidumbre. En mayo, Samborskij se convirtió en padre y fue desplegado unas semanas después. Asman habló por última vez con su hijo el 17 de junio.

06:29 Japón Informa de Intrusión de Aviones de Combate RusosLa fuerza aérea de Japón movilizó aviones de combate el jueves después de que dos aviones rusos se acercaran al país. Los aviones de guerra no ingresaron al espacio aéreo japonés, según el Ministerio de Defensa. Desde la mañana hasta la tarde, los aviones, Tu-142s, dieron vueltas en la región de Okinawa, informó el ministerio. En respuesta, "desplegamos rápidamente aviones de autodefensa de la fuerza aérea japonesa", explicó el ministerio. Los aviones rusos concluyeron su expedición en el norte, también cruzando las Kuriles, una zona en disputa entre Japón y Rusia. Los barcos de guerra rusos y chinos iniciaron ejercicios conjuntos en el Mar de Japón anteriormente esta semana. Los ejercicios forman parte de una operación naval masiva. Los aviones militares rusos dieron vueltas alrededor de Japón en 2019. [Leer más aquí.]

06:07 Moscú Critica la Política de Contención de EE. UU. Contra Rusia y ChinaEl vice ministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, afirmó en una conferencia de seguridad en China que EE. UU. está implementando una estrategia de contención contra Rusia y China. La agencia de noticias rusa TASS informó esto. Fomin informó a la agencia que Rusia y China abogan por la creación de un mundo justo, multipolar, basado en la igualdad y el respeto mutuo, mientras que el Occidente está planeando guerras en Asia a través de la formación de nuevas alianzas de seguridad en la región.

01:09 Harris' Stronger Support for Ukraine Según el ex embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, Kamala Harris, una posible candidata presidencial demócrata, demostraría un compromiso más fuerte en el apoyo a Ucrania que el actual presidente, Joe Biden. Harris ha demostrado este apoyo en áreas específicas, como lo indicó Taylor en un evento en Kiev. A diferencia de las decisiones más lentas de Biden, como las concernientes a los HIMARS, Abrams y aviones de combate F-16, así como su renuencia a permitir que Ucrania ataque profundamente en Rusia, Taylor predice un enfoque más enérgico de Harris debido a los posibles cambios en la política exterior de la Casa Blanca.

00:27 Zelensky Elogia la Ayuda Militar de Estonia El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recibió en Kiev al presidente de Estonia, Alar Karis, y expresó su gratitud por la ayuda militar. Estonia, miembro de la UE y de la OTAN, se comprometió a destinar el 0,25% de su PIB anual a las necesidades de defensa de Ucrania. Su discusión se centró en los esfuerzos de reconstrucción y las aspiraciones de Ucrania de unirse a la UE. La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, también prometió apoyo adicional durante su reunión con Zelensky.

23:19 El BND No Comparte su Evaluación sobre Ucrania con Periodistas El Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a revelar si caracterizó una victoria militar de Ucrania como difícil o imposible en discusiones de fondo. Los periodistas que colaboran en dichas discusiones también remain undisclosed, como decidió el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. La solicitud del periodista de una orden provisional fue principalmente denegada, aunque el BND debe proporcionar información sobre el número de discusiones individuales confidenciales de fondo sobre la situación militar de Ucrania este año.

22:06 Políticos de la Coalición Apoyan el Uso de Armas de Largo Alcance contra Rusia Políticos de la coalición de semáforo abogan por permitir a Kiev utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos. El portavoz de política exterior del Partido Socialdemócrata, Michael Roth, afirmó que atacar bases militares rusas, como aeropuertos, centros de mando o bases de lanzamiento, con cohetes occidentales de largo alcance estaba justificado y en línea con el derecho internacional. Destacó que estas bases desempeñaban un papel significativo en el lanzamiento de ataques contra objetivos civiles ucranianos. El presidente del Comité de Defensa, Marcus Faber, argumentó que la autorización para atacar aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow se había retrasado durante mucho tiempo. El político verde Anton Hofreiter enfatizó que los ataques diarios de Rusia contra la población civil ucraniana con ataques con cohetes a hospitales, edificios residenciales e infraestructura energética requerían protección al atacar bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance Habla sobre las Ideas de Trump para Resolver el Conflicto de Ucrania El candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance cree que la estrategia de Donald Trump para poner fin al conflicto ruso-ucraniano en curso podría implicar la creación de una zona desmilitarizada designada entre las dos naciones. Vance elabora esta idea durante una entrevista con el productor de TV Shawn Ryan, sugiriendo que Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos para negociar la posibilidad de una resolución pacífica. "Creo que podría llegar a un acuerdo rápidamente", comenta Vance. Trump ha expresado públicamente su simpatía por el presidente ruso Vladímir Putin y sus críticas a la ayuda de EE. UU. a Ucrania. Además, el antiguo candidato presidencial afirma que podría concluir el conflicto en 24 horas si fuera elegido, pero no revela los detalles de su estrategia.

21:03 "Somos Rusos, Dios Está de Nuestro Lado" - Manifestación Fascista en San Petersburgo Aunque no pueden reclamar una autoridad ultimate, tampoco pueden ser desafiados: "Somos rusos, Dios está de nuestro lado", gritan numerosos nacionalistas y extremistas rusos durante su marcha por San Petersburgo. Una y otra vez, gritan: "¡Adelante, rusos!". La reunión es en conmemoración del traslado de las reliquias de Alejandro Nevsky, reverenciado como héroe nacional y santo en la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Propaganda Rusa Aboga por la Barrera del Atlántico El popular presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov aboga por las ambiciones de Rusia más allá de la conquista de Ucrania. "Creo que la barrera ideal es el Atlántico. Una barrera natural", dice el propagandista del Kremlin. "El lugar ideal para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. Y cómo se veían en París". Cuando se le recuerda la población limitada de Rusia, responde: "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". En caso contrario, China también podría ser confiable.

20:01 Preparativos de Voluntarios Británicos para el Invierno En numerosos hogares ucranianos que han sobrevivido milagrosamente a los bombardeos, faltan ventanas - un problema crítico al borde del invierno. La organización benéfica británica "Insulate Ukraine" busca solucionar este problema: viajan a áreas afectadas por la guerra y instalan ventanas provisionales.

