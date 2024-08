- Zelensky advierte a Rusia de las medidas de represalia que involucran aviones de combate F-16.

Después de los significativos ataques aéreos rusos hacia Ucrania, el presidente Zelensky anunció medidas de retaliación. Mencionó que se está preparando una respuesta militar utilizando aviones de combate F-16 proporcionados por el Occidente, mientras se dirigía a la nación en su mensaje de video vespertino. Los informes de Kyiv sugieren que Rusia lanzó 236 misiles, misiles crucero y drones, lo que resultó en al menos siete fallecidos y 47 heridos. Ucrania ha resistido la invasión rusa desde febrero de 2022.

Zelensky no reveló detalles específicos sobre el plan de retaliación. Sin embargo, reiteró la acción ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, que lleva tres semanas en marcha. Las fuerzas ucranianas han ampliado su control y capturado un mayor número de prisioneros de guerra rusos, lo que aumenta las posibilidades de negociaciones de canje de prisioneros.

Zelensky: la ofensiva de Kursk serve como sustituto de la negativa a aprobar armas de largo alcance

El presidente justificó la invasión en la región de Kursk afirmando que los aliados occidentales aún no han autorizado el despliegue de armas de largo alcance en territorio ruso. La presencia de las fuerzas ucranianas y sus intentos de contener la amenaza rusa son un sustituto de la falta de aprobación.

El 6 de agosto, Ucrania inició una invasión de la región de Kursk con aproximadamente 10,000 tropas. Zelensky también enfatizó la necesidad de aumentar la presión sobre Moscú para iniciar negociaciones para un tratado de paz justo. Sin embargo, Rusia declaró nulas estas negociaciones después de la invasión.

Zelensky declara la guerra a la corrupción

En su discurso, Zelensky abordó los desafíos internos de Ucrania en su lucha contra la guerra rusa. Los informes indican colaboradores y procedimientos criminales contra ucranianos que apoyan la agresión rusa o participan en el conflicto contra Kyiv. El servicio de seguridad de Ucrania informes consistently arrests and judgments in such instances.

En una reunión con la Oficina del Fiscal General y los líderes de la guardia fronteriza, Zelensky discutió la inmigración ilegal del país. Muchos ucranianos que evitan el servicio militar recurren a pagar a contrabandistas para salir del país a través de la frontera sin vigilancia. Zelensky presentó una estrategia para abordar estos problemas. También prometió combatir la corrupción en las oficinas de conscripción, donde algunos conscriptos pagan para obtener un certificado de inaptitud y así eludir el servicio militar.

La declaración de Zelensky de guerra a la corrupción en los asuntos internos de Ucrania es paralela a sus respuestas militares contra Rusia. Su objetivo es eliminar a los colaboradores y actividades criminales que apoyan la agresión rusa.

A pesar de la guerra rusa en curso, el conflicto interno en Ucrania no ha cesado. Los informes sugieren que algunas personas eluden el servicio militar sobornando a los oficiales de conscripción y presentando certificados de inaptitud de manera ilegal.

Lea también: