- Zelensky sugiere utilizar una contraofensiva para agotar las reservas de Rusia

En la ofensiva de las fuerzas ucranianas en la región occidental rusa de Kursk, el presidente Volodymyr Zelensky ve una debilidad a largo plazo del ejército enemigo. Describió las pérdidas de Rusia como "extremadamente ventajosas" para la defensa de Ucrania, en su discurso en video vespertino. "Se trata de destruir las líneas de suministro del ejército ruso y agotar sus recursos", aclaró Zelensky. "Debemos causar el máximo daño a todas las posiciones rusas, y lo estamos haciendo".

Según el "Washington Post", Ucrania lanzó otro intento de avanzar hacia el territorio ruso, hacia Belgorod. Sin embargo, las unidades rusas ya estaban en alerta máxima en esta área debido a los eventos en la región de Kursk, y el avance ucraniano ya se había estancado cerca de la frontera.

El comandante en jefe Oleksandr Syrskyi informó que las tropas ucranianas habían avanzado entre uno y tres kilómetros en Kursk. "La lucha continúa a lo largo de toda la línea del frente", dijo en un clip de video vespertino. "La situación está bajo control en general".

Syrskyi también informó a Zelensky sobre la situación en otras secciones del frente, centrándose en las de Pokrovsk y Torez en las afueras de la región de Donbass, que está bajo control ruso en el este de Ucrania. Zelensky no proporcionó más detalles.

El Estado Mayor en Kyiv informó sobre 23 ataques de las tropas rusas en Pokrovsk. "Los defensores han repelido 17 ataques, con seis batallas aún en curso", dijo en la tarde. Ocho ataques rusos fueron repelidos en Torez. Durante los combates, la fuerza aérea rusa bombardeó tanto Torez como las ciudades más pequeñas de Nueva York y Nelipivka. Estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de manera independiente.

Rusia ha estado llevando a cabo una guerra de agresión incansable contra Ucrania durante más de dos años y medio, capturando territorios más grandes en el este del país vecino. En un esfuerzo por detener los avances adicionales, el ejército ucraniano lanzó una contraofensiva en la región occidental rusa de Kursk. Esto también podría fortalecer la posición de negociación de Ucrania en cualquier conversación futura entre Moscú y Kyiv.

El embajador Lambsdorff: Moscú no está interesado en negociaciones

El embajador alemán en Moscú, Alexander Graf Lambsdorff, no ve posibilidades de negociaciones de paz en el conflicto de Ucrania en este momento. "En este momento, el lado ruso no está señalando ninguna voluntad de negociar, sino que está insistiendo en condiciones previas amplias", dijo Lambsdorff, quien ha sido embajador durante aproximadamente un año, en una entrevista con el "Bonn General-Anzeiger".

Si el presidente ruso Vladimir Putin declara que solo está dispuesto a hablar con el lado ucraniano si este se retira completamente de todos los territorios que Rusia afirma haber annexado, incluyendo aquellos no bajo control militar ruso, "then it's clear that there's no sincerity behind it", dijo Lambsdorff.

El trabajo de la embajada alemana en Moscú se centra en poder actuar si cambia la postura de Moscú. "Porque un día, Rusia debe reconocer que ha logrado significativamente menos con esta guerra de lo que había planeado initially, that it is inflicting heavy international damage on itself, and that it is in an overheated war economy that will not be sustainable."

El avance de Ucrania en el territorio ruso de la región de Kursk ha alarmado a Rusia, dijo Lambsdorff. Fue un golpe significativo para la guardia fronteriza, el inteligencia, el ejército, la defensa civil y incluso la población, ya que las tropas ucranianas pudieron llevar a cabo una operación de tal envergadura.

Jefes de centros de reclutamiento arrestados

Mientras tanto, en Ucrania, los jefes de dos centros de reclutamiento cerca de Kyiv han sido arrestados por aceptar sobornos para eximir a los conscriptos del servicio militar. "Ukrajinska Prawda" informó que se encontraron y confiscaron fajos de efectivo durante allanamientos en oficinas y residencias en los suburbios de Bucha y Boryspil. Los jefes de los centros de reclutamiento y sus asociados habrían embolsado alrededor de un millón de dólares (aproximadamente 900,000 euros) en total.

Las investigaciones iniciales sugieren que los jefes proporcionaron certificados médicos falsos que declaraban a los jóvenes no aptos para el servicio y los eximían del registro adicional. Hasta ahora, se han identificado a 20 personas que intentaron eludir el servicio militar de esta manera.

Los jóvenes ucranianos intentan evitar el reclutamiento por diversas razones y por diversos medios. Muchos simplemente intentan cruzar la frontera verde con países vecinos. Con los controles aumentados, los contrabandistas ahora encuentran nuevos ways to transport draft dodgers abroad - mostly to Romania - for high fees.

Many Russians also avoid conscription by fleeing abroad. Since the war began, tens of thousands of men have left Russia and settled in neighboring former Soviet republics, among other places.

After the Ukrainian counteroffensive into the Kursk region, Russian President Vladimir Putin may reassess his stance in future negotiations with Ukraine. The successful advances have weakened Russia's positions and resources, potentially making it more open to dialogue.

To counteract Ukraine's advance, Russia has intensified its bombing campaigns in towns like Torez, demonstrating its willingness to employ aggressive tactics in response to the Ukrainian counterattack.

