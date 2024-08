Zelensky expresa optimismo sobre Ucrania recibiendo los miles de millones de dólares en ayuda financiera prometidos

21:52 Putin Elogia las Relaciones Comerciales Cerradas con China

El presidente ruso Vladimir Putin ha elogiado la cooperación fortalecida con China, declarando: "Nuestros lazos comerciales están progresando favorablemente (...). El interés que ambos gobiernos muestran en las relaciones comerciales y económicas está dando fruto", durante una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin. China y Rusia tienen "planes y proyectos conjuntos a gran escala en los dominios económico y humanitario", continuó Putin. Li expresó, según el Kremlin, que las relaciones chino-rusas están en un "pico sin precedentes". La asociación estratégica entre Rusia y China se ha profundizado desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Para Rusia, China es un importante socio comercial en medio de las sanciones occidentales. China se presenta como neutral en el conflicto ucraniano. Sin embargo, la OTAN describió a China como un "actor clave" en la ofensiva rusa en julio.

21:20 Rechazado el Recurso de Bulgakov: el exviceministro de Defensa de Rusia sigue bajo custodia

El exviceministro de Defensa de Rusia Dmitri Bulgakov seguirá bajo custodia por cargos de corrupción. Su solicitud de arresto domiciliario bajo estrictas condiciones y su recurso contra la detención fueron descartados, informó TASS. Bulgakov era responsable de las adquisiciones del ejército ruso antes de su despido. Además, el tribunal de Moscú ordenó la detención de dos presuntos colaboradores de Bulgakov. Su empresa se atribuye haber obtenido nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que resultó en un daño aproximado de €500,000.

21:00 Zelensky: Fortaleciendo Unidades en Pokrovsk

El presidente Volodymyr Zelensky anunció que Ucrania está reforzando sus fuerzas en la altamente disputada región de Pokrovsk en el este de Ucrania. Durante un discurso televisado, dijo que son conscientes de las intenciones de las tropas rusas en la zona. Mientras tanto, la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk continúa, con algunas áreas bajo control ucraniano. Zelensky no proporcionó más detalles al respecto.

20:41 Ucranianos en Hungría Amenazados con Perder el Alojamiento de Refugiados Después del Decreto

Después de la implementación de un decreto en Hungría que excluye el estatuto de asilo general para los refugiados ucranianos, numerosos ucranianos en Hungría enfrentan la posibilidad de perder su alojamiento. Los refugios privados para refugiados ya han comenzado a desalojar a ucranianos, según la organización Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados fueron obligados a dejar una posada bajo supervisión policial, como observó un fotógrafo de AFP. La mayoría eran mujeres y niños romaníes de la región de Transcarpacia en el oeste de Ucrania, donde hay una significativa minoría húngara.

20:14 Scholz Se Compromete con el Apoyo Integral para Ucrania Vecina Moldova

A pesar del caos en su coalición, Scholz, poco después de sus vacaciones de verano, partió hacia su primer viaje al extranjero. En el país vecino de Ucrania, Moldova, que lucha contra importantes intentos de destabilización por parte de Rusia, Scholz afirmó la solidaridad de Alemania y prometió más ayuda para el país candidato a la UE, así como el apoyo continuo para Ucrania. Sin embargo, no se pudo firmar un acuerdo con Moldova dirigido a frenar la migración irregular, que el gobierno alemán está buscando durante la visita. "Apoyaremos a la República de Moldova en la medida de lo posible", dijo Scholz después de una reunión con la presidenta moldava Maia Sandu en la capital Chisinau. Notó que Rusia y actores pro-rusos en la antigua república soviética estaban intentando destabilizar el país.

19:36 Borrell Aboga por Permitir que Ucrania Utilice Armas Occidentales en Territorio Ruso

Dado el avance ucraniano en la región rusa de Kursk, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha recomendado permitir a Kyiv utilizar armas occidentales en suelo ruso. Tal medida, escribió en X, "mejoraría la autodefensa de Ucrania, salvando vidas y minimizando la destrucción en Ucrania".

19:10 Fuerza Aérea Ucraniana Bombardea Objetivos en Kursk

El comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, Mykola Oleschchuk, informó sobre las victorias de sus aviones de combate durante la ofensiva en la región rusa de Kursk. Las bombas de precisión golpearon principalmente posiciones y agrupaciones rusas. Aunque las tropas rusas han comenzado a incorporar casas abandonadas en sus líneas defensivas, no pueden escapar a los ataques, escribió Oleschchuk en Telegram. "Vemos todo, sabemos todo. Nuestras bombas de precisión te encontrarán dondequiera que estés". Las bombas de precisión se refieren a bombas planeadoras que pueden ser guiadas

18:44 Conflicto en el Este de Ucrania: Villagers Fleeing Frontline CommunitiesCon el aumento del conflicto en el este de Ucrania, varios residentes han evacuado pueblos situados cerca de las zonas de combate activas. Los residentes del pueblo de Myrnohrad, ubicado a unos 10 kilómetros de los zonas de combate, compartieron con AFP sus experiencias de ser expulsados de sus hogares debido a los intensos ataques rusos. Los reporteros de AFP en el lugar vieron varias casas envueltas en llamas después de los ataques rusos.

18:04 Discusiones sobre colaboración energética entre Rusia y ChinaDurante la visita del primer ministro chino Li Qiang a Moscú, ambos países exploraron una mayor colaboración en el sector energético. El primer ministro ruso Mikhail Mishustin expresó la posición actual de Rusia como el principal proveedor de petróleo crudo de China. Además, informó que Rusia pronto liderará las exportaciones de gas natural, según informó TASS. Li Qiang aparentemente destacó la creciente escala y calidad de las asociaciones estratégicas en el sector energético. Aunque China ve el conflicto ruso-ucraniano como una perturbación en el orden internacional, reafirma su apoyo a Rusia en el tema.

17:33 Ucrania se une a la Corte Penal Internacional con una condición específicaUcrania se ha unido a la Corte Penal Internacional (CPI), aunque con una reserva para su ejército. El Parlamento ucraniano, con una votación de 281-1 y 22 abstenciones, ratificó el Estatuto de Roma de la CPI, según informó el diputado Yaroslav Shelesnyak en Telegram. Ucrania firmó el Estatuto de Roma en 2000 pero aún no lo había ratificado. El Estatuto sirve como base para la CPI, que aborda delitos como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, la legislación recientemente adoptada establece que Ucrania no reconocerá la jurisdicción de la CPI sobre crímenes de guerra que involucren a las fuerzas armadas ucranianas durante siete años. Esta decisión se motiva por las preocupaciones de que las acciones militares contra las fuerzas rusas puedan clasificarse como crímenes de guerra.

17:15 Rusia es el único país que rechaza una invitación para visitar el Consejo de Seguridad de la ONURusia es el único país que ha rechazado una invitación extendida por Suiza para que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU visiten Suiza los días 25 y 26 de agosto. Los diplomáticos de los 13 países adicionales viajarán a Ginebra, según un comunicado del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza en Berna. La embajada rusa en Nueva York aún no ha proporcionado una explicación para su decisión. Rusia ha categorizado a Suiza como un "país hostil" debido a la implementación de sanciones de la UE contra Rusia después del conflicto de Ucrania. Suiza ocupa un asiento de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU junto con Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, así como varios otros miembros no permanentes (Argelia, Ecuador, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Corea del Sur, Sierra Leona y Eslovenia). Su mandato abarca dos años. El objetivo de este viaje es celebrar el 75º aniversario de las Convenciones de Ginebra.

16:49 Moscú experimenta uno de los mayores ataques con dronesEl reciente ataque con drones en Moscú, organizado por Ucrania, ha sido calificado por el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, como uno de los más significativos desde el inicio del conflicto hace dos años y medio. Según el comunicado de Sobyanin en Telegram, algunos drones fueron interceptados en la región de Podolsk, a unos 38 kilómetros del Kremlin. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó la neutralización de 11 objetos aéreos que atacaban la región de la capital. El ejército ruso informó que había destruido más de 45 drones que sobrevolaban Rusia. Los contraataques de Rusia hacia Ucrania dieron como resultado la interceptación de casi 70 drones por la fuerza aérea ucraniana, la mayoría de los cuales fueron repelidos con éxito. Aunque la capital permaneció ilesa, el ataque se considera uno de los mayores intentos de atacar Moscú con drones, según el alcalde Sobyanin.

16:20 Iglesia Ortodoxa de Ucrania insta a cambiar a una Iglesia Ortodoxa independienteEl líder espiritual de la Iglesia Ortodoxa Independiente de Ucrania, Metropolitan Epifaniy, ha instado a los seguidores de la iglesia ortodoxa pro-rusa a cambiarse. Esta medida sigue a la decisión del Parlamento ucraniano de prohibir todas las organizaciones religiosas con vínculos con Rusia. Metropolitan Epifaniy instó a los cristianos ortodoxos en Ucrania a desvincularse de la influencia rusa, afirmando que tienen la libertad de hacerlo a la luz de la ley recientemente implementada. Les instó a abandonar el yugo religioso ruso y unirse a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.

15:28 Elecciones en Kursk pospuestas en siete áreasEn respuesta al ataque ucraniano en la región fronteriza rusa de Kursk, el gobierno ruso ha decidido posponer las elecciones locales en siete áreas de la región. La Comisión Electoral Central está de acuerdo con la propuesta de la Comisión Electoral de la Región de Kursk para posponer las elecciones en estos asentamientos. Las elecciones tendrán lugar una vez que se asegure la "seguridad completa de los votantes". En el resto de Kursk, las elecciones programadas para el gobernador de la región aún se llevarán a cabo entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre. El ejército ucraniano ha ocupado varias áreas en Kursk desde que comenzó su ofensiva el 6 de agosto, lo que ha provocado que más de 120.000 civiles huyan.

15:07 Ucrania confirma el uso de armas occidentales en el territorio de RusiaUcrania ha admitido el uso de cohetes HIMARS estadounidenses para atacar puentes de reemplazo en la región de Kursk de Rusia. Los soldados ucranianos anunciaron a través del servicio de mensajería Telegram que habían estado destruyendo activamente los puentes. Esta es la primera confirmación de Ucrania del uso de armas occidentales en su ataque al territorio ruso. Aunque países como EE. UU. y Alemania no han objetado, Rusia lo ha criticado como una escalada del conflicto. Los expertos militares ya habían sospechado que los cohetes HIMARS estaban involucrados en la destrucción de al menos tres puentes originales en el río Seim. La destrucción dificulta que el ejército ruso suministre la región y lance una contraofensiva.

14:52 Drones Ucranianos Derribados Cerca de MoscúDrones ucranianos se acercan nuevamente a Moscú. El ejército ruso ha informado haber derribado al menos diez drones, causando importantes bolas de fuego en el cielo. La magnitud de los daños o las bajas aún es incierta.

14:25 Alemania Evaluó que Rusia No Quiere NegociarEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania cree que Rusia no tiene intención de negociar el fin de la guerra. En lugar de iniciar conversaciones de paz con Ucrania, Rusia exige la anexión de territorios bajo control ruso. El portavoz alemán mantiene que Ucrania necesita armas adecuadas para contrarrestar la violación del derecho internacional, tema popular en las campañas electorales en curso en Turingia y Sajonia.

13:53 Putin y Kadyrov Fortalecen su Alianza en ChecheniaEl presidente Vladímir Putin visitó por primera vez en 13 años la república rusa de Chechenia. Ramzán Kadyrov, el hombre fuerte de Chechenia, recibió a Putin y le hizo un regalo. Aunque su amistad parece incondicional en la superficie, el reportero de ntv Rainer Münz explica que no es ilimitada.

13:30 Ejército Ruso Avanzó en Ucrania OrientalEl ejército ruso afirma haber tomado un pueblo en la región ucraniana de Donetsk. Las tropas rusas afirman haber "liberado" el pueblo de Schelanne, ubicado al noreste de Donetsk, bajo control ruso. La ciudad vecina de Prokhorovka es un importante centro logístico. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra sugiere que el pueblo ya había sido tomado el 18 de agosto.

12:57 Ucrania Busca Ingreso en la Corte Penal InternacionalEl parlamento ucraniano ratificó el Estatuto de Roma, permitiendo a Ucrania unirse a la Corte Penal Internacional. Este movimiento es un paso importante hacia la integración con la UE. La corte ha emitido órdenes de arresto internacionales contra el presidente ruso Vladímir Putin, entre otros.

12:45 Ucrania Repelió Ataque con Drones RusosLas fuerzas ucranianas afirman haber derribado 50 drones de ataque rusos y haber destruido otros 16 probablemente mediante inhibidores electrónicos durante la noche. Un drone logró regresar a Rusia, mientras que Rusia utilizó dos misiles balísticos y un misil de crucero en el ataque. Sin embargo, solo el misil de crucero fue interceptado. No se informaron daños ni bajas significativas. Rusia aún no ha emitido un comunicado.

12:22 Tropas Rusas Rechazadas en PokrovskLas fuerzas ucranianas enfrentan ataques pesados del ejército ruso en el frente oriental en Pokrovsk, según informes militares. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó 66 ataques rusos en el frente de Pokrovsk el martes, todos repelidos. Sin embargo, la situación sigue siendo difícil, según el Comandante en Jefe Oleksandr Syrskyi. Los blogs militares rusos afirman que sus tropas han avanzado en Pokrovsk.

11:50 Medvédev: "No Habrá Diálogo Hasta que el Enemigo sea Aniquilado"Parece poco probable que Ucrania negocie con Rusia, según lo declarado por el ex presidente Dmitri Medvédev, quien ha adoptado una postura más radical recientemente. Ahora como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Medvédev, a través de su Telegram, declara que dada la situación en Kursk, no hay espacio para diálogo entre las dos partes. No habrá discusión entre Moscú y Kiev hasta que Ucrania sea completamente derrotada en el campo de batalla. "La charla hueca de los autoproclamados pacificadores sobre la noble idea de la paz ha llegado a su fin. Todos reconocen la realidad de la situación, aunque no puedan expresarla en voz alta", dice Medvédev. "No habrá diálogo hasta que el enemigo sea completamente y utterly annihilated".

11:22 Escalada de la Violencia por Mercenarios de Wagner en ÁfricaLos mercenarios rusos han desempeñado un papel significativo en África durante un año, tras la muerte del líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin. Según los analistas de la organización de datos de conflictos Acled, la influencia de Wagner en África es probable que aumente incluso después de la muerte de Prigozhin y la reestructuración en el Cuerpo de África. Hubo más incidentes de violencia política en África relacionados con mercenarios rusos en la primera mitad de 2024 en comparación con el lifetime de Prigozhin. El hombre de negocios Prigozhin había establecido efectivamente un ejército privado desde 2014, con mercenarios de Wagner participando en conflictos no solo en Ucrania, sino también en Siria y principalmente en África, sirviendo los intereses de Moscú. Wagner orquestó un levantamiento armado contra el Kremlin en junio de 2023. Prigozhin, junto con sus colaboradores más cercanos, falleció cuando su avión se estrelló el 23 de agosto de 2023.

10:50 Consejos del Director de Funerales a los Hombres en Kursk

¿Patriotismo o interés profesional? En un video publicado en Telegram, un hombre uniformado de Kursk critica a los hombres que huyen de la zona. Sin embargo, no es un soldado sino Kirill Suvorov, un director de funerales de 39 años de San Petersburgo, según la agencia de noticias rusa de la oposición Agentstvo. Suvorov reprende a los hombres en su video, preguntando: "¿Qué demonios están haciendo? ¿Adónde van, mis queridos?". También sugiere que podrían ayudar a sus soldados al tomar armas o palas y cavar trincheras. Suvorov también insta a los locales a donar sus vehículos al ejército en lugar de huir. Al ser preguntado por el sitio de investigación Agentstvo, el hombre de negocios repite su crítica a los hombres de Kursk, negándose a comentar sobre su participación personal en el conflicto.

10:26 Pentágono: Ucrania Humilla a Rusia

10:03 Desventaja en el Frente Oriental

El presidente ucraniano Zelensky reconoce una situación difícil en el frente oriental. La reportera de ntv, Nadja Kriewald, desde la región, afirma que la situación es "dramática", con los soldados de Moscú superando significativamente a las fuerzas ucranianas. Además, el Kremlin no se preocupa por sus propias bajas.

09:37 Fuerza Aérea Ucraniana Ataca Sistema de Defensa Aérea en Rostov

El ejército ucraniano afirma haber atacado un sistema de defensa aérea en la región rusa del sur de Rostov. Según el Estado Mayor ucraniano, se trata de un sistema de misiles antiaéreos S300, un tipo que Rusia ha utilizado previamente para atacar la infraestructura ucraniana. El ataque ucraniano tuvo como objetivo un sistema de misiles cerca de Novoshakhtinsk, lo que provocó explosiones en lugares específicos. El gobernador de Rostov, Vasili Golubev, informó que la fuerza aérea rusa derribó un misil lanzado desde Ucrania sobre la región. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso no menciona esto en su informe diario de situación.

09:09 Ataque con Drones en Aeropuertos de Moscú

Después de un ataque con drones en Moscú, se impusieron restricciones temporales en tres de los aeropuertos de la ciudad durante cuatro horas durante la noche. Las autoridades confirmaron que estas restricciones afectaron a los aeropuertos de Vnukovo, Domodedovo y Sheremetyevo, aunque Sheremetyevo permaneció indemne. La fuerza aérea rusa informó que interceptó y destruyó once drones que se dirigían hacia Moscú, describiéndolo como uno de los mayores ataques con drones de la ciudad. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, describió el incidente como una grave amenaza para la ciudad.

08:41 Portavoz de Política Exterior del SPD: "Este Autócrata Sobrestimado Putin Puede Ser Derrotado"

El portavoz de política exterior del SPD, Michael Roth, insta a una acción decidida en apoyo de Ucrania, especialmente durante este "período crítico". "La única manera de llevar a Putin a las negociaciones es que se dé cuenta de que no puede derrotar a Ucrania. Y eso solo puede suceder si Alemania, Europa, EE. UU. y numerosos aliados continuamos equipando a Ucrania militarmente de la manera más efectiva posible", declaró Roth en el programa matutino de ntv. Roth también elogió los logros recientes en áreas controladas por Rusia, expresando alivio de que la gente en Ucrania haya recuperado su coraje después de tanto tiempo. "Se hace evidente que este autócrata soberbio Putin puede ser superado", concluyó Roth.

08:12 Woidke Pondera el Ingreso Ciudadano para Refugiados Ucranianos

El ministro-presidente de Brandeburgo, Dietmar Woidke, duda de la ayuda para ciudadanos para refugiados ucranianos. "En ese momento, la decisión fue necesaria porque teníamos que actuar rápido. Hoy debemos preguntarnos si este tipo de apoyo sigue siendo relevante", declaró en una entrevista con "Stern". En otros países de la UE, más ucranianos tienen trabajo que en Alemania. "Deberíamos tratar de cambiar eso. Beneficiaría nuestra economía, ya que necesitamos mano de obra - y promovería la integración", sugirió Woidke. Se celebrarán elecciones para un nuevo parlamento estatal en Brandeburgo en septiembre.

07:40 Ucrania Analiza: Más de 9.600 Cohetes y 13.900 Drones Lanzados por Rusia

Desde que comenzó el conflicto, Rusia ha lanzado más de 9.600 cohetes y casi 14.000 drones de ataque contra Ucrania, según informes ucranianos citados por el "Kyiv Independent". La mayoría de los cohetes se dirigieron a áreas civiles, con los cohetes S-300/S-400 siendo los más utilizados, que impactaron un total de 3.008 veces. Las segundas armas más utilizadas fueron los misiles crucero Kh-555/Kh-101, con 1.846 ataques registrados.

07:08 Ejército Alemán Fortalece la Seguridad de las Instalaciones

El ejército alemán está fortaleciendo significativamente las medidas de seguridad en todas las barracones. "Der Spiegel" informa que se ha instruido a los barracones para examinar las vallas exteriores de todas las instalaciones en busca de huecos, aumentar la vigilancia nocturna y prestar atención especial a las personas no autorizadas en áreas seguras, informando cualquier sospecha de inmediato. Esto es en respuesta a informes de intrusos en áreas de seguridad sensibles. Un general de alto rango admitió que la protección de los barracones alemanes todavía está en "modo de tiempo de paz", con los controles de entrada y salida a menudo manejados por contratistas privados, así como patrullas a lo largo de los perímetros de los barracones.

06:40 Habeck: Si el Apoyo del G7 Falla, Debemos Revisar el Apoyo a Ucrania

El ministro federal de Economía, Robert Habeck, ha prometido seguir apoyando a Ucrania, independientemente de si la ayuda multimillonaria planeada por los países del G7 se materializa. "Los países del G7 han iniciado los pasos necesarios: Ucrania recibirá fondos para adquirir los sistemas de armas urgentemente necesarios", dijo Habeck al grupo de medios Funke. "Eso debería suceder este año - como he oído", continuó Habeck. Se espera que Ucrania reciba 50.000 millones de dólares, con otros 4.000 millones del presupuesto federal en 2025. Si eso falla, "debemos revisar el tema", exige Habeck. El apoyo a Ucrania sigue siendo inquebrantable, pero si la transición al modelo planeado del G7 resulta problemática, Habeck propone una solución pragmática: asegurar los pedidos de sistemas de armas ahora y pagarlos más tarde con fondos del G7.

06:08 Incursión en Kursk: Moscú Acusa a Servicios de Inteligencia Occidentales Según un informe periodístico, Rusia culpa a los servicios de inteligencia occidentales de planificar la última incursión ucraniana en la región rusa de Kursk. El periódico ruso "Izvestia" cita al servicio de inteligencia extranjero SVR de Moscú, que afirma que las operaciones militares ucranianas en la región de Kursk fueron facilitadas por los servicios de inteligencia de EE. UU., Reino Unido y Polonia. Se dice que las unidades involucradas recibieron entrenamiento en preparación para operaciones de combate en centros en Reino Unido y Alemania. Asesores militares de países de la OTAN habrían guiado a las fuerzas ucranianas que habían invadido territorio ruso, así como ayudado en la gestión de armas y equipo militar occidental por parte de los ucranianos. Se informa que los países de la OTAN están proporcionando a la militar ucraniana datos de reconocimiento por satélite sobre el despliegue de tropas rusas en la zona operativa.

05:39 Fuentes Rusas: Dañados o Destruidos Todos los Tres Puentes sobre el Sejm Las fuerzas ucranianas habrían dañado o destruido los tres puentes que cruzan el río Sejm en el oeste de Rusia, según informan fuentes rusas. Este ataque a los puentes del Sejm en Kursk podría haber llevado al cerco de tropas rusas, con fuerzas ucranianas avanzando hacia Rusia y acercándose a la frontera entre ambos países. Los ataques habrían retrasado la respuesta rusa al ofensiva de Kursk, que Ucrania inició el 6 de agosto.

Rusia informa sobre una serie de ataques con drones ucranianos en diversas regiones. Las autoridades afirman haber derribado 3 drones a unos 38 kilómetros al sur del Kremlin y otros 15 en la zona fronteriza de Bryansk. Previamente, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, había informado sobre la interceptación de 3 drones que se dirigían hacia Moscú sobre Podolsk. Afortunadamente, no se informó de daños ni heridos en Bryansk, Podolsk, Tula ni Rostov. El número exacto de drones y misiles lanzados sigue sin revelarse. Ucrania generalmente se abstiene de comentar sobre tales incidentes.

03:50 Putin y Kadyrov Revisan Tropas en Chechenia

Por primera vez en 13 años, el presidente ruso Vladimir Putin visita la República Chechena en el Cáucaso del Norte. Junto con el líder checheno Ramzan Kadyrov, inspecciona a las tropas y voluntarios que se preparan para ser desplegados en Ucrania. Putin elogia a las tropas, stating "Mientras tengamos hombres como ustedes, somos absolutamente invencibles". La visita sigue los avances ucranianos en la región rusa de Kursk. Kadyrov revela que Chechenia ha enviado más de 47,000 combatientes a Ucrania desde el inicio de la guerra, con aproximadamente 19,000 siendo voluntarios. Kadyrov a menudo se identifica como el "soldado de a pie" de Putin.

02:44 Defensa Aérea Rusa Intercepta Drones sobre Moscú

Rusia anuncia la interceptación de un ataque con drones sobre la capital de Moscú. El mensaje de Telegram del alcalde Sergei Sobyanin indica que 3 drones enviados desde Ucrania fueron destruidos por la defensa aérea. No se causaron daños ni heridos inicialmente debido a los escombros caídos.

01:50 Confirmación de Traición: FSB Confirma Detención de Científico

El servicio de seguridad ruso FSB confirma la detención de un científico bajo sospecha de traición. Se alega que el sospechoso llevó a cabo ataques cibernéticos contra la infraestructura crítica ucraniana, proporcionó apoyo financiero al ejército ucraniano y recopiló información sobre el ejército ruso. El FSB no revela la fecha exacta de la detención del hombre. Los medios de comunicación rusos comparten un video que supuestamente muestra la detención, que muestra condiciones nevadas de fondo. El canal de Telegram Ostoroschno Nowosti afirma que el hombre, un físico, fue arrestado en diciembre de 2023, según informes anteriores de los medios de estado.

00:59 Zelensky Elogia la Prohibición de la Iglesia Leal a Moscú en Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia al parlamento de Ucrania por su decisión de prohibir una rama de la Iglesia Ortodoxa leal a Moscú. Zelensky elogia al parlamento por defender la independencia espiritual de Ucrania. Después de largas deliberaciones, el parlamento prohibió la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que había estado bajo el control del Patriarcado de Moscú durante décadas. La iglesia ucraniana afiliada se acusa de condonar o incluso colaborar con el enemigo de Ucrania, así como justificar los crímenes de guerra rusos contra su propio pueblo. Aunque la iglesia oficialmente cortó los lazos con Moscú, todavía reconoce la liderazgo del Patriarcado de Moscú.

23:07 Pentágono: Rusia Lucha para Contragolpear el Avance Ucraniano en Kursk

El Pentágono evalúa a Rusia como teniendo dificultades para responder a la contraofensiva ucraniana en la región de Kursk. El portavoz del Pentágono Pat Ryder, con sede en Washington, explica que hay indicios de que Moscú está movilizando pequeñas unidades hacia la zona, stating "Pero en general, diría que Rusia está realmente luchando para responder". Ryder afirma que Ucrania ha debilitado significativamente a su oponente, declarando "Ucrania ha puesto claramente a su oponente contra las cuerdas". Ryder no confirma el apoyo directo de EE. UU. al avance de Ucrania, pero hace referencia al statement del presidente Volodymyr Zelensky de crear una zona de amortiguamiento.

22:10 Zelensky: Necesario un Equilibrio entre la Mobilización y la Economía

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destaca la necesidad de un equilibrio entre la movilización de tropas y la preservación de la economía. Durante una visita a una instalación industrial en Kropyvnytskyi, Zelensky responde a una pregunta de un trabajador insistiendo en que las posiciones ocupadas son críticas para los salarios de los soldados y los esfuerzos de defensa de Ucrania.

21:44 Ucrania Informe Avances Territoriales Adicionales en Kursk

Ucrania se jacta de avanzar 28-35 kilómetros en la región rusa de Kursk, según sus declaraciones. El jefe del ejército Oleksandr Syrsky admite en un comunicado televisado que las fuerzas rusas están reforzando sus posiciones con tropas de otras regiones. Además, Rusia está transfiriendo unidades a Pokrovsk en el este de Ucrania, donde Recently fighting has been ongoing. Russia has yet to comment on this.

21:25 Putin Visita Chechenia Después de una Ausencia de 13 Años

El presidente ruso Vladimir Putin visita Chechenia, una república rusa en el Cáucaso del Norte, por primera vez en 13 años para reunirse con el líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov. Las fotos publicadas por la agencia de noticias RIA Novosti muestran a Putin saludando a Kadyrov en Grozni. Luego, Putin abraza el hombro de Kadyrov y lo abraza antes de partir en una limusina. Kadyrov comparte en Telegram sobre una "agenda completa" de actividades, diciendo que Putin está lleno de energía a pesar del día de trabajo agotador y ansioso por explorar múltiples ubicaciones en Chechenia.

21:02 Scholz: Ucrania Recibe "Una Gran Cantidad de Fondos, Una Gran Cantidad de Fondos"

El canciller Olaf Scholz parece sorprendido por la acusación de que Alemania no está ayudando adecuadamente a Ucrania. Este año, Ucrania recibirá más de siete mil millones de euros, más que cualquier otro país europeo, según Scholz en una entrevista en Sat1 TV. El año que viene, Ucrania recibirá cuatro mil millones de euros del presupuesto federal - otra vez, más que cualquier otro país europeo. Además, hay 50 mil millones de dólares hechos posibles por los países del G7 occidentales a través del uso de activos rusos congelados. "Esa es una gran cantidad de fondos, esa es una gran cantidad de fondos", repite Scholz. Sin embargo, la disponibilidad exacta de estos 50 mil millones de euros para Ucrania sigue siendo incierta.

20:14 Putin equipara el incidente de la escuela de Beslán al avance ucraniano

En el 20º aniversario del brutal asedio escolar en Beslán, el presidente ruso Vladimir Putin hace una comparación entre el incidente en ese momento y las acciones actuales del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk. Al igual que Rusia "luchó contra terroristas" en Beslán, argumenta Putin, ahora debe "combatir a aquellos que cometen crímenes en la región de Kursk".

19:43 Patriarcado de Moscú denuncia la prohibición propuesta de la iglesia ucraniana como "ilegal"

La Iglesia Ortodoxa Rusa condena la prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucrania afín a Rusia aprobada por el parlamento ucraniano. La califican como un "acto ilegal" y una "infracción significativa de los principios fundamentales de la libertad religiosa y los derechos humanos", según Vladimir Legoida, portavoz de la Iglesia Ortodoxa Rusa, a través de Telegram. Legoida predice que hacer cumplir esta ley podría resultar en "violencia masiva contra millones de creyentes". El patriarca Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, también expresa su preocupación, diciendo durante su visita al Monasterio de Solovki en el norte de Rusia que "son tiempos difíciles cuando muchos se vuelven contra nosotros, no porque estemos equivocados, sino simplemente porque somos diferentes". Kirill es un partidario de la guerra contra Ucrania. Antes de esto, los miembros del parlamento de Kiev apoyaron un proyecto de ley que prohibía las organizaciones religiosas con vínculos con Moscú.

