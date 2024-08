- Zelensky afirma que Putin no tiene autoridad para establecer límites restrictivos para Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, enfatizó el deseo de su nación de libertad durante las celebraciones del Día de la Independencia. "No permitiremos que nuestro suelo se convierta en una zona gris donde nuestra bandera nacional, la azul y amarilla, debe ondear con orgullo", declaró Zelensky en su discurso.

Zelensky lanzó una advertencia a los adversarios, stating that Ukraine would retaliate with terrors in proportion. Aquellos que intenten transformar Ucrania en un territorio sin ley deberían pensarlo dos veces, sugirió, con una amenaza velada hacia el presidente ruso Vladimir Putin debido a la ofensiva en curso en la región de Kursk.

Fuentes afirman que el discurso de Zelensky se entregó en el área del norte de Ucrania de Sumy, que sirvió como punto de partida para la ofensiva de Ucrania hacia Kursk. Zelensky no nombró directamente a Putin, en su lugar se refirió a él como "el anciano enfermo de la Plaza Roja que siempre habla del botón rojo". Él enfatizó que Ucrania trazaría su propio camino.

Rusia ha afirmado que la razón del conflicto es su resistencia a la posibilidad de una membresía de Ucrania en la OTAN, que creen que representa una amenaza a su soberanía.

Ucrania está celebrando su 33º aniversario de independencia, que obtuvo después de la disolución de la Unión Soviética en 1991. El presidente polaco Andrzej Duda sorprendió al unirse a las festividades en Kyiv para la ocasión.

