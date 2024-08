Zelensky tiene la intención de mostrar la estrategia propuesta por Harris y Trump para poner fin al conflicto

Presidente ucraniano Zelensky discutirá su estrategia para poner fin a la guerra con Biden, Trump y Harris en septiembre

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene la intención de comunicar su estrategia para concluir la guerra contra Rusia a la saliente presidente estadounidense Joe Biden, al ex presidente Donald Trump y a la vicepresidenta Kamala Harris en septiembre. Según Zelensky, la ofensiva de Kursk es parte de esta estrategia, que incluye elementos militares, diplomáticos y económicos, aunque no ofreció detalles específicos.

18:44 Ucrania acusa a Rusia de cometer 136,000 crímenes de guerra

Desde el inicio de la invasión en 2022, las agencias de aplicación de la ley ucranianas han documentado 136,000 crímenes de guerra cometidos por los invasores rusos. La Fiscalía ha examinado a 660 sospechosos, lo que ha resultado en 126 condenas, según las autoridades ucranianas. La inaccesibilidad de los territorios ocupados ha llevado al fiscal general ucraniano Andriy Kostin a sospechar que los números reportados pueden ser incompletos.

18:20 Autoridades rusas investigan a corresponsal de Deutsche Welle y periodista ucraniano

El Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia ha iniciado investigaciones contra un corresponsal de Deutsche Welle y un periodista ucraniano, acusándolos de ingresar ilegalmente a la región rusa de Kursk. Nick Connolly, empleado de Deutsche Welle, y Natalia Nagornaya, asociada con el canal ucraniano 1+1, están trabajando desde áreas controladas por Ucrania en Kursk.

17:51 Zelensky: Ucrania puede producir hasta dos millones de drones este año

Ucrania tiene la capacidad de fabricar entre 1,5 y 2 millones de drones este año, según el presidente Volodymyr Zelensky. Sin embargo, las restricciones de financiamiento obstaculizan su producción. El diálogo es el único medio para resolver la guerra con Rusia, y el gobierno de Kiev debe mantener una posición fuerte en la próxima conferencia de este año, enfatiza Zelensky.

17:25 Grossi: Cercanía peligrosa de los combates en la central nuclear de Kursk

La proximidad del conflicto entre Ucrania y Rusia a la central nuclear en la región rusa de Kursk es extremadamente peligrosa, según el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. "Tener una central nuclear de esta magnitud situada tan cerca de un punto de conflicto o línea del frente militar es un problema extraordinariamente serio", dice Grossi. "El hecho de que las operaciones militares estén sucediendo a solo unos pocos kilómetros de distancia hace que sea una demanda urgente de atención", añade. "En última instancia, parece increíblemente racional y simple: No ataquen una central nuclear".

16:51 Syrskyj: Rusia despliega 30,000 tropas a Kursk

Uno de los principales objetivos de la operación de Ucrania en la región de Kursk es desviar las tropas rusas de otras regiones, en particular de los regiones de Pokrovsk y Kurachovo en la región de Donetsk. Según el jefe militar ucraniano Oleksandr Syrskyj, Rusia ya ha desplegado 30,000 soldados en la región de Kursk y se espera que este número aumente aún más. Como resultado, Rusia ha disminuido sus actividades en la región sur de Ucrania. Sin embargo, la presión sigue siendo alta en la región de Pokrovsk, donde Rusia está concentrando sus tropas más poderosas, dice Syrskyj.

16:25 Fuerzas rusas matan a uno en ataque con cohetes en la región de Kharkiv

Las fuerzas rusas infiltraron la ciudad de Bohoduchiw en la región de Kharkiv con cohetes, lo que resultó en una muerte y seis heridos, informaron las autoridades ucranianas. Un cohete impactó en una parada de autobús, causando la muerte de una mujer de 71 años. Los ataques rusos también apuntaron a instalaciones industriales y residenciales, así como a varios vehículos.

15:57 Shmyhal: Ucrania necesita $15 mil millones para cubrir el déficit presupuestario de 2025

El primer ministro Denys Shmyhal estima que Ucrania necesita otros $15 mil millones para compensar su déficit presupuestario de $35 mil millones en 2025. Shmyhal planea aumentar los impuestos y emitir deuda en el mercado de deuda doméstico para financiar la guerra contra Rusia, según sus planes que se discutirán en el Parlamento en septiembre.

15:32 Ucrania busca defensas alternativas contra los ataques rusos

Ucrania ha experimentado uno de los mayores bombardeos y ataques con cohetes por parte de las tropas rusas desde el inicio de la guerra. Debido a los continuos ataques, Ucrania busca métodos alternativos para defenderse más allá de confiar en la ayuda militar occidental.

15:11 Zelensky: Ucrania prueba con éxito su primer misil balístico indígena

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anuncia la prueba exitosa del primer misil balístico indígena de Ucrania, elogiando "nuestra industria de defensa". Sin embargo, no se Released details about the missile.

14:45 Moscú: el papel de EE. UU. en la incursión ucraniana en Kursk es innegable

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, reconoce el papel de EE. UU. en la incursión de las fuerzas ucranianas en el óblast ruso de Kursk como un hecho indiscutible. Suga

14:19 Zelensky: F-16s Derriban Misiles Rusos El presidente ucraniano Volodímir Zelenski se jacta de que los nuevos aviones de combate F-16 han interceptado con éxito misiles rusos durante un ataque a gran escala. Él menciona, "Durante este intenso asalto de misiles, logramos derribar algunos a través de la ayuda de los F-16". Los aviones se utilizaron para contrarrestar el intenso ataque aéreo que tuvo lugar el lunes. Varios países europeos, incluidos los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Bélgica, han acordado suministrar a Ucrania más de 60 de estos aviones de combate estadounidenses.

13:59 Alerta de Bombardeo Aéreo Momentáneo Cerca de la NPP Rusa de Kursk Hubo una breve alerta de bombardeo aéreo en Kursk, una ciudad de la región rusa de Kursk, alrededor del mediodía. Sirenas ensordecedoras señalaron una posible amenaza de misil. Un reportero de Reuters informó sobre el incidente. La planta nuclear de Kursk, actualmente bajo escrutinio de Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), se encuentra en Kursk.

13:44 Ejército Ruso Afirma Victoria en Otra Localidad Cerca de Pokrovsk El ejército ruso afirma la victoria en otro pueblo cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa anunció a través de Telegram que el pueblo de Orlowka en la región de Donetsk había sido "liberado". Orlowka es el nombre ruso del pueblo ucraniano de Orliwka. La feroz lucha entre los ejércitos ruso y ucraniano en la región rusa de Kursk continúa, mientras que las fuerzas rusas persisten en su ofensiva en Donetsk. El Ministerio de Defensa informa con frecuencia sobre la captura de nuevas localidades. La región que rodea el importante centro logístico de Pokrovsk también es objeto de atención.

13:21 Lavrov Amenaza con Armas Nucleares El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, calificó la apelación de Ucrania a sus aliados para que usen armas proporcionadas por el Oeste contra Rusia como chantaje. Advirtió que era peligroso para las potencias nucleares del Oeste "jugar con fuego". Moscú está actualizando su doctrina nuclear. No se proporcionaron detalles. La doctrina establece el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia se ve amenazada.

13:04 Syrskyj: Fuerzas Ucranianas Ganando Terreno en Kursk, Situación en Pokrovsk Dificil En la región rusa de Kursk, las tropas ucranianas están progresando, pero los soldados rusos están avanzando en la ciudad ucraniana de Pokrovsk en Donetsk, según el Jefe del Ejército Oleksandr Syrskyj. La situación general allí es desafiante.

12:42 Munz: Los Asaltos de Rusia se Intensificarán en Ucrania Después de los recientes ataques con drones, Rusia ha intensificado sus ataques con cohetes a Ucrania, informes el corresponsal de ntv Rainer Munz. Él explica que la sincronización no es casual, ya que se acerca el otoño y la temporada de calefacción.

12:33 Kyiv Reporta la Captura de 594 Soldados Rusos en la Región de Kursk Ucrania ha detenido un total de 594 soldados rusos en la región de Kursk, según el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyj. Esta es la primera vez que se revela públicamente un número específico. En informes anteriores, se identificaron al menos 247 prisioneros de guerra rusos a través del análisis de imágenes y videos por "The Washington Post".

12:09 Cortes de Luz y Restricciones Continuarán Durante Varios Días Más Después del mayor ataque ruso a Ucrania desde el inicio de la guerra, se espera que las restricciones para la población continúen durante varios días más. Las interrupciones y "restricciones extremas" de energía podrían continuar durante una o dos semanas, informó Ivan Plachkov, presidente de la Asociación de Energía de Ucrania, a la cadena de televisión Kyiv24. Plachkov describió el gran ataque con misiles ruso del lunes como "uno de los ataques más significativos contra la infraestructura energética de Ucrania" con el objetivo de causar un colapso total en el sistema energético.

11:46 Roth: Ataques Rusos Desencadenarán Migración de Refugiados a la UE El experto en política exterior del SPD alemán Michael Roth sugiere que los masivos ataques rusos a la infraestructura de Ucrania desencadenarán una migración de refugiados hacia Europa. Él etiqueta la actual serie de ataques como "el inicio de una nueva campaña de destrucción contra la infraestructura energética de Ucrania". Además, le dijo a Politico que el objetivo es "inutilizar la producción de armas de Ucrania por un lado, y hacer la vida insoportable para los residentes de Ucrania por el otro, para desencadenar nuevos movimientos de refugiados hacia la UE". Agregó, "El daño es tan grave que una reparación rápida es altamente improbable". Roth aboga por el apoyo durante el próximo "invierno difícil", incluyendo generadores de respaldo, y la aprobación de EE. UU. para el uso de armas de largo alcance contra los aeródromos desde los cuales despeg

10:50 Informe: Ucrania Formando Nuevas y Potentes Unidades de Tropas

Según un informe del portal ucraniano independiente "MilitaryLand", Ucrania está estableciendo nuevas brigadas mecanizadas para defenderse de la agresión rusa. Estas brigadas podrían estar listas para el combate en 2025. Los reclutas se esperan que provengan principalmente de ucranianos que residen en el extranjero, quienes recibirán parte de su entrenamiento allí. Una brigada mecanizada suele estar compuesta por alrededor de 2.000 soldados y está bien equipada con cantidades considerables de hardware militar pesado como tanques.

10:44 Jefe de la IAEA Inspecciona la Central Nuclear de Kursk

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, ha visitado la central nuclear de Kursk en la región fronteriza rusa, según informó la agencia de noticias rusa TASS. Grossi había anunciado su intención de inspeccionar personalmente la instalación debido a la situación crítica que la rodea. Miles de soldados ucranianos habían invadido la región de Kursk el 6 de agosto y Rusia alega que Ucrania ha atacado repetidamente la instalación. El gobierno ucraniano aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

10:23 Servicio de Seguridad de Rusia Acusa a Periodistas de DW de Cruzar la Frontera de forma Ilegal

El servicio de seguridad de Rusia FSB ha informado que ha acusado a dos periodistas extranjeros de cruzar la frontera rusa de forma ilegal. Los periodistas, un reportero de DW y un corresponsal del canal de televisión ucraniano 1+1, son acusados de informar sobre la invasión ucraniana en la región de Kursk. Reuters informó esto citando la agencia de noticias rusa Interfax. El FSB habría iniciado procedimientos criminales contra al menos siete periodistas extranjeros que cubren la región de Kursk.

10:02 Fuerzas Ucranianas Allegadamente Atacando la Frontera Rusa en la Región de Belgorod

Se informan combates en la frontera entre Ucrania y Rusia en la región de Belgorod, según The Guardian citando canales de Telegram rusos. El canal de Telegram Mash reporta que alrededor de 500 soldados ucranianos atacaron dos puntos de control en Nechoteyewka y Shebekino en Belgorod, con combates en curso en ambos lugares. Belgorod comparte frontera con la región rusa de Kursk, que ha estado bajo control ucraniano desde principios de agosto.

09:45 Autoridades Ucranianas Informan de Altas Pérdidas Rusas

Se informa que Rusia ha sufrido 1.280 bajas y más de 600.000 bajas militares en total desde el inicio del conflicto, según el Estado Mayor ucraniano. En las últimas 24 horas, se informa que las fuerzas militares ucranianas han destruido 12 tanques, 19 vehículos blindados, 52 sistemas de artillería, 120 drones, 103 misiles y un lanzacohetes múltiple. Estas cifras no han sido verificadas de forma independiente y Rusia remains silent on its own losses.

09:21 Fuerza Aérea de Ucrania Afirma haber Derribado Misiles y Drones

La fuerza aérea ucraniana reporta haber derribado cinco misiles lanzados por Rusia y 60 drones. Rusia lanzó un total de 10 misiles y 81 drones contra Ucrania, según el canal de Telegram de la fuerza aérea. Alrededor de 15 drones y varios misiles fueron interceptados cerca de Kyiv, según el jefe de la administración militar de la ciudad, Serhiy Popko. "Todo lo que se dirigía hacia la capital de Kyiv fue destruido". Diez drones aún se encontraban en el espacio aéreo ucraniano a las 9 a.m. hora local (8 a.m. CEST), y otros drones habían caído. Tres misiles hipersónicos Kinzhal (Daga) y dos misiles Iskander no pudieron ser derribados, según el comandante de la fuerza aérea, Mykola Oleschuk. Si bien estas cifras no han sido completamente confirmadas, brindan una comprensión general de la escala del ataque.

08:57 Ataques Nocturnos Dejan Multiple Muertos - Rusia Allegadamente Dispara Misiles Kinzhal

Rusia ha lanzado intensos ataques aéreos sobre Ucrania por segunda noche consecutiva, utilizando una variedad de armas. Informes preliminares de las autoridades ucranianas sugieren que al menos cuatro personas han muerto -dos por un ataque con misiles a un hotel en Kryvyi Rih, y dos por ataques con drones en Zaporizhzhia. La fuerza aérea ucraniana afirma que Rusia utilizó bombarderos de largo alcance desde los cuales se lanzaron misiles crucero, y también se desplegaron misiles hipersónicos Kinzhal.

08:33 China Apoya su propio Plan de Paz

China está abogando por un mayor apoyo a su propio plan de paz. El enviado especial de China para Asuntos Euroasiáticos, Li Hui, destacó después de las negociaciones con Indonesia, Brasil y Sudáfrica que estos tres países representan la "Cinturón y Ruta" y son fuerzas influyentes que promueven la paz global. Mantienen contacto con tanto Ucrania como Rusia y están dedicados a resolver el conflicto a través del diálogo político y las negociaciones, dijo Li. China y Brasil lanzaron un plan de paz conjunto este año que llama a una conferencia de paz que involucre a todas las partes, sin escalada adicional en el campo de batalla. China y Rusia no asistieron a una conferencia de paz en Suiza en junio. Rusia no fue invitada y China decidió no asistir.

07:37 Biden Tacha los Últimos Ataques Rusos como "Inhumanos"

El presidente estadounidense Joe Biden ha condenado los recientes ataques rusos como "brutales". Declaró: "Sin vacilar, condeno la militancia continua de Rusia contra Ucrania y los intentos de sumergir al pueblo ucraniano en la oscuridad". Rusia nunca tendrá éxito en Ucrania, afirmó Moscú, está "objetivando los recursos vitales" de Ucrania con ataques y tratando de "interrumpir las líneas de suministro". El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán expresó sentimientos similares en X, condenando la ofensiva rusa como "despiadada".

07:05 ISW: Invasión Belarusa a Ucrania poco probable

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) sigue convencido de que una invasión de Ucrania por parte de las tropas belarusas es altamente improbable. ISW basa esta conclusión en un informe reciente de la organización de noticias abierta ucraniana Frontline Insight y Rochan Consulting, que sugiere que las unidades de combate belarusas operan habitualmente por debajo del 60% de su fuerza total y requieren movilización para desplegar unidades. No se ha iniciado ninguna movilización de este tipo. En cambio, se cree que la actividad actual está destinada a desviar la atención de las fuerzas ucranianas del frente, ayudando así a las fuerzas rusas. El actual despliegue de fuerzas rusas en Bielorrusia es insuficiente para iniciar una invasión coordinada desde la frontera de la región de Gomel. Una invasión de Ucrania por parte de las fuerzas belarusas o la participación militar en el conflicto socavaría la capacidad del líder Alexander Lukashenko para proteger su régimen, potencialmente alimentando la disensión interna. Las próximas elecciones presidenciales están programadas para febrero de 2025.

06:32 Gabbard respalda a Trump, argumentando la necesidad de mantener a EE. UU. "Lejos del borde de la guerra"

La ex candidata presidencial demócrata y congresista Tulsi Gabbard, ahora independiente, ha respaldado al candidato republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. Afirmó que, si fuera elegido, Trump trabajaría para retirar a EE. UU. "del borde de la guerra" en el Medio Oriente y Ucrania. Gabbard, una ex soldado de la Guardia Nacional, se presentó como candidata presidencial demócrata en 2020 pero no tuvo tracción y acabó respaldando a Joe Biden, que ganó para los demócratas. A lo largo de su campaña, abogó por una política exterior menos belicista de EE. UU. Gabbard ha tenido que desmentir los rumores de que su campaña estaba respaldada por Rusia y pretendía debilitar a los demócratas.

Lea más sobre esto aquí.

06:17 Biden elogia la visita de Modi a Ucrania

El presidente estadounidense Joe Biden ha elogiado la visita del primer ministro indio Narendra Modi a Ucrania la semana pasada. Modi, cuyo país aboga por la neutralidad en el conflicto entre Ucrania y Rusia, expresó su total apoyo a un regreso rápido a la paz y la estabilidad en Ucrania en la red social X. Biden elogió el compromiso de Modi con Ucrania y su visita a Polonia la semana pasada, un aliado entusiasta de Kiev en Europa Oriental. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, informó a la prensa que bienvenían a cualquier país que adopte la perspectiva del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y contribuya a su búsqueda de una paz justa.

05:45 Testigos informan de múltiples explosiones en Kyiv

En el reciente ataque con drones a Kyiv, los testigos han informado de al menos tres series de explosiones separadas. Hasta el momento, no se han recibido informes de fallecidos o heridos. Los mecanismos de defensa aérea en la región de Kyiv han estado activos durante toda la noche para contrarrestar los cohetes y drones entrantes dirigidos hacia la capital, según el informe de telegrama de la administración militar regional. Los ataques ocurrieron un día después del mayor ataque aéreo ruso hasta la fecha en este conflicto.

05:03 Fuerza Aérea: Bombarderos y drones rusos se acercan a Ucrania

Según fuentes ucranianas, Rusia ha lanzado bombarderos y drones con rumbo a Ucrania. Los bombarderos Tu-95ms han despegado de la base aérea de Engels en el suroeste de Rusia, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en telegrama. También se han identificado drones entrantes. Se han activado alarmas aéreas en varias partes de Ucrania, según las autoridades locales.

02:04 Nuevo ataque con drones en los perímetros de Kyiv

Según los anuncios ucranianos, ha ocurrido otro ataque con drones rusos en la región de Kyiv. La administración militar de la región de Kyiv informa a través de Telegram: "Detección de actividades de drones enemigos". Los sistemas de defensa de la región están actualmente activos.

00:35 Ataque con cohetes rusos mortal en Kryvyi Rih

Al menos una persona ha fallecido como resultado de un ataque con cohetes rusos en la infraestructura civil de una ciudad central ocupada por Rusia, Kryvyi Rih. Las autoridades regionales indican que cinco personas podrían estar atrapadas bajo los escombros. Oleksandr Vilkul, jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, informó en Telegram que cuatro personas han resultado heridas y hospitalizadas. El gobernador de la ciudad, Serhiy Lysak, declaró en Telegram que el edificio ha sido casi completamente destruido. Estas declaraciones remain sin confirmar. El lado ruso aún no ha ofrecido reacción.

23:19 Zelenskyy Amenaza con Represalias por los Bombardeos Aéreos Después de los extensos ataques aéreos rusos en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelenskyy promete represalias. Zelenskyy insinúa represalias inminentes utilizando los cazas F-16 proporcionados por los aliados en su discurso en video vespertino. No revela detalles sobre el plan de represalias, pero se refiere a la ofensiva ucraniana en curso en la región rusa de Kursk, que lleva más de tres semanas. Las fuerzas ucranianas han extendido su control, capturando más prisioneros de guerra rusos, lo que mejora las posibilidades de intercambios de prisioneros.

22:03 EE. UU.: Rusia Pretende sumir a Ucrania en la Oscuridad Según John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., Rusia busca "sumir a la población ucraniana en la oscuridad a medida que llega el otoño", tras intensos bombardeos en Ucrania. Los ataques a la infraestructura energética de Ucrania se consideran "escandalosos", dice Kirby. EE. UU. condena "la guerra continuada de Rusia contra Ucrania".

21:20 Nuevas Órdenes de Evacuación en la Región de Donetsk Debido a los avances rusos, las autoridades ucranianas han emitido nuevas órdenes de evacuación en el área de Donetsk. Las condiciones de seguridad han empeorado y se ha ampliado la zona de evacuaciones obligatorias, lo que ha llevado a los residentes, principalmente niños y sus cuidadores, a abandonar sus hogares. Se han identificado un total de 27 asentamientos en las áreas de Kostjantyniwka y Selydove. Previamente, se habían llevado a cabo evacuaciones de pueblos en el área de Pokrovsk debido a los avances de las tropas rusas.

Puedes revisar los desarrollos anteriores aquí.

Lea también: