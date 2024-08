Zalando tiene una probabilidad del 22%.

Después de una caída en su valor, al alcanzar un mínimo de 16 euros en enero de 2024, la acción de Zalando ha logrado mantenerse por encima del umbral de 20 euros desde la primavera. La acción se disparó en respuesta a los anuncios de la compañía sobre aumentos en sus beneficios y ingresos en el segundo trimestre.

Dado que se prevé un crecimiento y beneficios continuos en la industria de la moda en línea, varios analistas han mantenido su postura alcista hacia la acción de Zalando, con precios pronosticados que llegan hasta los 47 euros (Warburg Research).

Estrategia de Inversión

El contexto favorable puede presentar una excelente oportunidad para inversores arriesgados de invertir en la relativamente subvalorada acción de Zalando. Aquellos que deseen mitigar el riesgo de precio de la inversión en la acción podrían considerar la compra de un certificado de bonus cap asociado con la acción de Zalando.**

Además de los dividendos, la compra directa de la acción de Zalando generará ganancias solo si el precio de la acción aumenta. Con los certificados de bonus, tanto con como sin cap, los inversores pueden asegurar rendimientos brutos anuales de dos dígitos no solo de un precio de acción en alza, sino también de uno estable o en descenso.

Detalles de la Operación

Si la acción de Zalando nunca cae o se hunde por debajo de la barrera de 15,75 euros en la fecha de maduración del certificado, el certificado de bonus cap se canjeará a su valor máximo de canje de 30 euros el 26 de septiembre de 2025.

Información Importante

El certificado de bonus cap de DZ Bank (ISIN: DE000DQ628G3) para acciones de Zalando tiene un nivel de bonus de 30 euros y un cap que establece el pago máximo del certificado. La barrera, activa hasta el 19 de septiembre de 2025, está en 15,75 euros. Puede comprar el certificado a 24,60 euros, dada la acción actual de Zalando de 24,40 euros.

Perspectivas

Actualmente, el certificado está disponible por 24,60 euros, ofreciendo potencialmente un rendimiento bruto del 21,95 por ciento (equivalente al 20 por ciento anual) para septiembre de 2025, siempre y cuando el precio de la acción no sufra una caída del 35,45 por ciento y se establezca por debajo de 15,75 euros o por debajo de la fecha de valuación.

Peligros

Si la acción de Zalando alcanza la barrera de 15,75 euros en la fecha de valuación y el precio de la acción remains lower than the cap at that point, the certificate will be cashed out at the closing Zalando share price for that day. If this value lands below 24.60 euros, the investment will result in a loss.

Este artículo no es una recomendación para comprar o vender acciones de Zalando o productos de inversión ligados a las acciones de Zalando. No se asume responsabilidad por la exactitud de los datos.

Dado el panorama favorable del mercado y el potencial para un crecimiento continuo en la industria de la moda en línea, varios analistas financieros han estado aconsejando a los inversores que consideren invertir en acciones de Zalando. Con el certificado de bonus cap asociado con las acciones de Zalando, los inversores pueden potencialmente asegurar rendimientos anuales de dos dígitos, independientemente de si el precio de la acción aumenta, se mantiene igual o incluso disminuye.

