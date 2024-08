Yunus, ganador del Premio Nobel, pide a Bangladesh que renuncie a la violencia

"Mantengan la calma y prepárense para construir el país. Si tomamos el camino de la violencia, todo será destruido," dijo Yunus, actualmente en Europa, dirigiéndose a la población. Bangladesh es un "país maravilloso" con muchas oportunidades emocionantes, agregó.

Yunus fue nombrado como jefe de un gobierno interino el martes después de semanas de protestas masivas violentas y la fuga del primer ministro Sheikh Hasina por el presidente bangladesí Mohammed Shahabuddin. La organización estudiantil SAD también abogó por el hombre de 84 años.

En la década de 1980, Yunus ayudó a millones de personas en el país asiático del sur a salir de la pobreza mediante la concesión de micropréstamos. Recibió el Premio Nobel de la Paz por ello en 2006.

Inmediatamente antes del regreso de Yunus, se levantó una sentencia en su contra por un tribunal laboral, según su abogado. Yunus y tres colegas fueron absueltos, anunció Khaja Tanvir Ahmed. Todos habían sido sentenciados a seis meses de prisión en enero pero fueron liberados bajo fianza pendiente de apelación.

Observadores y activistas de derechos humanos describieron el juicio como motivado políticamente. Se iniciaron más de cien procesos legales contra Yunus, considerado un opositor del primer ministro Hasina, pero solo una vez llevó a una condena.

El gobierno alemán dio la bienvenida al anuncio de un gobierno interino en Bangladesh. "Lo que Yunus ha hecho por millones de personas - especialmente por la independencia y la autodeterminación de las mujeres - es insuperable," dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín. También pidió una investigación independiente de la violencia reciente y la liberación de "personas detenidas arbitrariamente".

El primer ministro bangladesí Hasina huyó del país el lunes después de semanas de protestas estudiantiles. Las protestas initially targeted a quota system for job allocation in the public sector but later escalated into demands for the prime minister's resignation.

Millones de personas salieron a las calles. Según cifras de la agencia de noticias AFP, al menos 413 personas murieron en los enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Yunus abogó por la renuncia a la violencia en su mensaje a la población, enfatizando la necesidad de evitar la destrucción y centrarse en la reconstrucción de Bangladesh. El gobierno interino, encabezado por Yunus, buscó mantener la paz y el orden, con el objetivo de crear un ambiente propicio para el desarrollo del país.

