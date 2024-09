Zelensky sugiere obligar a Moscú a establecer acuerdos de paz.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un discurso apasionado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, instó a sus aliados a ejercer presión sobre Rusia en el campo de batalla. "Este conflicto no puede resolverse mediante negociaciones", declaró durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Además, explicó: "Se debe tomar acción. El presidente ruso Vladimir Putin ha violado tantas leyes y regulaciones internacionales que no se detendrá por sí solo. Rusia solo puede ser forzada a la paz, y eso es lo que se necesita", dijo Zelensky. Zelensky mostró un significativo escepticismo ante la idea de negociar con Rusia para poner fin a la invasión en curso de su país. "Rusia está cometiendo atrocidades internacionales. Por eso, este conflicto no puede simplemente desaparecer".

Mientras Zelensky hablaba, el embajador ruso Vasily Nebenzya hojeaba distraídamente sus papeles y miraba su teléfono. Durante su discurso, el representante ruso se burló de Zelensky, llamándolo un "pretendiente a ser un tipo genial". Bajo el liderazgo de Zelensky, Ucrania se había deteriorado en un "régimen autoritario de un solo hombre", y el ejército ucraniano estaba al borde del colapso. Zelensky había abandonado la sala una hora antes y no estaba al tanto de estos comentarios.

Antes de su viaje a EE. UU., Zelensky había levantado esperanzas para un muy esperado "plan de victoria" que presentaría primero al presidente de EE. UU. Joe Biden. Según un informe del Times of London, el plan included demandas de garantías de seguridad occidentales similares a la membresía en la OTAN, armas específicas que aún no se han especificado y ayuda financiera adicional.

Baerbock: La paz debe proteger a Ucrania como una nación soberana

La canciller alemana Annalena Baerbock esbozó puntos clave para posibles negociaciones de paz. "La paz significa proteger la existencia de Ucrania como una nación soberana. Significa garantías de seguridad", dijo Baerbock en su propuesta para poner fin a la guerra durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. "Cuando hablamos de paz, hablamos de una paz justa y duradera", enfatizó la política verde.

Además, agregó: "Cuando hablamos de paz, para Ucrania, significa poder garantizar que el fin de los combates no signifique otra ronda de preparativos en Rusia". Esto se aplica tanto a Ucrania como a Moldavia o Polonia. La paz debe ser justa y duradera.

Reino Unido: Rusia es un estado criminal

La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, se dirigió directamente a Putin, diciendo a la cámara: "Tu invasión solo sirve para satisfacer tus propios intereses, para expandir tu estado criminal en un imperio criminal construido sobre la corrupción y explotando tanto al pueblo ruso como a Ucrania". Este imperio de Putin se basa en mentiras y difunde desinformación tanto en el ámbito nacional como internacional para crear inestabilidad.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, instó a una acción más decidida contra aquellos que respaldan a Rusia en el conflicto de Ucrania. "La forma más rápida de avanzar es detener a aquellos que permiten la agresión de Putin", dijo Blinken. También enfatizó la necesidad de una paz justa que respete los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En particular, Blinken destacó el apoyo de Rusia de

Lea también: