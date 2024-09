Zelenskyy comentando los ataques en territorio ruso: "Es esencial que un estado que actúa terrorísticamente experimente la realidad de la guerra"

19:58 El presidente ucraniano Volodímir Zelenski discute en sus comentarios vespertinos los recientes ataques en territorio ruso. "Un estado beligerante debe experimentar la guerra de primera mano", afirma, implícitamente considerando la capacidad de largo alcance como una herramienta vital para poner fin al conflicto. Por lo tanto, Ucrania continúa trabajando incansablemente para aumentar el alcance de sus armas y atacar la mayor cantidad posible de instalaciones militares, centros logísticos y facilidades críticas de la producción militar rusa. Zelenski expresa su gratitud a todos los involucrados en la fabricación y despliegue de drones ucranianos.

20:01 La mayoría de las encuestas muestra que los polacos apoyan interceptar drones rusos sobre el espacio aéreo polacoUna encuesta publicada por el periódico polaco "Rzeczpospolita" y reportada por el periódico ucraniano "Kyiv Independent", indica que la mayoría de los polacos cree que la militares polacas deberían interceptar los drones rusos que invaden el espacio aéreo polaco durante los ataques a Ucrania. La encuesta se realizó después de que un avión no identificado, presumiblemente un drone de ataque Shahed, sobrevolara Polonia durante más de 30 minutos antes de desaparecer el 26 de agosto. Al día siguiente, el brigadier general polaco Tomasz Drewniak reveló a Radio RMF24 que Rusia podría haber estado evaluando el sistema de defensa aérea polaco al enviar drones a su espacio aéreo.

19:34 Consultores de seguridad suizos instan al gobierno a revisar la política de neutralidadUn grupo asesor dentro del gobierno suizo recomienda reevaluar la política de neutralidad histórica del país, abogando por una mayor cooperación militar con la OTAN y la Unión Europea. El informe, obtenido por el portal "Politico", sugiere este cambio en respuesta a las crecientes preocupaciones de seguridad derivadas de la invasión rusa de Ucrania. El grupo de trabajo del Ministerio de Defensa suizo también destaca la creciente presión tanto interna como internacionalmente para aclarar su posición neutral. La política de neutralidad suiza data de 1515. El grupo es liderado por Wolfgang Ischinger, exjefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

18:58 El ejército ucraniano reporta más de 90 enfrentamientos con las fuerzas rusasDesde el amanecer, ha habido 91 enfrentamientos entre las tropas ucranianas y rusas, revela el Estado Mayor ucraniano, describiendo la situación en el frente como desafiante. "Las fuerzas de defensa trabajan diligentemente para obstaculizar los planes ofensivos del agresor ruso y eliminar su personal y equipo militar", indica el informe.

18:22 El comandante de las fuerzas terrestres ucranianas afirma que más de 37,000 soldados rusos han muerto en agostoLas bajas militares rusas en Ucrania en agosto ascendieron a aproximadamente 36,810 soldados, según el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Pavliuk, según informó Ukrinform. También señaló que las fuerzas ucranianas destruyeron una cantidad significativa de armas y equipo militar enemigo en agosto, incluyendo 193 tanques, 557 vehículos blindados de combate, 1,517 sistemas de artillería, 44 lanzacohetes múltiples, 33 sistemas de defensa aérea, más de 2,000 vehículos y 278 unidades especializadas. Estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente, ya que Rusia mantiene secreto sobre sus pérdidas en Ucrania.

17:44 El inteligencia británica reporta que las fuerzas terrestres rusas avanzan hacia PokrovskLos expertos en defensa británica informan que las tropas terrestres rusas están progresando hacia la ciudad altamente disputada de Pokrovsk en el este de Ucrania, según su último informe de inteligencia. "Las fuerzas terrestres rusas probablemente están a menos de 10 kilómetros de los límites de la ciudad", indica el informe. Los expertos especulan que el avance se ralentizará una vez que las tropas terrestres lleguen a las áreas urbanas cercanas a Pokrovsk. Pokrovsk juega un papel crítico en el suministro de tropas ucranianas. "Si es capturada, alargaría las líneas de suministro existentes y complicaría aún más la situación para las fuerzas ucranianas", concluye el informe. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha estado publicando actualizaciones diarias sobre el conflicto desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, utilizando datos de inteligencia.

17:16 Pérdidas y bajas en Kurakhove después del ataque rusoEl ejército ruso ha bombardeado la ciudad de Kurakhove en la región de Donetsk. Al menos tres personas murieron y nueve resultaron heridas, según el jefe de la administración militar de la región de Donetsk, Vadym Fillaschenko, en Telegram. Informó que el ejército ruso atacó Kurakhove utilizando múltiples lanzadores de cohetes "Uragan".

16:43 Las fuerzas rusas niegan el avance en Donbass, el Estado Mayor ucraniano reporta que ha repelido nueve ataquesLas tropas rusas afirman derrotas en la región de Donetsk del este de Ucrania, claiming

15:54 Tras el ataque aéreo en Kharkiv: el recuento de heridos asciende a 41La cantidad de personas heridas en Kharkiv tras un asalto aéreo ruso ha aumentado a 41, según la agencia de noticias estatal Ukrinform, que citó a la administración militar regional. Cinco menores están entre los heridos, y el ejército ruso supuestamente atacó Kharkiv con cohetes, causando aproximadamente diez explosiones y dañando diversas estructuras civiles, incluyendo un centro comercial.

15:21 Zelensky solicita el consentimiento occidental para strikes más profundos en territorio rusoEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reiterado su petición a Occidente para que apruebe el uso de armamento occidental para strikes más profundos en territorio ruso tras los últimos ataques aéreos de Rusia. Para proteger y proteger adecuadamente las ciudades ucranianas, se necesita más ayuda, según su declaración en Telegram. Esto incluye una resolución sobre "strikes de largo alcance en sitios de lanzamiento de misiles rusos, la destrucción de la logística militar rusa y el lanzamiento conjunto de misiles y drones". Zelensky destaca que Rusia ha utilizado 160 misiles, 780 bombas guiadas o aéreas y 400 drones de combate contra Ucrania en el último semana.

15:03 Fuerza Aérea Ucraniana Afirma Derribar Ocho de Once Drones ShahedLa Fuerza Aérea Ucraniana afirma que ha derribado 24 drones rusos. El ejército ruso lanzó un misil balístico Iskander-M desde la región de Kursk y 11 drones Shahed-131/136 desde la península de Crimea hacia objetivos ucranianos. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, ocho de estos fueron interceptados. Los objetivos principales eran las regiones ucranianas de Mykolaiv y Sumy.

14:45 Kharkiv Sufre un Nuevo Ataque de Aviones Rusos; 28 HeridosLa ciudad de Kharkiv en el noreste de Ucrania ha sido atacada nuevamente por aviones rusos, según las autoridades locales. Un ataque con cohetes dejó 28 heridos; el alcalde Ihor Terechov proporcionó esta actualización. Un niño de seis años está entre los heridos, según el gobernador de la óblast de Kharkiv, Oleh Sinehubov. Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania. En los últimos días, han muerto y resultado heridos varios ciudadanos debido a los ataques contra la ciudad.

14:29 La UE Importa Más Gas de Rusia que de EE. UU. en el Último TrimestrePor primera vez en casi dos años, los países de la UE importaron más gas de Rusia que de EE. UU. entre abril y junio, según datos del centro de estudios con sede en Bruselas Bruegel. Los países de la UE importaron aproximadamente 12,7 mil millones de metros cúbicos de Rusia y 12,3 mil millones de EE. UU. durante este período. Mientras que las importaciones rusas vieron solo una ligera disminución en comparación con el primer trimestre de 2024, las importaciones de EE. UU. cayeron significativamente. Noruega sigue siendo el principal proveedor de gas de la UE, con 23,9 mil millones de metros cúbicos en el segundo trimestre. Antes de invadir Ucrania al comienzo de 2022, Rusia ocupaba este puesto. Muchos países de la UE luego redujeron sus importaciones del país. Según las estadísticas de la Oficina Federal de Estadística, Alemania ahora no importa gas de Rusia. Rusia ha pasado a ser el segundo proveedor en la lista, apenas superando a EE. UU. Los destinos de las importaciones no se proporcionan en los datos.

14:10 Apagado el Incendio en la Refinería de Petróleo de MoscúEl incendio en la refinería de petróleo de Moscú (ver entrada 08:01) ha sido apagado, según un informe de los medios que cita a la agencia de noticias estatal rusa TASS. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, afirmó que fragmentos de drones impactaron la instalación, causando un incendio en una "sala técnica separada". El ejército ucraniano supuestamente ha atacado plantas de energía en territorio ruso con numerosos drones, según informes rusos.

13:36 Moscú Ve a EE. UU. como la Parte AgresoraEE. UU., a través de su ayuda militar a Ucrania, ya está muy involucrado en el conflicto, mantiene el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov en la televisión rusa. La relación entre Moscú y Washington es por lo tanto tan tensa como lo ha sido en décadas. Oficialmente, Peskov mantuvo que Rusia no tiene preferencia entre los candidatos a las elecciones estadounidenses Trump y la candidata demócrata Kamala Harris. Ucrania recibe ayuda militar de numerosos países occidentales en su conflicto contra Rusia. Sin embargo, este apoyo no es suficiente para cambiar significativamente la situación militar. Las demandas de Moscú para poner fin a la guerra equivalen esencialmente a una rendición ucraniana.

13:19 Rusia: Avance en el Este de Ucrania - Dos Pueblos CapturadosLas fuerzas rusas han tomado el control de dos pueblos en el este de Ucrania, según las agencias de noticias estatales rusas, citando el ministerio de defensa. Ahora Ptytsche y Vuhledar están bajo jurisdicción rusa; sin embargo, no hay verificación independiente de tales afirmaciones. Se informa que los soldados rusos están haciendo avances a lo largo del frente este, marcando avances territoriales.

12:48 Ucrania: Tropas Rusas Atacan Convoy de GranoLas tropas rusas supuestamente atacaron un convoy de camiones cargados de grano cerca de Sumy, según las autoridades ucranianas. Los camiones viajaban entre Sumy y Kharkiv cuando fueron atacados por cohetes, según la oficina del fiscal local. Un conductor de camión de 23 años murió y uno de los camiones se incendió, mientras que otros 20 resultaron dañados. Se informes que la Fuerza Aérea Ucraniana había emitido previamente una advertencia general sobre un ataque a la logística del país en el sector agrícola.

11:50 Buscando emociones y enfrentando peligros: el turismo de guerra en Ucrania alcanza nuevas cotasEn Ucrania, las explosiones pueden estallar en cualquier momento, día o noche, en cualquier lugar. A pesar del constante peligro y los riesgos, Dmytro Nikiforov ofrece aventuras guiadas por antiguas zonas de batalla. Antes del conflicto, trabajaba como abogado. Ahora, organiza "Tours de Guerra" por Kyiv y la región circundante, incluyendo Bucha e Irpin. Nikiforov ve su papel no solo como una oportunidad de negocio, sino también como una forma de llamar la atención global sobre el conflicto en curso. Así lo explica al escritor de ntv.de, Thomas Schmoll. Los turistas son impulsados por una sed de emociones, ansiosos por presenciar la cruda realidad de la guerra y comprender lo que ocurre aquí mismo, dice Nikiforov.

11:22 Zelensky: Rusia lanza más de 780 bombas guiadas en Ucrania en una semanaEs comprensible que los ucranianos respondan al terrorismo ruso con todas las medidas necesarias para detenerlo, escribe el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en X. En la última semana, Rusia lanzó más de 160 misiles, alrededor de 780 bombas guiadas y aproximadamente 400 vehículos aéreos no tripulados de diversos tipos en Ucrania.

11:04 Ucrania: una persona muerta y cuatro heridas en el ataque a SumyEl fuego de artillería rusa ha provocado una víctima mortal y cuatro heridos en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, según informes ucranianos. "Durante la noche y esta mañana, los rusos llevaron a cabo 18 ataques en regiones fronterizas y asentamientos en la región de Sumy", informaron las autoridades locales en Telegram. "Se detectaron 47 explosiones". Sumy está cerca de la óblast de Kursk, en Rusia, que fue invadida por miles de soldados ucranianos el 6 de agosto.

10:28 Jefe del Ejército Ucraniano: la situación en el frente este es complicadaLa situación en el frente este es complicada, reconoce el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. "La situación es desafiante en la dirección del principal asalto del enemigo. Sin embargo, se están tomando todas las decisiones necesarias en todos los niveles sin demora", dijo el jefe del ejército en Telegram. Pasó varios días esta semana en la ciudad de Pokrovsk, en el frente este. La lucha allí es "intensa". No especificó el lugar exacto del asalto ruso, pero tanto él como el presidente Volodymyr Zelensky han señalado que las fuerzas rusas han atacado la estratégicamente importante ciudad de Pokrovsk en la óblast de Donetsk.

09:59 ISW: Tropas rusas luchan debido a la falta de personal y equipo en Ucrania"Informe sugiere que las fuerzas rusas no pueden participar en combates a gran escala en Ucrania debido a la falta de personal y equipo", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en su último informe. Esto se debe a la estrategia de guerra ineficiente del Kremlin. El ISW cita, entre otras fuentes, un informe de un soldado ruso mobilizado y bloguero militar. En agosto, escribió en Telegram que el gobierno ruso había fallado en establecer un sistema de movilización efectivo para reemplazar las pérdidas de personal o aumentar las reservas.

09:21 Ucrania actualiza las cifras de bajas de tropas rusasEl Estado Mayor ucraniano ha actualizado los datos de pérdidas de tropas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha perdido aproximadamente 616.300 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, incluyendo 1.340 en las últimas 24 horas. El informe de Kyiv también indica que se destruyeron diez tanques, 22 sistemas de artillería y 36 drones. Desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha perdido un total de 8.592 tanques, 17.636 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 14.507 drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Estimaciones del Oeste sugieren cifras más bajas de pérdidas, pero también son probablemente mínimas.

09:00 Rusia: 158 drones ucranianos destruidosLa defensa aérea rusa ha interceptado y destruido un total de 158 drones ucranianos, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia en Moscú (ver entradas 07:03 y 03:45). La militares ucranianos atacaron plantas de energía y refinerías en un gran ataque con drones, con el mayor impacto en la región de Moscú y la región vecina de Tver.

08:32 DeepState: Avance de las fuerzas rusas en la región de DonetskLas fuerzas rusas parecen estar avanzando en la región oriental ucraniana de Donetsk, según analistas del canal DeepState, que está ligado al ejército ucraniano. Afirman que los rusos han capturado Paraskowijiwka en la región de Donetsk y también han entrado en tres asentamientos más: Kostyantynivka, Grodivka y Halytsynivka.

08:01 Alcalde de Moscú: incendio en refinería de petróleo después del ataqueSe ha producido un incendio en una refinería de petróleo en Moscú, según informó el alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin. Atribuye el incidente a un ataque con drones ucranianos. Se esperan más detalles.

07:28 Villages fantasmas: la región fronteriza ucraniana se va despoblando progresivamenteLa guerra ha alcanzado prácticamente cada rincón de la región ucraniana-rusa en los últimos años. Aunque el ejército ucraniano logra avanzar justo más allá de la frontera rusa, cada vez hay menos pueblos habitados en el lado ucraniano.

07:03 Rusia Afirma haber Repelido "Detallados" Ataques con DronesRusia asegura haber repelido con éxito "detallados" ataques con drones en el oeste de Rusia y la capital, Moscú. El gobernador de la región fronteriza de Bryansk, Alexander Bogomaz, anunció en Telegram que los defensores lograron frustrar un ataque masivo con drones en el territorio de la región, destruyendo más de 26 drones. Anteriormente, casi 26 drones habían sido identificados y destruidos por el ejército ruso.

06:23 Rusia: Otro ataque a una planta de energía mediante dronesUna planta de energía situada en Kaschirskaya, un distrito dentro de la región de Moscú, fue objetivo de drones ucranianos, según Mikhail Shvyalov, jefe del distrito, a través de Telegram. Afortunadamente, no se informaron heridos y no hubo señales de destrucción o incendio. Previamente, se habían informado ataques similares a la planta de energía de Konakovo en la región de Tver, noroeste de Moscú.

05:40 Explosiones cerca de la planta de energía de Konakovo en TverSe escucharon explosiones cerca de la planta de energía de Konakovo en la región de Tver, noroeste de Moscú, según varios canales de Telegram rusos. Esta planta de energía es una de las principales generadoras de electricidad en Rusia central. Previamente, el gobernador de la región informó la destrucción de cinco drones lanzados desde Ucrania, sin informes de heridos y servicios de emergencia en el lugar.

04:54 Ziemiak: Alemania Debe Prestar Más Atención a PoloniaEl político de la CDU Paul Ziemiak insistió en que Alemania demuestre más compromiso para mejorar las relaciones con Polonia. Él dijo: "No es una Alemania poderosa la que asusta a los polacos hoy en día - es una débil". También señaló que Polonia cree que Alemania no escucha lo suficiente, especialmente en política de defensa. Alemania, según él, cometió errores en el pasado y solo comenzó a apoyar más a Ucrania debido a la presión de los países vecinos.

03:45 Rusia: Más Drones InterceptadosLas autoridades rusas informaron haber interceptado al menos cinco drones sobre la vecindad de Moscú. En total, se alega que 26 drones fueron destruidos en la región fronteriza de Bryansk en el suroeste de Rusia, más de diez en la región de Voronezh y varios en otras regiones como Kursk, Lipetsk, Ryazan y Tula. Los gobernadores de estas regiones anunciaron esta noticia a través de Telegram, con informes preliminares que indican que no hubo daños ni heridos.

02:39 Rusia: Ataque con Drone hacia Moscú frustradoSegún el alcalde de Moscú, Sergei Sobjanin, las defensas aéreas rusas lograron destruir un drone dirigido a Moscú. Los informes iniciales sugieren que no hubo heridos ni daños como resultado del ataque con drone. Sobjanin compartió esta información a través de Telegram.

01:39 Países Bajos enviarán 28 vehículos blindados a KievLos Países Bajos anunciaron su plan de enviar 28 vehículos blindados anfibios del tipo Viking Bandvagn S10 a Ucrania, según anunció el ministro de Defensa de los Países Bajos, Ruben Brekelmans, en la plataforma X. Brekelmans dijo que los soldados ucranianos han sido entrenados por el Cuerpo de Marines de los Países Bajos para operar estos vehículos. Estos vehículos Viking Bandvagn S10 de 11 toneladas pueden transitar por diversas superficies, incluyendo agua. "Ucrania necesita nuestra ayuda urgentemente en su lucha contra el agresor ruso", escribió Brekelmans. No especificó una fecha exacta de entrega.

00:35 Exgeneral estadounidense critica la política de Biden hacia UcraniaEl exgeneral estadounidense Ben Hodges criticó la política del Oeste de prohibir a Ucrania atacar Rusia. Hodges argumentó en el Foro Globsec de Praga, según informó el "Kyiv Independent", que el Oeste no tiene un "objetivo claro". Ucrania Recently ha aumentado la presión para levantar el embargo al invadir la región rusa de Kursk. Sin embargo, la Casa Blanca no ha cambiado su postura, a pesar de que algunos políticos de EE. UU. apoyan las demandas de Ucrania. "Esta terrible política, que en realidad protege mejor los aeropuertos rusos que a los civiles ucranianos, destaca el hecho de que no tenemos un objetivo claro", dijo Hodges. El excomandante estadounidense alegó que la administración de Biden está fallando en su tarea más importante, es decir, "qué es lo que pretendemos lograr".

23:25 Zelensky pide permiso para atacar RusiaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está aumentando sus demandas a sus aliados para permitir ataques contra Rusia. "Limpiar el cielo ucraniano de municiones no tripuladas rusas es un paso esencial para obligar a Rusia a buscar un fin a la guerra y una paz justa", dijo en su discurso en video nocturno. "Necesitamos la autoridad para proteger verdaderamente a Ucrania y a los ucranianos. Necesitamos tanto el permiso para capacidades de largo alcance como para misiles y cohetes de largo alcance". Sin proporcionar detalles específicos, indicó que sus representantes han comunicado todos los detalles necesarios a los socios de Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, informó a la cadena de televisión estadounidense CNN que habían mostrado a sus socios que los aeropuertos rusos desde los que se atacan ciudades ucranianas están al alcance de las armas de largo alcance.

22:15 Estonia y Letonia conmemoran la retirada de las tropas rusas hace 30 añosEstonia y Letonia honraron el 30º aniversario de la retirada de las tropas rusas de los dos estados bálticos con eventos conmemorativos. Más de 50 años después de haber sido ocupados por el Ejército Rojo soviético, las últimas tropas rusas abandonaron los estados miembros de la UE y la OTAN en la noche del 31 de agosto de 1994. En Tallin y Riga, los presidentes Alar Karis (Estonia) y Egils Levits (Letonia) destacaron la importancia simbólica, política y legal de los eventos que ocurrieron hace tres décadas. Durante reuniones con los involucrados en las negociaciones de retirada con Rusia, enfatizaron que sin la retirada de las tropas, ni la independencia real ni el camino hacia la membresía de la UE y la OTAN en 2004 habrían sido posibles. Hoy en día, los estados bálticos son uno de los principales supporters de Ucrania en su lucha defensiva contra Rusia. Hay crecientes preocupaciones en la región de convertirse en el próximo objetivo del ejército de Kremlin desde el inicio del conflicto.

A las 21:03, el renombrado kickboxeador ucraniano Román Holovatiuk encontró su final mientras prestaba servicio activo. Esta noticia fue confirmada por el Comité de Juventud y Deporte del Parlamento ucraniano. Nacido en Kamjanez-Podilskyj, una ciudad ubicada en el oeste de Ucrania, Holovatiuk alcanzó la fama a la temprana edad de 22 años. Obtuvo una medalla en los Juegos Mundiales celebrados en Polonia en 2017, lo que lo catapultó a la reconocimiento nacional e internacional. Sus victorias no se detuvieron ahí. Consiguió el título de Maestro de Deportes en kickboxing WAKO, se convirtió en finalista de los Juegos Mundiales, fue coronado campeón del mundo y obtuvo numerosas victorias en la Copa del Mundo y Europa, así como múltiples títulos ucranianos. Después de la invasión rusa en febrero de 2022, Holovatiuk se alistó desinteresadamente en el ejército.

Puedes profundizar en los acontecimientos anteriores [aquí].

Dado el aumento de las tensiones y las amenazas cibernéticas, es importante considerar los riesgos asociados con una posible guerra cibernética. Como hemos visto con los recientes ataques cibernéticos, ambas naciones podrían utilizar la tecnología como arma para disrupt

Lea también: