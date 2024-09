Zelenskyy califica la iniciativa de paz entre China y Brasil como "deterioradora" o "dañina".

17:40 Ucrania: Proyectil ruso impacta barco de carga

Ucrania afirma que un proyectil ruso destruyó un barco de carga que transportaba grano desde el país. Según el presidente Volodymyr Zelenskyy, el barco ya había salido de las aguas ucranianas en el Mar Negro en el momento del ataque. El ministro de Relaciones Exteriores Dmytro Kuleba lo calificó como "un audaz ataque contra la libertad marítima y la seguridad alimentaria mundial". Zelenskyy afirmó que el barco se dirigía a Egipto y no se reportaron bajas. Un portavoz de la Marina Ucraniana aseguró que el barco de carga no estaba dentro del corredor de granos ucraniano durante el ataque, sino en la zona económica marina de Rumania. Un representante de la Marina Rumana confirmó que el barco no estaba dentro de las aguas territoriales rumanas.

17:12 El presidente chino visitará Rusia

El presidente chino Xi Jinping tiene previsto visitar Rusia en octubre. Xi asistirá a la cumbre del grupo BRICS, según confirmó el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi. Wang se encuentra reunido con el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo hoy. Ambos elogiaron las relaciones entre China y Rusia. Xi "se complace" en aceptar la invitación de Putin para unirse a la cumbre del BRICS en Kazán, dijo Wang. Putin informó que él y Xi también tendrán una reunión bilateral para discutir sus respectivas relaciones, que "están progresando muy favorablemente".

16:35 Nuevo cargo para el secretario general de la OTAN Stoltenberg

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, será el nuevo líder de la Conferencia de Seguridad de Múnich. El noruego asumirá el cargo en febrero de 2025, sucediendo al actual Christoph Heusgen. Heusgen, quien asumió el cargo en 2022 y fue el asesor principal de política exterior de la canciller Angela Merkel, renunciará a su cargo de presidente. El antiguo presidente, Wolfgang Ischinger, se espera que permanezca como presidente de la junta de la fundación. Stoltenberg pasará el testigo como secretario general de la OTAN en octubre al antiguo primer ministro neerlandés Mark Rutte.

16:11 Tres trabajadores de la Cruz Roja muertos en Ucrania

Ucrania reporta que tres empleados de la Cruz Roja de Ucrania murieron en un ataque ruso en un pueblo de la región disputada de Donetsk, según informó la Oficina del Fiscal General de Ucrania en Telegram. Dos más fueron hospitalizados, uno en estado crítico. "Otro crimen de guerra ruso. Hoy, el ocupante atacó vehículos de la misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja en la región de Donetsk", escribió el presidente Volodymyr Zelenskyy en X. Dmytro Lubinets, el defensor del pueblo del país, instó a la plataforma: "¡El @ICRC debe reconocer oficialmente la violación de Rusia de las normas de las Convenciones de Ginebra!"

15:45 El público está vetado del juicio a los abogados de Navalny

La jueza que preside el juicio penal contra los tres abogados del difunto crítico del Kremlin Alexey Navalny en la ciudad rusa de Petushki cerró rápidamente el juicio al público para Vadim Kobsev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin. Cita una advertencia policial sobre posibles provocaciones por parte de los seguidores de Navalny como la razón. Los tres abogados son acusados de pertenecer a un grupo extremista - la Fundación Anticorrupción establecida por Navalny.

15:18 Conflicto naval en el Mar Negro

Ucrania y Rusia están envueltas en una batalla naval y aérea en el Mar Negro, según informan los servicios de inteligencia militar ucranianos. Se reporta que un avión de combate ruso Su-30 fue derribado usando un arma portátil de defensa aérea durante una operación especial en el mar (ver entrada a las 08:04). No se proporcionaron más detalles sobre la operación del martes por la noche desde Kiev. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Rusia reporta que un intento ucraniano de atacar una plataforma de perforación rusa en el Mar Negro usando lanchas rápidas fue frustrado. Ocho de las 14 lanchas fueron destruidas y hundidas, mientras que las demás huyeron. No se mencionó la pérdida de un avión en Moscú. Sin embargo, el blog militar "Rybar" reporta que un Su-30 fue derribado mientras repelía el ataque ucraniano.

14:54 Soldados ucranianos: "Estamos cansados de la guerra"

Los soldados ucranianos deben usar las armas disponibles de manera estratégica y juiciosa, según reporta la periodista de ntv Kavita Sharma, quien se encuentra en el frente y encuentra tanto armas soviéticas antiguas con munición limitada como las pocas pero superiores armas occidentales modernas.

14:23 Zelensky: Rusia inicia contraofensiva en Kursk

Rusia ha lanzado una contraofensiva en la región rusa de Kursk, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta respuesta del ejército ruso "coincide con la estrategia ucraniana", dice Zelensky en una conferencia de prensa en Kiev, sin proporcionar más detalles. El Ministerio de Defensa de Rusia confirma que las unidades rusas han liberado diez asentamientos en la región de Kursk en dos días.

13:38 Suministro de agua y gas parcialmente interrumpido en la ciudad ucraniana de Pokrovsk

Después de los ataques rusos, la ciudad de Pokrovsk en la región ucraniana de Donetsk está experimentando un suministro de agua irregular y muchos residentes carecen de gas para cocinar y calentar, según el gobernador de la ciudad. Un reciente ataque ha causado daños a una planta de tratamiento de agua, y la ciudad ahora depende de más de 300 pozos de emergencia taladrados para agua potable, según el gobernador Vadym Filaschkin. Además, la destrucción de un centro de distribución de gas ruso el día anterior dejó a 18,000 residentes de Pokrovsk sin gas.

13:07 Suposición sobre la disminución de buques de guerra rusosSe especula que Rusia tiene la mitad de buques de guerra que afirma tener, según un portal de noticias ruso independiente, "Agentstvo". El portal se refiere a datos de los proyectos "Clasificación global de potencias navales 2024" y "RussiaShips.info" que estiman 264 y 299 buques de guerra respectivamente, significativamente menor que el anuncio del Ministerio de Defensa ruso de más de 400 participando en el ejercicio militar "Océano-2024". También se incluyen alrededor de 50 barcos y submarinos de la Flota del Mar Negro, que no participan en el ejercicio. No es la primera vez que Rusia es acusada de exagerar el tamaño de sus fuerzas militares.

12:28 Aumento de la actividad de espionaje ruso contra la ayuda militar alemanaLos servicios de inteligencia rusa han aumentado sus actividades de espionaje contra la ayuda militar alemana a Ucrania y la militar alemana, según el Servicio de Contraespionaje Militar (MAD). El informe indica que el interés de Rusia en la política y estrategia militar ha pasado de un nivel estratégico a uno más táctico. Rusia ahora se centra en obtener información sobre la ayuda militar que Alemania proporciona a Ucrania, incluyendo rutas de transporte, procedimientos de despliegue y tácticas de armas occidentales en Ucrania, así como las capacidades de la militar alemana para la defensa territorial y de la alianza.

11:52 Análisis de Munz sobre la posible autorización británica-estadounidense para el uso de armas ucranianas contra territorio rusoSegún el corresponsal de ntv Rainer Munz, Reino Unido y EE. UU. podrían permitir a Ucrania utilizar armas contra territorio ruso. Hasta ahora, el Kremlin ha logrado evitar esta decisión con amenazas. En este contexto, no es sorprendente que un experto en armas atómicas ahora abogue por ataques contra Berlín.

11:15 Retraso en la decisión sobre el uso de misiles de largo alcance por parte de UcraniaUna decisión sobre el uso de misiles de largo alcance occidentales por parte de Ucrania puede tardar algún tiempo, según el medio estadounidense Bloomberg. Parece poco probable que se tome una decisión antes de la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre, donde se espera la asistencia de alrededor de 150 líderes de estado y gobierno. El secretario británico de Asuntos Exteriores Lammy declaró que la reunión de la ONU servirá como la próxima oportunidad para discutir el uso de misiles de largo alcance. El presidente ucraniano Selenskyj se espera que repita esta demanda en la reunión. El miércoles, Lammy y el secretario de Estado de EE. UU. Blinken visitaron Kiev para discutir los planes de Selenskyj para ataques contra territorio ruso. Blinken planea discutir esto con el presidente de EE. UU. Biden el viernes. El primer ministro británico Starmer también se reunirá con Biden el viernes para discutir este asunto.

10:31 Defensa aérea ucraniana repele ataque rusoLa fuerza aérea ucraniana informa que Rusia atacó Ucrania durante la noche con 5 misiles y 64 drones de combate iraníes. Se interceptaron 44 drones. La defensa aérea también estuvo activa alrededor de Kiev, eliminando amenazas de drones entrantes.

09:11 Apoyo a un disuasivo nuclear ruso mejoradoEl experto en política exterior rusa Sergei Karaganov cree que Rusia debe comunicar más claramente su disposición a utilizar armas nucleares. El objetivo principal de la doctrina nuclear de Rusia debería ser "convencer a todos los enemigos actuales y futuros de que Rusia está preparada para utilizar armas nucleares", declaró Karaganov al periódico ruso Kommersant. Moscú podría llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin iniciar una guerra nuclear a gran escala, sugirió. EE. UU. sería deshonesto si afirmara prometer protección nuclear a sus aliados. Karaganov ha abogado anteriormente por que Rusia considere un ataque nuclear preventivo como medio para intimidar a sus adversarios. Algunos expertos occidentales argumentan que Karaganov cumple una función útil para el Kremlin al vocear opiniones que preocupan al Occidente y hacen que Putin parezca más contenido en comparación.

08:46 Esperanza en el uso de misiles de largo alcance por parte de UcraniaEl optimismo creciente en Ucrania sugiere que pronto se podría conceder permiso para launching attacks deep into Russian territory using Western weapons. US Secretary of State Antony Blinken emphasized during his visit to Kyiv the importance of ensuring "that Ukraine has everything it needs." In Britain, it appears as if the green light is tilting towards this prospect:

08:04 Inteligencia militar ucraniana reporta derribo de avión de combate rusoDespués de informes sobre la desaparición de un caza ruso Su-30SM de los radares, el servicio de inteligencia militar ucraniano ahora afirma que soldados ucranianos han derribado un avión de este tipo durante una operación en el Mar Negro. Kyiv Independent reporta que el caza, valorado en $50 millones y estacionado en Crimea, fue derribado por un sistema portátil de defensa aérea.

07:26 Ucrania reporta más de una docena de heridos en un ataque con drones significativo en KonotopEl número de víctimas tras el ataque con drones ruso que apuntó a la infraestructura energética de Konotop durante la noche ha aumentado a 14, según informó la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform basándose en la información de la administración militar regional. Entre los impactos, se reportó que un edificio residencial en el centro de la ciudad fue alcanzado.

06:42 Los residentes ucranianos en Alemania mantienen su estatus protegido durante los viajes a casaEl legislativo alemán comienza a deliberar hoy por primera vez sobre el programa de seguridad propuesto por el gobierno, que, entre otros aspectos, establece restricciones de cuchillos y la retirada del estatus de asilo para aquellos que viajan a sus hogares. Sin embargo, ciertas excepciones son aplicables, como a los refugiados ucranianos.

06:04 Televisión rusa alega que Trump recibió un trato desfavorable en el debate televisivoNumerosos comentaristas en la televisión estatal rusa han acusado sabotaje contra Trump durante su debate televisivo contra Kamala Harris, según Kyiv Independent. Argumentaron que Trump fue puesto en desventaja. Los broadcasters rusos criticaron la verificación de los comentarios de Trump. Muchos analistas creen que Trump perdió el debate. Trump declaró que si gana las elecciones, cesará Immediately the Ukraine conflict.

04:50 Asalto ruso en Konotop: Daños significativos a la infraestructura energéticaUn asalto ruso en Konotop, en la región de Sumy, ha dejado a numerosos residentes heridos. Según el alcalde Artem Semenikhin, el suministro de agua de la ciudad se ha visto momentáneamente afectado. Se ha causado un daño tremendo a la infraestructura energética y remains incierto cuándo las casas particulares recuperarán la electricidad. Después del ataque en el centro de la ciudad, se han registrado múltiples incendios y edificios escolares y residenciales han sufrido daños. Dos personas han sido hospitalizadas, una de ellas en estado crítico.

03:29 Latvia brinda ayuda militar adicional a UcraniaLa primera ministra de Letonia, Evika Silina, anunció un paquete de asistencia militar para Ucrania durante su visita a Kyiv. El apoyo incluirá vehículos de combate de personal, según el primer ministro ucraniano Denys Shmyhal. Lo anunció después de reunirse con Silina. Además, los dos países están discutiendo un aumento de la cooperación en la industria de defensa.

01:32 Reino Unido solicita reunión con empresario iraní por sospechas de envíos de misiles a RusiaEl Reino Unido ha solicitado una reunión con un empresario iraní debido a sospechas de envíos de misiles iraníes a Rusia, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres. "El gobierno del Reino Unido ha dejado claro que cualquier transferencia de misiles balísticos a Rusia significaría una grave escalada y merecería una respuesta significativa", dice el comunicado. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido impusieron más sanciones a Teherán en respuesta a los sospechosos envíos de misiles, que incluyen la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. La Unión Europea ya había informado de "información creíble" sobre el transporte de misiles iraníes a Rusia.

00:14 Ucrania: Rusia desplega soldados sin experiencia de combate en VovchanskSegún informes del ejército ucraniano, Rusia está desplegando soldados sin experiencia de combate en el frente de Járkov. Vitalii Sarantsev, portavoz del grupo táctico operativo de las Fuerzas Armadas en Járkov, afirmó que las unidades responsables del ataque a Vovchansk están mal entrenadas. Se especula que los nuevos refuerzos son una reserva de movilización reunida por Rusia. No está claro si son antiguos prisioneros o reclutas de países como Asia Central, África o Oriente Medio.

22:39 Alcalde del oeste de Ucrania asigna patrullas de habla rusaEl alcalde de la ciudad ucraniana occidental de Ivano-Frankivsk declaró que se establecerán patrullas de habla rusa para abordar el creciente uso del idioma ruso. "Esto es una iniciativa ciudadana; cualquiera puede convertirse en inspector de lenguaje" dijo el alcalde Ruslan Martsinkiv en una entrevista con NTA. Muchos desplazados de las regiones del este de Ucrania que hablan ruso nativamente residen en la ciudad. Martsinkiv espera al menos 100 tales controladores de lenguaje, con aproximadamente 50 voluntarios ya registrados. También proporcionó un número de teléfono para que los ciudadanos informen a los hablantes de ruso en espacios públicos. Como consecuencia del conflicto, millones de personas, especialmente de las regiones de habla rusa en el este y el sur, han huido a la relativamente segura zona de habla ucraniana en el oeste de Ucrania.

21:42 Erdogan exige la restitución de Crimea a MoscúEl presidente turco Recep Tayyip Erdogan aboga por el regreso del peninsula de Crimea, que Rusia annexó, a Ucrania. "Nuestro apoyo inquebrantable a la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania continúa. La restauración de Crimea a Ucrania es una demanda del derecho internacional", afirmó el líder turco en un mensaje de video con motivo del lanzamiento de la Plataforma de Crimea. Establecida en 2021, la Plataforma de Crimea tiene como objetivo promover el reconocimiento internacional de la situación de Crimea.

20:37 Blinken describe la posición de Biden sobre el uso de armas contra Rusia en UcraniaEl secretario de Estado Antony Blinken dijo que Estados Unidos está trabajando activamente en las solicitudes militares de Ucrania, incluidas las armas de largo alcance proporcionadas por el Occidente, para atacar objetivos rusos. El presidente Joe Biden y el primer ministro Keir Starmer del Reino Unido discutirán estos requisitos el viernes, reveló Blinken durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo británico, David Lammy, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiga, en Kyiv. "Estamos trabajando para asegurarnos de que Ucrania esté adecuadamente equipada para defenderse efectivamente", destacó Blinken, agregando: "Nuestro objetivo es que Ucrania emerja victoriosa".

