Zelensky anuncia que la "Estrategia de la Victoria" ha sido formulada a fondo

Estrategia "Ganadora" de Ucrania Contra Rusia Está Finalizada por el Presidente Zelensky, Se Prepara para Discutirla con Biden El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha finalizado supuestamente el plan maestro de los movimientos estratégicos de Ucrania contra Rusia, que planea discutir con el presidente de EE. UU., Joe Biden, durante su reunión más tarde este mes. A pesar de mantener los detalles bajo llave, Zelensky confirmó que la estrategia consta de cuatro puntos principales, con una quinta sección centrada en las circunstancias posteriores al conflicto. Además, el avance estratégico en el territorio ruso de Kursk se incluye en la estrategia general, según el comunicado de Zelensky.

Reino Unido Convoca al Embajador Ruso tras Acusaciones de Espionaje contra Diplomáticos Británicos El gobierno británico ha convocado al embajador ruso en Londres después de que Rusia retirara las credenciales de seis miembros del personal diplomático británico la semana pasada. El embajador ruso, Andrei Kelin, fue notificado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de que las acciones de Rusia, incluidas las "infundadas y malintencionadas" acusaciones de espionaje contra los seis diplomáticos británicos, violan la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El gobierno británico condenó la "campaña hostil y sin provocación" de Rusia contra el Reino Unido, según el comunicado del ministerio.

Presidente de Finlandia Aboga por la Expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU El presidente finlandés Alexander Stubb aboga por el fortalecimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, la eliminación del derecho de veto de los miembros de la nación y la exclusión de Rusia del consejo. Según Reuters, Stubb planea compartir estas opiniones durante la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York. Argumenta que cualquier miembro del Consejo involucrado en un conflicto ilegal, como el actual compromiso militar de Rusia en Ucrania, debería ser suspendido. Rusia es uno de los cinco miembros permanentes del consejo, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China. Los otros diez miembros son elegidos en rotación. Stubb también propuso ampliar el número de miembros permanentes de cinco a diez, con representantes adicionales de América Latina, África y Asia.

Próxima Presidenta de México Rechaza la Invitación de Zelensky para Visitar Ucrania La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado la invitación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para visitar Ucrania, según informó el medio en línea español "FuserNews". Sheinbaum explicó que mantendrá la política de su país de no involucrarse en conflictos extranjeros y seguirá la agenda de su antecesor. La inauguración de Sheinbaum está programada para el 1 de octubre.

Wagenknecht Critica la Postura de Merz sobre el Suministro de Armas a Ucrania La política alemana Sahra Wagenknecht ha expresado sus preocupaciones sobre la postura del líder de la CDU, Merz, sobre el suministro de misiles a Ucrania, describiéndola como "un tema muy significativo que Merz está colocando a Alemania en un gran peligro con sus decisiones de política exterior". Wagenknecht etiquetó la propuesta de Merz de suministrar misiles Taurus a Ucrania como altamente arriesgada. Espera que haya debates internos en la CDU antes de una decisión final sobre el asunto, ya que Merz podría convertirse en el próximo canciller.

Guardia Nacional de Ucrania Limita los Despliegues Diarios de Drones La Guardia Nacional de Ucrania ha impuesto una restricción en el despliegue de diez drones de reconocimiento al día, según el general de brigada Vadym Hladkov en una entrevista con el sitio de noticias "Ukrinform". La cantidad disponible de drones de visión personal es significativamente mayor, especialmente en respuesta a los continuos ataques rusos en las líneas del frente, en cuyo momento se despliegan en mayor número. La limitación de drones sigue en vigor debido al costo prohibitivamente alto de cada drone, ya que podrían ser derribados por las tropas rusas si vuelan demasiado bajo.

Ucrania Pide a Rumania Derribar Drones Rusos en su Espacio Aéreo Ucrania ha pedido a su aliado de la OTAN, Rumania, que derribe los drones rusos que entren en el espacio aéreo rumano después de que los restos de drones rusos hayan caído en Rumania cerca de la frontera ucraniana en varias ocasiones, según el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiga, después de reunirse con su homólogo rumano, Luminita Odobescu, en Bucarest, según informó la agencia de noticias rumana Mediafax. El caso de un drone ruso detectado a 45 kilómetros de la frontera ucraniana sobre el delta del Danubio de Rumania levantó preocupaciones, lo que llevó a los cazas F-16 de Rumania a escoltar el drone hasta que entró en el espacio aéreo ucraniano. Se ha discutido la posibilidad de modificar la legislación nacional para permitir el derribo de drones enemigos en el espacio aéreo rumano entre los oficiales rumanos.

Alemania Pretende Contrarrestar a Rusia en el Ártico con Nueva Estrategia El gobierno alemán ha anunciado su intención de aumentar su participación en el Ártico, que incluye un enfoque de seguridad. La creciente agresividad rusa en el Ártico, como consecuencia de su ataque a Ucrania, ha "transformado irreversiblemente el panorama político en el Alto Norte", dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Baerbock. Rusia está expandiendo su presencia estratégica en el Ártico, lo que representa una amenaza cada vez mayor para los países limítrofes de la OTAN en la región, agregó. La región ártica tiene "central importancia" para la seguridad de Europa en general, según la ministra, lo que motiva al gobierno alemán a ajustar su política ártica para abordar los desafíos de seguridad aumentados y proteger el orden basado en reglas a nivel global en el Ártico.

16:43 "¿Es Esto un Sueño?": Testigos del Canje de Prisioneros entre Rusia y Ucrania El "Kyiv Post" estuvo presente durante el canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania el 14 de septiembre y grabó las primeras interacciones entre los soldados ucranianos recién liberados y sus familias. Este canje resultó en el regreso de 103 soldados a sus países de origen. Los soldados rusos fueron tomados como prisioneros durante la contraofensiva ucraniana en Kursk.

16:03 Ucrania: Avance ruso en Kursk detenidoSegún informes ucranianos, el avance ruso en la región rusa de Kursk ha sido detenido. Un portavoz del comando regional ucraniano informó a la agencia de noticias AFP que "los rusos intentaron atacar desde los lados pero fueron repelidos". La situación se ha estabilizado y ahora "está bajo control", declaró el portavoz Oleksiji Dmitratschkiwsky. Aunque Rusia ha obtenido algunos éxitos menores, su éxito se ha convertido ahora en una situación de casi cerco, añadió el portavoz militar. Según sus declaraciones, varios miles de civiles rusos remainen en los territorios rusos controlados por el ejército ucraniano en la región de Kursk.

15:42 Alemania proporciona ayuda médica adicional a UcraniaEl gobierno alemán está proporcionando otros 50 millones de euros para el cuidado y tratamiento de soldados ucranianos heridos. "Seguimos firmes en nuestro apoyo a Ucrania", dice el ministro federal de Finanzas, Christian Lindner. "Con esta solución, aseguramos la atención médica necesaria en Alemania". Según la ministra federal del Interior, Nancy Faeser, Alemania ha evacuado y tratado hasta ahora a 1.173 soldados y civiles ucranianos gravemente heridos y heridos en hospitales alemanes. "Esta ayuda es un esfuerzo humanitario - y continuaremos con esta ayuda con todas nuestras fuerzas", dice. Los costos asociados con el cuidado de los soldados heridos se liquidarán en el futuro por la Oficina Administrativa Federal.

15:07 Intento de asalto al cuartel general del minorista en línea rusoTres personas resultaron heridas en un intento de asalto al cuartel general de Moscú del minorista en línea ruso Wildberries, informó la empresa. Los medios rusos también informaron sobre una víctima mortal. La fundadora Tatjana Bakaltschuk explicó en el servicio de mensajería Telegram que su exmarido Vladislav Bakaltschuk y dos antiguos directivos de la empresa habían intentado "seizar las oficinas de Wildberries en Moscú". Tres personas resultaron heridas durante el intento de asalto. Vladislav Bakaltschuk afirmó que había visitado la sede para negociar. Él y sus acompañantes estaban desarmados, pero se dispararon "desde el edificio". Wildberries es el mayor minorista en línea de Rusia, según las propias declaraciones de la empresa, y procesa más de diez millones de pedidos diarios.

14:43 India puede continuar comprando petróleo ruso - a menos que se apliquen sancionesEl gobierno indio ha confirmado que continuará comprando petróleo ruso sin reservas siempre y cuando la India no esté sujeta a sanciones. El medio en línea "Ukrajinska Prawda" informó esto citando la agencia de noticias Reuters. "Si las empresas no están afectadas por las sanciones, compraré al proveedor más barato", dijo el ministro de Petróleo y Gas de la India, Hardeep Singh Puri. Agregó que la India no es la única en esto, ya que también los países europeos y las empresas japonesas están comprando petróleo ruso. Se informa que la India depende en un 88% de las importaciones de petróleo y es el tercer mayor consumidor e importador de petróleo del mundo. El comercio entre Rusia e India ha duplicado desde 2022, según el informe.

14:05 Munz: Kremlin no se inquieta por aviones de combate occidentales en UcraniaLos primeros aviones de combate occidentales F-16 ya están operando en Ucrania. Sin embargo, debido a la falta de permiso para lanzar misiles profundamente en Rusia, el Kremlin apenas se inquieta por esto, según el corresponsal de ntv Rainer Munz desde Moscú.

13:45 Kremlin denuncia los comentarios de Stoltenberg sobre armas de largo alcance como peligrososRusia ha criticado los comentarios del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, como "peligrosos". En una entrevista con el periódico "The Times", sugirió que no sería una línea roja para Rusia si se permitiera a Ucrania atacar objetivos profundamente en Rusia utilizando armas occidentales con alcance extendido. "Este descaro flagrante por las declaraciones del presidente ruso es un paso corto de miras y poco profesional", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El presidente Putin había advertido que si los países permitían el uso de misiles de alcance extendido por Ucrania, serían directamente arrastrados al conflicto.

13:17 IAEA: Tropas armadas y equipo militar presente en la planta nuclear de Zaporizhzhia Tropas rusas armadas y equipo militar han sido estacionados en la planta nuclear ocupada de Zaporizhzhia en Ucrania. Además, se han plantado minas antipersona entre las vallas interiores y exteriores. Esto informó la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Según el informe, los expertos de la IAEA no pudieron acceder a algunas partes de las salas de turbinas durante todo el período informado. La planta nuclear fue ocupada por soldados rusos al beginning of the war, y los expertos internacionales han estado monitoreando la situación de seguridad con preocupación desde entonces. Hace solo cuatro semanas, una torre de enfriamiento se incendió.

12:41 Kremlin advierte sobre la escalada de tensiones en el Oriente Medio después de las explosiones de pagerDespués de la explosión masiva de cientos de pager en Líbano, el Kremlin en Moscú ha emitido una advertencia sobre una "escalada de tensiones" en una "región volátil". "Sea lo que sea que haya pasado, sin duda llevará a una escalada de tensiones", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el miércoles. La región misma está en una "situación volátil", y "todo

20:36 Sharma: Los Caza F-16 No Resolverán Todos los ConflictosEl presidente ucraniano Zelenskyj está instando a la entrega de 128 cazas F-16 para lograr la supremacía aérea. Sin embargo, solo se han prometido aproximadamente 60 cazas por parte de los países occidentales, muy por debajo de los 128 demandados. A pesar de esto, la corresponsal de televisión Kavita Sharma ve este desarrollo como un paso positivo, ya que se ha iniciado la entrega y el entrenamiento de pilotos. No obstante, han surgido algunos problemas iniciales relacionados con el sistema de armas.

20:16 Inteligencia Ukrainiana: Llevamos a Cabo el Ataque a un Depósito de MunicionesFuentes de la agencia de inteligencia ucraniana SBU confirman al Independiente de Kiev el asalto al importante depósito de municiones en Toropez, Rusia, la noche anterior. El almacén contenía misiles balísticos, como el Iskander, misiles antiaéreos, munición de artillería y bombas en planeo. El ataque resultó en la destrucción casi total del depósito, según una fuente de la agencia de inteligencia. Después del despliegue de drones ucranianos, se produjo una potente explosión. "La SBU está colaborando con sus contrapartes militares para diezm strategicamente el poderío de cohetes del enemigo, que está causando daños en las ciudades ucranianas", declaró la fuente. Se tienen intención de llevar a cabo ataques similares en otras instalaciones militares rusas.

18:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Ahora Calificados para Contratos de RamsteinPor primera vez, los fabricantes de drones ucranianos pueden presentar ofertas para las licitaciones organizadas por la Coalición de Drones dentro de la plataforma Ramstein. Representantes de los partidarios de Ucrania en el oeste se reúnen regularmente en Ramstein. El Ministerio de Defensa de Ucrania vio esta invitación a licitar como un importante estímulo para la producción ucraniana. La serie de licitaciones consta de dos secciones: una para la creación de drones en primera persona (FPV) y otra para drones interceptores. Los ganadores recibirán pedidos de prueba adicionales, y si tienen éxito, los estados de Ramstein planean encargar la producción de drones.

18:27 Pruebas Visuales del Ataque a un Depósito de Municiones RusasAunque el Kremlin no ha reconocido oficialmente el incidente, el gobernador de la región de Tver publicó en Telegram sobre un ataque con drones ucranianos que provocó un incendio. Se cree que era un importante depósito de municiones y armas. Los residentes alarmados fueron evacuados y se ha difundido en línea el vídeo del incendio.

16:39 Reportan Víctimas en Kharkiv, ZaporizhzhiaLa ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania, fue objeto de otro bombardeo aéreo ruso el día anterior. El número de heridos ahora asciende a nueve, en medio de una serie de recientes ataques contra civiles. El domingo, una bomba de precisión mató a una mujer y dejó heridos a 43 civiles, incluyendo a cuatro niños, en la región de Zaporizhzhia. Rusia atacó asentamientos en la zona de Zaporizhzhia, lo que resultó en la muerte de otros dos ciudadanos.

15:46 Infraestructura Energética en Sumy Volvió a Ser AtacadaSegún las autoridades locales, las instalaciones energéticas en la ciudad nororiental ucraniana de Sumy volvieron a ser atacadas por drones rusos. Por el momento, no se han registrado víctimas; sin embargo, los repetidos ataques al sistema energético han puesto una gran presión en la infraestructura. El martes, Rusia bombardeó la ciudad y la región de Sumy con cohetes y drones, lo que causó un corte de energía para más de 280,000 hogares, según informó el Ministerio de Energía.

14:55 Ucrania: Planes de Despliegue de F-16 FinalizadosLa Fuerza Aérea Ucraniana ha completado sus preparativos para la integración de aviones de combate occidentales F-16. En su discurso vespertino, el presidente Zelenskyy describió las tareas para las fuerzas armadas y el Ministerio de Defensa. Además, se llevaron a cabo discusiones con la dirección de la Fuerza Aérea sobre la posible expansión de la flota de aviones y la continuación del entrenamiento de pilotos. Debido a las frecuentes pérdidas, muchas voces en Kiev abogan por un entrenamiento de pilotos básico más amplio, que actualmente se encuentra en 40 días. Ucrania recibirá alrededor de 60 cazas F-16, pero solo se ha entregado una pequeña cantidad hasta ahora.

14:19 Rusia: Repeliendo Ataques de Drones Ucranianos en Varios RegionesRusia informa sobre la neutralización de ataques de drones ucranianos en varias regiones. Durante la noche, el sistema de defensa aérea destruyó 54 drones ucranianos en cinco regiones rusas, según informó la agencia de noticias estatal TASS, citando al Ministerio de Defensa. Aproximadamente la mitad de los drones fueron derribados en la región fronteriza de Kursk, mientras que el resto cayó en las regiones fronterizas de Bryansk y Belgorod, y las regiones occidentales de Smolensk y Oryol. La agencia no mencionó la región de Tver, donde las autoridades locales y los blogueros militares informaron sobre un ataque con drones ucranianos a un almacén de municiones en Toropets, lo que provocó un incendio que requirió la evacuación de los residentes.

05:42 Trolls Rusos Difunden Vídeos Falsos sobre la Vicepresidenta HarrisUn estudio de Microsoft revela que los actores rusos están intensificando sus campañas de desinformación contra la candidata a la presidencia de EE. UU., Kamala Harris. El grupo Storm-1516, relacionado con el Kremlin, ha lanzado dos videos engañosos desde agosto para socavar las campañas de Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz. Un video muestra a supuestos seguidores de Harris agrediendo a un asistente a un mitin de Trump, mientras que otro fabricó afirmaciones sobre Harris lesionando a una niña en un accidente en 2011, dejándola discapacitada y huyendo de la escena. Ambos videos han acumulado millones de vistas.

05:19 Explosiones y Incendio en la Región Rusa de TverUn ataque con drone ucraniano, según informó Rusia, ha provocado un incendio en la región rusa de Tver. Escombros de un drone ucraniano destruido aparentemente encendieron un incendio en la ciudad de Toropez, lo que provocó la evacuación parcial de los residentes. El gobernador Igor Rudenya anunció esta noticia en la plataforma de mensajería Telegram. Bomberos trabajan para controlar el incendio, y el origen del mismo sigue sin estar claro. La defensa aérea rusa sigue defendiendo contra un "ataque masivo con drones" en la ciudad. Con una población superior a 11.000 habitantes, se informa que la ciudad alberga un arsenal ruso de misiles, municiones y explosivos, según un informe de RIA de 2018.

03:57 Gobernadores Rusos Advierten de Ataques con DronesSegún los gobernadores regionales, Ucrania está lanzando ataques con drones en varias regiones rusas que rodean a Bielorrusia. Siete drones ucranianos fueron derribados en la región de Smolensk por la defensa aérea rusa, anunció el gobernador Vasily Anochin. También se atacó un drone en la región de Oryol, con el gobernador Andrei Klichkov confirmando la noticia en Telegram. Al menos 14 drones fueron interceptados sobre la región de Bryansk, que limita con Ucrania, informó el gobernador Alexander Bogomaz. Kiev afirma que los ataques targetizan infraestructura militar, energética y de transporte esencial para los esfuerzos bélicos de Moscú.

02:56 Escándalo Potencial de Elusión de Comercio de UranioEl gobierno de EE. UU. está examinando las denuncias de elusión de la prohibición de importación de uranio ruso por parte de China. Hay sospechas de que China está obteniendo uranio enriquecido de Rusia mientras exporta su propio suministro a EE. UU., según fuentes de Reuters. Jon Indall, de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU., expresó sus preocupaciones sobre el elusión de la prohibición. "No queremos cortar el flujo ruso y que de repente todo el material venga de China", dijo. El Departamento de Comercio de EE. UU. no comentó inicialmente sobre el asunto.

01:54 Fuente de EE. UU.: Reservas de Petróleo para ReabastecerseUna fuente no identificada sugiere que el gobierno de EE. UU. tiene la intención de reabastecer sus reservas estratégicas de petróleo en respuesta a los precios bajos. EE. UU. tiene como objetivo comprar hasta seis millones de barriles de petróleo, según la fuente. Si la compra se realiza, sería la más grande desde una liberación histórica en 2022. Ante los altos precios de la gasolina después de la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de EE. UU. vendió grandes cantidades de petróleo de sus reservas el año pasado, lo que marcó la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia.

00:45 Ataque en Saporišia Deja Dos Muertos y Cinco HeridosEl gobernador Ivan Fedorov informó que Rusia atacó la región de Saporišia durante la noche, lo que resultó en la muerte de al menos dos civiles y la lesión de cinco más. Komyshuvakha, una comunidad de la región, fue "masivamente atacada", dijo Fedorov. Varios hogares y una instalación de infraestructura resultaron dañados. Los servicios de emergencia aún se encuentran en la escena, y se está evaluando la magnitud total de los daños. Las noticias del "Independiente de Kiev" informaron sobre el incidente.

23:38 Embajadora de EE. UU. en la ONU: Hemos Visto el Plan de Paz de ZelenskyLa embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, compartió que EE. UU. ha revisado el "plan de paz" del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En una conferencia de prensa en la sede de la ONU, dijo que Estados Unidos apoya la estrategia, que potencialmente podría llevar a avances en el proceso de paz. Sin embargo, no proporcionó más detalles sobre cómo EE. UU. podría contribuir al plan. Thomas-Greenfield probablemente se refiere al "plan de victoria" de Zelensky, que el presidente anunció el mes pasado.

22:29 Falso Ingreso de Espacio Aéreo en Letonia: El Objeto Misterioso Era una Bandada de AvesUn posible ingreso no autorizado de Letonia en su espacio aéreo por un objeto volador enigmático no fue más que un incidente benigno. El objeto no identificado, que provenía del vecino país de Bielorrusia y cruzó la frontera en el sector este de Kraslava, resultó ser simplemente un grupo de aves. Esta información fue publicada por la agencia de noticias letona Leta, citando a la fuerza aérea del país. Inicialmente, el Ministerio de Defensa en Riga había informado sobre la detección de un objeto volador no identificado, lo que llevó a los interceptores de la OTAN estacionados en la base aérea de Lielvarde a evaluar la situación. Lamentablemente, no lograron identificar ningún objeto cuestionable en el espacio aéreo.

21:59 Moldavia y Alemania Firman Pacto de CiberseguridadEn un esfuerzo por fortalecer sus defensas contra la "guerra híbrida de Putin", Moldavia y Alemania han firmado un acuerdo centrado en la ciberseguridad. Según la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, quien habló en Chisinau, el presidente ruso Vladímir Putin persiste en emplear sus tácticas de guerra híbrida, especialmente contra Moldavia, como medio para desestabilizar Europa. Para contrarrestar esto, los dos países buscan mejorar su infraestructura informática, compartir inteligencia y realizar capacitaciones en ciberseguridad. Su objetivo es proteger a Moldavia de los ataques cibernéticos y exponer la desinformación.

Puedes revisar todos los eventos anteriores [aquí].

La estrategia finalizada por el presidente Zelensky de Ucrania incluye planes para una avanzada estratégica en el territorio ruso de Kursk.

A pesar de la citación del embajador ruso por la administración británica por denuncias de espionaje, Rusia ha continuado su campaña pública hostil e infundada e injustificada contra el Reino Unido.

Lea también: