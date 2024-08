Zelenskyy apunta a una región desmilitarizada que pertenece a Rusia.

Avanza Ucrania en Kursk con mayor ímpetu, revela Zelensky objetivo

En su primera revelación explícita, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha revelado el objetivo principal detrás del avance militar de Ucrania en la región occidental rusa de Kursk. Como se indicó en su discurso nocturno, Ucrania busca "establecer una zona de límite en el territorio del adversario". Los intensos combates en Kursk y otras regiones orientales de Ucrania han requerido la rápida reposición de armas y municiones de los aliados occidentales. Zelensky apeló a EE. UU., Reino Unido y Francia, señalando: "La guerra no descansa".

A pesar del desempeño notable de las tropas ucranianas, Zelensky enfatizó la necesidad de acelerar los envíos de ayuda. El éxito de Ucrania depende de estas entregas oportunas.

Según Forbes, el ejército ucraniano está sufriendo pérdidas de equipo extraordinariamente altas durante su ofensiva en Kursk. La destrucción de tanques, vehículos blindados y armas pesadas es desproporcionadamente alta en comparación con las pérdidas del lado ruso, lo que sugiere un desequilibrio estratégico significativo.

Al ser una ofensiva en terreno abierto, los vehículos frequently se convierten en objetivos de ataques aéreos y de artillería, lo que lleva a "dos veces las pérdidas habituales", informó la revista, citando a analistas. Sin embargo, si Ucrania logra mantener su control en el territorio capturado, las pérdidas habrán valido la pena.

Presión intensa en Donbass

Mientras Ucrania mantiene su agresividad en Kursk, adopta una postura defensiva en otros lugares, especialmente en la región de Donbass. Las fuerzas ucranianas han enfrentado presuntamente una presión intensa, con retiradas de ciertos áreas. Zelensky destacó la importancia de la vecindad de Torez, indicando que el objetivo principal de Ucrania ahora es infligir el mayor daño posible al potencial bélico de Rusia y llevar a cabo operaciones de contraofensiva.

En el frente de Pokrovsk, los oficiales militares ucranianos reconocieron los desafíos. "Podemos elegir retirarnos, rendir un pequeño asentamiento o perder un pequeño enfrentamiento", dijo Serhiy Zehorovsky, comandante de brigada, en una declaración televisada. "Pero nuestro objetivo final es ganar la guerra".

Actualmente, las tropas rusas están intentando disrupt the supply line between Pokrovsk and Karlivka near Mykolaivka. "Aquí, están intentando algo", dijo Zehorovsky. Sin embargo, el ejército ruso parece estar preparado para un movimiento inesperado en este momento, como sugiere el oficial, pero sin ofrecer detalles específicos.

La Unión Europea ha sido una fuente crucial de ayuda para Ucrania, proporcionando armas y municiones necesarias para fortalecer la defensa de Ucrania durante su ofensiva en Kursk. Reconociendo la importancia estratégica del apoyo de la Unión Europea, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha expresado su gratitud y ha apelado a la continuación de la asistencia para mantener el impulso de Ucrania contra las fuerzas rusas.

