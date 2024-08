Zelensky anuncia la ofensiva de Kursk como uno de los "pasos para concluir el conflicto"

19:52 Rusia construye puentes flotantes adicionales en Kursk

Después de que Ucrania destruyera varios puentes en la zona de Kursk, Rusia está implementando medidas para proteger sus líneas de suministro utilizando puentes flotantes. Las fotos satelitales tomadas el lunes muestran que las fuerzas rusas han construido un puente provisional sobre el Sejm cerca de un puente destruido. Ucrania continúa intentando destruir estos cruces rusos sobre el agua mediante diversos medios, incluyendo la artillería de largo alcance.

19:17 Zelensky presentará plan para concluir la guerra a Biden, Trump y Harris

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planea presentar su plan para una victoria en la guerra contra Rusia al presidente saliente Joe Biden en septiembre. Donald Trump y Kamala Harris también serán informados del plan, según mencionó Zelensky. La ofensiva de Kursk ya se encuentra en el plan, que abarca iniciativas militares, diplomáticas y económicas, aunque Zelensky no reveló detalles específicos.

18:44 Autoridades ucranianas documentan 136,000 crímenes de guerra rusos

Las agencias de aplicación de la ley ucranianas han registrado 136,000 crímenes de guerra perpetrados por agresores rusos desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022. La oficina del fiscal ha investigado un total de 660 sospechosos, de los cuales 126 han sido condenados, según las autoridades ucranianas. Andriy Kostin, el fiscal general ucraniano, señaló que estos números pueden ser incompletos debido a los territorios ocupados inaccesibles.

18:20 El FSB ruso investiga a corresponsales de Deutsche Welle y a una periodista ucraniana

El Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia ha iniciado una investigación contra un corresponsal de Deutsche Welle y una periodista ucraniana, acusándolos de ingresar ilegalmente a la región rusa de Kursk, según informó el FSB. Nick Connolly, empleado del broadcaster internacional alemán Deutsche Welle (DW), y Natalia Nagornaya, empleada del canal ucraniano 1+1, están informando desde áreas controladas por Ucrania en Kursk.

17:51 Zelensky: Ucrania puede fabricar hasta dos millones de drones este año

Ucrania es capaz de producir 1,5 a 2 millones de drones este año, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sin embargo, falta financiamiento, mencionó Zelensky. La guerra solo puede terminar mediante el diálogo. Para lograr su visión de paz, el gobierno en Kyiv debe estar en una posición fuerte durante la conferencia programada para más tarde este año, dijo Zelensky.

17:25 Grossi: La proximidad de la central nuclear de Kursk al zona de conflicto es 'extremadamente seria'

La proximidad del conflicto entre Ucrania y Rusia a la central nuclear en la región fronteriza rusa de Kursk es extremadamente peligrosa, según el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). "Una central nuclear de este tipo tan cerca de una zona de conflicto o línea del frente militar es un asunto extremadamente serio", dice Rafael Grossi después de visitar la instalación. "El hecho de que tengamos actividad militar a solo unos pocos kilómetros, a solo unas pocas millas de distancia, hace que sea una preocupación inmediata", añade. "En última instancia, todo puede sonar muy lógico y sencillo: evitar atacar una central nuclear", dice. La central nuclear actualmente funciona bajo condiciones 'casi normales', añade.

16:51 Syrskyj: Rusia despliega 30,000 tropas a Kursk

Uno de los objetivos de la operación ucraniana en la región de Kursk es desviar las tropas rusas de otras áreas, especialmente de las regiones de Pokrovsk y Kurachovo en la región de Donetsk. Según el jefe del ejército ucraniano Oleksandr Syrskyj, Rusia ya está desplegando 30,000 tropas en la región de Kursk. "Y este número está aumentando", dice Syrskyj. Como resultado, Rusia está reduciendo sus actividades en el sur de Ucrania. Sin embargo, la presión sigue siendo alta en la región focal de Pokrovsk. Allí, Moscú está acumulando sus tropas más fuertes, dice Syrskyj.

16:25 Ataque con cohetes rusos causa muertos y heridos en la región de Kharkiv

Las fuerzas rusas bombardearon la ciudad de Bohoduchiw en la región de Kharkiv con cohetes. Una persona falleció y seis resultaron heridas, según informó la oficina del fiscal general ucraniano. Su información indica que uno de los cohetes impactó en una parada de autobús, causando la muerte de una mujer de 71 años. Los ataques rusos también causaron daños a instalaciones industriales y residenciales y a varios vehículos.

15:57 Schmyhal estima el déficit presupuestario de Ucrania en miles de millones

El primer ministro Denys Shmyhal dijo que Ucrania necesita otros $15,000 millones para cubrir su déficit presupuestario en 2025. La agencia de noticias Reuters citó a Shmyhal diciendo que Ucrania estima su déficit presupuestario para el próximo año en un total de $35,000 millones, con planes para cubrir $20,000 millones. Según las proyecciones del gobierno ucraniano, el déficit en 2024 fue de alrededor de $38,000 millones. Shmyhal dijo que el gobierno planea aumentar los impuestos y aumentar la deuda en el mercado de deuda doméstica para obtener fondos adicionales para la guerra contra Rusia. El parlamento discutirá estas propuestas en septiembre.

15:32 Ucrania Investiga la Creación de Sus Propios Sistemas de Defensa Ucrania ha sufrido el mayor bombardeo y ataque con misiles por parte del ejército ruso desde el inicio del conflicto. Estos ataques continuaron sin cesar durante toda la noche. En consecuencia, Ucrania está investigando diferentes estrategias para protegerse de los ataques rusos sin depender de la ayuda militar extranjera.

15:11 Zelensky: Ucrania Realiza con Éxito la Prueba Inicial de un Misil Balístico Según el presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania ha lanzado con éxito su primer misil balístico por primera vez. "Se ha probado con éxito el primer misil balístico ucraniano", declaró. Elogió "nuestro sector de defensa", aunque no proporcionó más detalles sobre el misil.

14:45 Moscú: EE. UU. Confirmado en la Invasión de Ucrania en la Zona de Kursk El vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, considera que el papel de EE. UU. en la incursión de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk es innegable. Sugiere que la respuesta del gobierno ruso podría ser más severa en el futuro, según las agencias de noticias estatales rusas RIA y TASS. Sin embargo, no proporciona ninguna evidencia o detalles que respalden sus acusaciones sobre la implicación de EE. UU. La Casa Blanca declaró que no tenía conocimiento previo de la incursión sorpresa de las fuerzas ucranianas en Kursk el 6 de agosto.

14:19 Zelensky: los F-16 derriban misiles rusos El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que los recientes aviones de combate F-16 ya han interceptado misiles rusos con éxito. "Durante este gran ataque con misiles, logramos derribar algunos misiles con la ayuda de los F-16", dijo Zelensky. Los aviones se utilizaron no solo para frustrar el gran ataque aéreo que tuvo lugar el lunes, sino también para oponerse al devastador ataque aéreo. Los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Bélgica han prometido proporcionar a Ucrania más de 60 de estos aviones de combate producidos en EE. UU. juntos.

13:59 Alerta Aérea en la Ciudad de Kursk Cerca de la Central Nuclear Rusa Se produjo una breve alerta aérea en la ciudad de Kursk en la región rusa de Kursk por la tarde. Las sirenas indicaron la presencia de una amenaza de misiles, según informó un periodista de Reuters. La central nuclear de Kursk, que está siendo investigada por el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se encuentra en Kursk.

13:44 Ejército Ruso Afirma que Ha Tomado el Control de otro Poblado Cerca de Pokrovsk El ejército ruso afirma que ha tomado el control de otro poblado cerca de la ciudad estratégica de Pokrovsk en el este de Ucrania. El ministerio de defensa anunció en Telegram que los soldados rusos habían "liberado" el poblado de Orlowka en la región de Donetsk. Orlowka, también conocida como Orliwka en ucraniano, es el nombre ruso del poblado. A pesar de los continuos enfrentamientos contra las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, Moscú sigue adelante con su offensive en Donetsk. El ministerio de defensa publica con frecuencia información sobre la captura de nuevos poblados. La región que rodea el importante centro logístico de Pokrovsk sigue siendo un foco de atención.

13:21 Lavrov Amenaza con el Uso de Armas Nucleares El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, considera la demanda ucraniana de que sus aliados utilicen armas suministradas por el Oeste para invadir Rusia como chantaje. Advierte que realizar tales acciones es muy arriesgado para las potencias nucleares. Rusia está ajustando su doctrina nuclear, afirma, sin entrar en detalles. La doctrina permite el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está bajo amenaza.

13:04 Syrskyj: las Fuerzas Ucranianas Avanzan en Kursk - la Situación en Pokrovsk es Desafiante Según el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyj, las tropas ucranianas están avanzando en la región rusa de Kursk. Sin embargo, las fuerzas rusas se están dirigiendo hacia la ciudad de Pokrovsk en la región ucraniana de Donetsk. En general, la situación es desafiante.

12:42 Munz: los Ataques Rusos a Ucrania Incremente Después de los recientes ataques con drones, Rusia está intensificando aparentemente sus ataques con misiles a Ucrania nuevamente, según Munz, un corresponsal de ntv. Explica que la sincronización de estas actividades no es una coincidencia. Se acerca el otoño y la temporada de calefacción de invierno.

12:33 Las Fuerzas Ucranianas Capturan a 594 Prisioneros de Guerra Rusos en Kursk Según el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Olexander Syrskyj, las fuerzas ucranianas han capturado un total de 594 soldados rusos en la región de Kursk. Es la primera vez que proporciona un número específico. Antes, esta semana se informó que el "Washington Post" había identificado al menos 247 prisioneros de guerra rusos a través del análisis de fotos y videos.

12:09 Las interrupciones y restricciones de energía se extenderán durante varios días más A causa del mayor ataque ruso a Ucrania desde el inicio del conflicto, se espera que las interrupciones y "graves" restricciones de energía persistan durante varios días más. Iwan Plachkow, presidente de la Asociación de Energía de Ucrania, informó al canal de televisión Kyiv24 que podrían durar otros uno o dos semanas. Plachkow declaró que el ataque ruso del lunes fue "uno de los ataques más significativos al

11:46 Roth: Rusia busca provocar influxo de refugiados a la UE mediante oleada de ataquesSegún la inteligencia del experto en política exterior del SPD, Michael Roth, Rusia parece estar planeando iniciar una migración de refugiados hacia Europa a través de sus extensivos ataques a la infraestructura ucraniana. Roth mencionó esto a Politico, señalando que estos ataques marcan el inicio de una nueva campaña destructiva contra la infraestructura energética de Ucrania. El objetivo principal es entorpecer la producción de armas ucranianas y hacer la vida en Ucrania tan insoportable que se desencadene una nueva oleada de refugiados rumbo a la UE. Roth sugirió prepararse para el "invierno riguroso" que se avecina con generadores de emergencia y solicitó permiso a EE. UU. para utilizar armas de largo alcance contra las bases de bombarderos rusos.

11:21 Guardia Fronteriza de Ucrania: No hay movimientos militares confirmados en BielorrusiaEl portavoz de la Guardia Fronteriza de Ucrania, Andrij Demtschenko, compartió que no hay movimientos militares reconocidos en Bielorrusia. Sin embargo, persiste una amenaza generalizada en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Recientemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania destacó el despliegue de tropas y equipo en la frontera en grandes cantidades.

10:56 Gobernador ruso afirma intentos de infiltración ucraniana en BelgorodEl gobernador de la región de Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, confirmó en Telegram que hay informes de fuerzas ucranianas intentando cruzar la frontera. Esto confirma informes anteriores de canales de Telegram rusos. Gladkow informó que la situación sigue siendo desafiante, pero controlable, según el Ministerio de Defensa ruso. Instruyó a los residentes a mantener la calma y confiar solo en fuentes oficiales para obtener información. Según Gladkow, Ucrania atacó la región con más de 20 drones en las últimas 24 horas. Las autoridades ucranianas aún no han reconocido estos supuestos incidentes.

10:50 Ucrania generará nuevas unidades de tropas pesadasSe informes que Ucrania está forming new mechanized brigades for definitional combat against Russian aggression, which may be operational by 2025. These units will recruit personnel primarily from Ukrainian expats abroad and partly train them there. A mechanized brigade generally comprises around 2000 soldiers and includes heavy military equipment such as tanks.

10:44 Grossi inspecciona la Central Nuclear de Kursk en RusiaEl director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, visitó la Central Nuclear de Kursk en Rusia, según la agencia de noticias rusa TASS. Grossi anunció planes para inspectar la instalación debido a la situación seria que persiste en la región. Miles de soldados ucranianos invadieron la región de Kursk en un ataque sorpresa el 6 de agosto. Rusia alega que Ucrania atacó repetidamente la instalación. Kyiv aún no ha comentado oficialmente al respecto.

10:23 El FSB acusa a un reportero de Deutsche Welle y a un corresponsal de 1+1El Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia habría iniciado procedimientos criminales contra dos periodistas extranjeros por supuestamente cruzar ilegalmente la frontera rusa para cubrir eventos en Kursk después de la invasión ucraniana. Los periodistas acusados incluyen a un reportero de Deutsche Welle y un corresponsal de 1+1. El FSB habría procesado a al menos siete periodistas extranjeros en Kursk.

10:02 Tropas ucranianas intentan cruzar la frontera en la región de BelgorodParece que las fuerzas ucranianas están intentando infiltrarse en la frontera rusa en la región de Belgorod, según canales de Telegram rusos informados por The Guardian. El canal de Telegram Mash afirma que alrededor de 500 soldados ucranianos asaltaron dos puntos de control en Nechoteyewka y Shebekino en Belgorod, y los combates continúan en ambos lugares. La región de Belgorod comparte frontera con la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas han capturado territorio ruso desde principios de agosto.

09:45 Kyiv reporta numerosas bajas rusasEl Estado Mayor ucraniano afirmó que Rusia perdió 1280 soldados en un solo día. Con estas bajas, las estimaciones de soldados rusos muertos o incapacitados para luchar desde el inicio de la guerra han aumentado a 610,100. Según el Estado Mayor, en las últimas 24 horas, Rusia perdió 12 tanques, 19 vehículos blindados, 52 sistemas de artillería, 120 drones, 103 misiles y un lanzamisiles múltiple. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente y Rusia remains silent about its losses.

09:21 "Todo lo que se dirigía a Kyiv ha sido destruido"La fuerza aérea de Ucrania informes haber eliminado cinco misiles rusos y 60 drones. Rusia atacó Ucrania con un total de diez misiles y 81 drones, dijo la fuerza aérea en Telegram. Alrededor de 15 drones y varios misiles fueron interceptados cerca de Kyiv, según el jefe de la administración militar de Kyiv, Serhiy Popko. "Todo lo que se dirigía a Kyiv ha sido destruido." A las 9 a. m. hora local (8 a. m. CEST), había diez drones todavía en el aire sobre Ucrania, mientras que otros habían caído. Tres misiles hipersónicos Kinzhal (Daga) y dos misiles Iskander no pudieron ser interceptados, informó el comandante de la fuerza aérea ucraniana, Mykola Oleschchuk, en Telegram. Estas cifras pueden no estar completamente corroboradas pero brindan una idea de la magnitud del ataque.

Rusia llevó a cabo ataques consecutivos durante la noche en Ucrania, utilizando various types of weaponry. Según los informes preliminares de las autoridades ucranianas, al menos cuatro personas perdieron la vida - dos por un ataque con misiles a un hotel de Kryvyi Rih y dos más por ataques con drones en Zaporizhzhia. La fuerza aérea de Ucrania alega que Rusia utilizó bombarderos de largo alcance para lanzar misiles crucero y desplegó misiles hipersónicos Kinzhal.

08:33 China aboga por un mayor apoyo a un plan de paz más amplio

08:05 Fuerzas rusas supuestamente "liberan" dos asentamientos de Kursk

Los representantes militares rusos afirman haber "liberado" dos asentamientos más en los combates actuales en la región rusa de Kursk. El Mayor General Apti Alaudinow, Comandante de la unidad especial chechena Achmat y Vicejefe del Departamento Político Militar Principal de las Fuerzas Armadas Rusas, informó que la unidad Arbat de Rusia había limpiado completamente Nishnaya Parovaya y Nechayev, y el regimiento 1427 avanzaba. Alaudinow informó que el enemigo sufrió pérdidas graves durante el día, atacando continuamente. El ISW confirmó que las imágenes satelitales del lunes mostraban a las fuerzas ucranianas operando cerca de Nechayev.

07:37 Biden condenaRecentemente ataques rusos como "inconcebibles"

El presidente de EE. UU., Joe Biden, condenó los recientes ataques rusos como "inconcebibles". Expresó su fuerte oposición a la agresión de Rusia contra Ucrania y sus intentos de dejar al pueblo ucraniano en la oscuridad. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán afirmó que Rusia estaba atacando los recursos vitales de Ucrania y tratando de destruir los suministros. El secretario británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, calificó los ataques rusos de "cobardes".

07:05 ISW: poco probable que Bielorrusia invada Ucrania

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) sigue creyendo que es poco probable que Bielorrusia invada Ucrania. El think tank estadounidense argumentó que, según un reciente informe de Frontline Insight y Rochan Consulting, las unidades de combate bielorrusas rara vez operan al más de 30-40% de su fuerza designada y dependen de la movilización para rellenar sus unidades. Además, no se ha producido ninguna movilización. Aunque es plausible que Bielorrusia intente desviar la atención ucraniana de otras regiones del frente para apoyar a las fuerzas rusas, el número actual de fuerzas rusas en Bielorrusia es insuficiente para iniciar una invasión sincronizada a través de la frontera de la región de Gomel. Además, una invasión bielorrusa o participación en el conflicto podría poner en peligro la capacidad del presidente Alexander Lukashenko para salvaguardar su régimen, lo que podría intensificar el descontento doméstico. Las elecciones presidenciales de 2025 están programadas para febrero.

06:32 Gabbard respalda a Trump: la ex candidata presidencial demócrata llama a que EE. UU. se retire del borde de la guerra

La ex candidata presidencial demócrata y congresista Tulsi Gabbard, quien posteriormente se distanció de su partido, ha prometido su apoyo al candidato republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. Gabbard asegura que si es elegido, Trump trabajará primero para retirar a EE. UU. del borde de la guerra. Gabbard compitió bajo la bandera demócrata en las elecciones de 2020 pero tuvo pocas posibilidades de éxito y ultimately respaldó a Joe Biden, quien derrotó a los demócratas. Como antigua soldado de la Guardia Nacional, Gabbard sugirió que si es reelegido, Trump se centraría en retirar a EE. UU. del borde de la guerra.

06:17 Biden elogia la visita de Modi a Ucrania

El presidente de EE. UU., Joe Biden, elogió la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Ucrania la semana pasada. Modi, defensor de la neutralidad de Ucrania en el conflicto actual, tuiteó que había conferenciado con Biden sobre su apoyo constante a una rápida restitución de la paz y la estabilidad en Ucrania. Según la Casa Blanca, Biden elogió el compromiso de Modi con Ucrania y su viaje a Polonia, un aliado cercano de Ucrania en Europa Oriental. El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. para las comunicaciones estratégicas, John Kirby, señaló que cualquier nación adicional que alinee con la perspectiva del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y busque contribuir a una paz justa es bienvenida.

Los testigos informan de múltiples series de explosiones en Kyiv durante el reciente ataque con drones, sin informes iniciales de víctimas. Los sistemas de defensa aérea en la región de Kyiv han estado operativos durante toda la noche, trabajando para obstaculizar los misiles y drones entrantes dirigidos a la capital, según el comunicado del administrador militar regional en Telegram. Los ataques ocurren un día después del mayor ataque aéreo ruso hasta ahora en este conflicto.

05:03 Fuerza Aérea ucraniana: aviones y drones rusos se acercan a Ucrania

La fuerza aérea ucraniana confirma que los aviones y drones rusos se acercan a Ucrania. Los aviones de guerra Tu-95ms despegaron de la base aérea de Engels, ubicada en el suroeste de Rusia, según la fuerza aérea ucraniana en Telegram. También se esperan ataques con drones entrantes. Se han emitido alertas en varias regiones de Ucrania, según informan las autoridades locales.

04:04 Incidentes trágicos en el ataque con misiles de crucero ruso en Kryvyi Rih

Las actualizaciones sobre el ataque con misiles de crucero ruso en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih informan de dos muertos, según fuentes ucranianas. Los informes indican que un misil de crucero ruso impactó en un hotel, potentially dejando a cinco personas atrapadas bajo los escombros del edificio, con operaciones de rescate en curso, según informó los medios ucranianos citando a las administraciones militares distrital y municipal. Según la administración municipal local, el hotel fue golpeado por un misil balístico, aunque estas afirmaciones no pueden ser autenticadas de forma independiente.

02:04 Nuevo ataque con drones en Kyiv

00:35 Muertes en el ataque con misiles rusos en Kryvyi Rih

Se ha informado de al menos una persona muerta en el ataque con misiles rusos a una estructura civil en la ciudad central ucraniana de Kryvyi Rih, según las autoridades locales. Cinco personas más podrían estar bajo los escombros, según las autoridades. Oleksandr Vilkul, jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, informó en Telegram que cuatro personas han sido hospitalizadas debido a sus heridas. El gobernador del óblast de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, declaró en Telegram que la estructura civil ha sido destruida. La veracidad de estos informes sigue sin confirmarse.

23:19 Zelensky advierte a Rusia tras los raids aéreos

En respuesta a los ataques aéreos rusos a gran escala, el presidente Volodymyr Zelensky ha emitido una advertencia, insinuando una respuesta retaliatoria mediante el uso de los aviones de combate F-16 suministrados por el Occidente, como mencionó en su discurso en video de la noche. No se han revelado los detalles del plan de retaliación, pero ha reiterado la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas han ampliado su control y capturado más prisioneros rusos, mejorando las perspectivas para el intercambio de prisioneros.

22:03 Estados Unidos acusa a Rusia de intentar "sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad"

En respuesta a los bombardeos rusos en Ucrania, Estados Unidos acusa a Rusia de intentar "sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad a medida que se acerca el invierno", según John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania son considerados "vergonzosos" por Kirby. Estados Unidos condena "la guerra continua de Rusia contra Ucrania".

21:20 Evacuaciones urgentes en la región de Donetsk

Las autoridades ucranianas han ordenado evacuaciones en el área de Donetsk debido al avance ruso. La zona de evacuación se ha ampliado debido a la situación de seguridad deteriorada, y se requiere que los niños, junto con sus padres o tutores, abandonen sus hogares, según el gobernador de Donetsk, Vadym Fillaschkin. Se han marcado un total de 27 asentamientos en las áreas de Kostyantynivka y Selydove. Previamente, se habían ordenado evacuaciones en la región de Pokrovsk debido al avance de las tropas rusas.

Después de su propuesta de reunión con el presidente Biden, Trump y la vicepresidenta Harris, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su plan para poner fin a la guerra incluye la ofensiva de Kursk. La construcción de puentes flotantes adicionales por parte de Rusia en Kursk destaca la importancia estratégica de la región en el contexto de la ofensiva ucraniana, como parte de la estrategia de victoria del presidente ucraniano.

