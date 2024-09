Zelensky sugiere que Putin duda en desplegar armas nucleares debido a su apego personal a preservar su vida.

18:59 Intensos enfrentamientos de artillería y ataques aéreos rusos con bombas en caída libre en el este de UcraniaLos intensos enfrentamientos de artillería y los ataques aéreos rusos que utilizan bombas en caída libre han causado revuelo en las líneas del frente en el este de Ucrania. Según el informe vespertino del Estado Mayor de Kyiv, más de 20 asentamientos cerca de Sumy y Kharkiv recibieron bombardeos de la artillería rusa. Se informaron ataques rusos en las líneas de defensa ucranianas en las zonas de crisis que rodean Donbass. En Pokrovsk, se repelieron 13 ataques, y en Kurachove, se detuvieron 17 avances de tropas rusas. Los números no pueden confirmarse de manera independiente. También se informó una lucha intensiva en el área de Vuhledar. Los analistas militares ucranianos esperan que la pequeña ciudad en el sur de Donbass, que ha estado en conflicto durante dos años, pronto caiga bajo el control ruso.

18:21 Ucrania afirma la vigilancia de drones en un depósito de armas en VolgogradUcrania atacó un depósito de armas en la región rusa de Volgograd con más de 100 drones, según el ejército ucraniano en Telegram. El depósito militar en Kotluban fue el objetivo del ataque. Se observó evidence de un incendio y la detonación de municiones en el terreno del depósito. Un representante del sector de defensa ucraniano afirmó que 120 drones ucranianos volaron más de 600 kilómetros para atacar el depósito de armas, causando daños a los almacenes de municiones y cohetes, lo que resultará en una escasez de municiones para las unidades del ejército de ocupación ruso. Rusia aún no ha confirmado el ataque.

17:42 Baerbock: Armas de largo alcance son cruciales para superar la barrera de minasSegún la Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, Ucrania debería tener la capacidad de utilizar armas de largo alcance para defensa: "He dicho consistentemente que juegan un papel importante, especialmente a la hora de superar la barrera de minas en el este de Ucrania", dijo la política verde en ARD. Al ser preguntada si debería proporcionarse una entrega diferente por parte de Alemania en el futuro, respondió que su postura era clara, pero que el Canciller Olaf Scholz tiene una opinión diferente: "Y en una coalición - en una coalición democrática - funciona así: si no podemos acuerdo en ese punto, no podemos apoyarlo. Entonces, los estadounidenses y los británicos y los franceses lo harán". El Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está presionando para obtener autorización para utilizar armas occidentales incluso más allá de la frontera con Rusia. Esto permitiría, por ejemplo, que los bombarderos permanezcan a salvo de los ataques en sus bases. Los EE. UU. necesitarían aprobar el uso de misiles ATACMS, y el Reino Unido de misiles crucero Storm Shadow. Los misiles crucero Taurus de Alemania podrían llegar incluso a Moscú, a diferencia de los sistemas de armas comparables de Reino Unido o Francia.

17:10 Aproximadamente 500 investigadores afectados por la suspensión de la cooperación de CERN con RusiaAlrededor de 500 investigadores con vínculos con instituciones rusas están afectados por el cese inminente de la cooperación de CERN con Rusia, según la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). Estos científicos deberán dejar de colaborar cuando el contrato expire el 30 de noviembre, afirma un portavoz de CERN, confirmando los informes de los medios. CERN decidió poner fin a su cooperación con Rusia y su aliado Bielorrusia en junio de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, una decisión que confirmó en diciembre de 2023. El acuerdo actual con Bielorrusia ya había expirado a finales de junio de 2024, afectando a 15 científicos bielorrusos, según el portavoz de CERN. La salida de Rusia también significa la pérdida de un importante contribuyente de CERN, ya que Moscú proporciona actualmente alrededor del 4,5% del presupuesto de la organización. Sin embargo, se espera que otros estados miembros cubran esta brecha.

16:27 Informe: Navalni tuvo dolor abdominal - Documentos sugieren envenenamientoLas autoridades rusas afirman que Alexei Navalny murió de causas naturales en febrero de este año. Los partidarios de Navalny y numerosos políticos occidentales culpan a la liderazgo ruso y al Presidente Vladimir Putin por la muerte de Navalny. Un nuevo informe refuerza esta acusación: "The Insider" informes, citando documentos oficiales, que las autoridades rusas supuestamente eliminaron los síntomas que Navalny presentó poco antes de su muerte en prisión. Según el informe, Navalny se quejó de dolor abdominal intenso y vomitó refle

14:34 El Ejército Alemán se Prepara para el Peor de los Casos - Posible Guerra Convencional en Europa en los Próximos Cinco AñosDespués de concluir el ejercicio "Tormenta Roja Alpha", el ejército alemán ha planeado una secuela titulada "Tormenta Roja Bravo" para el próximo año. Este ejercicio de tres días, que concluye en el puerto de Hamburgo, dejó satisfecho al mando regional. Según el jefe de estado mayor, el teniente coronel Joern Plischke, se lograron los objetivos tanto en los puestos de mando como con la 2ª Compañía de Defensa Territorial. El enfoque principal fue en la seguridad de la infraestructura crítica, mantener la conciencia uniforme en todos los niveles y comunicarse rápidamente y de manera segura con todos los participantes. Dado el invasion de Rusia a Ucrania, se discute la posibilidad de una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años. La OTAN busca contrarrestar colectivamente esta amenaza, lo que requiere el despliegue rápido de tropas aliadas desde el oeste hacia el este. Según Alemania, con su posición geográfica estratégica, actúa como un hub. Por lo tanto, practicar transportes militares por ferrocarril, carretera o aire, suministrar elementos esenciales como comida, camas o combustible, o garantizar el movimiento de columnas completas de vehículos se vuelve crucial para disuadir efectivamente las posibles amenazas.

14:03 Londres: Las Existencias de Municiones Rusas Sufren las Peores Pérdidas por Ataques de DronesSegún las evaluaciones británicas, los ataques con drones ucranianos han causado las mayores pérdidas de municiones a Rusia desde que comenzó el conflicto. El ataque meticuloso a un depósito de municiones cerca de Turov en la región central rusa de Tver, el 18 de septiembre, se estima que destruyó al menos 30,000 toneladas de municiones. attaques subsiguientes a depósitos en Tikhoretsk en la región del sur de Rusia de Krasnodar y otros lugares en Turov ocurrieron durante la noche del 21 de septiembre, según el Ministerio de Defensa británico. Las pérdidas totales de municiones en estos tres sitios son la cantidad más alta de municiones destruidas de Rusia y Corea del Norte durante la guerra.

13:31 Moscú Defiende la Expansión de la Doctrina NuclearEnfrentando críticas, Rusia, como potencia nuclear, ha justificado la revisión de su doctrina de uso de armas nucleares. Los nuevos fundamentos de disuasión nuclear son necesarios debido a la proximidad de la infraestructura de la OTAN a las fronteras de Rusia y la intención de las potencias occidentales de lograr una victoria sobre Moscú a través de sus envíos de armas a Ucrania, según lo informado por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en la televisión estatal rusa. La autoridad para emplear armas nucleares reside en el ejército.

13:00 Médicos Voluntarios Héroes Luchan contra los Misiles de KremlinDespués de que los misiles rusos impacten en un edificio en Kharkiv, Serhii acude al lugar. Como parte de un equipo voluntario, atiende a los heridos y rescata a las víctimas de los escombros. Ha elegido voluntariamente esta misión.

12:28 Saporizhzhia Informa de 16 Víctimas Después del Ataque con Misiles de Crucero RusosEl recuento de heridos en Saporizhzhia después de un ataque con misiles de crucero ruso ha aumentado a 16, incluyendo a un chico de 17 años, según informó la administración militar de la ciudad en Telegram. El ejército ruso atacó Saporizhzhia con 13 misiles de crucero al amanecer. Todos los víctimas han sido extraídas y tratadas.

11:55 "Testimonio Terrificante" - Zelensky Recuerda la Masacre de Babi YarEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conmemoró hoy la masacre de Babi Yar, un sombrío recordatorio de cuando hace 83 años más de 33,000 judíos fueron asesinados por la Wehrmacht alemana en un barranco en Kyiv. Babi Yar, dijo en X, es un "testimonio terrorífico" de los crímenes más oscuros cometidos cuando el mundo elige permanecer en silencio, ignorar o mantenerse indiferente en lugar de combatir el mal. Zelensky, de ascendencia judía, destacó Babi Yar como un evidence convincente de las brutalidades que las naciones pueden infligir cuando sus líderes fomentan el miedo y la violencia - una aparente pulla contra el líder de Kremlin, Vladimir Putin.

11:00 Ucrania: El Recuento de Muertos del Ataque al Hospital de Ayer en Sumy Ha Subido a DiezEl recuento de muertos del ataque ruso a un hospital en la ciudad ucraniana de Sumy en la frontera ha aumentado a diez. El clínica fue atacada dos veces por Rusia el sábado. El segundo ataque ocurrió mientras los trabajadores de rescate recuperaban a los heridos y muertos y se evacuaban a los pacientes. Las fuerzas rusas dispararon 31 veces en la región fronteriza durante la noche y la mañana temprana.

10:32 Los Medios Rusos Informan de un Gran Incendio en un Depósito de Armas en VolgogradFuentes de los medios rusos ahora informan de explosiones cerca de las bases militares rusas, siguiendo los informes de los blogueros militares. La base naval en Baltijsk, en la región de Krasnodar, sospechosa de lanzar drones kamikaze contra Ucrania, informó explosiones, según la agencia de noticias Astra. En Kotluban, en el óblast de Volgograd, un depósito de municiones importante fue atacado, lo que provocó incendios y detonaciones. Según Ucrania, misiles balísticos iraníes y lanzadores estaban almacenados en el depósito de Kotluban.

10:02 El Ejército Ucraniano Informe 165 Encuentros Desde AyerEn las últimas 24 horas, el ejército ucraniano informó hasta 165 encuentros, con alrededor de un cuarto cerca de la ciudad disputada de Pokrovsk en la región de Donbass. Las tropas rusas realizaron 73 raids aéreos contra posiciones y centros civiles, utilizando 124 bombas aéreas guiadas y lanzando siete misiles. Además, se realizaron más de 4700 ataques, incluyendo 179 con lanzadores múltiples de cohetes, y utilizando más de 1700 vehículos aéreos no tripulados (UAV) como drones kamikaze. El ejército ucraniano, junto con las fuerzas de misiles y artillería, realizó seis ataques en ubicaciones que alojan tropas enemigas, armas y equipo militar, según el ejército ucraniano.

10:00 Juez del Tribunal Supremo de Ucrania Muerto en Ataque de Dron en Vehículo CivilUn juez del Tribunal Supremo de Ucrania que proporcionaba asistencia humanitaria a los residentes de un pueblo en la región de Charkiv murió en un ataque de un dron en un vehículo civil. Según la oficina del fiscal regional, citada por el sitio de noticias Ukrinform, un dron de primera persona hostil impactó contra el SUV en el que viajaba el juez Leonid Loboyko mientras se dirigía al pueblo para distribuir ayuda. Murió instantlyáneamente, mientras que tres pasajeras en el vehículo resultaron heridas. Ucrania investiga el incidente por posibles crímenes de guerra y asesinato.

09:43 Ucrania Informe Daños a Edificios Civiles en SaporischschjaLas autoridades ucranianas informan de daños significativos a estructuras civiles en la ciudad industrial del sur de Saporischschja después de una serie de ataques aéreos rusos masivos. Al menos siete personas resultaron heridas, según informó Ivan Fedorov, jefe de la administración regional, a través de un mensaje de Telegram. Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Se informaron más de diez ataques aéreos, con numerosos incendios iniciados.

09:15 Rusia Niega Derribar 125 Drones Ucranianos AnocheEl ministerio de defensa de Rusia niega haber interceptado y destruido 125 drones ucranianos durante los ataques aéreos nocturnos. Los gobernadores de varias regiones informaron daños por los ataques, pero no se informaron víctimas mortales. Según el ministerio, 67 drones fueron derribados en la región de Volgograd en el sur de Rusia, 17 en cada una de las regiones de Belgorod y Voronezh, y 18 en la región de Rostov.

08:41 Ucrania Informe 1.170 Muertes Rusas en las Últimas 24 HorasEl ejército ucraniano informa de 1.170 bajas rusas en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de heridos y muertos a más de 652.000. Las fuerzas ucranianas también informan de la destrucción de nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados. Se alega que se derribaron 93 drones y un sistema de defensa aérea.

08:19 Analistas Militares: Ucrania Ataca Más Depósitos de Municiones RusosExpertos militares en la plataforma X informan que los drones de ataque ucranianos atacaron un almacén de municiones ruso en Kotluban durante la noche. Las fuentes en la región de Volgograd informan de incendios cerca del gran depósito de municiones ruso. El sistema de información de incendios de NASA también confirma incendios en el flanco norte del depósito. Ni el Kremlin ni el ejército ucraniano han emitido un comunicado sobre este incidente hasta el momento.

07:20 Líder del SPD Desea Fuerte Apoyo Internacional para UcraniaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la próxima cumbre Ucrania-EEUU en Ramstein envíe un mensaje claro de solidaridad con la nación atacada por Rusia. "La cumbre debe enviar un mensaje claro de que todos, incluyendo a Estados Unidos después de las elecciones de noviembre, están obligados a continuar proporcionando asistencia activa a Ucrania durante todo el tiempo necesario", dijo Klingbeil. También merece la pena considerar "cómo se pueden organizar futuras conferencias de paz de manera más amplia con el objetivo de fomentar discusiones más sustanciales sobre una perspectiva a largo plazo para la paz en el mejor interés de los ucranianos", agregó. Biden está previsto visitar Alemania el 10 de octubre, mientras que una conferencia de los 50 países que apoyan al ejército ucraniano se celebrará en la base aérea de Ramstein el 12 de octubre. Se espera que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy también asista.

06:03 Portavoz de Zelensky sobre el Despliegue de Armas: los Rusos Serán Notificados PrimeroSegún el portavoz del presidente ucraniano, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el despliegue de armas occidentales en territorio ruso. Serhiy Nykyforov aclara en un programa de noticias ucraniano que aún no se ha tomado una decisión concluyente sobre este asunto. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha mantenido conversaciones con varios países, incluyendo Italia, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Nykyforov añade: "Debemos comprender que los rusos serán los primeros en saber sobre la autorización para penetrar profundamente en territorio ruso. Ellos lo sabrán primero, y luego habrá un anuncio oficial".

04:48 Suiza Apoya la Iniciativa de Paz de China, Ucrania Espera DesilusiónEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza expresa su apoyo a una iniciativa de paz liderada por China para poner fin al conflicto de Ucrania. La perspectiva de Suiza sobre este tipo de iniciativas ha cambiado significativamente, explica el ministerio en Berna. Mientras tanto, Ucrania expresa su descontento con la postura de Suiza. Ucrania está organizando una segunda cumbre de la paz en noviembre. En junio, aproximadamente 50 países sin Rusia y China participaron en la primera reunión en Suiza.

03:13 Lituania Envía Paquete de Ayuda a KyivLituania está enviando un paquete de ayuda militar que incluye munición, ordenadores y suministros logísticos a Ucrania. La ayuda está prevista para llegar en los próximos días, según anunció el gobierno lituano. Desde el comienzo del año, Lituania ya ha suministrado munición de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, sistemas antidrones, armas antitanque, sistemas de control remoto y otros equipos a Ucrania.

02:29 Triple Fatalidad en los Ataques Rusos en la Región de KharkivTres personas murieron y seis resultaron heridas en los ataques aéreos rusos en el pueblo de Slatyne de la región de Kharkiv, según informan las autoridades locales. El ataque objetivo

01:29 La Ayuda Militar de EE. UU. a Ucrania es Calificada como "Riesgo Ignorante" por Corea del NorteCorea del Norte, acusada de participar en el comercio prohibido de armas con Rusia, califica el apoyo militar de EE. UU. de USD 8 mil millones a Ucrania como "un acto irracional" y "jugar con fuego" frente al superpoder nuclear Rusia. El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció este nuevo apoyo durante la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a Washington. Su objetivo es fortalecer la autodefensa de Kiev, con armas de mayor alcance para permitir a Ucrania golpear a Rusia desde una distancia segura.

00:25 Las Víctimas en el Asalto a Sumy Llegaron a DiezEl número de muertos aumentó a diez después de un asalto ruso a un hospital en Sumy, una ciudad ubicada en la frontera de Ucrania. El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko, informó sobre esta situación, explicando que la primera víctima murió como resultado del primer ataque al hospital, seguido de una nueva ronda de bombardeos durante los esfuerzos de evacuación de los pacientes. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusa a Rusia de lanzar una "guerra contra los hospitales".

